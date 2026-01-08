Meteorologii au emis Cod galben de vânt
Moldpres, 8 ianuarie 2026 11:50
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de vânt. Acesta va fi valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 8 ianuarie, ora 16.00 – 9 ianuarie, ora 12.00, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în acest ...
Salvamontiștii din Neamț au intervenit miercuri pentru salvarea unui tânăr de 20 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care a fost găsit inconștient în zona înaltă a Masivului Ceahlău, în apropierea Cusmei Dorobanțului, la altitudinea de 1.600 ...
Fermierii francezi au intrat joi dimineața cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a-și exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franța, anunță AFP preluat ...
Oficiul Avocatului Poporului: Prevenirea bullyingului în școli rămâne prioritate pentru 2026 # Moldpres
Prevenirea bullyingului și a formelor de violență în instituțiile de învățământ rămâne o prioritate pentru Oficiul Avocatului Poporului, care insistă asupra garantării unui mediu educațional sigur și lipsit de abuzuri pentru copii, comunică MO...
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # Moldpres
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spațiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres preluat de MOLDPRES.Chr...
Cererea de cupru va crește cu 50% până în 2040, grație AI și cheltuielilor pentru apărare # Moldpres
Cursa pentru inteligența artificială și explozia cheltuielilor pentru apărare vor duce la o creștere de 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040. Totuși, livrările sunt așteptate să rămână în urma cererii cu peste 10 milioane de tone anual,...
Punctele de trecere a frontierei au înregistrat, în ultimele 24 de ore, un flux total de 55.485 de traversări. Cele mai aglomerate rămân Aeroportul Internațional Chișinău (15.939 traversări), vamele Leușeni (8.907) și Sculeni (8.065), comunică MOLDPRES....
Trafic intens se înregistrează joi, 8 ianurie, la punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Cetățenii sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative, precum punctele de trecere Leova, Costești s...
Șefa statului, Maia Sandu, în discuții cu președintele Volodimir Zelenski: „Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape” # Moldpres
Republica Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape. Mesajul a fost transmis de șefa statului, Maia Sandu, care a avut astăzi o întrevedere cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja enevimentului dedicat lansă...
VIDEO // Drumarii rămân la datorie în seara de Crăciun şi atenţionează şoferii să circule cu prudenţă # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunţă că, la această oră, pe mai multe trasee naționale se mențin condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, transmite MOLDPRES.Pe parcursul zilei d...
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Progresul Moldovei pe calea sa către UE este remarcabil” # Moldpres
Progresul Republicii Moldova pe calea sa către UE este remarcabil. Declarația a fost făcută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avut astăzi, împreună cu președintele Consiliului European, António Costa, o întrevedere cu șefa s...
Garanții sociale pentru familiile cu copii. Părinții pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații, majoritatea fiind stabilite în mod automat # Moldpres
Familiile cu copii pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații: de maternitate, unică la naștere, de îngrijire a copilului, de creștere a copilului și indemnizația paternală. Majoritatea plăților se stabilesc în mod automat, fără depunerea cererilor, &ici...
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Vene...
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat pensiile și alocațiile sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit 2093,0 milioane de lei, comunică MOLDPRES.De asemenea, CNAS a finanțat plata indemnizațiilor unice la...
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală până pe 31 martie # Moldpres
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe data de 31 martie curent, informează MOLDPRES.Potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), este vorba de pro...
Donald Trump: SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean „sancționat” # Moldpres
Președintele american Donald Trump a declarat marți că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de „petrol sancționat”, o mișcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor națiuni, info...
Locuitorii a 16 blocuri din zona Telecentru, deconectați de la agentul termic și apa caldă # Moldpres
Locuitorii a 16 blocuri din zona Telecentru au fost deconectați de la agentul termic și apa caldă menajeră. Situația a intervenit în urma unei defecțiuni tehnice, iar muncitorii intervin la fața locului pentru a remedia problemele, informează MOLDPRES.Potrivit S...
FOTO // Pompierii au localizat incendiul izbucnit la un depozit din capitală, după cinci ore de luptă cu flăcările # Moldpres
Pompierii au localizat incendiul de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din capitală. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, nivelul sporit de intervenție a fost coborât, informează MOLDPRES.Pot...
Șefa statului, Maia Sandu, va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printr...
Premierul Alexandru Munteanu felicită cetățenii cu prilejul Nașterii Domnului: „Crăciun fericit!” # Moldpres
Prim-ministru, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului, comunică MOLDPRES.Pe o rețea de socializare, oficialul a scris „Crăciun fericit!”. Mesajul a fost însoțit de o imagine simbo...
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 m sau mai puțin. Drumarii efectuează lucrări de patrulare și monitorizare pe toate traseele țării pentru menținerea...
Președinta Maia Sandu, mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii Nașterea Domnului: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. În această zi, oficialul le dorește pace în suflet și oameni dragi aproape, informează MOLDPRES.„Crăciun fericit celor care săr...
Transportul public din capitală va circula, pe 7 și 8 ianuarie, conform unui orar ajustat # Moldpres
Transportul public din capitală va circula, pe 7 și 8 ianuarie, conform unui orar ajustat. Decizia a fost luată în contextul unui flux scăzut de călători, informează MOLDPRES.Potrivit primăriei capitalei, mai multe rute de transport vor circula conform orarelor ...
Șefa statului Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Moldpres
Șefa statului Maia Sandu participă astăzi la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, Ant&oa...
