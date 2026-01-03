Vreme schimbătoare în Republica Moldova pe 04.01.2026

Ziarul National, 3 ianuarie 2026 20:45

Pe 4 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi capricioasă cu schimbări bruște de temperatură și condiții mixte. Temperaturile vor varia sem...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum o oră
20:45
VIDEO // Donald Trump, după capturarea lui Maduro, ALIATUL lui Putin: ,,Vom conduce noi Venezuela. Suntem gata de un al doilea atac, dacă este necesar" Ziarul National
„Vom conduce noi Venezuela”, a afirmat sâmbătă Donald Trump într-o conferință de presă ținută în reședința sa de la reședința sa din Mar-a-L...
20:45
Vreme schimbătoare în Republica Moldova pe 04.01.2026 Ziarul National
Pe 4 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi capricioasă cu schimbări bruște de temperatură și condiții mixte. Temperaturile vor varia sem...
20:45
IMPORTANT // De ce au ATACAT Statele Unite Caracasul și l-au capturat pe președintele Venezuelei? Ce se va întâmpla în continuare Ziarul National
Acțiunea fără precedent de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către administrația lui Donald Trump vine după luni de campan...
Acum 2 ore
20:30
ULTIMA ORĂ // ,,Vladimir Putin ar putea fi și el răpit”. Propagandiștii ruși, bulversați de capturarea lui Maduro Ziarul National
Experții militari ruși își fac griji că și Vladimir Putin ar putea fi răpit, într-un mod similar cu capturarea lui Nicolas Maduro, la Caracas....
Acum 12 ore
10:45
Mihailo Fedorov, tânărul digital al lui Zelenski propus pentru Ministerul Apărării Ucrainean Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a propus recent ca Mihailo Fedorov să devină noul ministru al apărării, înlocuindu-l pe fostul premier Denîs Șmîhal...
08:45
Horoscopul zilei 03.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecInfluențele cosmice de astăzi îți aduc oportunități de a avansa în carieră. Fii pregătit să iei decizii rapide și să te lași ghidat de in...
Acum 24 ore
07:45
Aliații Ucrainei se reunesc la Kiev pentru a discuta garanțiile de securitate în fața amenințărilor rusești Ziarul National
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina și aliații săi europeni și americani privind un posibil acord pentru a pune capăt războiului c...
07:45
Rusia cere SUA să înceteze urmărirea petrolierului care a evitat capturarea în drum spre Venezuela Ziarul National
Rusia a transmis oficial o cerere diplomatică prin care solicită Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta inițial spre ...
07:45
Cum aerisești corect casa iarna fără să pierzi căldură. De ce este importantă aerisirea iarna Ziarul National
Aerisirea corectă a casei iarna nu este o necesitate pentru sănătate și confort, chiar și iarna. Cu aerisiri scurte, bine făcute, și cu câteva m...
2 ianuarie 2026
22:00
Rachete rusești lovesc Harkov: 25 de răniți în urma unui atac devastator asupra unui bloc de apartamente Ziarul National
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, situat în nord-estul Ucrainei. Incidentul a lăsat clădirea în ...
22:00
Vremea schimbătoare preia controlul – 3 ianuarie 2026 Ziarul National
Moldova se pregătește pentru o zi de diferențe climatice semnificative. Pe 3 ianuarie 2026, ne așteptăm la variații de temperatură și schimbări not...
Ieri
21:00
Avion românesc transportă răniți de la Crans-Montana la un spital din Franța, după un incendiu devastator Ziarul National
Un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a decolat vineri seară către Elveția. Scopul misiunii este transportarea a șase pacienți care au ...
19:00
Drum modernizat pe strada Florilor, inaugurat de autorități prin programul „Europa este aproape” Ziarul National
Astăzi, Vladimir Bolea, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost prezent la inaugurarea sectorului de drum ...
18:00
VIDEO // Teroare în armata lui Putin. O scurgere masivă de documente arată cum Rusia își EXECUTĂ și torturează propriii soldați. Mărturii CUTREMURĂTOARE: „Oamenii în scaune cu rotile sunt trimiși pe front, fără brațe sau picioare”​ Ziarul National
Teroarea din interiorul sistemului militar rus care își exploatează proprii soldați, inclusiv prin execuția fără proces a celor care refuză ordi...
17:15
ULTIMA ORĂ // Kremlinul ar pregăti o PROVOCARE de proporții, cu numeroase VICTIME, pentru a deraia discuțiile de pace mediate de SUA. Când ar urma să aibă loc operațiunea Ziarul National
Kremlinul pregătește „o provocare la scară largă cu numeroase victime” pentru a deraia discuțiile de pace mediate de SUA, potrivit Serviciului ...
