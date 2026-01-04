Liber-profesioniștii din domeniul justiției, obligați să achite contribuții sociale de peste 30.000 de lei în 2026
Ziar.md, 4 ianuarie 2026 16:10
Liber-profesioniștii din domeniul justiției, inclusiv avocați, notari, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii, trebuie să declare și să achite în 2026 contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii. Plata
Acum 15 minute
16:10
Acum 2 ore
14:40
Facturi mai mari la energia electrică: statul nu mai oferă compensații pentru primii 110 kW, acordate anterior cu ajutorul UE # Ziar.md
Consumatorii din R. Moldova vor plăti mai mult pentru energia electrică, după ce statul nu va mai oferi compensații pentru primii 110 kW, acordate anterior prin ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană. Tarifele vor reveni astfel la nivelul stabilit în iulie 2025,
Acum 4 ore
13:50
Aeroporturile din Grecia au suspendat astăzi, 4 decembrie, toate zborurile, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio. Despre asta au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, scrie de Reuters. Autorităț
Acum 6 ore
12:20
Tragedie în Elveția: Un român, printre victimele incendiului din stațiunea de schi Crans‑Montana # Ziar.md
Un cetățean român se numără printre persoanele decedate în urma incendiului devastator care a izbucnit la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans‑Montana, anunță autoritățile elveț
11:30
Mai multe echipaje de poliție pe traseele naționale: sunt monitorizate cu prioritate drumurile către frontieră # Ziar.md
Poliția anunță intensificarea patrulărilor rutiere pe principalele trasee naționale ale R. Moldova, în special pe direcțiile de deplasare spre punctele de trecere a frontierei de stat. Măsura este luată în contextul creșterii fluxului
11:20
Zi de doliu național în Elveția, pe 9 ianuarie, după incendiul din stațiunea alpină Crans-Montana # Ziar.md
Elveția a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana. În acest tragic eveniment, 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniț
11:00
Locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu lipsa apei potabile la robinet, în urma unei avarii majore produse la apeductul magistral Soroca–Bălți. Situația a afectat mai multe cartiere ale orașului, unde alimentarea cu apă
Acum 8 ore
10:00
Reacții internaționale la atacul SUA asupra Venezuelei: ce a declarat ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi # Ziar.md
Atacurile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Venezuelei în primele ore ale zilei de 3 ianuarie, au provocat numeroase reacții internaționale. Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe al R. Moldova, a venit cu un mesaj pe rețeaua de socializare X.
09:30
Drumarii au intervenit pe parcursul nopții pe traseele naționale din R. Moldova. Au fost împrăștiate materiale antiderapante pentru prevenirea lunecușului, în contextul avertizării de Cod galben de vreme complicată, emisă de meteorologi și valabil&
Ieri
16:10
Bucureștiul a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă turistică fixă. Cât plătesc turiștii pentru o noapte de cazare # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, în capitala României, București, este aplicată o taxă turistică fixă. Astfel, fiecare turist care se cazează în oraș este obligat să achite 10 lei românești
15:40
Poliția R. Moldova vine cu recomandări pentru participanții la trafic, în contextul Codului galben de condiții meteorologice complicate, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, în următoarele două zile va fi polei, lapoviță
14:30
Prima reacție a UE după atacul SUA asupra Venezuelei: „Domnul Maduro nu are legitimitate. Facem apel la reținere” # Ziar.md
Uniunea Europeană (UE) reacționează la informațiile privind atacul Statelor Unite ale Americii asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolas Maduro. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a făcut apel la reținere, menționând
14:00
R. Moldova accelerează tranziția verde cu sprijinul BERD și investiții strategice în energie # Ziar.md
Republica Moldova își consolidează tranziția către energie regenerabilă, cu sprijinul Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care anunță investiții continue în proiecte verzi, eficiență energetică și modernizarea infrastructurii
13:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de condiții complicate ale vremii. Acesta va fi valabil în perioada în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00, pe tot teritoriul R. Moldova. Meteorologii atenționează că
