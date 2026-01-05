Sute de zboruri anulate într-unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa
Noi.md, 5 ianuarie 2026 14:00
Aeroportul Schiphol, principalul și cel mai mare aeroport internațional din Țările de Jos și unul dintre cele mai mari din Europa, a anulat cel puțin 450 de zboruri din cauza vremii nefavorabile.Despre acest lucru a anunțat agenția de știri ANP, scrie „Европейская правда”.{{855297}}Din cauza ninsorii de luni, la aeroportul Schiphol au fost deja anulate cel puțin 450 de zboruri. Se așteaptă
Acum 30 minute
14:00
Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Bălți s-a întrunit pe 3 ianuarie în ședință de urgență, în urma raportului prezentat de conducerea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” privind măsurile întreprinse pentru prevenirea întreruperii procesului de asigurare cu apă potabilă, precum și cauzele care au condus la nerestabilirea alimentării cu apă a consumatorilor.În urma examinării sit
14:00
Luna ianuarie rămîne cea mai rece perioadă a anului în Republica Moldova, cu temperaturi medii negative, episoade frecvente de ger, precipitații moderate și riscuri climatice semnificative pentru agricultură, arată analiza climatică și agroclimatică publicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).Datele multianuale indică atît extreme termice istorice, cît și condiții meteorologice care
14:00
Din cauza ninsorii de luni, la aeroportul Schiphol au fost deja anulate cel puțin 450 de zboruri. Se așteaptă
Acum o oră
13:30
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, este vizat în noi cauze penale de amploare care urmăresc curățarea sistemului politic de finanțări obscure.Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, pentru Moldova 1, transmite Noi.md.{{854916}}Potrivit lui Dumbravan, procurorii au finalizat și trimis în instan
13:30
Un cititor care a dorit să își păstreze anonimatul a împărtășit cu redacția, în cadrul concursului dedicat amintirilor de Crăciun, o poveste plină de inocență și emoție despre sărbătorile copilăriei.Autorul își amintește că, atunci cînd era mic, cea mai frumoasă parte a Crăciunului era faptul că părinții aveau mereu grijă ca un prieten apropiat al familiei să se îmbrace în Moș Crăciun. Costume
Acum 2 ore
13:00
SA Energocom în decembrie 2025 a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie electrică, care a provenit atît din surse interne, cît și din importuri, la un preț mediu ponderat de 132,57 EUR/MWh.În acest context, importurile au constituit 65,46% din volumul total, în timp ce energia livrată de producătorii autohtoni a reprezentat 34,54%.{{855732}}Totodată, din totalul achiziți
13:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează despre intrarea în vigoare, începînd cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA, notează Noi.md.Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la:{{856866}}- furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova,
13:00
Tenismenul moldovean Radu Albot pierde în primul tur al calificărilor turneului „Challenger”, informează IPN.Sportivul nostru a eșuat în meciul contra britanicului Ben Jones, care s-a situat pe poziția 848 în ierarhia mondială și a acces în competiție în baza unui wild card, în trei seturi, cu scorurile de 7:6 (6:4), 3:6, 6:7 (7:9), transmite Noi.md cu referire la Știri.md.Calificările la
12:30
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o serie de declarații dure la adresa mai multor state din America Latină, în special Columbia, Mexic și Cuba. El a sugerat posibile acțiuni dure ale Washingtonului în lupta împotriva traficului de droguri și a instabilității regionale.Potrivit RBC-Ucraina, el a declarat acest lucru jurnaliștilor aflați la bordul avionului Air Force One, scrie CNN.{{8
12:30
Antreprenorul Elon Musk a publicat pe rețeaua de socializare X o fotografie în care apare la cină împreună cu președintele SUA Donald Trump și prima doamnă Melania, după operațiunea militară a SUA în Venezuela.Potrivit Caliber.Az, în descrierea fotografiei, Musk a menționat că seara a fost minunată și și-a exprimat convingerea că anul 2026 va fi extraordinar.{{857429}}Publicația a apărut d
12:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tînăr în vîrstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie, notează Noi.md.Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.{{854941}}Potrivit
12:30
Vremea se va răci de Crăciunul pe stil vechi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), începînd de miercuri, 7 ianuarie, și pînă la finele săptămînii, temperaturile vor fi în mare parte negative pe timp de zi.Pe parcursul zilei de marți, 6 ianuarie, maximele vor oscila între plus 3 și plus 8 grade Celsius, iar minimele vor coborî pînă la minus 3 grade Celsius, transmite Moldova1.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 5 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,02 lei/litru (+10 bani), iar al motorinei standard – 18,75 lei/litru (+5 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