16:45
Familia unui român dispărut după incendiul din Elveția, sprijinită de autoritățile române pentru clarificarea situației Ziarul National
Ministerul de Externe informează, vineri, că menține legătura cu familia unui cetățean român presupus dispărut după incendiul din Elveția. „În u...
16:00
Zelenski îl înlocuiește pe Andrii Iermak cu Kirilo Budanov în funcția de șef al cancelariei prezidențiale după un scandal de corupție Ziarul National
Preşedintele Ucrainei a anunţat vineri schimbarea șefului cancelariei prezidenţiale. Generalul Kirilo Budanov, liderul serviciului de informaţii al...
14:45
Pierderi masive pentru Rusia în Ucraina: Statisticile alarmante ale conflictului de la începutul invaziei Ziarul National
Rusia a înregistrat pierderi de aproximativ 1.209.880 de soldați în conflictul din Ucraina, de la începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februari...
13:45
România oferă ajutor umanitar de urgență: șase tineri cu arsuri grave transportați din Elveția în Franța cu sprijinul Armatei Ziarul National
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, a anunțat vineri că, în urma deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgență, o aeronavă militară este pr...
13:45
PREMIERĂ // Vacanță de 8 700 de lei, PLĂTITĂ de angajator. Tichetele de VACANȚĂ, disponibile începând cu 1 ianuarie 2026. Pașii pe care trebuie să-i faci pentru a beneficia de acestă facilitate Ziarul National
Salariații din R. Moldova pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de tichete de vacanță în valoare de 8 700 de lei sau 50% din salariu med...
13:30
Ministerul Educației și Cercetării dă startul concursului „Laureații Sportului” 2025 în Moldova, celebrând excelența și perseverența în sport Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat lansarea concursului anual „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025. Acest concurs est...
12:45
Frați condamnați la 10 ani de închisoare pentru abuzul surorii minore, dezvăluit după ce a rămas însărcinată la 12 ani Ziarul National
Procuratura a anunțat recent o sentință de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii lor mai mic...
12:45
Ucraina susține că atacă doar ținte militare, în ciuda acuzațiilor Moscovei după un incident tragic în sud Ziarul National
Ucraina atacă doar „ţinte militare” rusești, a afirmat vineri un purtător de cuvânt al armatei ucrainene. Acest comentariu vine după ce Moscova a a...
11:30
Roaming gratuit între Moldova și UE din 1 ianuarie: cetățenii vor comunica la aceleași tarife ca acasă Ziarul National
Vești excelente pentru toți cei care călătoresc des. Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care vizitează Uniunea Europeană și cetăț...
11:30
Rusia acuză Ucraina de atac asupra reședinței lui Putin și prezintă dovezi către SUA, dar Kievul contestă ferm acuzațiile Ziarul National
Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui atașat militar american, ceea ce a susținut că reprezintă o parte dintr-o dronă ucraineană. Aceas...
11:30
Tânăr condamnat pentru incendierea unei mașini de poliție în Călărași: un an și jumătate de închisoare Ziarul National
Procuratura Strășeni, prin Oficiul Călărași, a anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani. Acesta fost acuzat de violen...
11:30
Europenii își doresc victoria Ucrainei în război, în timp ce planul de pace al lui Trump stârnește controverse și îndoieli Ziarul National
Europa se confruntă cu o dilemă: să continue sprijinul pentru Ucraina sau să încurajeze o rezolvare negoiată a conflictului. Majoritatea cetățenilo...
11:30
Memorandum semnat pentru integrarea copiilor refugiați ucraineni în școlile din Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a încheiat un Memorandum de Înțelegere cu organizația Ukrainian Women Refugee Network „Female Support Force”, in...
09:15
Horoscopul zilei 02.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecInspirația și energia te însoțesc pe tot parcursul zilei, oferindu-ți forța necesară pentru a finaliza proiectele care cer atenție. Comun...
09:15
Viitor incitant pentru Ucraina: negocierile de pace se reiau cu accent pe securitate și cooperare internațională Ziarul National
Negocierile se reiau în acest weekend pe măsură ce oficialii americani, europeni și ucraineni își concentrează atenția pe secvențialitatea măsurilo...
07:45
Serialele și filmele NOI pe care poți să urmărești pe Netflix în ianuarie 2026 Ziarul National
Zilele libere și destul de friguroase de la început de an sunt un prilej numai bun pentru a vedea cele mai noi filme și seriale pe care Netflix ...
02:30
Tragedii devastatoare în cluburi și discoteci: de la Crans-Montana la Colectiv, incendii fatale zguduie lumea Ziarul National
Un incendiu accidental izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Anul Nou, a provocat moartea a peste patruzeci de persoane. Acest incident t...
