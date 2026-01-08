FOTO/ Incendiul de pe strada Mihai Viteazul, lichidat complet: pagube de mii de metri pătrați și bunuri distruse
Ziar.md, 8 ianuarie 2026 13:20
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, într-un depozit de produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din Chișinău, a fost lichidat complet în dimineața zilei de 8 ianuarie, la ora 11:14, anun&
Acum 2 ore
12:10
Trump sprijină proiectul de lege bipartizan cu privire la impunea unor sancțiuni țărilor care fac afaceri cu Rusia - statele vizate # Ziar.md
Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde promovării în Congres a unui proiect de lege bipartizan ce prevede sancțiuni împotriva statelor care colaborează economic cu Rusia, a anunțat senatorul republican Lindsey Graham pe rețeaua X.
12:00
Cod galben de vânt în Republica Moldova. Rafale de până la 20 m/s, anunțate de meteorologi # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului, valabil începând cu joi, 8 ianuarie, ora 16:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor î
Acum 4 ore
11:30
FOTO/VIDEO Tânăr din R. Moldova, salvat din Masivul Ceahlău din România după o intervenție de patru ore # Ziar.md
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri din Masivul Ceahlău, România, în urma unei operațiuni de intervenție care a durat aproximativ patru ore. Informația a fost făcut&
11:10
Record de contestații la permisele de conducere - cum se depune cererea dacă nu ești de acord cu rezultatul examenului auto # Ziar.md
Aproape 2.000 de candidați au contestat în acest an rezultatele examenelor pentru obținerea permisului de conducere, un număr record pentru Republica Moldova, transmite TVR Moldova, cu trimitere la datele prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP). Astfel, numărul contesta&
11:00
FOTO/VIDEO Franța, paralizată de protestele fermierilor. Tractoarele blochează centrul Parisului și alte regiuni # Ziar.md
Proteste ample ale fermierilor au loc în aceste zile în Franța, unde agricultorii au reluat acțiunile de stradă la începutul anului 2026. Zeci de tractoare au pornit din mai multe regiuni ale țării spre Paris, iar în paralel sunt
10:10
Taxele pentru coletele online - statul va câștiga peste un miliard de lei. Mecanismul ar putea intra în vigoare la vară # Ziar.md
Autoritățile de la Chișinău analizează posibilitatea introducerii unor taxe și reguli fiscale pentru coletele comandate online din afara țării, un subiect care a stârnit discuții aprinse în societate și în mediul economic.
10:10
Noile tarife la gazele naturale vor fi cunoscute până la sfârșitul lunii ianuarie, iar acestea vor fi aplicate pe o perioadă de un an, inclusiv în următorul sezon rece, până la sfârșitul
10:00
SUA se retrage din zeci de organizații internaționale: „Nu mai servesc interesele naționale” # Ziar.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un ordin executiv prin care autorizează retragerea SUA din 66 de organizații internaționale, o parte semnificativă dintre acestea fiind structuri afiliate Organizației Națiunilor Unite (ONU). Potrivit Casei Albe, decizia a
Acum 6 ore
09:40
Polei și ninsoare, ghețuș pe șosele: autoritățile monitorizează situația, traficul se desfășoară în condiții de iarnă # Ziar.md
Pe întreg teritoriul R. Moldova este valabilă avertizarea Cod galben de ghețuș și polei, iar precipitațiile sub formă de ploaie vor trece treptat în lapoviță și ninsoare. Administrația Națională a Drumurilor (AND)
09:20
VIDEO/ Porturile ucrainene de la Marea Neagră, lovite din nou de atacuri rusești. Sunt morți și răniți # Ziar.md
Forțele ruse au lansat noi atacuri asupra Ucrainei, vizând în special infrastructura portuară din regiunea Odesa, unde au izbucnit incendii de proporții. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei, două
08:30
Trafic intens la Sculeni și Leușeni. Autoritățile anunță aglomerație pe sensul de ieșire din R. Moldova # Ziar.md
