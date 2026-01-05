Avertisment pentru cetățenii R. Moldova: Evitați călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor de securitate
Ziar.md, 5 ianuarie 2026 10:50
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
10:50
Fostul premier Iurie Leancă, audiat în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat Vlad Plahotniuc # Ziar.md
Fostul prim‑ministru Iurie Leancă este audiat astăzi, 5 ianuarie 2025, în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat ex‑liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Leancă se află pe lista persoanelor
10:50
Avertisment pentru cetățenii R. Moldova: Evitați călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor de securitate # Ziar.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de
Acum o oră
10:20
Sprijin pentru satele din R. Moldova. Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de finanțare # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al treilea apel de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală. Inițiativa vizează și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală care vor beneficia de finanțare din Fondul
Acum 2 ore
10:00
Drumurile naționale, curățate pe timp de noapte. Autoritățile îi îndeamnă pe şoferi să fie prudenţi # Ziar.md
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe mai multe trasee naționale din nordul, centrul și sudul țării, pentru a menține circulația în condiții favorabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor
10:00
În acest weekend, polițiștii au documentat peste 3.260 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente încălcări au fost legate de viteza excesivă, nerespectarea semnelor de circulație și nepurtarea centurii de siguran&
09:50
Din 1 ianuarie 2026, regulile privind declararea și achitarea TVA au fost simplificate, iar schimbările se aplică deja tuturor contribuabililor vizați. Serviciul Fiscal de Stat susține că noile prevederi vor reduce birocrația și vor face procesul de raportare
09:30
FOTO/ Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, Drochia. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică # Ziar.md
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică în care era instalat cazanul ce asigura încălzirea l&
09:30
Medicii tineri care aleg să activeze în sate vor primi indemnizații de 250.000 de lei - iată de când # Ziar.md
Statul va oferi un sprijin financiar mai consistent tinerilor medici care aleg să profeseze în mediul rural. Începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată acestora va fi majorată până la 250.000 de lei. Anunț
Acum 4 ore
09:00
Atac rusesc cu drone asupra Kievului. Doi morți și zeci de persoane evacuate dintr-un centru medical # Ziar.md
Noi atacuri lansate de Federația Rusă în noaptea de duminică spre luni au provocat moartea a două persoane la Kiev și în apropierea capitalei ucrainene, au anunțat autoritățile ucrainene, citate de AFP. Armata ucraineană a avertizat
08:40
Leul moldovenesc a început săptămâna cu o ușoară depreciere față de principalele valute de referință, arată cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei pentru luni, 5 ianuarie 2026. Un euro este
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru luni, 5 ianuarie 2026, o zi cu condiții meteo variate, dar în general reci și cu precipitații slabe în majoritatea regiunilor țării. În centrul țării, cerul va fi noros, cu
Acum 24 ore
21:30
O femeie a alertat Poliția din Ceadîr-Lunga, după ce asupra automobilului în care se afla a fost tras un foc de armă # Ziar.md
Un incident grav a fost semnalat astăzi în sudul R. Moldova. O femeie a alertat Poliția din Ceadîr-Lunga, după ce asupra automobilului în care se afla împreună cu copilul și concubinul ar fi fost tras un foc de
16:30
Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Palanca: cozi la ieșirea din R. Moldova # Ziar.md
Traficul transfrontalier este intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Palanca, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Potrivit informațiilor Poliției de Frontieră, pe 4 ianuarie, în jurul orei 16:00, se înregistrează un flux
16:10
Liber-profesioniștii din domeniul justiției, obligați să achite contribuții sociale de peste 30.000 de lei în 2026 # Ziar.md
Liber-profesioniștii din domeniul justiției, inclusiv avocați, notari, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii, trebuie să declare și să achite în 2026 contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Plata
14:40
Facturi mai mari la energia electrică: statul nu mai oferă compensații pentru primii 110 kW, acordate anterior cu ajutorul UE # Ziar.md
Consumatorii din R. Moldova vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce statul nu va mai oferi compensații pentru primii 110 kW, acordate anterior prin ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană. Tarifele vor reveni astfel la nivelul stabilit în iulie 2025,
13:50