12:30
Reprezentanții țărilor baltice au făcut o serie de declarații în care au subliniat că Danemarca și Groenlanda trebuie să decidă singure asupra problemelor ce țin de interesele lor.Potrivit „Европейская правда”, comentariile lor au apărut după ce liderul american Donald Trump a făcut noi declarații privind necesitatea controlului SUA asupra Groenlandei.Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvič
Acum 4 ore
12:00
Vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, și-a moderat retorica, declarîndu-se dispusă să coopereze cu Statele Unite ale Americii.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la declarația lui Rodriguez, citată de CNN.Agenda, potrivit ei, va fi orientată către „dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional pentru consolidarea coexistenței durabile a comunităților”.R
12:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) raportează pentru săptămîna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale.Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor, notează Noi.md.{{856554}}Pe domeniul combater
12:00
Din 1 ianuarie, antreprenorii independenţi din țara noastră sau aşa-numiţii freelanceri vor activa în baza unui regim fiscal special.Potrivit noii legi, sînt luați în vizor reprezentanţii a 40 de domenii de activitate, incluse în Codul Fiscal. Aceştia vor plăti un impozit unic, vor fi asiguraţi cu poliţă medicală şi vor beneficia de facilităţi sociale.{{857080}}Conform ultimelor modificări
11:30
În decursul unei săptămîni, Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă a identificat 11 cazuri de consum și deținere de droguri pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare.În sectorul Centru au fost identificați 3 bărbați (33–38 de ani) – droguri sintetice.{{856772}}La Buiucani: 4 bărbați (18–30 de ani) – substanțe vegetale similare hașișului și obiec
11:30
Ambasada Republicii Moldova în Iran cu reședința la Baku recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în legătură cu sporirea tensiunilor interne și menținerea riscurilor de securitate din regiune.Cetățenii Republicii Moldova care se află în Iran sînt încurajați să contacteze telefonic/ prin e-mail Ambasada pentru comunicarea locului aflării în eventualitatea necesității e
11:30
Sărbătorile de iarnă adună în suflet momente simple, dar profunde, care rămîn vii toată viața.În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, realizat de Noi.md în parteneriat cu Radio Relax, cititoarea Raluca a împărtășit o poveste emoționantă despre un Crăciun trăit la țară, alături de bunici și familie,Autoarea își amintește o seară liniștită, cu ninsoare măruntă, în care luminile bradu
11:30
O minoră de 17 ani a suferit intoxicație cu monoxid de carbon în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 07:54.Potrivit IGSU, incidentul s-a produs din cauza nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobei. Tatăl minorei a închis cahla sobei, blocînd evacuarea fumului, ceea ce a dus la acu
11:00
Avionul companiei aeriene AIMasria Universal Airlines, care efectua un zbor din Egipt, a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul Șeremetievo din Moscova.Cauza acestei situații neprevăzute a fost, conform informațiilor preliminare, fumul care s-a format în compartimentul de bagaje al aeronavei, relatează news.ru.La bord se aflau 222 de pasageri, dintre care niciunul nu a fost răni
11:00
Aeroporturile din Grecia au stopat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au perturbat frecvențele radio.'Unele zboruri care folosesc Regiunea de Informații Zbor Atena (Athens Flight Information Region/ FIR) sînt asigurate, dar au fost impuse restricții asupra operațiunilor aeroportuare din motive de securitate', a declarat autoritatea aviației civile din
11:00
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026 la biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia, după ce un incendiu a izbucnit într-o anexă.Apelul la 112 a fost recepționat la ora 06:40, iar la fața locului au ajuns patru echipaje.{{857047}}Flăcările au cuprins bunuri dintr-o încăpere tehnică de 12 m², unde era cazangeria. Incendiul a fost localizat fără a se ex
11:00
Inspectoratul General al Poliției informează că, în weekend, polițiștii din întreaga țară au documentat peste 3 260 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.Potrivit datelor oficiale:{{857301}}32 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;1 453 de șoferi au depășit limita legală de viteză;730 de
11:00
Astăzi, are loc prima ședință din acest an pe dosarul "Frauda bancară", în care figurează Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.La ședința de azi, în fața magistraților depune mărturii fostul premier, Iurie Leancă.{{854767}}Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza f
