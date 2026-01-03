Activitatea Ambasadei Republicii Moldova în SUA va fi temporar relocată
TV Nord, 3 ianuarie 2026 09:10
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Statele Unite ale Americii sunt informați că, începând cu data de 5 ianuarie, activitatea Ambasadei Republicii Moldova în SUA va fi relocată temporar, pentru o perioadă estimată de trei până la cinci luni, la o altă adresă din Washington. Astfel, în caz de necesitate, cetățenii moldoveni se pot adresa la […]
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
09:10
Acum 24 ore
16:40
Noi medicamente compensate pentru diabet, hipertensiune și tratament anticoagulant, din 2026 # TV Nord
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții din Republica Moldova care suferă de diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni ce necesită tratament anticoagulant vor beneficia de noi medicamente compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu trei denumiri comune internaționale, menite să […]
14:40
Zelenski i-a propus lui Kirilo Budanov să preia conducerea Oficiului Președintelui Ucrainei # TV Nord
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o întrevedere cu șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, Kirilo Budanov, căruia i-a propus să preia funcția de conducător al Oficiului Președintelui Ucrainei. Potrivit lui Zelenski, în actualul context de securitate, Ucraina are nevoie de o concentrare sporită asupra problemelor ce țin de apărare, […]
14:10
Sărbătorile de iarnă de altădată rămân vii în memoria multor locuitori din satele raionului Edineț. „Da, a fost foarte multă zăpadă, era o poveste, copiii se bucurau, dar acum din păcate este altceva." „Eu țin minte în copilăria mea mult mai activi erau, față de acum unde toți sunt individuali, dar așa, oamenii erau foarte […]
13:10
/VIDEO/ Prima zi din an, cu emoții la maternitatea din Bălți: șase copii născuți pe 1 ianuarie # TV Nord
Prima zi a noului an a venit cu emoții speciale la Spitalul Clinic Bălți. În timp ce orașul încă își revenea după noaptea de sărbătoare, în secția de maternitate s-au auzit primele plânsete ale anului: șase copii s-au născut pe 1 ianuarie, aducând bucurie în șase familii și un start simbolic pentru 2026. Fiecare copil […]
11:40
În seara zilei de 1 ianuarie 2025, pompierii din capitală au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit din orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul cu flacără deschisă a izbucnit într-o anexă a locuinței. La fața locului au […]
10:50
Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr de 19 ani, recunoscut vinovat de comiterea actelor de violență împotriva oamenilor legii. Potrivit acuzării înaintate de procurorii din Călărași, în luna noiembrie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Călărași au întocmit pe numele inculpatului un proces-verbal contravențional pentru comiterea mai multor […]
Ieri
09:10
La ora 09:00, traficul pe drumurile publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în regim de iarnă, informează autoritățile responsabile de întreținerea infrastructurii rutiere. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, echipele de întreținere au intervenit preponderent în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate acțiuni de monitorizare a stării carosabilului […]
08:20
Poliția de Frontieră anunță că, la această oră, la Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților de control, sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar personalul Poliției de Frontieră activează la capacitate maximă, în vederea […]
07:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru2 ianuarie 2026 un cer variabil pe întreg teritoriul țării. Izolat în nord, sunt posibile ninsori slabe, iar pe drumuri se va semnala ghețuș, ceea ce poate crea condiții dificile de circulație. Vântul va sufla predominant din sectorul de sud, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile minime nocturne vor […]
1 ianuarie 2026
17:20
După o noapte lungă de petrecere, marcată de voie bună și pahare pline în cinstea noului an, dimineața poate veni cu simptome neplăcute precum dureri de cap, sete intensă sau stare de amețeală. Mahmureala este, în esență, modul organismului de a ne avertiza că este deshidratat și că are nevoie de ajutor pentru a elimina […]
17:10
