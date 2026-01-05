Cînd se schimbă tariful la gaz: calendarul explicat de ANRE

09:30

"La acest moment, nu constatăm necesitatea suplinirii posturilor medicale în UPU. Activitatea se desfășoară conform schemelor aprobate, iar timpii de aflare ai pacienților în Unitatea de Primiri Urgente nu au depășit normativele stabilite". Acesta este răspunsul oferit redacției Noi.md de către Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, după ce unii părinți s-au plîns că, în aceste z