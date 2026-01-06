Facturi mai mici cu până la 30% la energia electrică: cum a ajutat programul EcoVoucher familiile din Republica Moldova
6 ianuarie 2026
Programul guvernamental EcoVoucher a ajutat zeci de mii de familii să-și reducă semnificativ consumul de energie și facturile la electricitate. Doar în 2025, peste 25.500 de familii au plătit cu aproximativ 30% mai puțin la curent, economisind aproape
Facturi mai mici cu până la 30% la energia electrică: cum a ajutat programul EcoVoucher familiile din Republica Moldova # Ziar.md
Bilanțul primului an al Programului Național de Aderare la UE - doar jumătate dintre acțiunile planificate au fost realizate # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a făcut public raportul privind implementarea Programului Național pentru Aderarea la Uniunea Europeană (PNA) 2025-2029, un document care prezintă o hartă detaliată a pașilor realizați în drumul spre Bruxelles. În primul să
Primele tranzacții de testare pe Piața Energiei Electrice de Echilibrare, cu participarea CET-Nord # Ziar.md
Republica Moldova a înregistrat o premieră importantă în procesul de modernizare a sectorului energetic. În cadrul etapei de testare operațională a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE) au fost realizate primele tranzacții de testare, cu participarea întreprinderii
În primele nouă luni ale anului 2025, exporturile de servicii ale R. Moldova au înregistrat o evoluție pozitivă. Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în perioada ianuarie–septembrie 2025, exporturile de servicii au crescut cu 9,
Doi martori ai apărării, audiați în dosarul Plahotniuc. Al treilea ar putea fi citat pentru aducerea silită # Ziar.md
Alți doi martori din partea apărării au fost audiați astăzi, 6 ianuarie, în dosarul în care este judecat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în cauza privind frauda bancară. Este vorba despre Alina Deleanu ș
Primul miracol al anului: un băiețel a venit pe lume în ambulanță. E al nouălea copil în familie # Ziar.md
Primele zile ale anului 2026 au adus emoție și bucurie pentru o familie din raionul Sîngerei și pentru echipa de urgență medicală. O mamă de 37 de ani, însărcinată pentru a noua oară, a n&
Cod galben de ghețuș, polei și lapoviță: atenționarea meteorologilor, valabilă până pe 9 ianuarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod galben privind ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Atenționarea e valabilă de miercuri, 7 ianuarie, ora 01:00, până vineri, 9 ianuarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor,
Carburanții se scumpesc din nou: care vor fi prețurile la benzină și motorină pe 7 ianuarie # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi scumpiri ale carburanților. Mâine, 7 ianuarie, prețurile la benzină și motorina cresc ușor. Benzina cu cifra octanică 95, se scumpeș
FOTO/ Autoritățile române au prezentat cum vor arăta ultimii kilometri ai Autostrăzii A8 spre Republica Moldova # Ziar.md
Autoritățile din România au prezentat detalii despre ultimii 15 kilometri ai Autostrăzii Unirii A8, pe direcția Iași - Ungheni, tronson care va face legătura directă cu Republica Moldova. Proiectul este considerat unul strategic, atât
Cetățean azer, declarat indezirabil. De Revelion, în cadrul evenimentului din PMAN, a lansat focuri de artificii neautorizate în mulțime # Ziar.md
Un cetățean azer în vârstă de 25 de ani a fost îndepărtat ieri, 5 ianuarie, de pe teritoriul R. Moldova și declarat persoană indezirabilă pentru următorii 5 ani. Decizia a fost luată de Direc&
Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) au aprobat noile tarife pentru serviciile medicale și tratamentele spitalicești, valabile din 1 ianuarie 2026. Tarifele sunt folosite pentru decontarea serviciilor î
În Ajunul Crăciunului pe stil vechi, scuarul Catedralei Mitropolitane va găzdui un concert de colinde și cântece tradiționale # Ziar.md
Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” va găzdui astăzi, între orele 17:00-22:00, un program special dedicat Crăciunului pe stil vechi, intitulat „Aprindeți luminile în seara de Crăciun”. Evenimentul va include slujba
De Crăciun pe stil vechi, 400 de pompieri vor fi la datorie: sfaturi pentru sărbători în siguranță # Ziar.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația să manifeste prudență sporită în perioada Crăciunului pe stil vechi. Pompierii recomandă supravegherea copiilor, utilizarea corectă a sobelor și lumân&
Întâlnire importantă la Paris: peste 30 de state convin garanții de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui armistițiu # Ziar.md
Lideri ai Uniunii Europene, oficiali americani și șefi de stat sau de guvern din peste 30 de țări s‑au reunit astăzi, 6 ianuarie 2026, la Palatul Élysée din Paris în cadrul summitului „Coaliția de Voin&
VIDEO/ Legea freelancerilor, explicată pe scurt. Ce trebuie să știe cei care lucrează pe cont propriu # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova a intrat în vigoare un nou regim fiscal pentru persoanele care desfășoară activități economice independente, cunoscut public drept „Legea freelancerilor”. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) explică simplu
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 32 de persoane evacuate, doi bărbați internați cu intoxicație ușoară # Ziar.md
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate dintr-un bloc de locuințe cu 16 etaje situat pe strada Unirii Principatelor 1, din Chișinău, după ce, în noaptea de 6 ianuarie, a izbucnit un incendiu într-un apartament de la etajul trei.
