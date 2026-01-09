Ucraina cere reuniunea Consiliului de Securitate al ONU după atacul rusesc cu Oreșnik. Ambasada Qatarului, afectată
9 ianuarie 2026
Ucraina solicită convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), după atacul rusesc asupra regiunii Lvov, unde ar fi fost folosită o rachetă balistică de tip Oreșnik. Anunțul a fost f&
În acest weekend, șoferii vor simți mici schimbări la pompă. Benzina 95 crește cu opt bani per litru, ajungând la 22,12 lei, în timp ce motorina scade cu cinci bani și va costa 18,72 lei.
Sistemul de intrare și ieșire al UE este aplicat și la punctul de trecere Lipcani-Rădăuți Prut # Ziar.md
Începând cu 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional și la punctul de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuți Prut, anunță autoritățile. Sistemul EES se aplic&
„În ultimele 24 de ore am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” - Bolea răspunde criticilor privind starea drumurilor # Ziar.md
Ministrul Vladimir Bolea, responsabil de domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale, a reacționat la criticile aduse privind starea drumurilor în contextul ninsorilor și viscolului din ultimele zile. El s-a arătat nemulțumit de faptul că a fost făcut
Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu condamnă atacul rusesc cu racheta Oreșnik asupra Ucrainei # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrul Alexandru Munteanu au condamnat ferm atacul lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în care a fost folosită racheta balistică Oreșnik. Într-un mesaj public pe paltforma X, Maia Sandu a subliniat c&
Toți consumatorii afectați de vremea nefavorabilă au fost reconectați la energie electrică # Ziar.md
Toți cei peste 4.210 consumatori din 10 localități care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteorologice dificile din după‑amiaza zilei de ieri, 8 ianuarie 2026, au fost reconectați
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să își prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Astfel, din
ANSA a nimicit 110 mii păsări de la o fermă din Republica Moldova, după ce ar fi depistat reziduuri de metronidazol # Ziar.md
Circa 110 mii de păsări au fost nimicite, iar mai multe loturi de ouă au fost retrase de pe piață, în urma unor controale efectuate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) la o ferm&
Ninsoarea a scos poliția în stradă: 160 de accidente, multiple intervenții și sute de mașini deblocate # Ziar.md
Ninsoarea abundentă de ieri a transformat drumurile din țară într-o adevărată provocare pentru șoferi, iar polițiștii au fost nevoiți să acționeze contracronometru. De dimineață până seara, echipele de
Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate pe teritoriul municipiului Chișinău. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite, anunță Primăria. În suburbii, transportul public funcționează
VIDEO/ 10.000 de dolari și treceri clandestine din Ucraina spre R. Moldova: lovitură dată unei rețele de migrație ilegală # Ziar.md
O rețea implicată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în urma unei operațiuni ample desfășurate la frontiera cu Ucraina, sub coordonarea Procuraturii Căuș
Atac rusesc de amploare asupra Ucrainei: o rachetă supersonică Oreșkin ar fi lovit orașul Lvov # Ziar.md
Ucraina s-a aflat sub alertă aeriană în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, după ce Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra mai multor regiuni. La Kiev, bombardamentele s-au soldat cu victime, cel puțin patru persoane pierzându-și via&
Circulația rutieră este complet blocată în această dimineață pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, în municipiul Chișinău. Blocajul a fost provocat de un accident rutier produs în jurul orei 04:
Și drumarii au lucrat toată noaptea! Peste 270 de utilaje și 260 de muncitori au fost mobilizați în teren # Ziar.md
Pe parcursul nopții, echipele de intervenție ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) au fost în teren și au acționat continuu pentru a asigura circulația pe drumurile naționale. În contextul ninsorii și v&
După pauza de sărbători, băncile și-au reluat activitatea. Cursul valutar stabilit de BNM pentru 9 ianuarie 2026 # Ziar.md
După două zile libere legate de sărbători, băncile din Republica Moldova și-au reluat activitatea. Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursurile valutare oficiale pentru ziua de vineri, 9 ianuarie 2026. Potrivit BNM, moneda unică europeană
Ambulanțe deblocate, oameni ajutați! Salvatorii au intervenit în peste 80 de misiuni în doar 24 de ore # Ziar.md
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 88 de situații de urgență, cauzate de condițiile meteo dificile. Cele mai multe apeluri au fost legate de autovehicule blocate
Pentru ziua de vineri, 9 ianuarie, meteorologii prognozează vreme rece și vânt intens în toate regiunile țării. Sunt în vigoare două Coduri Galbene emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, unul pentru intensificări ale vântului, valabil pâ
Zăpada a pus stăpânire pe drumuri. Salvatorii, drumarii și polițiștii continuă intervențiile # Ziar.md
