Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete
ProTV.md, 11 ianuarie 2026 13:40
Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete
Acum 5 minute
13:50
Rinichii lui Ramzan Kadîrov au cedat: Kremlinul discută despre candidații pentru noul șef al Ceceniei
Rinichii lui Ramzan Kadîrov au cedat: Kremlinul discută despre candidații pentru noul șef al Ceceniei
Acum 15 minute
13:40
Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete
Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete
Acum 30 minute
13:30
A intrat în plin cu mașina într-un polițist de frontieră, încercând să treacă ilegal frontiera ucraineano-română. Un șofer a fugit lăsând mașina în care se aflau șase persoane - GALERIE FOTO
A intrat în plin cu mașina într-un polițist de frontieră, încercând să treacă ilegal frontiera ucraineano-română. Un șofer a fugit lăsând mașina în care se aflau șase persoane - GALERIE FOTO
Acum 2 ore
12:00
Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit - VIDEO
Momentul în care un avion se prăbușește și ia foc în Columbia. La bord se afla un artist renumit - VIDEO
Acum 4 ore
11:50
Iranul stă pe un butoi de pulbere. Trump ia în calcul un atac, Israelul este în stare de alertă maximă. Teheranul avertizează Washingtonul cu riposta
Iranul stă pe un butoi de pulbere. Trump ia în calcul un atac, Israelul este în stare de alertă maximă. Teheranul avertizează Washingtonul cu riposta
11:40
Accident matinal în capitală. O persoană a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit frontal - FOTO
Accident matinal în capitală. O persoană a ajuns la spital, după ce două automobile s-au ciocnit frontal - FOTO
11:20
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE - VIDEO
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE - VIDEO
11:10
Fotbal urmat de tragedie: trei oameni împușcați mortal pe teren. Imaginile șocante au făcut înconjurul internetului - FOTO
Fotbal urmat de tragedie: trei oameni împușcați mortal pe teren. Imaginile șocante au făcut înconjurul internetului - FOTO
Acum 6 ore
09:40
Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din New York. Liderul venezuelean dezvăluie ce se întâmplă cu el în spatele gratiilor
Primele declarații ale lui Nicolas Maduro din închisoarea din New York. Liderul venezuelean dezvăluie ce se întâmplă cu el în spatele gratiilor
09:30
Situația pe drumurile naționale: 120 de tone de sare tehnică și peste 6 tone de material antiderapant, utilizate pe șosele. Cum se circulă la această oră
Situația pe drumurile naționale: 120 de tone de sare tehnică și peste 6 tone de material antiderapant, utilizate pe șosele. Cum se circulă la această oră
08:40
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și - 9 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și - 9 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
08:30
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute" - VIDEO
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute” - VIDEO
08:30
O nouă discuție între Ucraina și SUA. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski
08:20
Masacru în Iran sub „blackout" digital: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite" în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran - VIDEO
Masacru în Iran sub „blackout” digital: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran - VIDEO
Acum 12 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 10.01.2026
Acum 24 ore
23:20
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz" resping acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz” resping acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO
21:40
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova - VIDEO
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova - VIDEO
21:40
LIVE Focuri de armă în Teheran împotriva manifestanților. Ziua 14 de proteste în Iran, unde internetul este oprit. Donald Trump, mesaj pentru protestatari. „Fara milă". Avertismentul procurorului general al Iranului pentru protestatari – VIDEO
LIVE Focuri de armă în Teheran împotriva manifestanților. Ziua 14 de proteste în Iran, unde internetul este oprit. Donald Trump, mesaj pentru protestatari. „Fara milă”. Avertismentul procurorului general al Iranului pentru protestatari – VIDEO
21:30
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală - VIDEO
A căzut în plasa escrocilor și a rămas fără jumătate de milion de lei. Ce a pățit o femeie din capitală - VIDEO
21:30
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele - VIDEO
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele - VIDEO
21:30
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz" respinge acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO
Scandalul în sectorul energetic ia amploare. Președintele interimar al Moldovagaz și „Chișinău-Gaz” respinge acuzațiile lansate de expertul Sergiu Tofilat privind cheltuielile nejustificate de 33 de milioane de lei - VIDEO
21:30
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut - VIDEO
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut - VIDEO
21:30
Naționala Marocului – țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, și cea a Senegalului, sunt primele reprezentative calificate în semifinalele turneului - VIDEO
Naționala Marocului – țara gazdă a Cupei Africii pe Națiuni, și cea a Senegalului, sunt primele reprezentative calificate în semifinalele turneului - VIDEO
21:20
Wrexham o echipă din liga a doua, a eliminat-o pe Nottingham Forest la penalty-uri după o remiză spectaculoasă, și s-a calificat în runda a patra a Cupa Angliei - VIDEO
Wrexham o echipă din liga a doua, a eliminat-o pe Nottingham Forest la penalty-uri după o remiză spectaculoasă, și s-a calificat în runda a patra a Cupa Angliei - VIDEO
21:20
Lidera mondială Aryna Sabalenka a trecut ușor de Karolina Muchova și își va apăra trofeul în finala de la Brisbane - VIDEO
