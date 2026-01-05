Evgheni Hmara va asigura interimatul la conducerea Serviciului de Securitate al Ucrainei
5 ianuarie 2026
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care Evgheni Hmara, șeful Centrului de operațiuni speciale „A” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), va asigura temporar conducerea instituției. Decizia vine în contextul demisiei lui Vasile Maliuk, fostul ș
• • •
Acum 10 minute
17:30
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie, a declarat Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritățile au menționat în ultimele luni
Acum 30 minute
17:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care Evgheni Hmara, șeful Centrului de operațiuni speciale „A” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), va asigura temporar conducerea instituției. Decizia vine în contextul demisiei lui Vasile Maliuk, fostul ș
Acum o oră
17:00
O localitate din R. Moldova poate deveni „Capitala Sportului - 2026”. Ministerul Educației a lansat concursul # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul pentru desemnarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului - 2026”. Este vorba de un program național dedicat promovării mișcării, sportului și a
16:50
Reintegrare: Peste 650 de diplome din stânga Nistrului, apostilate de autoritățile de la Chișinău, în opt ani # Ziar.md
În ultimii aproape opt ani, autoritățile de la Chișinău au aplicat apostila Republicii Moldova pe peste 650 de diplome de studii emise tinerilor din regiunea transnistreană, facilitându-le accesul la educație și oportunități interna&
Acum 2 ore
16:30
161 de arbori tăiați ilegal, depistați la Criuleni în urma unui control inopinat. A fost sesizată Procuratura # Ziar.md
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe
16:20
FOTO/ Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni, modernizat: elevii au acum condiții mai bune # Ziar.md
Elevii de la Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni vor beneficia de un mediu mult mai sigur și mai confortabil după finalizarea unui amplu proiect de reabilitare a infrastructurii școlare. Investițiile, parte dintr‑un program național de modernizare, au ajuns la
16:10
Gheața de pe Prut și Nistru poate fi periculoasă! Meteorologii avertizează asupra riscurilor hidrologice # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică, valabilă în intervalul 05 ianuarie 2026, ora 08:00 - 06 ianuarie 2026, ora 08:00, care vizează variații ale nivelului apei pe râurile Nistru și Prut, pe fondul formării
16:00
În municipiul Chișinău, 85 de copii cu statut adoptabil trăiesc astăzi cu aceeași speranță simplă și profundă - să aibă o familie. Pentru ei, adopția nu este doar o procedur&
Acum 4 ore
15:10
Aproape 100 de persoane, salvate din munții României în timp de 24 de ore. Doi cetățeni au murit # Ziar.md
Echipele Salvamont din România au intervenit în numeroase situaţii de urgenţă pe traseele montane. În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenţia echipelor de salvare, informează reprezentan&
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertizări meteorologice Cod galben, valabile în următoarele zile, care vizează polei, ghețuș și ceață densă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea de cod galben de polei ș
14:40
În plină perioadă de iarnă, când consumul de energie electrică crește semnificativ, compania de stat Energocom a asigurat necesarul Republicii Moldova prin achiziții consistente de pe piața internă și din import. Datele publicate de companie
14:20
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei se retrage din funcție. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski # Ziar.md
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasile Maliuk, a fost de acord să demisioneze după negocieri tensionate cu președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a confirmat oficial că a discutat cu Vasile Maliuk și i-a mulțumit pentru activitatea sa
Acum 6 ore
13:30
Companiile din Moldova care reinvestesc profitul nu vor plăti impozit pe acesta nici în 2026. Parlamentul și Guvernul au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit, ca parte a noilor măsuri fiscale menite să sprijine mediul de afaceri ș
13:10
Șoferii vor resimți din nou scumpiri la pompă mâine, 6 ianuarie 2026. Benzina și motorina cresc ușor, chiar din primele zile ale anului, după ce finalul lui 2025 s-a remarcat prin scăderi semnificative de preț a acestor
12:40
Peste 280 de afaceri agricole au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Ziar.md
De la lansarea Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură”, în luna martie, și până la sfârșitul anului, au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici din Republica Moldova. Doar în luna
12:30
Pacienții primesc mai rapid medicamentele compensate datorită modernizării sistemului „eRețeta” # Ziar.md