Omul de afaceri Veaceslav Platon a depus o cerere prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în procesul în care este judecat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, pentru frauda bancară - unul dintre cele mai importante dosare penale din Republica Moldova.
Corupție și trafic de influență la cimitirul „Sfântul Lazăr”: trei persoane publice și un preot, trimiși în judecată # Ziar.md
Patru bărbați, printre care trei persoane publice și un preot, au fost trimiși în judecată pentru corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență, după ce ar fi obținut ilegal bani de la familii care
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie, iar lucrările se vor desfășura în format online, cu vot electronic. Decizia a fost luată marți, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Pre&
Inspectorii de mediu din Telenești au descoperit mai multe cazuri de braconaj cu lațuri în fondul forestier și pe terenuri agricole din localitatea Bogzești. Cazurile sunt investigate, iar persoanele care se fac vinovate vor fi sancționate, informează Inspectoratul pentru
Fermierii din raionul Telenești au anunțat organizarea unui protest, astăzi, începând cu ora 11:00, în localitatea Negureni. Potrivit informațiilor făcute publice, la acțiune este posibilă implicarea tehnicii agricole, inclusiv a tractoarelor. Fermierii
Autoritățile cer ajutor internațional pentru a recupera activele din dosarele lui Vladimir Andronachi # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova au solicitat asistență judiciară internațională pentru a verifica declarațiile și bunurile de peste hotare ale fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, în vederea recuperării activelor. Informația a fost confirmată
Grădinițele din Chișinău au program special de Crăciun pe stil vechi: cum vor activa instituțiile preșcolare # Ziar.md
Astăzi, în ajunul Crăciunului pe stil vechi, grădinițele din municipiul Chișinău, au program prescurtat. Instituțiile de educație timpurie vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00, iar pe 7
Peste 12.500 de femei au beneficiat de controale gratuite pentru depistarea cancerului mamar în 2025 # Ziar.md
Anul 2025 a adus progrese vizibile în prevenția cancerului mamar în Republica Moldova. Peste 12.500 de femei din Chișinău, Bălți și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Făleș
Șeful Procuraturii Anticorupție explică de ce condamnații fug prin regiunea transnistreană # Ziar.md
Regiunea transnistreană, care nu este controlată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, reprezintă o breșă de care beneficiază unii inculpați pentru a părăsi țara și a se eschiva de la r&
VIDEO/ Trafic îngreunat pe mai multe drumuri din țară din cauza ninsorile și a vehiculelor echipate cu anvelope de vară sau uzate # Ziar.md
În pofida avertismentelor repetate ale Poliției, pe drumurile din R. Moldova continuă să fie depistate vehicule echipate cu anvelope uzate sau de vară, necorespunzătoare sezonului rece. Această situație sporește considerabil riscul de derapaje, accidente rutiere și
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că a lansat un nou serviciu online care permite persoanelor fizice să se înregistreze rapid ca antreprenori independenți, fără deplasări la ghișeu și fără costuri.
Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a fost învestită oficial luni în funcția de președintă interimară, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Adunarea Națională de la Caracas. Numirea sa vine într-un moment tensionat
Pentru luni, 6 ianuarie 2026, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat noile cursuri de schimb valutar. Comparativ cu ziua precedentă, leul moldovenesc s-a întărit ușor în fața monedei euro, dar a pierdut teren în faț
Prognoza meteo pentru 6 ianuarie 2026: Lapoviță, ceață densă și drumuri alunecoase în toată țara # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 6 ianuarie 2026, o zi cu precipitații slabe, temperaturi variate și ceață densă în mai multe regiuni ale țării. În centrul țării, cerul va fi mai
Șoferii străini care încalcă regulile în R. Moldova ar putea fi sancționați. MAI propune modificări la Codul contravențional # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat spre consultare publică un proiect de lege care vizează sancționarea mai eficientă a încălcărilor rutiere comise cu vehicule înmatriculate în alte state. Inițiativa este publicată pe platforma particip.gov.