Lidera mondială Aryna Sabalenka a trecut ușor de Karolina Muchova și își va apăra trofeul în finala de la Brisbane - VIDEO
21:10
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut
Finală surpriză la turneul de tenis pe echipe mixte, United Cup. Polonia s-a răzbunat pe echipa Statelor Unite după finală pierdută de anul trecut
21:10
Scenă bizară la un meci amical. Un jucător și-a atacat violent un coechipier punându-l pe acesta la pământ
Scenă bizară la un meci amical. Un jucător și-a atacat violent un coechipier punându-l pe acesta la pământ
20:50
Ecranele trec prin cea mai importantă schimbare la târgul de tehnologie din Las Vegas. Producătorii se ambiționează să pună ecrane performante chiar și în ochelari, ca să ne ajute să avem toată informația direct în fața ochilor - VIDEO
Ecranele trec prin cea mai importantă schimbare la târgul de tehnologie din Las Vegas. Producătorii se ambiționează să pună ecrane performante chiar și în ochelari, ca să ne ajute să avem toată informația direct în fața ochilor - VIDEO
20:50
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă - VIDEO
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă - VIDEO
20:40
În sărbătorile de iarnă, moldovenii ajung să arunce la gunoi între 6 milioane de lei și un miliard de lei, cheltuiți pentru produse alimentare, care ajung la coșul de gunoi. Ce spune expertul economic - VIDEO
În sărbătorile de iarnă, moldovenii ajung să arunce la gunoi între 6 milioane de lei și un miliard de lei, cheltuiți pentru produse alimentare, care ajung la coșul de gunoi. Ce spune expertul economic - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 10.01.2026
20:10
S-au format din nou cozi de mașini la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân vămile Sculeni și Leușeni - VIDEO
S-au format din nou cozi de mașini la punctele de trecere a frontierei, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân vămile Sculeni și Leușeni - VIDEO
20:00
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină - VIDEO
20:00
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară - VIDEO
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară - VIDEO
20:00
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner - VIDEO
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner - VIDEO
20:00
Salvatorii: Nu vă aventurați pe gheața de pe lacuri, există riscul de prăbușire. Atenționările IGSU - VIDEO
Salvatorii: Nu vă aventurați pe gheața de pe lacuri, există riscul de prăbușire. Atenționările IGSU - VIDEO
20:00
Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă" din Iran: „Europa îi susține pe deplin" pe protestatari
Șefa Comisiei Europene condamnă „represiunea violentă” din Iran: „Europa îi susține pe deplin” pe protestatari
19:50
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele
Vreme deosebit de rece în toată țara. Vom avea minime între -18 și -6 grade. Ce arată prognozele
19:30
Trafic intens la vama Leușeni pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ce recomandă Serviciul vamal
Trafic intens la vama Leușeni pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ce recomandă Serviciul vamal
18:30
Peste 120 de utilaje și 67 de muncitori, mobilizați pe drumurile naționale pentru lucrări de deszăpezire și curățare - VIDEO
Peste 120 de utilaje și 67 de muncitori, mobilizați pe drumurile naționale pentru lucrări de deszăpezire și curățare - VIDEO
18:30
Un șofer teribilist a intrat cu mașina pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală și a efectuat manevre periculoase. Tânărul, sancționat - VIDEO
Un șofer teribilist a intrat cu mașina pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân din capitală și a efectuat manevre periculoase. Tânărul, sancționat - VIDEO
18:10
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner
Carlos Alcaraz a dat prima lovitură a anului. Liderul mondial a reușit o victorie splendidă în fața rivalului său Jannik Sinner
18:10
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite - VIDEO
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite - VIDEO
18:00
Cazul tânărului moldovean ucis de un polițist în Veneția: Suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie. Ce detalii au mai stabilit anchetatorii - VIDEO
Cazul tânărului moldovean ucis de un polițist în Veneția: Suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie. Ce detalii au mai stabilit anchetatorii - VIDEO
18:00
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară
Iranul trece prin cele mai ample proteste din ultimii ani, cu manifestații masive în mai multe orașe. Internetul a fost în mare parte blocat, dar imagini și informații continuă să apară din țară
17:40
Noi detalii despre crima din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist. Potrivit anchetatorilor italieni, suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie - VIDEO
Noi detalii despre crima din Veneția, unde un moldovean de 25 de ani a fost ucis de un polițist. Potrivit anchetatorilor italieni, suspectul susține că nu și-ar fi dorit să-i ia viața tânărului, ci doar să-l sperie - VIDEO
17:30
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma bombardamentelor, peste 130 000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără lumină
17:00
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. 5 oameni au murit, iar alte zeci au fost grav rănite după ce vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante - VIDEO
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. 5 oameni au murit, iar alte zeci au fost grav rănite după ce vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante - VIDEO
16:10
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova
Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova
15:50
„Blocarea internetului a avut efectul invers". Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