10:30
Anul trecut, 10.600 de candidați s-au înscris la programe de masterat la universități din întreaga țară.Biroul Național de Statistică a calculat cîți dintre aceștia au ales fiecare domeniu de studiu.Cel mai popular domeniu, ca și în anii precedenți, a fost afacerile, management și dreptul - 41% dintre candidații de anul trecut au ales acest domeniu, relatează Noi.md, citînd diez.Cele m
10:30
Chiar în primele zile ale noului an 2026, președintele american a răsturnat dintr-o singură mișcare întreaga tablă de șah pe care se desfășura un joc internațional lung și complex. Atacul asupra Venezuelei și capturarea liderului său, Nicolás Maduro, au schimbat radical situația geopolitică în întreaga lume. Va schimba oare operațiunea de la Caracas relațiile dintre liderii celor două superputeri
10:30
Cotațiile la aur au crescut luni, pe fondul evaluării de către investitori a riscurilor geopolitice sporite după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, transmite Bloomberg.Pe piața spot, cotația aurului a crescut luni cu pînă la 2,1%, trecînd de 4.420 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a cîștigat aproape 5%, informează Noi.md cu referire la Money.ro.{{857376}}Pr
Acum 6 ore
10:00
„Există două scenarii posibile pentru conflictul din Ucraina”, a menționat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o declarație publicată pe canalul său de Telegram.„Ucraina se va pregăti pentru ambele scenarii: diplomație, pe care o asigurăm, sau acțiuni militare suplimentare”, a scris președintele pe blogul său, relatează Noi.md, citînd oxu.az.De asemenea, el a cerut din nou țăr
10:00
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia.Flăcările au cuprins o încăpere tehnică în care era instalat cazanul ce asigura încălzirea bisericii, informează Noi.md cu referire la Realitatea.{{856984}}„Am fost şi noi încercaţi astăzi, încă în plină noapte, printr-o nenorocire care a adus pagube sfintei noastre biserici… În urma unui i
09:30
Mii de turiști sînt blocați în insulele Caraibe din cauza stopării călătoriilor aeriene pe fondul operațiunii americane din Venezuela.Mii de turiști sînt blocați în Caraibe după ce zborurile au fost suspendate în urma arestării lui Nicolás Maduro.{{857310}}Turiștii se tem că întîrzierile zborurilor ar putea continua pe termen nelimitat, notează Noi.md cu referire la gazeta.Reamintim că
09:30
Reacția Spitalului "Valentin Ignatenco" la plîngerile părinților că așteaptă mult timp sub ușile medicilor # Noi.md
"La acest moment, nu constatăm necesitatea suplinirii posturilor medicale în UPU. Activitatea se desfășoară conform schemelor aprobate, iar timpii de aflare ai pacienților în Unitatea de Primiri Urgente nu au depășit normativele stabilite". Acesta este răspunsul oferit redacției Noi.md de către Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, după ce unii părinți s-au plîns că, în aceste z
09:30
Pe parcursul nopții, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nord, centru și sudul țării pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului.Lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii Noi, Călărași, Soroca, precum și în alte zone ale țării, unde au fost executate lucrări de combatere a lunecuș
09:00
S.A. Apă-Canal Chișinău informează că luni, 5 ianuarie 2026, furnizarea apei potabile va fi temporar deconectată din cauza executării unor lucrări planificate.Între orele 09:00 – 20:00, fără apă vor rămîne consumatorii din s. Tohatin, s. Cheltuitor, precum și I.P. „Muşcata” și I.P. „Victoria Aura”.{{856455}}Între orele 09:00 – 17:00, apa va fi deconectată pe străzile Codreanu, Roşiori, Hum
09:00
O petiție publică semnată de autorități locale, cadre universitare, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri din sudul țării cere stoparea reorganizării prin absorbție a Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul (USCH) în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și menținerea instituției ca universitate independentă, cu personalitate juridică proprie.Inițiati
08:30
Genele și sprâncenele joacă un rol esențial în definirea trăsăturilor feței și în evidențierea frumuseții naturale. Deși multe persoane se confruntă cu subțierea sau căderea genelor și sprâncenelor din diverse motive, cum ar fi factorii genetici, stresul sau îngrijirea necorespunzătoare, există soluții eficiente care pot revitaliza și îmbunătăți aspectul acestora. Un astfel de produs este Serul pe
08:30
Parlamentul Venezuelei își va începe lucrările pe 5 ianuarie, conform programului, potrivit ministrului venezuelean al Apărării, Vladimir Padrino Lopez.„Luni, 5 ianuarie, vom participa la deschiderea Adunării Naționale pentru următorul mandat constituțional”, a declarat Lopez.El a menționat că, în ciuda atacului american, țara își continuă dezvoltarea, relatează Noi.md, citînd caliber.az.