Aeroporturile din Grecia au suspendat astăzi, 4 decembrie, toate zborurile, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio. Despre asta au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, scrie de Reuters. Autorităț
12:20
Tragedie în Elveția: Un român, printre victimele incendiului din stațiunea de schi Crans‑Montana # Ziar.md
Un cetățean român se numără printre persoanele decedate în urma incendiului devastator care a izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans‑Montana, anunță autoritățile elveț
11:30
Mai multe echipaje de poliție pe traseele naționale: sunt monitorizate cu prioritate drumurile către frontieră # Ziar.md
Poliția anunță intensificarea patrulărilor rutiere pe principalele trasee naționale ale R. Moldova, în special pe direcțiile de deplasare spre punctele de trecere a frontierei de stat. Măsura este luată în contextul creșterii fluxului
11:20
Zi de doliu național în Elveția, pe 9 ianuarie, după incendiul din stațiunea alpină Crans-Montana # Ziar.md
Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana. În acest tragic eveniment, 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniț
Ieri
11:00
Locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă
10:00
Reacții internaționale la atacul SUA asupra Venezuelei: ce a declarat ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi # Ziar.md
Atacurile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale zilei de 3 ianuarie, au provocat numeroase reacții internaționale. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al R. Moldova, a venit cu un mesaj pe rețeaua de socializare X.
09:30
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din R. Moldova. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pentru prevenirea lunecușului, în contextul avertizării de Cod galben de vreme complicată, emisă de meteorologi și valabil&
3 ianuarie 2026
16:10
Bucureștiul a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă turistică fixă. Cât plătesc turiștii pentru o noapte de cazare # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, în capitala României, București, este aplicată o taxă turistică fixă. Astfel, fiecare turist care se cazează în oraș este obligat să achite 10 lei românești
15:40
Poliția R. Moldova vine cu recomandări pentru participanții la trafic, în contextul Codului galben de condiții meteorologice complicate, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, în următoarele două zile va fi polei, lapoviță
14:30
Prima reacție a UE după atacul SUA asupra Venezuelei: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) reacționează la informațiile privind atacul Statelor Unite ale Americii asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a făcut apel la reținere, menționând
14:00
R. Moldova accelerează tranziția verde cu sprijinul BERD și investiții strategice în energie # Ziar.md
Republica Moldova își consolidează tranziția către energie regenerabilă, cu sprijinul Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care anunță investiții continue în proiecte verzi, eficiență energetică și modernizarea infrastructurii
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii. Acesta va fi valabil în perioada în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00, pe tot teritoriul R. Moldova. Meteorologii atenționează că
12:00
Donald Trump confirmă atacul SUA asupra Venezuelei și spune că președintele Nicolas Maduro a fost capturat # Ziar.md
După ce o serie de explozii au fost raportate în diferite părți ale capitalei Venezuelei în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre acest lucru. El spune c&
11:10
Atac asupra Venezuelei: Președintele Maduro acuză SUA că riscă să arunce America Latină în haos # Ziar.md
Explozii puternice și zgomote asemănătoare survolării unor avioane au fost auzite în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 02:00, la Caracas, capitala Venezuelei. Autoritățile au confirmat atacurile, iar pre&
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Centrul Cultural Rus de la Chișinău își va înceta activitatea la sfârșitul lunii iunie 2026 # Ziar.md
Centrul Rus de Știință și Cultură de la Chișinău va fi închis la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie 2026. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministru al
10:10
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 3 ianuarie, vreme rece și cer predominat noros. Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie și lapoviță, izolat polei și ceață
09:50
Trafic intens la frontieră, pe sensul de ieșire din R. Moldova: cum puteți evita aglomerația # Ziar.md
La punctele de trecere a frontierei Leușeni, Criva și Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră informează că autorit&
08:20
Drum local modernizat în satul Dobrogea: peste 9.000 de locuitori vor avea acces mai bun către casele lor și instituțiile publice # Ziar.md
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, vor avea acces mai bun către locuințe, instituții publice și servicii locale, odată cu modernizarea unui drum local important din localitate. Lucrările au fost realizate î
