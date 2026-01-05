Galerie foto | Rusia a atacat o grădină zoologică din Harkov în prima zi din 2026

Europa Libera Moldova, 5 ianuarie 2026 13:40

Galerie foto | Rusia a atacat o grădină zoologică din Harkov în prima zi din 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum o oră
13:40
Galerie foto | Rusia a atacat o grădină zoologică din Harkov în prima zi din 2026 Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
10:20
Atelierul de drone: soldați-ingineri în linia întâi Europa Libera Moldova
Ieri
11:50
A crescut numărul oamenilor mușcați de animale. Ce facem și unde putem cere ajutor Europa Libera Moldova
11:20
Maduro, întemnițat la New York. Adversarii și aliații SUA, îngrijorați de raidul american în Venezuela Europa Libera Moldova
08:20
„Păsările își pierd mobilitatea și îngheață”. Voluntarii din Odesa luptă cu dezastrul ecologic provocat de un atac rusesc Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Cine este Kirilo Budanov și de ce l-a numit Zelenski în fruntea administrației prezidențiale din Ucraina Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de Știri | „Kenții” din Parlament, condamnarea lui Filat și fuga lui Constantinov Europa Libera Moldova
10:00
Negru și Boțan despre „kenții” din Parlament, condamnarea lui Filat în Franța și fuga lui Constantinov în Transnistria Europa Libera Moldova
2 ianuarie 2026
12:50
Trump îi sprijină pe protestarii din Iran, pe fondul relatărilor despre morți și răniți Europa Libera Moldova
09:40
10 milioane de colete în 2025 sau cât cumpără moldovenii de pe platformele online din străinătate Europa Libera Moldova
1 ianuarie 2026
09:00
Bani noi: Bulgaria a trecut la euro Europa Libera Moldova
09:00
Explainer | Cum poți suna în UE „ca acasă” Europa Libera Moldova
08:50
10+ materiale ale Europei Libere din 2025 pe care nu trebuie să le ratezi Europa Libera Moldova
Profesoara care a devenit agricultoare Mariana Ursachi a renunțat la cariera de profesoară în Chișinău pentru agricultură. De câțiva ani, își împarte viața între capitală și satul natal Taxobeni, din raionul Fălești, unde cultivă legume, verdețuri și zmeură, pe care le vinde la târguri. La ce visează Mariana aflați din reportajul Liubei Maxim. Embed Răspândește (Video) Profesoara care a devenit agricultoare Embed Răspândește Istorii care contează Iar pentru a pune în valoare reportajele noastre,...
31 decembrie 2025
18:20
Negru și Boțan analizează cele mai importante evenimente din 2025 Europa Libera Moldova
În ultima ediție din acest an a podcastului „Dincolo de Știri”, comentatorii politici Igor Boțan și Nicolae Negru analizează cele mai importante evenimente din 2025, printre care alegerile parlamentare din septembrie, extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc și destructurarea rețelei lui Ilan Șor....
18:10
Pe ce trebuie să-și țină ochii R. Moldova în 2026. Sugestiile lui Armand Goșu și Arcadie Barbăroșie Europa Libera Moldova
18:00
Armand Goșu și Arcadie Barbăroșie, despre cum ar putea arăta anul 2026 pentru R. Moldova și pentru lume Europa Libera Moldova
La ce să se aștepte Republica Moldova, regiunea și lumea în 2026? E principala întrebare la care au răspuns istoricul Armand Goșu și directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, invitați ai podcastului „Pe Agendă”. Ei afirmă că, și în 2026, atenția Republicii Moldova și a regiunii va rămâne concentrată pe evoluțiile din Ucraina. În plan intern, Chișinăul se va axa, cel mai probabil, pe reforme — în special în domeniul justiției — pentru a avansa pe calea aderării la Uniun...
14:50
Încă un cablu submarin „agățat” cu ancora în Golful Finlandei, în ultima zi a anului Europa Libera Moldova
Incidentul a fost comentat de președintele finlandez Alexandr Stubb, care a scris pe X: „Finlanda este pregătită pentru provocări de securitate de diferite tipuri și răspundem la acestea după cum este necesar”. Nu au fost dezvăluite detalii despre identitatea navei. Ea este suspectată de a fi „responsabilă pentru deteriorarea cablului”, care aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa și se află în zona economică exclusivă a Estoniei, a declarat poliția finlandeză într-un comunicat. Par...