Călătorii care intenționează să iasă din Republica Moldova sunt atenționați asupra traficului intens înregistrat, la această oră, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni. Potrivit autorităților,
08:20
Ziua de joi aduce vreme mohorâtă și instabilă în toată țara, cu precipitații și vânt moderat. Vremea un pic se răcește, iar precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ninsoare,
Acum 24 ore
20:10
Anul 2026 aduce pentru cetățenii Republicii Moldova 13 zile oficiale de odihnă, conform calendarului stabilit de legislația muncii și a sărbătorilor publice. Printre cele mai cunoscute zile nelucrătoare se numără Anul Nou (1 ianuarie)
17:50
Familiile din Republica Moldova pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații sociale, dintre care majoritatea se stabilesc și se plătesc automat, fără ca părinții să fie nevoiți să depună cereri, anunță
17:00
Premieră medicală la Institutul Oncologic: investigații moderne pentru pacienții cu cancer de piele # Ziar.md
La Institutul Oncologic, medicii au realizat pentru prima dată în țară investigația de limfoscintigrafie cu ganglion santinelă la pacienți diagnosticați cu melanom, un tip agresiv de cancer de piele. Această tehnică permite identificarea primului ganglion limfatic c&
16:00
Ceață densă pe drumurile naționale, se circulă în condiții de iarnă: drumarii sunt pregătiți să intervină # Ziar.md
Circulația rutieră pe drumurile naționale din R. Moldova se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, care reduce vizibilitatea până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Potrivit
15:30
Turismul R. Moldova în 2026: mai mulți vizitatori, mai multe locuri de muncă și experiențe autentice # Ziar.md
Anul 2026 se anunță unul promițător pentru turismul din Republica Moldova. După ani în care au fost elaborate strategii, ajustate legi și gândite politici, atenția se mută acum pe ceea ce contează mai mult - vizitatorii
14:40
Decizie istorică la Paris: Cine va proteja Ucraina în cazul unui armistițiu - țările care se pregătesc să își trimită soldații la Kiev # Ziar.md
Lideri ai unui grup extins de state susținătoare ale Ucrainei au semnat marți seara, 6 ianuarie 2026, la Palatul Élysée din Paris, o declarație comună privind garanțiile de securitate pentru Ucraina care urmează să
13:50
În noaptea de Crăciun, atacurile nu s-au oprit: Ucraina, lovită cu o rachetă Iskander și circa 100 de drone # Ziar.md
Ucraina a fost atacată în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, chiar de Crăciunul pe stil vechi, cu o rachetă balistică de tip Iskander-M și aproape 100 de drone de atac, potrivit informațiilor comunicate de Forțele Aeriene ale Ucrainei
Ieri
13:10
Majoritatea elevilor din Republica Moldova vor reveni la ore după vacanța de iarnă vineri, 9 ianuarie, în timp ce restul vor începe noul semestru de luni, 12 ianuarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit MEC, din
10:40
Avarie la o rețea termică: 16 blocuri din cartierul Telecentru rămân fără căldură, de Crăciun pe stil vechi # Ziar.md
Consumatorii de pe patru străzi din cartierul Telecentru al Capitalei vor rămâne astăzi, 7 ianuarie, fără agent termic și apă caldă, din cauza lucrărilor de reparație la rețeaua termică
10:20
Cum va circula transportul public din Chișinău pe 7 și 8 ianuarie: precizările Primăriei Chișinău # Ziar.md
În zilele de 7 și 8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz. Astfel, o parte dintre acestea vor circula conform unor orare ajustate, informează Primăria municipiului Chișinău. În
10:00
Ceață densă pe drumurile naționale, se circulă în condiții de iarnă: drumarii sunt pregătiți să intervină # Ziar.md
Circulația rutieră pe drumurile naționale din R. Moldova se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, care reduce vizibilitatea până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Potrivit
09:50
Prognoza meteo pentru astăzi, 7 ianuarie: ceață, polei și Cod galben de ghețuș în toată țara # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 7 ianuarie, vreme predominat rece, cu cer noros pe întreg teritoriul R. Moldova. În nordul și centrul țării, pe parcursul zilei, se va semnala ceață și polei, iar pe drumuri
