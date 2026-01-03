Boboteaza 2026: Au fost stabilite locuri oficiale pentru scăldat în Cernăuți

Libertatea Cuvântului, 3 ianuarie 2026 19:20

În 2026, sărbătoarea Bobotezei (Botezul Domnului) va fi celebrată de Biserica Ortodoxă din Ucrainei (conform calendarului iulian revizuit) marți, 6 ianuarie. Reprezentanții Primăriei

Acum o oră
19:30
Operațiunile SUA în Venezuela: Declarația Ucrainei Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiga, a reamintit nelegitimitatea lui Nicolás Maduro, subliniind că regimul acestuia a încălcat toate principiile democratice prin
19:20
Acum 2 ore
19:00
Zelenski a anunțat înlocuirea șefilor a cinci administrații regionale Libertatea Cuvântului
Noii conducători ai regiunilor ar trebui să își înceapă activitatea de săptămâna viitoare. Sâmbătă, 3 ianuarie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat înlocuirea
Acum 8 ore
13:40
Festival regional la Hotin: „Colindă pentru Apărător” Libertatea Cuvântului
Primăria Orașului  Hotin invită publicul pe 4 ianuarie la Festivalul regional de colinde dedicat eroilor ucraineni. La eveniment vor participa circa 30 de
13:10
Peisaje de iarnă în cadru: Parcul Național Natural „Ceremuș” Libertatea Cuvântului
Pădurile înzăpezite și versanții montani creează o atmosferă maiestuoasă în iarna carpatică. Parcul Natural Național  „Ceremuș”, situat în fostul raion Putila din regiunea
12:50
La Harkiv, sub dărâmăturile unui bloc distrus de atacul Rusiei, sunt căutate încă 5 trupuri Libertatea Cuvântului
În urma atacurilor trupelor ruse asupra regiunii Harkiv din ultima zi, au murit cel puțin doi civili, iar aproximativ 30 de persoane au
Acum 12 ore
11:10
Recomandă nutriţioniştii. Beneficiile consumului de apă caldă dimineaţa: un obicei simplu pentru o sănătate mai bună Libertatea Cuvântului
Consumul de apă caldă dimineața este un obicei popular în multe culturi, fiind asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate. Acest obicei simplu, adorat
10:10
O elevă eminentă din Cernăuți a învățat doar jumătate de poezie, dar a primit nota maximă Libertatea Cuvântului
O profesoară de literatură universală din Cernăuți, Alina Meț, a impresionat mediul online cu povestea unei eleve care a învățat doar jumătate din
10:00
Prognoza Politico pentru 2026: Iluziile lui Trump și amenințarea unei breșe pe front Libertatea Cuvântului
Politico analizează dacă anul 2026 va reprezenta finalul „marelui joc” dintre Trump și Putin privind soarta Ucrainei. Deși unele prognoze anterioare s-au adeverit
09:50
În Sloviansk au rămas aproape 5.000 de copii Libertatea Cuvântului
În orașul de pe linia frontului, Sloviansk (regiunea Donețk), locuiesc în prezent aproximativ 50.000 de civili, dintre care aproape 4.800 sunt copii. Informația
Acum 24 ore
20:50
The Times: Putin nu a reușit să repete „victoria” URSS și s-a împotmolit în războiul împotriva Ucrainei Libertatea Cuvântului
Deocamdată nu există semne că pierderile uriașe ale armatei ruse l-ar forța pe Putin să oprească războiul. Dictatorul rus Vladimir Putin se află
20:30
Voluntarul bucovinean Valerii Manarha a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” clasa a III-a Libertatea Cuvântului
Decretul corespunzător, nr. 1/2026, a fost semnat de Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski. Înalta distincție i-a fost acordată pentru merite în consolidarea statalității ucrainene
20:20
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care au alocat cele mai multe fonduri pentru nevoile apărătorilor ucraineni Libertatea Cuvântului
Regiunea Cernăuți a direcționat, în primele 11 luni ale anului 2025, suma de 310 milioane de grivne pentru nevoile apărătorilor și apărătoarelor Ucrainei.