12:00
Donald Trump confirmă atacul SUA asupra Venezuelei și spune că președintele Nicolas Maduro a fost capturat # Ziar.md
După ce o serie de explozii au fost raportate în diferite părți ale capitalei Venezuelei în dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre acest lucru. El spune c&
11:10
Atac asupra Venezuelei: Președintele Maduro acuză SUA că riscă să arunce America Latină în haos # Ziar.md
Explozii puternice și zgomote asemănătoare survolării unor avioane au fost auzite în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 02:00, la Caracas, capitala Venezuelei. Autoritățile au confirmat atacurile, iar pre&
10:50
Centrul Cultural Rus de la Chișinău își va înceta activitatea la sfârșitul lunii iunie 2026 # Ziar.md
Centrul Rus de Știință și Cultură de la Chișinău va fi închis la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie 2026. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministru al
10:10
Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 3 ianuarie, vreme rece și cer predominat noros. Pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie și lapoviță, izolat polei și ceață
09:50
Trafic intens la frontieră, pe sensul de ieșire din R. Moldova: cum puteți evita aglomerația # Ziar.md
La punctele de trecere a frontierei Leușeni, Criva și Sculeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Poliția de Frontieră informează că autorit&
08:20
Drum local modernizat în satul Dobrogea: peste 9.000 de locuitori vor avea acces mai bun către casele lor și instituțiile publice # Ziar.md
Peste 9.000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sîngera, vor avea acces mai bun către locuințe, instituții publice și servicii locale, odată cu modernizarea unui drum local important din localitate. Lucrările au fost realizate î
2 ianuarie 2026
18:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirmă decesul unui cetățean al Republicii Moldova, un tânăr de 25 de ani, pe teritoriul Italiei. Informația a fost transmisă prin Consulatul General al Republicii Moldova la Padova, după apariția mai multor
18:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (SUA) anunță că, începând cu 5 ianuarie 2026, activitatea misiunii diplomatice va fi relocată temporar, pentru o perioadă estimată de 3-5 luni. Pe durata relocării, Ambasada anunță c&
17:50
Legea e în vigoare: Moldovenii din diasporă pot aduce acasă bunuri și o mașină fără taxe vamale - actele necesare # Ziar.md
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în străinătate care decid să revină definitiv acasă, deja pot beneficia de scutiri de la plata taxelor vamale pentru bunurile personale și pentru un singur automobil. Mă
17:00
Un nou lot de ouă de găină a fost retras de pe piață, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat o substanță farmacologică interzisă în produsele destinate consumului
16:50
DOC/ Cine sunt cele opt persoane din Rusia cărora Maia Sandu le-a oferit cetățenia moldovenească # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care acordă cetățenia moldovenească pentru opt cetățeni ai Federației Ruse, printre care se numără și Fedor Bortnik, fiul solistului trupei rusești Bi&
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Pas important în dezvoltarea pieței angro de energie electrică din R. Moldova. Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din țara noastră, anunță realizarea primelor tranzacții în cadrul Pieței Energiei
16:10
Incidentele de sărbători readuc în discuție interzicerea artificiilor. Avocatul Poporului transmite un demers # Ziar.md
Cu toate că anterior, Avocații Poporului, alături de alte instituții publice din R. Moldova, a solicitat limitarea sau renunțarea la utilizarea articolelor pirotehnice, în perioada 25 decembrie 2025 - 2 ianuarie 2026, autoritățile au constatat o utilizare
15:50
Călătorii mai rapide între România și R. Moldova: linia Iași-Ungheni intră în era electrificării # Ziar.md
Tronsonul feroviar dintre Iași (România) și Ungheni (Republica Moldova) va fi modernizat și complet electrificat, într‑un proiect transfrontalier de infrastructură susținut prin fonduri europene, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la
15:10
VIDEO/ Primele imagini cu momentul izbucnirii incendiului din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Ziar.md
Pe rețelele sociale au apărut primele imagini video care surprind momentul izbucnirii incendiului devastator din barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde zeci de persoane și-au pierdut viața în noaptea de Anul Nou.
