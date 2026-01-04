Ţoiu își exprimă condoleanțele pentru tânărul român decedat în incendiul din Crans-Montana și laudă voluntarul George pentru implicarea sa eroică.
Ziarul National, 4 ianuarie 2026 16:15
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi-a exprimat condoleanţele faţă de familia tânărului român decedat în incendiul de la Crans-Montana. "Am sperat c...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
16:15
Ţoiu își exprimă condoleanțele pentru tânărul român decedat în incendiul din Crans-Montana și laudă voluntarul George pentru implicarea sa eroică. # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, şi-a exprimat condoleanţele faţă de familia tânărului român decedat în incendiul de la Crans-Montana. "Am sperat c...
Acum 4 ore
14:15
Tristețe profundă pentru pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana; Nicușor Dan transmite condoleanțe familiei # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe duminică către familia tânărului român care a murit în incendiul dintr-un bar din Crans...
Acum 6 ore
12:15
Donald Trump critică dur continuarea războiului din Ucraina de către Vladimir Putin: "Ucide prea mulți oameni" # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat sâmbătă frustrarea în legătură cu continuarea conflictului din Ucraina de către președintele rus, Vla...
Acum 8 ore
10:15
VIDEO // Noi imagini cu Nicolas Maduro, președintele capturat al Venezuelei. Acesta fost adus în șlapi în SUA și încarcerat în teribilul centru de detenție din Brooklyn # Ziarul National
Nicolas Maduro a ajuns la Centrul de detenție metropolitan din Brooklyn, potrivit mass-media americane. Centrul este cunoscut pentru faptul că a...
10:15
VIDEO // Trump și-a pierdut răbdarea în ceea ce-l privește pe Vladimir Putin. Ce a spus despre dictatorul rus, după capturarea lui Maduro: „Ucide prea mulţi oameni” # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din U...
Acum 12 ore
03:30
Aliații europeni și Ucraina intensifică demersurile diplomatice pentru pace, în contextul unei posibile escaladări militare în regiune # Ziarul National
Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a discuta detaliile celei mai recente versiuni a planului de soluționare a confli...
Acum 24 ore
20:45
VIDEO // Donald Trump, după capturarea lui Maduro, ALIATUL lui Putin: ,,Vom conduce noi Venezuela. Suntem gata de un al doilea atac, dacă este necesar" # Ziarul National
„Vom conduce noi Venezuela”, a afirmat sâmbătă Donald Trump într-o conferință de presă ținută în reședința sa de la reședința sa din Mar-a-L...
20:45
Pe 4 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi capricioasă cu schimbări bruște de temperatură și condiții mixte. Temperaturile vor varia sem...
20:45
IMPORTANT // De ce au ATACAT Statele Unite Caracasul și l-au capturat pe președintele Venezuelei? Ce se va întâmpla în continuare # Ziarul National
Acțiunea fără precedent de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către administrația lui Donald Trump vine după luni de campan...
20:30
ULTIMA ORĂ // ,,Vladimir Putin ar putea fi și el răpit”. Propagandiștii ruși, bulversați de capturarea lui Maduro # Ziarul National
Experții militari ruși își fac griji că și Vladimir Putin ar putea fi răpit, într-un mod similar cu capturarea lui Nicolas Maduro, la Caracas....
Ieri
10:45
Mihailo Fedorov, tânărul digital al lui Zelenski propus pentru Ministerul Apărării Ucrainean # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a propus recent ca Mihailo Fedorov să devină noul ministru al apărării, înlocuindu-l pe fostul premier Denîs Șmîhal...
08:45
♈️ BerbecInfluențele cosmice de astăzi îți aduc oportunități de a avansa în carieră. Fii pregătit să iei decizii rapide și să te lași ghidat de in...
07:45
Aliații Ucrainei se reunesc la Kiev pentru a discuta garanțiile de securitate în fața amenințărilor rusești # Ziarul National
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani privind un posibil acord pentru a pune capăt războiului c...
07:45
Rusia cere SUA să înceteze urmărirea petrolierului care a evitat capturarea în drum spre Venezuela # Ziarul National
Rusia a transmis oficial o cerere diplomatică prin care solicită Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta inițial spre ...
07:45
Cum aerisești corect casa iarna fără să pierzi căldură. De ce este importantă aerisirea iarna # Ziarul National
Aerisirea corectă a casei iarna nu este o necesitate pentru sănătate și confort, chiar și iarna. Cu aerisiri scurte, bine făcute, și cu câteva m...