13:00
Anul 2025 în fotografii Europa Libera Moldova
11:20
Primii kilometri de autostradă din R. Moldova ar urma să fie construiți de România, între Prut și Ungheni Europa Libera Moldova
Horațiu Cosma, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a spus într-o postare pe Facebook că România va construi cei 5 kilometri de autostradă care vor lega podul nou de peste Prut cu centura orașului Ungheni, numind acest proiect „un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană.” Cosma a făcut acest anunț cu ocazia lansării, marți, a licitației pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 din A8, Târgu Neamț – Iași – Ungheni, fiind vorba de ultimii 15,5 kilometri ai a...
10:00
Atac „masiv” asupra Odesei peste noapte: drone rusești lovesc clădiri civile Europa Libera Moldova
09:10
Cartela medicală | Singurătatea de sărbători, o realitate tăcută și soluții pentru a o depăși Europa Libera Moldova
30 decembrie 2025
11:40
Mai Sandu cere ca mai mulți judecători să fie supuși vettingului, iar persoanele condamnate să fie împiedicate să fugă din țară Europa Libera Moldova
10:50
Între ChatGPT și examene orale: cum încearcă universitățile să țină pasul cu inteligența artificială Europa Libera Moldova
Sondajul privind integritatea academică în mediul universitar a fost realizat, pentru al doilea an consecutiv, la solicitarea Ministerului Educației, în lunile octombrie-noiembrie 2025, pe un eșantion de 3.635 de studenți și 419 cadre didactice din șase universități din R. Moldova. 34% din studenți au spus că în universitățile lor se copiază la examene și tot 34% au recunoscut că folosesc inteligența artificială la evaluări. Spre exemplu, 39% din studenții chestionați de la Universitatea de Stat...
29 decembrie 2025
17:20
Bugetul pentru 2026, votat în lectura a doua strict pe linii de partid  Europa Libera Moldova
13:50
Parlamentul face întoarcerea în țară mai profitabilă, după ce scutirile de până acum nu i-au convins pe prea mulți  Europa Libera Moldova
12:40
Povestea unui fost consumator, care a trecut prin reabilitare și acum îi ajută pe alții Europa Libera Moldova
28 decembrie 2025
09:00
Istorii care contează: În slujba oamenilor Europa Libera Moldova
În noua ediție „Istorii care contează” descoperim oameni care fac diferența în comunitate. Soții Beico sunt de 25 de ani lucrători sociali în satul Catranâc și au grijă de 15 bătrâni singuri. Mariana Aga, fostă profesoară, este acum specialistă în protecția drepturilor copilului pentru șase sate din raionul Călărași. Iar Veronica Boț merge cu tricicleta prin două sate din Dubăsari pentru a-i vizita pe cei zece bătrâni pe care îi are în grijă....
08:20
„Vrăjitoarele din Bucea”. Rolul cheie jucat de femei în apărarea Ucrainei Europa Libera Moldova
În regiunea Kiev, voluntarii din forțele civile folosesc mitraliere grele pentru a ajuta la apărarea antiaeriană. O unitate este formată aproape în întregime din femei, ceea ce le-a adus numele „Vrăjitoarele din Bucea”. Comandanta unității, Iulia, explică de ce a simțit nevoia să se alăture forțelor de apărare civilă și spune că fiica sa de 10 ani a motivat-o să-și servească țara....
27 decembrie 2025
10:10
Dincolo de Știri | Cum a fost anul 2025 pentru Republica Moldova? Europa Libera Moldova
Cum a reușit Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) să se mențină la putere? De ce este atât de fragmentată opoziția parlamentară? Este o simplă coincidență că Vladimir Plahotniuc a fost adus în cătușe la Chișinău cu doar trei zile înainte de alegeri? Ce efecte a avut în acest an războiul din Ucraina asupra Republicii Moldova? Cât de realist este obiectivul de intrare în Uniunea Europeană până în anul 2030, având în vedere că startul negocierilor de aderare întârzie? Sunt întrebări la care au ră...