VIDEO/ Maduro, adus în fața instanței americane: riscă închisoare pe viață sau pedeapsă capitală # Ziar.md
Fostul președinte al Veneuzelei, Nicolás Maduro, a ajuns luni, 5 ianuarie 2026, în fața unei instanțe federale din Manhattan, unde urmează să fie audiat în legătură cu acuzații penale extrem de grave formulate
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie, a declarat Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritățile au menționat în ultimele luni
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care Evgheni Hmara, șeful Centrului de operațiuni speciale „A” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), va asigura temporar conducerea instituției. Decizia vine în contextul demisiei lui Vasile Maliuk, fostul ș
O localitate din R. Moldova poate deveni „Capitala Sportului - 2026”. Ministerul Educației a lansat concursul # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul pentru desemnarea localității care va purta titlul „Capitala Sportului - 2026”. Este vorba de un program național dedicat promovării mișcării, sportului și a
Reintegrare: Peste 650 de diplome din stânga Nistrului, apostilate de autoritățile de la Chișinău, în opt ani # Ziar.md
În ultimii aproape opt ani, autoritățile de la Chișinău au aplicat apostila Republicii Moldova pe peste 650 de diplome de studii emise tinerilor din regiunea transnistreană, facilitându-le accesul la educație și oportunități interna&
161 de arbori tăiați ilegal, depistați la Criuleni în urma unui control inopinat. A fost sesizată Procuratura # Ziar.md
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați fără acte permisive în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe
FOTO/ Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni, modernizat: elevii au acum condiții mai bune # Ziar.md
Elevii de la Gimnaziul „Grigore Vieru” din Ialoveni vor beneficia de un mediu mult mai sigur și mai confortabil după finalizarea unui amplu proiect de reabilitare a infrastructurii școlare. Investițiile, parte dintr‑un program național de modernizare, au ajuns la
Gheața de pe Prut și Nistru poate fi periculoasă! Meteorologii avertizează asupra riscurilor hidrologice # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare hidrologică, valabilă în intervalul 05 ianuarie 2026, ora 08:00 - 06 ianuarie 2026, ora 08:00, care vizează variații ale nivelului apei pe râurile Nistru și Prut, pe fondul formării
În municipiul Chișinău, 85 de copii cu statut adoptabil trăiesc astăzi cu aceeași speranță simplă și profundă - să aibă o familie. Pentru ei, adopția nu este doar o procedur&
Aproape 100 de persoane, salvate din munții României în timp de 24 de ore. Doi cetățeni au murit # Ziar.md
Echipele Salvamont din România au intervenit în numeroase situaţii de urgenţă pe traseele montane. În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 96 de apeluri prin care se solicita intervenţia echipelor de salvare, informează reprezentan&
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis două avertizări meteorologice Cod galben, valabile în următoarele zile, care vizează polei, ghețuș și ceață densă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea de cod galben de polei ș
În plină perioadă de iarnă, când consumul de energie electrică crește semnificativ, compania de stat Energocom a asigurat necesarul Republicii Moldova prin achiziții consistente de pe piața internă și din import. Datele publicate de companie
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei se retrage din funcție. Anunțul făcut de Volodimir Zelenski # Ziar.md
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasile Maliuk, a fost de acord să demisioneze după negocieri tensionate cu președintele Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a confirmat oficial că a discutat cu Vasile Maliuk și i-a mulțumit pentru activitatea sa
Companiile din Moldova care reinvestesc profitul nu vor plăti impozit pe acesta nici în 2026. Parlamentul și Guvernul au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit, ca parte a noilor măsuri fiscale menite să sprijine mediul de afaceri ș
Șoferii vor resimți din nou scumpiri la pompă mâine, 6 ianuarie 2026. Benzina și motorina cresc ușor, chiar din primele zile ale anului, după ce finalul lui 2025 s-a remarcat prin scăderi semnificative de preț a acestor
Peste 280 de afaceri agricole au fost finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Ziar.md
De la lansarea Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură”, în luna martie, și până la sfârșitul anului, au fost finanțate 288 de afaceri agricole micro și mici din Republica Moldova. Doar în luna
Pacienții primesc mai rapid medicamentele compensate datorită modernizării sistemului „eRețeta” # Ziar.md
Sistemul „eRețeta” a fost modernizat și face ca prescrierea și eliberarea medicamentelor compensate să fie mult mai simple. Acum, medicii pot introduce mai ușor datele medicale, inclusiv mai multe diagnostice pe o singură rețetă, iar pacienț
Armata Națională a Republicii Moldova începe tranziția de la armele de tip Kalașnikov la armamentul utilizat în statele occidentale, în special la calibrul NATO. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie
O minoră în vârstă de 17 ani a ajuns la spital după ce a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon, în urma încălcării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul s-a