Ninsoarea și lapovița din ultimele ore creează dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, iar autoritățile continuă intervențiile pentru prevenirea situațiilor de risc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
Condițiile meteo nefavorabile din această după-amiază au dus la întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale Republicii Moldova. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Energiei, 4.210 consumatori din 10 localități
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni,
Restricții temporare pentru camioane la frontieră și pe traseul R-30, din cauza condițiilor meteo # Ziar.md
Circulația camioanelor este temporar restricționată pe mai multe direcții de intrare în Republica Moldova, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, informează Poliția de Frontieră. Potrivit ultimelor informații, traversarea camioanelor este suspendată temporar prin punctele
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE) avertizează cetățenii moldoveni aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la condițiile meteo severe prognozate în mai multe regiuni ale țării, în contextul
Urgia albă a pus stăpânire pe Republica Moldova: circulația pe drumurile din țară devine extrem de dificilă # Ziar.md
După mai multe ore de ploaie și lapoviță, precipitațiile s-au transformat în ninsoare, iar temperaturile scăzute favorizează formarea rapidă a poleiului. Circulația pe drumurile din R. Moldova a devenit extrem de dificilă, atenționează
Un bărbat de 34 de ani din Republica Moldova și-a pierdut viața joi, 8 ianuarie, într-un accident produs în stațiunea montană Cervinia, din regiunea italiană Valle d’Aosta. Victima se afla în vacanță împreun&
Noi reguli la trecerea frontierei cu Bulgaria, se pot forma cozi: sistemul european de intrare/ieșire este introdus treptat # Ziar.md
Cetățenii R. Moldova fără cetățenie a Uniunii Europene (UE), care intenționează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze această țară, trebuie să țină cont
Premier Energy avertizează: posibile întreruperi de curent din cauza Codului Galben de vânt # Ziar.md
În contextul avertizărilor meteo privind Codul Galben de intensificări ale vântului emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, furnizorul de energie Premier Energy Distribution avertizează consumatorii asupra riscului de defecțiuni la rețelele electrice și posibile întreruperi î
Ucraina va fi una dintre principalele priorități ale Uniunii Europene în următoarele șase luni, odată cu preluarea președinției rotative a UE de către Cipru. Anunțul a fost făcut după întrevederea
Primăria face apel către agenții economici și gestionarii de imobile să intervină pentru combaterea ghețușului # Ziar.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale monitorizează permanent situația din teren, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate în ultimele ore. Potrivit autorităților locale, echipele responsabile intervin prompt acolo unde
VIDEO/ Ninsori abundente la Cahul, trafic îngreunat pe drumurile naționale: riscul de accidente crește # Ziar.md
Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe mai multe trasee naționale ale țării, pe fondul fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbători. Potrivit Poliției, traficul este intens,
Începând cu 1 iulie 2026, vârsta de pensionare pentru femei în Republica Moldova va crește cu șase luni, ajungând astfel la 62 de ani, conform legislației actuale și informațiilor oficiale furnizate de Casa Na&
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță organizarea mai multor licitații în perioada 26–28 ianuarie 2026. Vor fi comercializate locomotive, vagoane de călători, containere, vagoane refrigeratoare și piese de schimb. Potrivit CFM, licita&
Tânărul moldovean, găsit mort pe un câmp în Italia, ar fi fost executat. Suspectul este un polițist local # Ziar.md
Autoritățile italiene au anunțat reținerea principalului suspect în cazul uciderii lui Sergiu Tarna, tânărul de 25 de ani din Republica Moldova găsit mort la sfârșitul lunii decembrie într-un câmp
Urgențele nu au sărbători: peste 200 de pacienți au ajuns de Crăciun pe stil vechi la Institutul de Medicină Urgentă # Ziar.md
De Crăciun pe stil vechi, medicii de la Institutul de Medicină Urgentă au activat într-un regim alert. În doar 24 de ore, peste 200 de pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale, zeci dintre aceștia au ajuns în
FOTO/ Incendiul de pe strada Mihai Viteazul, lichidat complet: pagube de mii de metri pătrați și bunuri distruse # Ziar.md
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, într-un depozit de produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din Chișinău, a fost lichidat complet în dimineața zilei de 8 ianuarie, la ora 11:14, anun&
Trump sprijină proiectul de lege bipartizan cu privire la impunea unor sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia - statele vizate # Ziar.md
Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde promovării în Congres a unui proiect de lege bipartizan ce prevede sancțiuni împotriva statelor care colaborează economic cu Rusia, a anunțat senatorul republican Lindsey Graham pe rețeaua X.
