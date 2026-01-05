Ce a spus ex-premierul Iurie Leancă la procesul lui Plahotniuc
Europa Libera Moldova, 5 ianuarie 2026 15:40
Ce a spus ex-premierul Iurie Leancă la procesul lui Plahotniuc
Profesoara care a devenit agricultoare Mariana Ursachi a renunțat la cariera de profesoară în Chișinău pentru agricultură. De câțiva ani, își împarte viața între capitală și satul natal Taxobeni, din raionul Fălești, unde cultivă legume, verdețuri și zmeură, pe care le vinde la târguri. La ce visează Mariana aflați din reportajul Liubei Maxim. Embed Răspândește (Video) Profesoara care a devenit agricultoare Embed Răspândește Istorii care contează Iar pentru a pune în valoare reportajele noastre,...
În ultima ediție din acest an a podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru analizează cele mai importante evenimente din 2025, printre care alegerile parlamentare din septembrie, extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc și destructurarea rețelei lui Ilan Șor....
Armand Goșu și Arcadie Barbăroșie, despre cum ar putea arăta anul 2026 pentru R. Moldova și pentru lume # Europa Libera Moldova
La ce să se aștepte Republica Moldova, regiunea și lumea în 2026? E principala întrebare la care au răspuns istoricul Armand Goșu și directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, invitați ai podcastului „Pe Agendă”. Ei afirmă că, și în 2026, atenția Republicii Moldova și a regiunii va rămâne concentrată pe evoluțiile din Ucraina. În plan intern, Chișinăul se va axa, cel mai probabil, pe reforme — în special în domeniul justiției — pentru a avansa pe calea aderării la Uniun...
Încă un cablu submarin „agățat” cu ancora în Golful Finlandei, în ultima zi a anului # Europa Libera Moldova
Incidentul a fost comentat de președintele finlandez Alexandr Stubb, care a scris pe X: „Finlanda este pregătită pentru provocări de securitate de diferite tipuri și răspundem la acestea după cum este necesar”. Nu au fost dezvăluite detalii despre identitatea navei. Ea este suspectată de a fi „responsabilă pentru deteriorarea cablului”, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și se află în zona economică exclusivă a Estoniei, a declarat poliția finlandeză într-un comunicat. Par...
Primii kilometri de autostradă din R. Moldova ar urma să fie construiți de România, între Prut și Ungheni # Europa Libera Moldova
Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a spus într-o postare pe Facebook că România va construi cei 5 kilometri de autostradă care vor lega podul nou de peste Prut cu centura orașului Ungheni, numind acest proiect „un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană.” Cosma a făcut acest anunț cu ocazia lansării, marți, a licitației pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 din A8, Târgu Neamț – Iași – Ungheni, fiind vorba de ultimii 15,5 kilometri ai a...
Între ChatGPT și examene orale: cum încearcă universitățile să țină pasul cu inteligența artificială # Europa Libera Moldova
Sondajul privind integritatea academică în mediul universitar a fost realizat, pentru al doilea an consecutiv, la solicitarea Ministerului Educației, în lunile octombrie-noiembrie 2025, pe un eșantion de 3.635 de studenți și 419 cadre didactice din șase universități din R. Moldova. 34% din studenți au spus că în universitățile lor se copiază la examene și tot 34% au recunoscut că folosesc inteligența artificială la evaluări. Spre exemplu, 39% din studenții chestionați de la Universitatea de Stat...
În noua ediție „Istorii care contează” descoperim oameni care fac diferența în comunitate. Soții Beico sunt de 25 de ani lucrători sociali în satul Catranâc și au grijă de 15 bătrâni singuri. Mariana Aga, fostă profesoară, este acum specialistă în protecția drepturilor copilului pentru șase sate din raionul Călărași. Iar Veronica Boț merge cu tricicleta prin două sate din Dubăsari pentru a-i vizita pe cei zece bătrâni pe care îi are în grijă....
În regiunea Kiev, voluntarii din forțele civile folosesc mitraliere grele pentru a ajuta la apărarea antiaeriană. O unitate este formată aproape în întregime din femei, ceea ce le-a adus numele „Vrăjitoarele din Bucea”. Comandanta unității, Iulia, explică de ce a simțit nevoia să se alăture forțelor de apărare civilă și spune că fiica sa de 10 ani a motivat-o să-și servească țara....
Cum a reușit Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) să se mențină la putere? De ce este atât de fragmentată opoziția parlamentară? Este o simplă coincidență că Vladimir Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău cu doar trei zile înainte de alegeri? Ce efecte a avut în acest an războiul din Ucraina asupra Republicii Moldova? Cât de realist este obiectivul de intrare în Uniunea Europeană până în anul 2030, având în vedere că startul negocierilor de aderare întârzie? Sunt întrebări la care au ră...
Indemnizație de 200 de mii de lei pentru întinerirea corpului didactic de la școlile profesionale în sus # Europa Libera Moldova
Școala Profesională nr. 5 din Bălți practică de zece ani învățământul dual, în parteneriat cu o companie germană de cablaje pentru automobile, adică elevii învață și muncesc, concomitent, la companie. Școala nu duce lipsă de elevi – multora le surâde aranjamentul din care le iese și un salariu – dar se confruntă mereu cu un deficit de profesori. „Acoperim lipsa de cadre fie prin majorarea normei, fie angajăm pe contracte individuale de muncă pe termen scurt, pensionari trecuți de 65 de ani”, a s...
Tancuri pe pomul de Crăciun. Jucăriile de brad pe tema războiului sunt în trend la Moscova # Europa Libera Moldova
În Rusia, războiului s-a strecurat până și pe bradul de Anul Nou. În ajunul sărbătorilor de iarnă, magazinul central din Piața Roșie, GUM, comercializează diverse decorațiuni cu tunuri, tacuri, bombardiere și soldăței. Totuși, nu toți moscoviții doresc să-și omagieze astfel armata. Ba chiar unii consideră că este un act de „cruzime” să asociezi sărbătorile de iarnă cu războiul....
După ani în care a fost fierar, Ion Aștefănoae a decis să readucă la viață un meșteșug aproape uitat în R. Moldova: confecționarea clopoțeilor, zurgălăilor și tălăngilor din bronz. Meșterul face și măști, pe care le cumpără, mai ales, moldovenii din diaspora care revin acasă la sărbătorile de iarnă....
Oricât de diverse și diferite sunt orașele lumii, vine un moment al anului când se transformă, fie măcar și parțial, în unele zone mai centrale, și capătă cam același aspect. Momentul - Crăciunul sau sărbătorile de iarnă în sens mai larg – este surprins în această galerie de fotografii....
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius # Europa Libera Moldova
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Embed Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Embed Mai mulți artiști ruși care au fost etichetați drept agenți străini sau închiși pentru spectacolele lor au apărut împreună la un concert în Vilnius, Lituania. ...
