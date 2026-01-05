Evoluția lui Radu Albot la Nottingham

04:30

Coreea de Nord, în dimineața zilei de 4 ianuarie, a efectuat primele lansări de rachete din acest an în direcția Mării Japoniei.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Kyodo News, aceasta este prima activitate de acest fel din ultimele aproape două luni.{{855993}}Rachetele au fost lansate de pe coasta de vest a Coreei de Nord în jurul orelor 7:54 și 8:05, ora locală, ambele atingînd altitudinea ma