Sistemul „eRețeta” a fost modernizat și face ca prescrierea și eliberarea medicamentelor compensate să fie mult mai simple. Acum, medicii pot introduce mai ușor datele medicale, inclusiv mai multe diagnostice pe o singură rețetă, iar pacienț
12:30
Armata Națională a Republicii Moldova începe tranziția de la armele de tip Kalașnikov la armamentul utilizat în statele occidentale, în special la calibrul NATO. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie
12:10
O minoră în vârstă de 17 ani a ajuns la spital după ce a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon, în urma încălcării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul s-a
12:00
Mai multă energie din UE pentru R. Moldova: ce înseamnă creșterea capacității de import pentru cetățeni și economie # Ziar.md
Începând cu luna ianuarie 2026, capacitatea maximă de transport a energiei electrice la interconexiunile transfrontaliere pentru importul din Uniunea Europeană către blocul comun Ucraina–Republica Moldova a fost majorată la 2.450 MW, potrivit informațiilor comunicate de Ukrenergo, operatorul
11:50
Un bărbat a fost depistat în timp ce tăia ilegal mai mulți arbori de salcâm într-un trup de pădure gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani, în extravilanul localității Nihoreni, raionul Rî
Acum 8 ore
11:20
Brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă trebuie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați separat de echipele operatorului municipal de salubrizare. Anunțul a
11:20
Serviciul Vamal anunță încasări de peste 182 de milioane de lei în primele patru zile ale anului # Ziar.md
În primele patru zile ale anului 2026, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a înregistrat încasări de peste 182,1 milioane de lei la bugetul de stat, depășind cu mult așteptările stabilite pentru această perioadă, arată
10:50
Fostul premier Iurie Leancă, audiat în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat Vlad Plahotniuc # Ziar.md
Fostul prim‑ministru Iurie Leancă este audiat astăzi, 5 ianuarie 2025, în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat ex‑liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Leancă se află pe lista persoanelor
10:50
Avertisment pentru cetățenii R. Moldova: Evitați călătoriile în Iran, pe fondul tensiunilor de securitate # Ziar.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de
10:20
Sprijin pentru satele din R. Moldova. Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de finanțare # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea celui de-al treilea apel de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală. Inițiativa vizează și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală care vor beneficia de finanțare din Fondul
10:00
Drumurile naționale, curățate pe timp de noapte. Autoritățile îi îndeamnă pe şoferi să fie prudenţi # Ziar.md
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe mai multe trasee naționale din nordul, centrul și sudul țării, pentru a menține circulația în condiții favorabile, anunță Administrația Națională a Drumurilor
10:00
În acest weekend, polițiștii au documentat peste 3.260 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai frecvente încălcări au fost legate de viteza excesivă, nerespectarea semnelor de circulație și nepurtarea centurii de siguran&
09:50
Din 1 ianuarie 2026, regulile privind declararea și achitarea TVA au fost simplificate, iar schimbările se aplică deja tuturor contribuabililor vizați. Serviciul Fiscal de Stat susține că noile prevederi vor reduce birocrația și vor face procesul de raportare
Acum 12 ore
09:30
FOTO/ Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, Drochia. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică # Ziar.md
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la Biserica „Sfânta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia. Flăcările au cuprins o încăpere tehnică în care era instalat cazanul ce asigura încălzirea l&
09:30
Medicii tineri care aleg să activeze în sate vor primi indemnizații de 250.000 de lei - iată de când # Ziar.md
Statul va oferi un sprijin financiar mai consistent tinerilor medici care aleg să profeseze în mediul rural. Începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată acestora va fi majorată până la 250.000 de lei. Anunț
09:00
Atac rusesc cu drone asupra Kievului. Doi morți și zeci de persoane evacuate dintr-un centru medical # Ziar.md
Noi atacuri lansate de Federația Rusă în noaptea de duminică spre luni au provocat moartea a două persoane la Kiev și în apropierea capitalei ucrainene, au anunțat autoritățile ucrainene, citate de AFP. Armata ucraineană a avertizat
08:40
Leul moldovenesc a început săptămâna cu o ușoară depreciere față de principalele valute de referință, arată cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei pentru luni, 5 ianuarie 2026. Un euro este
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru luni, 5 ianuarie 2026, o zi cu condiții meteo variate, dar în general reci și cu precipitații slabe în majoritatea regiunilor țării. În centrul țării, cerul va fi noros, cu
Acum 24 ore
21:30