15:00
Kiril Budanov, șeful informațiilor militare ale Ucrainei, numit în funcția de șef al Administrației Prezidențiale # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Kiril Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), în funcția de șef al Administrației Prezidențiale, una dintre cele mai importante pozi&
15:00
A fost lansat concursul „Laureații Sportului din Republica Moldova”, ediția 2025: află cine poate participa # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul anual „Laureații Sportului din R. Moldova”, ediția 2025. Acesta este dedicat recunoașterii performanțelor obținute pe parcursul anului de sportivi, antrenori și alți
14:40
România trimite o aeronavă militară pentru transportul a șase răniți grav în incendiul din Crans-Montana # Ziar.md
România va trimite o aeronavă militară pentru transportul a șase persoane cu arsuri grave, rănite în incendiul produs în stațiunea montană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou. Anunțul a fost făcut vineri, 2
14:40
Copiii refugiați din Ucraina vor fi sprijiniți să se integreze mai ușor în școlile din Republica Moldova # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea proiectului „Educație pentru toți: sprijinirea înscrierii copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina în școlile din R. Moldova”, destinat facilitării integrării
14:20
Alertă la granița României: mesaj RO-Alert în județul Tulcea, două aeronave F-16 ridicate în aer # Ziar.md
Autoritățile române au emis, joi, un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul situației de securitate din
14:20
Un avocat va sta un an după gratii pentru că a promis influență asupra judecătorilor și a luat 1.000 de euro # Ziar.md
Un avocat, investigat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, a fost condamnat la un an de închisoare pentru trafic de influență. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chi&
14:10
Peste 3,29 milioane de alegători înregistrați în R. Moldova. Cei mai mulți sunt în Chișinău # Ziar.md
Numărul alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor, la data de 2 ianuarie 2026, este de 3.299.794, arată datele actualizate și prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Din totalul cetățenilor
14:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra riscurilor majore generate de aflarea pe gheața subțire a bazinelor acvatice din țară. Atenționarea vine în contextul temperaturilor oscilante din ultimele zile, care au
13:40
CNAM a dat startul achitării poliței de asigurare medicală - cât costă și de unde poate fi cumpărată cu reducere # Ziar.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că, începând din 1 ianuarie, persoanele fizice se pot asigura individual pentru anul 2026, prin achitarea primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă. Valoarea
13:20
În premieră, începând cu anul 2026, angajații din R. Moldova vor putea beneficia de tichete de vacanță. Acestea pot fi folosite exclusiv pentru odihna salariaților în structuri de primire turistică situate în zonele rurale, precum pensiuni,
13:10
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat, după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției. Anunțul a fost făcut de Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași. Potrivit procurorilor, incidentul
12:40
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) anunță rezultate pozitive la finalul anului 2025, cu o creștere totală a finanțărilor de peste 100 de milioane de lei față de anul precedent. Potrivit datelor prezentate de instituț
12:30
ANRE: Accizele și marjele comerciale vor influența prețurile la benzină și motorină în 2026 # Ziar.md
În primele săptămâni ale acestui an, prețurile la carburanți în Republica Moldova vor fi influențate în principal de modificările administrative introduse la 1 ianuarie, anunță Agenția Național&
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 3-5 ianuarie 2026. Conform deciziei ANRE, benzina COR 95 va avea un pre&
11:20
În prima zi a anului 2026, pe 1 ianuarie, în centrele perinatale publice și private din R. Moldova au venit pe lume 38 de copii. Dintre nou-născuți, 19 sunt băieți și 19 fete, potrivit datelor Ministerului Să
11:20
Ucraina începe anul cu negocieri de pace: securitatea și prizonierii, în centrul discuțiilor # Ziar.md
În acest weekend, 3-6 ianuarie 2026, negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina revin pe agenda diplomatică, cu accent pe garanțiile de securitate și reluarea schimburilor de prizonieri. Oficialii ucraineni, europeni și americani vor purta discuții pentru a defini pa&
10:50
Centrul municipal de găzduire pentru persoanele fără adăpost din Chișinău, tot mai solicitat în sezonul rece # Ziar.md
Tot mai solicitat în sezonul rece, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil din Chișinău devine un sprijin vital pentru zeci de oameni aflați în situații vulnerabile. Fiind unica institu&
09:40
Începând cu 2026, pacienții din Republica Moldova care suferă de boli cronice vor beneficia de noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Lista extinsă vizează, în special, persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecț
09:20
SFS începe anul 2026 cu verificări fiscale în sectoarele vulnerabile ale economiei - 500 de companii vizitate # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) intensifică supravegherea asupra mediului de afaceri la început de an. În ianuarie 2026, autoritățile vor desfășura controale fiscale operative asupra contribuabililor din sectoarele economice considerate cu risc sporit de neconformare. Verificările vizează î
09:10
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit în nordul și centrul țării # Ziar.md
Traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă. Circulația rutieră este asigurată pe toate traseele, informează Administrația de Stat a Drumurilor. Pe parcursul nopții și în primele ore
08:40
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Leușeni - alegeți altă cale pentru a ieși din țară # Ziar.md
La Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni se înregistrează, la această oră, trafic intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova, din cauza fluxului sporit de călători și mijloace de transport. Poliția de Frontieră