Sănătatea, fericirea alături de cei dragi și stabilitatea rămân principalele dorințe ale oamenilor pentru anul care vine „Îmi doresc sănătate pentru familia mea și rude, să fim fericiți, să avem parte doar de emoții pozitive și să fie toți alături, Doamne ajută și cam așa." „Fericită alături de cei dragi, cel mai important, de asemenea, […]
16:00
Președinta Maia Sandu a fost desemnată Omul Anului de revista britanică The Telegraph. Publicația o descrie drept „liderul pe care Putin nu a reușit să-l înfrângă", după ce a sfidat Kremlinul pentru a transforma Republica Moldova în prima linie a democrației europene, transmite IPN. În articolul dedicat, The Telegraph subliniază că Maia Sandu a îndreptat […]
14:50
Peste 450 de intervenții ale Poliției în noaptea dintre ani. Un bărbat, rănit grav de artificii # TV Nord
Poliția Republicii Moldova a intervenit în peste 450 de cazuri pe întreg teritoriul țării, în noaptea dintre ani, pentru menținerea ordinii publice și gestionarea situațiilor de risc. Cel mai grav incident a fost înregistrat în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost rănit în urma utilizării […]
14:20
Iarna este, în mod tradițional, anotimpul sărbătorilor petrecute în familie, al meselor calde și al focului din sobă care aduce confort și siguranță. În Republica Moldova însă, același foc devine, an de an, o amenințare tăcută. Odată cu scăderea temperaturilor, crește și numărul incendiilor în gospodării, iar bilanțul rămâne unul dureros: zeci de vieți pierdute […]
12:10
Masa de Revelion rămâne una tradițională pentru majoritatea cetățenilor, însă bugetele diferă în funcție de posibilități și de prețurile din magazine „Cred că două (mii de lei), mai mult salate, carne și tort, și ajunge." „Tradițional, vor veni oaspeți, prieteni, tot ce este obișnuit de anul nou. Salate, sarmale ca de obicei, găină coaptă, deja […]
11:50
Republica Moldova intră într-o nouă etapă a conectării europene. Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni vor putea utiliza telefonia mobilă în statele Uniunii Europene fără taxe suplimentare de roaming. Apelurile, mesajele SMS și internetul mobil vor fi tarifate identic cu cele din Republica Moldova. Măsura va elimina una dintre cele mai costisitoare bariere pentru […]
11:10
/VIDEO/ Mese bogate, frigidere pline și mâncare aruncată: cum risipesc moldovenii de sărbători # TV Nord
În prag de sărbători, mesele moldovenilor devin tot mai încărcate, iar odată cu ele crește și risipa de alimente. Specialiștii avertizează că, în această perioadă, consumul alimentar este cu peste 30% mai mare decât media anuală, iar o mare parte din mâncare ajunge, în final, la gunoi. Locuitorii municipiului Edineț recunosc că risipa alimentară este […]
10:50
Elveția a început anul 2026 sub semnul unei tragedii. O explozie produsă în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, situată în cantonul Valais, s-a soldat cu mai multe victime și persoane rănite. Informația a fost confirmată de Poliția cantonală și citată de BBC. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției cantonale, Gaetan […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
În prima zi a anului 2026, drumarii din Republica Moldova au fost în teren pe parcursul nopții, monitorizând permanent starea drumurilor publice naționale și intervenind pentru asigurarea circulației rutiere în condiții de iarnă. Potrivit autorităților, în zonele Centru și Nord au fost desfășurate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire, pentru menținerea siguranței rutiere. […]
07:50
Prima zi a noului an aduce vreme tipică de iarnă în Republica Moldova. Potrivit meteorologilor, pe 1 ianuarie se vor menține temperaturi scăzute, iar în mai multe regiuni sunt posibile condiții de ceață, mai ales în orele dimineții. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea depuneri de polei, ceea ce ar putea crea […]
31 decembrie 2025
20:10
/VIDEO/ Revelion cu gust de tradiție la Fîntîna Albă. Cum gospodarii sărbătoresc noaptea dintre ani # TV Nord
La Fîntîna Albă, noaptea dintre ani nu este doar o trecere simbolică în noul an, ci o adevărată sărbătoare a tradițiilor. Gospodarii se adună în jurul mesei pregătite cu migală și suflet, pentru a petrece ultimele clipe ale anului în comunitate, cu cântec, colinde și voie bună. Pregătirile încep din timp, iar bucatele sunt alese […]
17:20