FOTO // Incendiu de proporții într-un depozit cu produse alimentare din capitală. Peste 70 de salvatori și pompieri luptă cu flăcările # Moldpres
Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de astăzi într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul din capitală. La fața locului intervin peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale, informează MOLDPRES.Potrivit ...
Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Naşterea Domnului: „Glasul colindelor ne cheamă la înnoire sufletească și la primirea lui Hristos în inimile noastre” # Moldpres
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului (Crăciunul), care face parte din cele 12 mari sărbători domneşti sau împărăteşti, fiind precedată de un post de 40 de zile. Cu acest prilej în locaşurile sfinte din ţară sunt ofici...
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat o declarație de intenție pentru desfășurarea unei forțe multinaționale # Moldpres
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat marţi, la Paris, o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei e...
Granturi de peste 75 de milioane de lei, solicitate de producătorii agricoli autohtoni prin proiectul AGGRI # Moldpres
Un număr de nouă producători agricoli autohtoni au depus dosarele de solicitare a granturilor în valoare de 75,5 milioane de lei în cadrul Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat...
Condiții mai bune pentru pacienții din satul Gornoe, Strășeni. Oficiul de Sănătate din localitate a fost renovat # Moldpres
Locuitorii satului Gornoe din raionul Strășeni vor beneficia de condiții moderne de acordare a serviciilor medicale, după ce oficiul de sănătate din localitate a fost renovat. Pentru desfășurarea lucrărilor, au fost investite 275 de mii de lei, transmite MOLDPRES.Luc...
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, drumarii rămân la datorie și intervin continuu pe trasee pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță. Pe parcursul zilei de astăzi, echipele au efectuat lucrări de patrulare, curățare și combat...
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil vechi. Aceștia vor activa în regim non-stop și vor fi pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale, transmite MOLDPRES.Pentru prevenirea situ...
Două companii au inițiat rechemarea voluntară din magazine pentru o cantitate limitată de lapte praf pentru bebeluși, din cauza identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentr...
Ceață și flux sporit de mașini pe traseele naționale. Poliția a suplinit numărul echipajelor prezente în trafic # Moldpres
Pe mai multe sectoare de drum din țară se circulă în condiții de ceață, fapt ce reduce considerabil vizibilitatea și crește riscul accidentelor rutiere. Totodată, în contextul sărbătoririi Crăciunului pe stil vechi, se atestă un flux sporit de mașini, &i...
Exporturile de servicii ale Republicii Moldova au înregistrat o creștere robustă în perioada ianuarie–septembrie 2025, devansând exporturile de bunuri, transmite MOLDPRES.În termeni reali, exporturile de servicii au avansat cu 9,7%, contribuind...
Cod galben de polei, ghețuș și precipitații. Salvatorii vin cu recomandări pentru cetățeni # Moldpres
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul Codului galben de polei, ghețuș și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, anunțat de meteorologi pentru perioada 7-9 ianuarie, trans...
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară, tran...
Circa 1300 de adresări la servicii medicale de urgență în capitală, în primele zile din an # Moldpres
Departamentul de Primiri Urgențe de la Institutul de Medicină Urgentă din capitală a înregistrat circa 1300 de adresări în perioada 1–6 ianuarie. Cei mai mulți pacienți au avut nevoie de ajutorul medicilor traumatologi, urmați de specialități chirurgic...
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt activitatea din cauza ceții # Moldpres
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru. Anunțul a fost făcut, în după-amiaza zilei de astăzi, de Poliția de ...
Număr record de tineri specialiști angajați în 2025 în școli și grădinițe. Dan Perciun: „Vrem să facem și mai atractivă decizia de a veni în sistem” # Moldpres
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în 2025 în școli și grădinițe. Aceștia beneficiază de o indemnizație unică de până la 200.000 de lei și alte facilități. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat pentru ...
ODA va relansa apelurile de granturi pentru antreprenori după aprobarea bugetului instituției # Moldpres
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a anunțat astăzi ca relansarea apelurilor de granturi, acordate prin programele gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii...
Fugarul Veaceslav Platon insistă să fie audiat în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Moldpres
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, a expediat o cerere la Judecătoria Chișinău, prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al...
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Acesta va fi valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 7 ianuarie, ora 01.00 – 9 ianuarie, ora 14.00, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serv...
România ar putea găzdui hubul de securitate maritimă al UE. Comisia Europeană a răspuns la demersul vicepreședintelui PE, Victor Negrescu # Moldpres
Eurodeputatul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind demersul său de creare în România a Hubului European de Securita...
Programul EcoVoucher // Economii de circa 20 de milioane de lei în anul 2025 pentru familiile care și-au procurat electrocasnice noi # Moldpres
Peste 25 de mii de familii au beneficiat, în anul 2025, de vouchere în valoare de până la șase mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi prin Programul guvernamental EcoVoucher. Economiile generate, anul trecut, urmare a funcționării tuturor echipam...
Un număr de 363 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei concubinei sale # Moldpres
Un bărbat de 40 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra fiicei concubinei sale, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în perioada 2021–2023, bărba...
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat astăzi echipei Inspectoratului pentru Protecția Mediului pe Dorin Poverjuc, noul șef al instituției. În cadrul întrevederii, ministrul a subliniat prioritățile și așteptările pentru perioada următoare, transmi...
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea unui nou serviciu public în format online, care permite luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor ce doresc să desfășoare activitate de antreprenor independent, tr...
Rapoartele Comisiei Vetting pentru doi procurori, aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în prima ședință din acest an și a examina rapoartele Comisiei Vetting referitoare la procurorii Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Ambii au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.Astfel, membri CSP...