26 decembrie 2025
13:10
Indemnizație de 200 de mii de lei pentru întinerirea corpului didactic de la școlile profesionale în sus Europa Libera Moldova
Școala Profesională nr. 5 din Bălți practică de zece ani învățământul dual, în parteneriat cu o companie germană de cablaje pentru automobile, adică elevii învață și muncesc, concomitent, la companie. Școala nu duce lipsă de elevi – multora le surâde aranjamentul din care le iese și un salariu – dar se confruntă mereu cu un deficit de profesori. „Acoperim lipsa de cadre fie prin majorarea normei, fie angajăm pe contracte individuale de muncă pe termen scurt, pensionari trecuți de 65 de ani”, a s...
11:50
Fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia a fost condamnat la 12 ani de închisoare Europa Libera Moldova
10:00
De ce atât de mulți lideri avertizează asupra unui război cu Rusia? Europa Libera Moldova
25 decembrie 2025
08:50
Tancuri pe pomul de Crăciun. Jucăriile de brad pe tema războiului sunt în trend la Moscova Europa Libera Moldova
În Rusia, războiului s-a strecurat până și pe bradul de Anul Nou. În ajunul sărbătorilor de iarnă, magazinul central din Piața Roșie, GUM, comercializează diverse decorațiuni cu tunuri, tacuri, bombardiere și soldăței. Totuși, nu toți moscoviții doresc să-și omagieze astfel armata. Ba chiar unii consideră că este un act de „cruzime” să asociezi sărbătorile de iarnă cu războiul....
08:00
Fierarul care reînvie meșteșugul clopoțeilor și zurgălăilor Europa Libera Moldova
După ani în care a fost fierar, Ion Aștefănoae a decis să readucă la viață un meșteșug aproape uitat în R. Moldova: confecționarea clopoțeilor, zurgălăilor și tălăngilor din bronz. Meșterul face și măști, pe care le cumpără, mai ales, moldovenii din diaspora care revin acasă la sărbătorile de iarnă....
24 decembrie 2025
17:20
Experți: Există premise pentru reluarea achizițiilor de curent de la MGRES pentru malul drept. Chișinăul spune „Nu”, Tiraspolul e interesat Europa Libera Moldova
17:00
Momentul în care orașele lumii arată la fel Europa Libera Moldova
Oricât de diverse și diferite sunt orașele lumii, vine un moment al anului când se transformă, fie măcar și parțial, în unele zone mai centrale, și capătă cam același aspect. Momentul - Crăciunul sau sărbătorile de iarnă în sens mai larg – este surprins în această galerie de fotografii....
16:10
O nouă ședință eșuată la CMC. Ce spune MAN despre oferta de alianță a socialiștilor Europa Libera Moldova
14:20
Sectorul energetic și infrastructura civilă, lovite de ultimele atacuri rusești asupra Ucrainei Europa Libera Moldova
13:30
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Europa Libera Moldova
Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Embed Muzicienii vizați de Kremlin pentru versurile anti-război se reunesc pe scenă la Vilnius Embed Mai mulți artiști ruși care au fost etichetați drept agenți străini sau închiși pentru spectacolele lor au apărut împreună la un concert în Vilnius, Lituania. ​...
12:20
Zelenski a dezvăluit conținutul planului de pace din 20 de puncte Europa Libera Moldova
11:00
Cererile de acordare a cetățeniei moldovene vor fi coordonate cu SIS pentru a evita fraudele Europa Libera Moldova
10:20
Doi polițiști și un civil uciși la Moscova în explozia unei bombe, nu departe de locul unde a fost omorât un general rus Europa Libera Moldova
23 decembrie 2025
17:20
Cum a marcat Comratul 31 de ani de autonomie găgăuză Europa Libera Moldova
15:50
Cetățenie moldoveană în condiții mai stricte, din 24 decembrie: Guvernul aprobă un regulament nou   Europa Libera Moldova
13:50
Mici, dar mândre: Câteva școli mici din Drochia refuză invitația la o școală model Europa Libera Moldova
11:40
De Crăciun, șoferii români au primit un nou segment de autostradă, Focșani-Adjud. România trece „borna” de 1400 km Europa Libera Moldova
09:20
Atacuri rusești repetate la Odesa, lovită de două ori într-o singură zi Europa Libera Moldova
22 decembrie 2025
19:40
Protest cu copilul în brațe: O judecătoare cere schimbarea regulamentului de repartizare a dosarelor Europa Libera Moldova
17:10
Rada de la Kiev formează un grup de lucru pentru posibile alegeri prezidențiale pe timp de război Europa Libera Moldova
14:30
Președintele României promite investigații în justiție, după consultări cu magistrați nemulțumiți de sistem Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.