/VIDEO/ Ei veghează când tu sărbătorești. Medicii și salvatorii, la datorie în noaptea dintre ani # TV Nord
În timp ce majoritatea întâmpină Anul Nou în familie, cu mese festive și urări de bine, există oameni care nu își permit pauze. Medicii și salvatorii rămân la datorie, gata să intervină în orice secundă, pentru că urgențele nu țin cont de sărbători. ELENA PAȘCOVA, medic în cadrul IMSP SC Bălți: „În noaptea dintre ani, când […]
16:40
Masa de Revelion în Moldova este un simbol al belșugului și al ospitalității, fiind momentul în care ne adunăm cu toții pentru a sărbători un nou început. Nu este nevoie să petreci ore întregi pregătind compoziții complicate pentru a impresiona; secretul stă în ingrediente de bază, proaspete și bine prezentate, care să amintească de gustul […]
16:10
Parlamentul alocă fonduri pentru studiul de fezabilitate al Stadionului Național și un nou centru cultural la Chișinău # TV Nord
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională". Anunțul a fost făcut de deputatul Radu Marian. Potrivit acestuia, inițiativa a fost înaintată împreună cu deputatul Maxim Potîrniche și reprezintă primul pas concret în realizarea unui […]
15:30
Poliția Republicii Moldova anunță că, în noaptea dintre ani, efectivele vor fi mobilizate în regim sporit pentru menținerea ordinii publice și prevenirea incidentelor. Măsura vizează asigurarea unui climat de siguranță pentru toți cetățenii care vor sărbători trecerea în noul an. Potrivit comunicatului oficial, echipajele de poliție vor patrula intens în zonele aglomerate, în apropierea evenimentelor […]
14:40
/VIDEO/ Pădurile în pericol din cauza tăierilor ilicite. Cum sunt protejate și de ce contează pentru viitor # TV Nord
Pădurile din țară rămân vulnerabile în fața tăierilor ilegale, un fenomen care afectează direct echilibrul ecologic și viitorul generațiilor următoare. Specialiștii din domeniul silvic spun că lupta pentru protejarea fondului forestier este una continuă și necesită implicarea tuturor. Fiecare tăiere ilegală depistată este documentată cu minuțiozitate. VITALIE FRUNZĂ, inginer-silvic șef, Silvicultura Bălți: „Efectuăm măsurările cu […]
13:10
Sărbătorile de iarnă reprezintă una dintre cele mai frumoase și importante perioade ale anului, un timp al tradițiilor păstrate din generație în generație, al colindelor, urărilor de bine și al momentelor petrecute alături de cei dragi. În această atmosferă plină de magie și lumină, discutăm astăzi despre semnificația sărbătorilor de iarnă, obiceiurile care ne definesc […]
10:40
O femeie de aproximativ 60 de ani a fost depistată decedată în dimineața zilei de astăzi, între localitățile Pepeni și Bălășești, din raionul Sîngerei. Potrivit primarului satului Pepeni, Oleg Cernei, care a declarat pentru TV Nord, femeia ar fi căzut și nu s-ar mai fi putut ridica, fapt observat și la momentul depistării cadavrului. La […]
10:10
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei „Leușeni-Albița" au depistat o substanță vegetală suspectă,
10:10
/VIDEO/ Autoritățile din nordul țării avansează în gestionarea deșeurilor. Zona 8 este în proces de implementare # TV Nord
Autoritățile din nordul Republicii Moldova anunță progrese importante în soluționarea problemei gestionării deșeurilor. Zona 8, una dintre cele opt regiuni prevăzute în Strategia Națională de gestionare a deșeurilor, se află într-un stadiu avansat de implementare. CONSTANTIN COJOCARU, primarul municipiului Edineț: „În primul rând, noi am avut o problemă foarte gravă cu gunoiștea și am reușit în […] Acest articol /VIDEO/ Autoritățile din nordul țării avansează în gestionarea deșeurilor. Zona 8 este în proces de implementare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Atenție, șoferi: condiții de iarnă pe trasee. Drumarii au folosit peste 200 de tone de sare # TV Nord
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale din Republica Moldova se desfășoară, la ora 09:00, în condiții de iarnă, ca urmare a ninsorilor și temperaturilor scăzute. Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au intervenit în zonele de Nord și Centru, unde au efectuat lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire. În zona de […] Acest articol Atenție, șoferi: condiții de iarnă pe trasee. Drumarii au folosit peste 200 de tone de sare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse, după ce Parlamentul a votat, în lectura a doua, un proiect de lege ce modifică cadrul legal privind repatrierea bunurilor. Inițiativa legislativă aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și […] Acest articol Facilități extinse pentru moldovenii care revin din diasporă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:30