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Ziar.md
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului
08:50
Incendiu de proporții într-un depozit de pe strada Mihai Viteazul, din Chișinău: peste 70 de pompieri, mobilizați # Ziar.md
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de astăzi, 7 ianuarie, într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A din Chișinău. La fața locului au fost mobilizați peste
6 ianuarie 2026
18:30
Probleme temporare cu încălzirea în cartierul Telecentru, după o avarie electrică la linia „Chișinău - Malina Mică” # Ziar.md
Consumatorii din municipiul Chișinău pot resimți perturbări temporare în livrarea agentului termic, după ce o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău - Malina Mică” a afectat
17:30
Atenție consumatori: Nestlé retrage laptele pentru bebeluși din comerț - alerte alimentare raportate și în alte țări # Ziar.md
Compania Nestlé a anunțat rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse alimentare vândute pe piața din Republica Moldova, ca măsură de precauție. Decizia survine după ce, în procesul de producție, a
17:20
Trafic record de pasageri la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: care sunt cele mai solicitate zboruri # Ziar.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat un trafic total de peste 6 milioane de pasageri în anul 2025. Potrivit datelor oficiale, fluxul e în creștere cu aproximativ 47% comparativ cu anul 2024. Doar în
17:10
Șoferii au pornit la drum în ajun de Crăciun. Poliția anunță flux intens de mașini și drumuri periculoase # Ziar.md
Șoferii care s-au pornit la drum sunt îndemnați să fie foarte atenți. În mai multe zone se circulă în condiții de ceață, vizibilitatea fiind redusă semnificativ, iar riscul de accidente este crescut. În acela&
16:40
Numărul cazurilor de gripă crește la început de an - peste 2.300 de infecții respiratorii, în doar o săptămână # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că monitorizarea infecțiilor respiratorii acute continuă la nivel național, iar datele din ultima săptămână indică o evolu&
16:40
Atenție, călători! Circulația bacului Molovata – Molovata Nouă, restricționată din cauza ceții dense # Ziar.md
Circulația bacului plutitor de pe ruta Molovata – Molovata Nouă este temporar afectată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ceața densă impune restricții de circulație, măsura fiind aplicată pentru siguranța pasagerilor și
16:10
Facturi mai mici cu până la 30% la energia electrică: cum a ajutat programul EcoVoucher familiile din Republica Moldova # Ziar.md
Programul guvernamental EcoVoucher a ajutat zeci de mii de familii să-și reducă semnificativ consumul de energie și facturile la electricitate. Doar în 2025, peste 25.500 de familii au plătit cu aproximativ 30% mai puțin la curent, economisind aproape
16:00
Bilanțul primului an al Programului Național de Aderare la UE - doar jumătate dintre acțiunile planificate au fost realizate # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a făcut public raportul privind implementarea Programului Național pentru Aderarea la Uniunea Europeană (PNA) 2025-2029, un document care prezintă o hartă detaliată a pașilor realizați în drumul spre Bruxelles. În primul să
15:20
Primele tranzacții de testare pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, cu participarea CET-Nord # Ziar.md
Republica Moldova a înregistrat o premieră importantă în procesul de modernizare a sectorului energetic. În cadrul etapei de testare operațională a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE) au fost realizate primele tranzacții de testare, cu participarea întreprinderii
14:50
În primele nouă luni ale anului 2025, exporturile de servicii ale R. Moldova au înregistrat o evoluție pozitivă. Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii au crescut cu 9,
14:40
Doi martori ai apărării, audiați în dosarul Plahotniuc. Al treilea ar putea fi citat pentru aducerea silită # Ziar.md