Ieri
20:00
Budanov a acceptat propunerea lui Zelenski de a conduce Oficiul  Președintelui Libertatea Cuvântului
Șeful serviciilor de informații, Kirilo Budanov, a acceptat propunerea lui Volodymyr Zelenski de a deveni șeful Oficiului Președintelui. Despre aceasta, Kirilo Budanov a
19:50
CT Mămăliga a achiziționat și a predat un microbuz pentru necesitățile Forțelor Armate ale Ucrainei Libertatea Cuvântului
Înainte de a trimite mașina pe linia frontului, Eugen Tanas, locuitor al satului Coșuleni și militar, a diagnosticat-o și a reparat-o. Vehiculul îi
12:10
„ENCICLOPEDIA VIE A BUCOVINEI” Libertatea Cuvântului
Astăzi scriitorul cernăuțean Dumitru Covalciuc ar fi împlinit 79 de ani.   Dumitru Covalciuc şi-a făcut apariţia în această frumoasă şi plină de durere
11:10
Anul Calului de Foc 2026 – Energia care schimbă lumea Libertatea Cuvântului
Anul 2026 va marca un moment astral unic, fiind guvernat de energia Calului de Foc, o combinație rară care apare o dată la
10:50
Colective artistice din CT Vancicăuți, participante la Festivalul „Colinda de la Darabani” Libertatea Cuvântului
Ansamblul folcloric al Casei de cultură din Vancicăuți „Ghiocel”, „Căiuții” CT Văncicauți, conducător de Vladimir Rața, și grupul vocal „Fetele din Costiceni” din
10:30
„Malanca” de la Cernăuți a colectat bani pentru apărătorii Ucrainei Libertatea Cuvântului
Pe 1 ianuarie, la Cernăuți s-a sărbătorit Malanca — tinerii dorind astfel să continue tradiția bucovineană. O ceată de mascați, în ziua de
10:30
Trandafir înflorit în ajun de Anul Nou Libertatea Cuvântului
O locuitoare din Cernăuți, Liubov Svyrydenko, a publicat fotografii cu un trandafir care a înflorit chiar înainte de Anul Nou, văzând în acesta
10:20
Incendiu de amploare în Bucovina: O casă de lângă o biserică a ars complet Libertatea Cuvântului
Pe 1 ianuarie, a avut loc un incendiu de proporții în satul Hrușăuți, CT Voloca. Dimineața a fost primit un apel despre un
10:10
Când ar putea Putin să pună capăt războiului: Un general american a numit un singur motiv Libertatea Cuvântului
Generalul Hodges a numit singura condiție în care Putin va opri războiul și a explicat de ce planul de pace al SUA nu
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Descoperiri științifice: Cum este Soarele în realitate? Libertatea Cuvântului
Oamenii de știință au oferit noi detalii despre Soare, clasificat ca o stea pitică galbenă (clasa G2V). Deși are un diametru de 1,4
17:30
Donald Trump și promisiunea sa de Anul Nou: „Pace în întreaga lume” Libertatea Cuvântului
Donald Trump a petrecut noaptea de Revelion 2026 la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, alături de Melania Trump. Întrebat de jurnaliști ce promisiune
17:10
Schemă de trecere ilegală a frontierei în Bucovina, deconspirată: 10.000 de dolari pentru o persoană Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Cernăuți au dejucat o tentativă de trecere ilegală a graniței către Republica Moldova. Un cetățean ucrainean căuta clienți prin mesagerie online,
17:00
„Zăpadă insuficientă și temperaturi ridicate”: Stațiunile din Bucovina amână deschiderea sezonului Libertatea Cuvântului
Sezonul de schi nu a început încă la complexul turistic „Mygovo”, situat în raionul Vijnița, la o altitudine de 740 de metri. Conducerea
16:50
Prognoza meteo pentru ianuarie în regiunea Cernăuți: Iarnă moderată urmată de o ușoară încălzire Libertatea Cuvântului
În luna ianuarie, în regiunea Cernăuți se prognozează o vreme moderat de rece. Anul va începe cu zăpadă și ger, însă după o
12:00
Sfântul Vasile, sărbătorit pe 1 ianuarie. Ce trebuie să faci ca să ai noroc și sănătate tot anul Libertatea Cuvântului
Anul începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi
11:20
Prima minune a noului an Libertatea Cuvântului
În noaptea de Revelion, la Cernăuți, primii care au venit pe lume au fost un băiat și o fetiță, născuți simultan la ora
11:20
1 Ianuarie – Ziua Mondială a Păcii Libertatea Cuvântului
Pe 1 ianuarie se sărbătorește Ziua Mondială a Păcii, o sărbătoare inițiată în 1967 de Papa Paul al VI-lea și adoptată oficial de
11:10
Expoziție de jucării vintage Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a fost inaugurată o expoziție de decorațiuni de brad de la mijlocul secolului al XX-lea. Colecția include
11:00
La Cernăuți, în 2025,  s-a născut copilul, înregistrat  cu numărul 2025 Libertatea Cuvântului
La Centrul Perinatal din Cernăuți s-a născut copilul cu numărul 2025 al anului trecut – o fetiță pe nume Emina. În total, pe
10:50
La ce să ne așteptăm de la 2026? Financial Times prezice că Ucraina nu va ceda Donbasul Libertatea Cuvântului