Cod galben de vânt în Republica Moldova. Rafale de până la 20 m/s, anunțate de meteorologi # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului, valabil începând cu joi, 8 ianuarie, ora 16:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor î
FOTO/VIDEO Tânăr din R. Moldova, salvat din Masivul Ceahlău din România după o intervenție de patru ore # Ziar.md
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, România, în urma unei operațiuni de intervenție care a durat aproximativ patru ore. Informația a fost făcut&
Record de contestații la permisele de conducere - cum se depune cererea dacă nu ești de acord cu rezultatul examenului auto # Ziar.md
Aproape 2.000 de candidați au contestat în acest an rezultatele examenelor pentru obținerea permisului de conducere, un număr record pentru Republica Moldova, transmite TVR Moldova, cu trimitere la datele prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP). Astfel, numărul contesta&
FOTO/VIDEO Franța, paralizată de protestele fermierilor. Tractoarele blochează centrul Parisului și alte regiuni # Ziar.md
Proteste ample ale fermierilor au loc în aceste zile în Franța, unde agricultorii au reluat acțiunile de stradă la începutul anului 2026. Zeci de tractoare au pornit din mai multe regiuni ale țării spre Paris, iar în paralel sunt
Taxele pentru coletele online - statul va câștiga peste un miliard de lei. Mecanismul ar putea intra în vigoare la vară # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea introducerii unor taxe și reguli fiscale pentru coletele comandate online din afara țării, un subiect care a stârnit discuții aprinse în societate și în mediul economic.
Noile tarife la gazele naturale vor fi cunoscute până la sfârșitul lunii ianuarie, iar acestea vor fi aplicate pe o perioadă de un an, inclusiv în următorul sezon rece, până la sfârșitul
SUA se retrage din zeci de organizații internaționale: „Nu mai servesc interesele naționale” # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un ordin executiv prin care autorizează retragerea SUA din 66 de organizații internaționale, o parte semnificativă dintre acestea fiind structuri afiliate Organizației Națiunilor Unite (ONU). Potrivit Casei Albe, decizia a
Polei și ninsoare, ghețuș pe șosele: autoritățile monitorizează situația, traficul se desfășoară în condiții de iarnă # Ziar.md
Pe întreg teritoriul R. Moldova este valabilă avertizarea Cod galben de ghețuș și polei, iar precipitațiile sub formă de ploaie vor trece treptat în lapoviță și ninsoare. Administrația Națională a Drumurilor (AND)
VIDEO/ Porturile ucrainene de la Marea Neagră, lovite din nou de atacuri rusești. Sunt morți și răniți # Ziar.md
Forțele ruse au lansat noi atacuri asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura portuară din regiunea Odesa, unde au izbucnit incendii de proporții. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei, două
Trafic intens la Sculeni și Leușeni. Autoritățile anunță aglomerație pe sensul de ieșire din R. Moldova # Ziar.md
Călătorii care intenționează să iasă din Republica Moldova sunt atenționați asupra traficului intens înregistrat, la această oră, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni. Potrivit autorităților,
Ziua de joi aduce vreme mohorâtă și instabilă în toată țara, cu precipitații și vânt moderat. Vremea un pic se răcește, iar precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ninsoare,
7 ianuarie 2026
Anul 2026 aduce pentru cetățenii Republicii Moldova 13 zile oficiale de odihnă, conform calendarului stabilit de legislația muncii și a sărbătorilor publice. Printre cele mai cunoscute zile nelucrătoare se numără Anul Nou (1 ianuarie)
Familiile din Republica Moldova pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații sociale, dintre care majoritatea se stabilesc și se plătesc automat, fără ca părinții să fie nevoiți să depună cereri, anunță
Premieră medicală la Institutul Oncologic: investigații moderne pentru pacienții cu cancer de piele # Ziar.md
La Institutul Oncologic, medicii au realizat pentru prima dată în țară investigația de limfoscintigrafie cu ganglion santinelă la pacienți diagnosticați cu melanom, un tip agresiv de cancer de piele. Această tehnică permite identificarea primului ganglion limfatic c&
Ceață densă pe drumurile naționale, se circulă în condiții de iarnă: drumarii sunt pregătiți să intervină # Ziar.md
Circulația rutieră pe drumurile naționale din R. Moldova se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, care reduce vizibilitatea până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Potrivit