Alți doi martori din partea apărării au fost audiați astăzi, 6 ianuarie, în dosarul în care este judecat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în cauza privind frauda bancară. Este vorba despre Alina Deleanu ș
14:30
Primul miracol al anului: un băiețel a venit pe lume în ambulanță. E al nouălea copil în familie # Ziar.md
Primele zile ale anului 2026 au adus emoție și bucurie pentru o familie din raionul Sîngerei și pentru echipa de urgență medicală. O mamă de 37 de ani, însărcinată pentru a noua oară, a n&
14:10
Cod galben de ghețuș, polei și lapoviță: atenționarea meteorologilor, valabilă până pe 9 ianuarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Atenționarea e valabilă de miercuri, 7 ianuarie, ora 01:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor,
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Carburanții se scumpesc din nou: care vor fi prețurile la benzină și motorină pe 7 ianuarie # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri ale carburanților. Mâine, 7 ianuarie, prețurile la benzină și motorina cresc ușor. Benzina cu cifra octanică 95, se scumpeș
13:30
FOTO/ Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii kilometri ai Autostrăzii A8 spre Republica Moldova # Ziar.md
Autoritățile din România au prezentat detalii despre ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii Unirii A8, pe direcția Iași - Ungheni, tronson care va face legătura directă cu Republica Moldova. Proiectul este considerat unul strategic, atât
13:20
Cetățean azer, declarat indezirabil. De Revelion, în cadrul evenimentului din PMAN, a lansat focuri de artificii neautorizate în mulțime # Ziar.md
Un cetățean azer în vârstă de 25 de ani a fost îndepărtat ieri, 5 ianuarie, de pe teritoriul R. Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru următorii 5 ani. Decizia a fost luată de Direc&
13:20
Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) au aprobat noile tarife pentru serviciile medicale și tratamentele spitalicești, valabile din 1 ianuarie 2026. Tarifele sunt folosite pentru decontarea serviciilor î
12:40
În Ajunul Crăciunului pe stil vechi, scuarul Catedralei Mitropolitane va găzdui un concert de colinde și cântece tradiționale # Ziar.md
Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” va găzdui astăzi, între orele 17:00-22:00, un program special dedicat Crăciunului pe stil vechi, intitulat „Aprindeți luminile în seara de Crăciun”. Evenimentul va include slujba
12:20
De Crăciun pe stil vechi, 400 de pompieri vor fi la datorie: sfaturi pentru sărbători în siguranță # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația să manifeste prudență sporită în perioada Crăciunului pe stil vechi. Pompierii recomandă supravegherea copiilor, utilizarea corectă a sobelor și lumân&
12:00
Întâlnire importantă la Paris: peste 30 de state convin garanții de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu # Ziar.md
Lideri ai Uniunii Europene, oficiali americani și șefi de stat sau de guvern din peste 30 de țări s‑au reunit astăzi, 6 ianuarie 2026, la Palatul Élysée din Paris în cadrul summitului „Coaliția de Voin&
12:00
VIDEO/ Legea freelancerilor, explicată pe scurt. Ce trebuie să știe cei care lucrează pe cont propriu # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova a intrat în vigoare un nou regim fiscal pentru persoanele care desfășoară activități economice independente, cunoscut public drept „Legea freelancerilor”. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) explică simplu
11:10
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 32 de persoane evacuate, doi bărbați internați cu intoxicație ușoară # Ziar.md
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe cu 16 etaje situat pe strada Unirii Principatelor 1, din Chișinău, după ce, în noaptea de 6 ianuarie, a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul trei.
11:00
Omul de afaceri Veaceslav Platon a depus o cerere prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în procesul în care este judecat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, pentru frauda bancară - unul dintre cele mai importante dosare penale din Republica Moldova.