În fiecare an, jurnaliștii de la Financial Times fac previziuni pentru noul an și, după cum susțin ei, greșesc de obicei doar în
10:40
Serviciile de informații ale SUA au analizat dacă a existat cu adevărat o tentativă de asasinat asupra lui Putin Libertatea Cuvântului
Serviciile americane de informații nu au confirmat afirmațiile Rusiei privind o presupusă tentativă a Ucrainei de a ataca reședința de la țară a
31 decembrie 2025
20:00
Maia Sandu – „Omul Anului”. Celebra revistă britanică „The Telegraph” a desemnat-o pe șefa statului moldav drept liderul anului 2025 Libertatea Cuvântului
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată Omul Anului de publicația britanică The Telegraph, care o prezintă drept „liderul pe care Vladimir Putin
19:40
„N-a fost atentat, ci circ”: Diplomat despre eșecul Rusiei cu „atacul de drone” asupra lui Putin Libertatea Cuvântului
Expertul Roman Bezsmertnyi a analizat motivele pentru care Moscova propagă știri false despre atacuri asupra reședinței din Valdai. Diplomatul ucrainean susține că afirmațiile
19:30
Corupție în Bucovina: Oficial bănuit de prejudicierea statului cu peste 2,5 milioane grivne Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, un înalt oficial este suspectat că a cauzat statului pierderi de peste 2,5 milioane grivne în timpul construcției podului peste
19:20
Pe frontul din Donbas și-a pierdut viața apărătorul din Hliboca – Glib Pek Libertatea Cuvântului
Consiliul de Orășel Hliboca informează cu profundă durere că la data de 26 noiembrie 2025, în războiul pentru independența Ucrainei, a căzut la
10:40
Ce face Sfântul Vasile în noaptea de Revelion Libertatea Cuvântului
După ce praznicul Nașterii Domnului s-a încheiat, Sfântul Vasile cel Mare  și-a luat toiagul și a început să meargă prin cetăți ca să vadă cine
09:20
Calde urări de sănătate, pace și prosperitate! Libertatea Cuvântului
Am ajuns la ultima filă a calendarului pe anul 2025. Aruncând o privire retrospectivă în urmă, putem afirma că am trăit un an
08:20
Unui grănicer căzut la datorie din Bucovina i s-a acordat post-mortem titlul de Erou al Ucrainei Libertatea Cuvântului
Titlul de Erou al Ucrainei, însoțit de ordinul „Steaua de Aur”, a fost conferit colonelului Vasyl Simușin. Decretul respectiv a fost semnat pe
08:10
Cernăuțiul a primit un grant de aproape 30 de milioane de grivne de la partenerii suedezi Libertatea Cuvântului
Orașul Cernăuți a primit de la partenerii suedezi un grant în valoare de aproape 30 de milioane de grivne pentru elaborarea studiului de
08:00
Oana Țoiu: „România se alătură programului PURL și va aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei” Libertatea Cuvântului
Guvernul României a decis să se alăture inițiativei SUA și NATO, Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) (Lista de Necesități Prioritare ale Ucrainei), și
07:50
Friedrich Merz: „Războiul din Ucraina amenință Germania și întreaga Europă” Libertatea Cuvântului
Invazia rusă în Ucraina a fost și rămâne parte a planului Kremlinului îndreptat împotriva întregii Europe. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei amenință direct securitatea
05:40
Revelion în spiritul tradițiilor populare românești la Liceul din Suceveni Libertatea Cuvântului
Cu mult entuziasm și emoție, elevii clasei a 8-a, coordonați de doamna dirigintă Violina Cozaciuc, au adus pe scenă spiritul autentic al sărbătorilor
30 decembrie 2025
20:40
„Putin vrea să vadă Ucraina de succes”: Zelenski a comentat declarația lui Trump Libertatea Cuvântului
Președintele a reamintit ce au făcut rușii cu orașe precum Bahmut sau Ceasiv Yar. Președintele SUA, Donald Trump, invocând cuvintele liderului de la
20:30
Catastrofă ecologică: Din cauza deversărilor de la Centrala Hidroelectrică de Acumulare, nivelul apei în Nistru a scăzut critic Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Hotin sunt îndemnați să economisească apa. Nivelul Nistrului a scăzut neobișnuit de mult în mijlocul iernii. Autoritățile din Hotin trag un
20:10
Câți strămutați intern  trăiesc în prezent în regiunea Cernăuți? Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți locuiesc în prezent 75.000 de persoane strămutate intern, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk. De la începutul
19:50
Ger de până la -10 grade: grănicerii au arătat cum au fost acoperiți de zăpadă Carpații Libertatea Cuvântului
Vremea de iarnă a pus stăpânire pe frontiera de vest; peisajele din zona de graniță au fost acoperite de zăpadă, iar termometrele indică
09:30
Ultimul drum pentru lunetistul Serghei Teaghii, supranumit „Rambo” Libertatea Cuvântului
În satul Cobolcin, CT Secureni, comunitatea și-a luat rămas bun de la Serghei Teaghii, lunetist în Corpul 3 de Armată. Acesta a murit