2 ianuarie 2026
18:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă decesul unui cetățean al Republicii Moldova, un tânăr de 25 de ani, pe teritoriul Italiei. Informația a fost transmisă prin Consulatul General al Republicii Moldova la Padova, după apariția mai multor
18:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA) anunță că, începând cu 5 ianuarie 2026, activitatea misiunii diplomatice va fi relocată temporar, pentru o perioadă estimată de 3-5 luni. Pe durata relocării, Ambasada anunță c&
17:50
Legea e în vigoare: Moldovenii din diasporă pot aduce acasă bunuri și o mașină fără taxe vamale - actele necesare # Ziar.md
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în străinătate care decid să revină definitiv acasă, deja pot beneficia de scutiri de la plata taxelor vamale pentru bunurile personale și pentru un singur automobil. Mă
17:00
Un nou lot de ouă de găină a fost retras de pe piață, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat o substanță farmacologică interzisă în produsele destinate consumului
16:50
DOC/ Cine sunt cele opt persoane din Rusia cărora Maia Sandu le-a oferit cetățenia moldovenească # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care acordă cetățenia moldovenească pentru opt cetățeni ai Federației Ruse, printre care se numără și Fedor Bortnik, fiul solistului trupei rusești Bi&
16:20
Pas important în dezvoltarea pieței angro de energie electrică din R. Moldova. Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din țara noastră, anunță realizarea primelor tranzacții în cadrul Pieței Energiei
16:10
Incidentele de sărbători readuc în discuție interzicerea artificiilor. Avocatul Poporului transmite un demers # Ziar.md
Cu toate că anterior, Avocații Poporului, alături de alte instituții publice din R. Moldova, a solicitat limitarea sau renunțarea la utilizarea articolelor pirotehnice, în perioada 25 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026, autoritățile au constatat o utilizare
15:50
Călătorii mai rapide între România și R. Moldova: linia Iași-Ungheni intră în era electrificării # Ziar.md
Tronsonul feroviar dintre Iași (România) și Ungheni (Republica Moldova) va fi modernizat și complet electrificat, într‑un proiect transfrontalier de infrastructură susținut prin fonduri europene, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la
15:10
VIDEO/ Primele imagini cu momentul izbucnirii incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Ziar.md
Pe rețelele sociale au apărut primele imagini video care surprind momentul izbucnirii incendiului devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde zeci de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Anul Nou.
15:00
Kiril Budanov, șeful informațiilor militare ale Ucrainei, numit în funcția de șef al Administrației Prezidențiale # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Kiril Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), în funcția de șef al Administrației Prezidențiale, una dintre cele mai importante pozi&
15:00
A fost lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025: află cine poate participa # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul anual „Laureații Sportului din R. Moldova”, ediția 2025. Acesta este dedicat recunoașterii performanțelor obținute pe parcursul anului de sportivi, antrenori și alți
14:40
România trimite o aeronavă militară pentru transportul a șase răniți grav în incendiul din Crans-Montana # Ziar.md
România va trimite o aeronavă militară pentru transportul a șase persoane cu arsuri grave, rănite în incendiul produs în stațiunea montană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou. Anunțul a fost făcut vineri, 2
14:40
Copiii refugiați din Ucraina vor fi sprijiniți să se integreze mai ușor în școlile din Republica Moldova # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea proiectului „Educație pentru toți: sprijinirea înscrierii copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina în școlile din R. Moldova”, destinat facilitării integrării
14:20
Alertă la granița României: mesaj RO-Alert în județul Tulcea, două aeronave F-16 ridicate în aer # Ziar.md
Autoritățile române au emis, joi, un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul situației de securitate din
14:20
Un avocat va sta un an după gratii pentru că a promis influență asupra judecătorilor și a luat 1.000 de euro # Ziar.md
Un avocat, investigat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chi&
14:10
Peste 3,29 milioane de alegători înregistrați în R. Moldova. Cei mai mulți sunt în Chișinău # Ziar.md
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3.299.794, arată datele actualizate și prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Din totalul cetățenilor
14:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscurilor majore generate de aflarea pe gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Atenționarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultimele zile, care au
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.