Ultima zi a anului aduce vreme rece pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi predominant noros. Pe parcursul nopții nu se vor înregistra precipitații esențiale, însă ziua izolat va ninge slab. Meteorologii avertizează că, izolat pe drumuri, se va forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din sectorul […] Acest articol Vreme rece și vânt în ultima zi a anului. Prognoza meteo pentru 31 decembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
30 decembrie 2025
18:20
/VIDEO/ Tineri antreprenori din nordul țării își dezvoltă afacerile datorită granturilor europene # TV Nord
Zeci de tineri din raioanele Rîșcani și Glodeni au reușit să își deschidă sau să își modernizeze afacerile cu ajutorul proiectului Abilitarea Tinerilor Antreprenori, implementat de Asociația Obștească „BAȘTINA” și susținut financiar de Uniunea Europeană. De la cabinete logopedice modernizate, cafenele rurale, până la ateliere de sculptură, echipamente agricole și apicole, beneficiarii spun că finanțarea […] Acest articol /VIDEO/ Tineri antreprenori din nordul țării își dezvoltă afacerile datorită granturilor europene a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, se află în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI), fiind vizat într-o procedură ce ține de nedeclararea unei sume de 343.000 de lei, asociată procurării unui apartament. Edilul susține că este vorba despre un apartament cu o cameră, procurat în anul 2019 pentru copilul său, împreună cu membrii familiei. Potrivit […] Acest articol /VIDEO/ Cazul primarului de Edineț: acuzații, explicații și poziția oficială a ANI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Curier neoficial al unui partid politic, deferit justiției într-un dosar de finanțare ilegală # TV Nord
Un curier care activa neoficial în interesul unui partid politic a fost deferit justiției, fiind învinuit de acordarea de mijloace și instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Informația a fost comunicată de Procuratura Anticorupție. Potrivit procurorilor, urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza penală a […] Acest articol Curier neoficial al unui partid politic, deferit justiției într-un dosar de finanțare ilegală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Zeci de pungășii în transportul public: un bărbat de 50 de ani, condamnat la 8 ani de închisoare # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare, după ce a fost recunoscut vinovat de comiterea a 20 de episoade de pungășie în transportul public din municipiul Chișinău. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor dosarului, în perioada mai 2023 – martie 2024, inculpatul […] Acest articol Zeci de pungășii în transportul public: un bărbat de 50 de ani, condamnat la 8 ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Zgomotul stativelor care acum rar se mai aude în satele din Moldova, pe timpuri era un semn că în casă se trăia. Pentru femeile din mediul rural, țesutul a fost, timp de generații, o formă de supraviețuire într-o lume în care banii lipseau, iar magazinele erau departe, inexistente sau nu aveau pe rafturi lucrurile de […] Acest articol /VIDEO/ Țesutul a crescut generații și a păstrat comunitatea vie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Medicamente cu regim special, transportate fără documente permisive, au fost depistate la data de 29 decembrie 2025, în punctul de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, în urma unui control amănunțit efectuat în […] Acest articol Medicamente cu regim special, transportate fără acte, depistate la frontiera Palanca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Odată cu scăderea temperaturilor, organismul nostru devine mai vulnerabil în fața virusurilor respiratorii care cauzează răceala și gripa. Deși odihna rămâne factorul esențial pentru recuperare, natura ne pune la dispoziție o serie de aliați puternici care pot grăbi procesul de vindecare. Utilizarea unor remedii naturale corect alese nu doar că ameliorează simptomele neplăcute, precum nasul […] Acest articol Top 5 remedii naturale pentru răceală și gripă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii acute și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 22–28 decembrie 2025 (săptămâna 52/2025), au fost înregistrate 2.340 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind raportate în rândul copiilor. Potrivit ANSP, numărul cazurilor este în descreștere […] Acest articol ANSP: peste 2.300 de cazuri de infecții respiratorii, majoritatea la copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a achiziționat, la data de 29 decembrie 2025, un lot de îmbrăcăminte specială destinat salariaților întreprinderii. Lotul cuprinde 1.475 de seturi de costume de lucru, care urmează să fie distribuite în perioada următoare. Potrivit reprezentanților CFM, echipamentul special de lucru va fi oferit angajaților implicați în reabilitarea […] Acest articol Calea Ferată din Moldova a procurat îmbrăcăminte specială pentru angajați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală pe numele unui bărbat de 38 de ani, învinuit de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, faptă care a dus la decesul victimei. Potrivit procurorilor, cazul a avut loc în luna septembrie 2025. Inculpatul […] Acest articol Bărbat trimis în judecată după ce și-ar fi bătut gazda până la moarte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Municipiul Bălți va reveni, începând cu 1 ianuarie 2026, la sistemul de numerotare cu trei cifre pentru patru rute de autobuz. Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, în cadrul unei ședințe cu participarea reprezentanților serviciilor comunale. Potrivit autorităților locale, rutele existente vor fi redenumite după cum urmează: Viceprimarul a precizat că […] Acest articol Patru rute de autobuz din Bălți vor avea numerotare nouă din 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Inspectorii de mediu din raionul Sîngerei, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Sîngerei, au desfășurat razii de control pentru verificarea respectării legislației de mediu pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un caz de braconaj. Incidentul a avut loc în adiacentul satului Rădoaia, unde a fost reținut un cetățean suspectat […] Acest articol Vânătoare ilegală dejucată la Săngerei de inspectorii de mediu și poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de cod galben privind intensificări ale vântului pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă la data de 30 decembrie 2025, ora 11:00, și este valabilă în intervalul 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată se vor înregistra intensificări […] Acest articol Cod galben de vânt puternic. Meteorologii avertizează asupra intensificărilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Aprobat de Guvern: Moratoriu de un an la angajările bugetare. Aproape 17 mii de posturi rămân vacante # TV Nord
Guvernul a suspendat pentru un an angajările în sectorul bugetar, iar în urma acestei măsuri, aproape 17.000 de posturi rămân vacante. Proiectul a fost aprobat în ședința de ieri a Executivului, potrivit tv8.md. Astfel, a fost instituit un moratoriu temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate la Casa Națională de Asigurări […] Acest articol Aprobat de Guvern: Moratoriu de un an la angajările bugetare. Aproape 17 mii de posturi rămân vacante a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
/VIDEO/ Angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica MoldovaDrepturi, proceduri și pași principali # TV Nord
În Republica Moldova, persoanele cu dizabilități au dreptul la muncă. Acest drept este protejat prin lege. Nimeni nu are dreptul să refuze angajarea unei persoane doar din cauza dizabilității acesteia. Statul sprijină persoanele cu dizabilități în căutarea unui loc de muncă. Există servicii și programe speciale de suport atât pentru candidați, cât și pentru angajatori. […] Acest articol /VIDEO/ Angajarea persoanelor cu dizabilități în Republica MoldovaDrepturi, proceduri și pași principali a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pe rețeaua drumurilor publice naționale pentru a asigura circulația rutieră în condiții de iarnă, indiferent de oră și de condițiile meteorologice. Intervențiile au inclus monitorizarea permanentă a situației din teren, patrularea sectoarelor de drum, curățarea părții carosabile și combaterea lunecușului, în funcție de evoluția vremii. Prioritate […] Acest articol Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