01:15
România sprijină transportul medicalizat al pacienților arși din clubul de la Crans-Montana prin dispoziția CNSU Ziarul National
Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Raed Arafat, a anunțat că România a oferit sprijin prin mecanismul de protecție civilă la nivel euro...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:15
Temperaturi ridicate în Republica Moldova din 2 ianuarie 2026 Ziarul National
Vremea se schimbă semnificativ vineri, 2 ianuarie 2026, în Republica Moldova, cu o creștere notabilă a temperaturilor. Orașe precum Chișinău, Bălți...
18:45
Autoritățile de la Chișinău: Niciun cetățean moldovean printre victimele exploziei din Crans-Montana Ziarul National
Nu sunt indicii că cetățeni moldoveni s-ar număra printre victimele exploziei din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Această informație a f...
18:45
Kievul dezvăluie operațiunea de înscenare a morții unui lider militar rus, oferind detalii despre recompensă și activitățile de contraspionaj Ziarul National
Ucraina a declarat joi că un comandant militar rus, care lupta de partea Kievului și a fost raportat ca decedat săptămâna trecută, este de fapt în ...
16:45
Atac devastator cu drone ucrainene în Herson: zeci de morți și răniți în noaptea de Anul Nou în Rusia Ziarul National
Rusia a acuzat armata ucraineană că în noaptea de Anul Nou a lansat un atac cu drone asupra unei părți din regiunea ucraineană Herson, aflată sub c...
15:30
Rusia înregistrează pierderi devastatoare în Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente distruse Ziarul National
Rusia a pierdut aproximativ 1.208.970 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, începând cu 24 februarie 2022, a raportat...
14:30
Apeluri și internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetățenii UE și moldoveni începând cu 1 ianuarie 2026 datorită programului „Roam Like at Home” Ziarul National
Cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova și cetățenii moldoveni care se află în statele UE pot, începând de joi, 1 ianuarie 2026, să ...
12:30
CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, susțin sursele americane Ziarul National
CIA, agenția de informații a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință utilizată de președintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu dron...
08:15
Horoscopul zilei 01.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecO energie vibrantă te învăluie și te încurajează să ieși din zona de confort. Ideile tale sunt apreciate, iar carisma personală îți aduce...
01:45
Maia Sandu: Anul 2025 ne-a arătat puterea Moldovei și importanța solidarității naționale Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor la finalul anului 2025. În mesajul său, a discutat despre pace, despre cei dragi...
31 decembrie 2025
23:45
Forumul familiilor ostaticilor din Israel își închide activitatea, dar lupta pentru recuperarea lui Rani Gvili continuă Ziarul National
Forumul familiilor ostaticilor, principala asociație din Israel dedicată reunificării rudelor cu ostaticii reținuți în Gaza, a anunțat miercuri înc...
22:45
Xi Jinping promite reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Anul Nou, după exerciții militare intense în zonă Ziarul National
Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul său anual de Revelion, ținut la Beijing. A vorbit la doar o ...
21:45
Un început de an senin în Moldova - 01.01.2026 Ziarul National
Prima zi a anului 2026 vine cu o tranziție clară către un cer senin și temperaturi mai blânde în Republica Moldova. Deși noaptea se menține friguro...
20:45
Maia Sandu semnează decretul pentru acordarea cetățeniei moldovenești la opt persoane din Rusia Ziarul National
Președinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federația Rusă au primit cetățenia Republicii Moldova. Acestea ...
20:45
Nava din Rusia, suspectată de sabotaj în Marea Baltică, confiscată de Finlanda Ziarul National
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga dinspre Rusia, fiind suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii. Acest...
18:45
Moscova acuză Kievul de atacuri cu drone asupra reședinței lui Putin, dar Ucraina neagă și sugerează manipulare pentru a bloca negocierile Ziarul National
Armata rusă a acuzat din nou miercuri că Ucraina ar fi încercat să atace cu drone reședința președintelui Vladimir Putin, publicând un videoclip în...
17:45
Putin avertizează: Rusia nu renunță la obiectivele sale în Ucraina în discursul de Anul Nou Ziarul National
Vladimir Putin, liderul rus, a declarat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia este încrezătoare în „victoria” sa în Ucraina. Această afi...
15:15
Primiți cu Plugușorul? Cele mai frumoase URĂTURI de Anul Nou 2026 Ziarul National
Anul Nou este un moment de sărbătoare, un prilej de a lăsa în urmă tot ce a fost mai greu și de a întâmpina cu speranță și entuziasm un nou în...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.