Acum 8 ore
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el cedat monedei unice europene mai mult de 1 ban, iar dolarului american – aproape 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7672 lei pentru un euro (+1,16 bani) și 16,865
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 5 ianuarie sînt:05 ianuarie — a 5-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 360 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:23 5 Sf. 10 mucenici din Creta. Cuv. Nifont. Cuv. PavelCe se sărbă
08:00
Duminică, în jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr- Lunga a fost apelată de o femeie, precum cǎ în timp ce se deplasa cu mașina pe drumul local de legătură Tomai-Ceadîr-Lunga, în mașina acestora a fost trasă o împușcătură.În automobil se mai aflau un minor și un bărbat, notează Noi.md.Victime nu au fost înregistrate. Printre suspecți se numără soțul femeii.Pe cazul dat a fost pornitǎ o
07:30
Astăzi, în țară cerul va fi predominant noros.Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe sub formă de ploaie și lapoviță, pe drumuri se va forma ghețuș.Vîntul va sufla din direcție variabilă, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +1...+3°C.În centru se așteaptă -2...+1°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -4...-2°C.
07:30
Acuzațiile împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro vor fi anunțate oficial astăzi, 5 ianuarie, într-un tribunal din New York, SUA.Washington Post a relatat acest lucru, citînd surse bine informate.„Maduro va fi pus sub acuzare luni la prînz în Manhattan”, a declarat publicația, potrivit Noi.md, citînd caliber.az.Publicația a amintit că președintele venezuelean și soția sa, C
06:30
Roman Iagupov: Dialogul viu și prezența fizică sînt mai importante decît orice ajutor material # Noi.md
Solistul trupei moldovenești Zdob Și Zdub, Roman Iagupov, a împărtășit într-un interviu pentru jurnalista Nata Albot reflecțiile personale despre familie, copii și responsabilitatea artistului, recunoscînd că profesia sa a avut un impact semnificativ asupra rolului său de tată.Potrivit muzicianului, imaginea de „tată-artist” este una clasică: turnee constante și viață pe drumuri.{{856618}}
Acum 12 ore
05:30
Kedmi: „Interesele naționale ale popoarelor Europei încep să joace un rol din ce în ce mai important” # Noi.md
Interesele naționale ale popoarelor Europei încep să joace un rol din ce în ce mai important, iar acest lucru a fost deja demonstrat de rezultatele alegerilor din mai multe țări.Această opinie a fost exprimată de analistul politic, expertul militar și fostul om de stat israelian Iakov Kedmi într-un interviu acordat în cadrul proiectului „В теме” pe canalul YouTube al agenției de știri BELTA.
04:30
Coreea de Nord, în dimineața zilei de 4 ianuarie, a efectuat primele lansări de rachete din acest an în direcția Mării Japoniei.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Kyodo News, aceasta este prima activitate de acest fel din ultimele aproape două luni.{{855993}}Rachetele au fost lansate de pe coasta de vest a Coreei de Nord în jurul orelor 7:54 și 8:05, ora locală, ambele atingînd altitudinea ma
03:30
În Scoția se caută o persoană dispusă să lucreze pe insula nelocuită Handa. Postul de ranger presupune un contract de șase luni, cu un salariu anual de aproximativ 26.000 de lire sterline (circa 35.000 de dolari).Potrivit Oxu.Az, citînd Focus, principalele responsabilități includ monitorizarea faunei sălbatice, coordonarea unei echipe de voluntari și asistența oferită turiștilor care vizitează
02:30
Maestrul fotografiei de peisaj, Maxim Chumaș, a împărtășit pe rețelele de socializare o serie de lucrări noi, prezentînd impresii vizuale ale primei zile din 2026 în Moldova.În imaginile sale, fotograful a surprins nu doar Chișinăul, ci și peisaje naturale — cerul, cîmpurile, liniile orizontului. Prin jocul de lumină și texturi, autorul a redat atmosfera începutului de an.
01:30
Capitala Guineei Ecuatoriale a fost transferată de pe insulă pe continent, în scopul sporirii securității republicii și al îmbunătățirii logisticii.Potrivit Oxu.Az, decretul corespunzător a fost semnat de președintele țării africane, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, care a declarat orașul Ciudad de la Paz drept noua capitală a republicii, retrăgînd acest statut orașului Malabo.{{847643}}„Am
Acum 24 ore
23:30
Cel mai cunoscut elefant din Kenya, Craig, supranumit „super-colt”, a murit la vîrsta de 54 de ani, animalul fiind considerat un simbol al faunei sălbatice africane.„Craig tocmai a împlinit 54 de ani. A trăit o viață lungă și, fără îndoială, a devenit tatăl multor pui de elefant”, au transmis reprezentanții parcului național Amboseli, unde locuia elefantul, potrivit Oxu.Az, cu referire la The