O femeie a alertat Poliția din Ceadîr-Lunga, după ce asupra automobilului în care se afla a fost tras un foc de armă # Ziar.md
Un incident grav a fost semnalat astăzi în sudul R. Moldova. O femeie a alertat Poliția din Ceadîr-Lunga, după ce asupra automobilului în care se afla împreună cu copilul și concubinul ar fi fost tras un foc de
Ieri
16:30
Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Palanca: cozi la ieșirea din R. Moldova # Ziar.md
Traficul transfrontalier este intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Palanca, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Potrivit informațiilor Poliției de Frontieră, pe 4 ianuarie, în jurul orei 16:00, se înregistrează un flux
16:10
Liber-profesioniștii din domeniul justiției, obligați să achite contribuții sociale de peste 30.000 de lei în 2026 # Ziar.md
Liber-profesioniștii din domeniul justiției, inclusiv avocați, notari, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii, trebuie să declare și să achite în 2026 contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Plata
14:40
Facturi mai mari la energia electrică: statul nu mai oferă compensații pentru primii 110 kW, acordate anterior cu ajutorul UE # Ziar.md
Consumatorii din R. Moldova vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce statul nu va mai oferi compensații pentru primii 110 kW, acordate anterior prin ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană. Tarifele vor reveni astfel la nivelul stabilit în iulie 2025,
13:50
Aeroporturile din Grecia au suspendat astăzi, 4 decembrie, toate zborurile, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio. Despre asta au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, scrie de Reuters. Autorităț
12:20
Tragedie în Elveția: Un român, printre victimele incendiului din stațiunea de schi Crans‑Montana # Ziar.md
Un cetățean român se numără printre persoanele decedate în urma incendiului devastator care a izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans‑Montana, anunță autoritățile elveț
11:30
Mai multe echipaje de poliție pe traseele naționale: sunt monitorizate cu prioritate drumurile către frontieră # Ziar.md
Poliția anunță intensificarea patrulărilor rutiere pe principalele trasee naționale ale R. Moldova, în special pe direcțiile de deplasare spre punctele de trecere a frontierei de stat. Măsura este luată în contextul creșterii fluxului
11:20
Zi de doliu național în Elveția, pe 9 ianuarie, după incendiul din stațiunea alpină Crans-Montana # Ziar.md
Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana. În acest tragic eveniment, 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniț
11:00
Locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă
10:00
Reacții internaționale la atacul SUA asupra Venezuelei: ce a declarat ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi # Ziar.md
Atacurile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale zilei de 3 ianuarie, au provocat numeroase reacții internaționale. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al R. Moldova, a venit cu un mesaj pe rețeaua de socializare X.
09:30
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din R. Moldova. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pentru prevenirea lunecușului, în contextul avertizării de Cod galben de vreme complicată, emisă de meteorologi și valabil&
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Bucureștiul a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă turistică fixă. Cât plătesc turiștii pentru o noapte de cazare # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, în capitala României, București, este aplicată o taxă turistică fixă. Astfel, fiecare turist care se cazează în oraș este obligat să achite 10 lei românești
15:40
Poliția R. Moldova vine cu recomandări pentru participanții la trafic, în contextul Codului galben de condiții meteorologice complicate, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, în următoarele două zile va fi polei, lapoviță
14:30
Prima reacție a UE după atacul SUA asupra Venezuelei: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) reacționează la informațiile privind atacul Statelor Unite ale Americii asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a făcut apel la reținere, menționând
14:00
R. Moldova accelerează tranziția verde cu sprijinul BERD și investiții strategice în energie # Ziar.md
Republica Moldova își consolidează tranziția către energie regenerabilă, cu sprijinul Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care anunță investiții continue în proiecte verzi, eficiență energetică și modernizarea infrastructurii
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii. Acesta va fi valabil în perioada în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00, pe tot teritoriul R. Moldova. Meteorologii atenționează că
12:00
Donald Trump confirmă atacul SUA asupra Venezuelei și spune că președintele Nicolas Maduro a fost capturat # Ziar.md
După ce o serie de explozii au fost raportate în diferite părți ale capitalei Venezuelei în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre acest lucru. El spune c&