2 ianuarie 2026
22:00
Rachete rusești lovesc Harkov: 25 de răniți în urma unui atac devastator asupra unui bloc de apartamente # Ziarul National
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, situat în nord-estul Ucrainei. Incidentul a lăsat clădirea în ...
22:00
Moldova se pregătește pentru o zi de diferențe climatice semnificative. Pe 3 ianuarie 2026, ne așteptăm la variații de temperatură și schimbări not...
21:00
Avion românesc transportă răniți de la Crans-Montana la un spital din Franța, după un incendiu devastator # Ziarul National
Un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a decolat vineri seară către Elveția. Scopul misiunii este transportarea a șase pacienți care au ...
19:00
Drum modernizat pe strada Florilor, inaugurat de autorități prin programul „Europa este aproape” # Ziarul National
Astăzi, Vladimir Bolea, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost prezent la inaugurarea sectorului de drum ...
18:00
VIDEO // Teroare în armata lui Putin. O scurgere masivă de documente arată cum Rusia își EXECUTĂ și torturează propriii soldați. Mărturii CUTREMURĂTOARE: „Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare” # Ziarul National
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordi...
17:15
ULTIMA ORĂ // Kremlinul ar pregăti o PROVOCARE de proporții, cu numeroase VICTIME, pentru a deraia discuțiile de pace mediate de SUA. Când ar urma să aibă loc operațiunea # Ziarul National
Kremlinul pregătește „o provocare la scară largă cu numeroase victime” pentru a deraia discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit Serviciului ...
16:45
Familia unui român dispărut după incendiul din Elveția, sprijinită de autoritățile române pentru clarificarea situației # Ziarul National
Ministerul de Externe informează, vineri, că menține legătura cu familia unui cetățean român presupus dispărut după incendiul din Elveția. „În u...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Zelenski îl înlocuiește pe Andrii Iermak cu Kirilo Budanov în funcția de șef al cancelariei prezidențiale după un scandal de corupție # Ziarul National
Preşedintele Ucrainei a anunţat vineri schimbarea șefului cancelariei prezidenţiale. Generalul Kirilo Budanov, liderul serviciului de informaţii al...
14:45
Pierderi masive pentru Rusia în Ucraina: Statisticile alarmante ale conflictului de la începutul invaziei # Ziarul National
Rusia a înregistrat pierderi de aproximativ 1.209.880 de soldați în conflictul din Ucraina, de la începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februari...
13:45
România oferă ajutor umanitar de urgență: șase tineri cu arsuri grave transportați din Elveția în Franța cu sprijinul Armatei # Ziarul National
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, a anunțat vineri că, în urma deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, o aeronavă militară este pr...
13:45
PREMIERĂ // Vacanță de 8 700 de lei, PLĂTITĂ de angajator. Tichetele de VACANȚĂ, disponibile începând cu 1 ianuarie 2026. Pașii pe care trebuie să-i faci pentru a beneficia de acestă facilitate # Ziarul National
Salariații din R. Moldova pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de tichete de vacanță în valoare de 8 700 de lei sau 50% din salariu med...
13:30
Ministerul Educației și Cercetării dă startul concursului „Laureații Sportului” 2025 în Moldova, celebrând excelența și perseverența în sport # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea concursului anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Acest concurs est...
12:45
Frați condamnați la 10 ani de închisoare pentru abuzul surorii minore, dezvăluit după ce a rămas însărcinată la 12 ani # Ziarul National
Procuratura a anunțat recent o sentință de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii lor mai mic...
12:45
Ucraina susține că atacă doar ținte militare, în ciuda acuzațiilor Moscovei după un incident tragic în sud # Ziarul National
Ucraina atacă doar „ţinte militare” rusești, a afirmat vineri un purtător de cuvânt al armatei ucrainene. Acest comentariu vine după ce Moscova a a...
11:30
Roaming gratuit între Moldova și UE din 1 ianuarie: cetățenii vor comunica la aceleași tarife ca acasă # Ziarul National
Vești excelente pentru toți cei care călătoresc des. Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care vizitează Uniunea Europeană și cetăț...
11:30
Rusia acuză Ucraina de atac asupra reședinței lui Putin și prezintă dovezi către SUA, dar Kievul contestă ferm acuzațiile # Ziarul National
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui atașat militar american, ceea ce a susținut că reprezintă o parte dintr-o dronă ucraineană. Aceas...
