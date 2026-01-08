Trafic intens la frontieră pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cozi la Criva, Leușeni și Sculeni

11:00

Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, noaptea trecută, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc locativ cu 16 etaje. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 00:43, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...