11:30
Tânăr condamnat pentru incendierea unei mașini de poliție în Călărași: un an și jumătate de închisoare # Ziarul National
Procuratura Strășeni, prin Oficiul Călărași, a anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani. Acesta fost acuzat de violen...
11:30
Europenii își doresc victoria Ucrainei în război, în timp ce planul de pace al lui Trump stârnește controverse și îndoieli # Ziarul National
Europa se confruntă cu o dilemă: să continue sprijinul pentru Ucraina sau să încurajeze o rezolvare negoiată a conflictului. Majoritatea cetățenilo...
11:30
Memorandum semnat pentru integrarea copiilor refugiați ucraineni în școlile din Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat un Memorandum de Înțelegere cu organizația Ukrainian Women Refugee Network „Female Support Force”, in...
09:15
♈️ BerbecInspirația și energia te însoțesc pe tot parcursul zilei, oferindu-ți forța necesară pentru a finaliza proiectele care cer atenție. Comun...
09:15
Viitor incitant pentru Ucraina: negocierile de pace se reiau cu accent pe securitate și cooperare internațională # Ziarul National
Negocierile se reiau în acest weekend pe măsură ce oficialii americani, europeni și ucraineni își concentrează atenția pe secvențialitatea măsurilo...
07:45
Zilele libere și destul de friguroase de la început de an sunt un prilej numai bun pentru a vedea cele mai noi filme și seriale pe care Netflix ...
02:30
Tragedii devastatoare în cluburi și discoteci: de la Crans-Montana la Colectiv, incendii fatale zguduie lumea # Ziarul National
Un incendiu accidental izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Anul Nou, a provocat moartea a peste patruzeci de persoane. Acest incident t...
01:15
România sprijină transportul medicalizat al pacienților arși din clubul de la Crans-Montana prin dispoziția CNSU # Ziarul National
Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Raed Arafat, a anunțat că România a oferit sprijin prin mecanismul de protecție civilă la nivel euro...
1 ianuarie 2026
21:15
Vremea se schimbă semnificativ vineri, 2 ianuarie 2026, în Republica Moldova, cu o creștere notabilă a temperaturilor. Orașe precum Chișinău, Bălți...
18:45
Autoritățile de la Chișinău: Niciun cetățean moldovean printre victimele exploziei din Crans-Montana # Ziarul National
Nu sunt indicii că cetățeni moldoveni s-ar număra printre victimele exploziei din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Această informație a f...
18:45
Kievul dezvăluie operațiunea de înscenare a morții unui lider militar rus, oferind detalii despre recompensă și activitățile de contraspionaj # Ziarul National
Ucraina a declarat joi că un comandant militar rus, care lupta de partea Kievului și a fost raportat ca decedat săptămâna trecută, este de fapt în ...
16:45
Atac devastator cu drone ucrainene în Herson: zeci de morți și răniți în noaptea de Anul Nou în Rusia # Ziarul National
Rusia a acuzat armata ucraineană că în noaptea de Anul Nou a lansat un atac cu drone asupra unei părți din regiunea ucraineană Herson, aflată sub c...
15:30
Rusia înregistrează pierderi devastatoare în Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente distruse # Ziarul National
Rusia a pierdut aproximativ 1.208.970 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, începând cu 24 februarie 2022, a raportat...
14:30
Apeluri și internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetățenii UE și moldoveni începând cu 1 ianuarie 2026 datorită programului „Roam Like at Home” # Ziarul National
Cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova și cetățenii moldoveni care se află în statele UE pot, începând de joi, 1 ianuarie 2026, să ...
12:30
CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, susțin sursele americane # Ziarul National
CIA, agenția de informații a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință utilizată de președintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu dron...
08:15
♈️ BerbecO energie vibrantă te învăluie și te încurajează să ieși din zona de confort. Ideile tale sunt apreciate, iar carisma personală îți aduce...
01:45
Maia Sandu: Anul 2025 ne-a arătat puterea Moldovei și importanța solidarității naționale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor la finalul anului 2025. În mesajul său, a discutat despre pace, despre cei dragi...
31 decembrie 2025
23:45
Forumul familiilor ostaticilor din Israel își închide activitatea, dar lupta pentru recuperarea lui Rani Gvili continuă # Ziarul National
Forumul familiilor ostaticilor, principala asociație din Israel dedicată reunificării rudelor cu ostaticii reținuți în Gaza, a anunțat miercuri înc...
22:45
Xi Jinping promite reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Anul Nou, după exerciții militare intense în zonă # Ziarul National
Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul său anual de Revelion, ținut la Beijing. A vorbit la doar o ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.