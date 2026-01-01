Începutul anului 2026 a adus primii nou-născuți ai anului în Chișinău: O noapte magică de Revelion în maternități, cu fetițe și băieței - VIDEO
ProTV.md, 1 ianuarie 2026 22:10
Începutul anului 2026 a adus primii nou-născuți ai anului în Chișinău: O noapte magică de Revelion în maternități, cu fetițe și băieței - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
22:40
Focuri de război în noaptea de Anul Nou: Rusia și Ucraina s-au atacat reciproci cu drone, lăsând în urmă infrastructuri distruse și victime pe ambele părți - VIDEO # ProTV.md
Focuri de război în noaptea de Anul Nou: Rusia și Ucraina s-au atacat reciproci cu drone, lăsând în urmă infrastructuri distruse și victime pe ambele părți - VIDEO
Acum 10 minute
22:30
Anul 2026 întâmpinat cu strălucire și spectacol: focuri de artificii care au uimit lumea, dar și o țară care a sărbătorit Anul Nou în liniște absolută - VIDEO # ProTV.md
Anul 2026 întâmpinat cu strălucire și spectacol: focuri de artificii care au uimit lumea, dar și o țară care a sărbătorit Anul Nou în liniște absolută - VIDEO
Acum 30 minute
22:10
Începutul anului 2026 a adus primii nou-născuți ai anului în Chișinău: O noapte magică de Revelion în maternități, cu fetițe și băieței - VIDEO # ProTV.md
Începutul anului 2026 a adus primii nou-născuți ai anului în Chișinău: O noapte magică de Revelion în maternități, cu fetițe și băieței - VIDEO
Acum 2 ore
21:10
Ultima lumină în căutarea păcii: Zelenski și Putin transmit mesaje contradictorii în Ajunul Noului An, într-o lume răvășită de război - VIDEO # ProTV.md
Ultima lumină în căutarea păcii: Zelenski și Putin transmit mesaje contradictorii în Ajunul Noului An, într-o lume răvășită de război - VIDEO
21:00
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele, mulți tineri între 16 și 26 de ani, sunt de mai multe naționalități – VIDEO # ProTV.md
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele, mulți tineri între 16 și 26 de ani, sunt de mai multe naționalități – VIDEO
20:50
CIA contrazice declarațiile lui Putin despre atacul ucrainean asupra reședinței sale din Novgorod: Agenția de informații americană dezvăluie noi detalii - VIDEO # ProTV.md
CIA contrazice declarațiile lui Putin despre atacul ucrainean asupra reședinței sale din Novgorod: Agenția de informații americană dezvăluie noi detalii - VIDEO
20:50
Mii de moldoveni s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru un Revelion memorabil: Artiști de renume și spectacol de focuri de artificii în centrul Chișinăului - VIDEO # ProTV.md
Mii de moldoveni s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru un Revelion memorabil: Artiști de renume și spectacol de focuri de artificii în centrul Chișinăului - VIDEO
Acum 4 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 01.01.2026
18:50
Accident grav la Sipoteni. O mașină a luat foc, după ce s-a lovit de un tractor care circula fără iluminare corespunzătoare - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Sipoteni. O mașină a luat foc, după ce s-a lovit de un tractor care circula fără iluminare corespunzătoare - VIDEO
Acum 6 ore
18:40
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul # ProTV.md
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul
18:20
Statele Unite și Israelul vor acorda Hamas două luni să se dezarmeze
17:50
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # ProTV.md
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas
17:20
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele, mulți tineri între 16 și 26 de ani, sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO # ProTV.md
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele, mulți tineri între 16 și 26 de ani, sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv – FOTO/VIDEO
17:10
MAE confirmă moartea unui moldovean în Italia și anunță că va oferi asistență consulară pentru familia îndoliată # ProTV.md
MAE confirmă moartea unui moldovean în Italia și anunță că va oferi asistență consulară pentru familia îndoliată
17:00
10 obiceiuri sănătoase pentru un început de an energic: de la somn la alimentație și mișcare # ProTV.md
10 obiceiuri sănătoase pentru un început de an energic: de la somn la alimentație și mișcare
16:50
Rusia spune că va furniza SUA dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin # ProTV.md
Rusia spune că va furniza SUA dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin
Acum 8 ore
16:40
Planifică-ți timpul liber din 2026: Câte zile libere vor avea moldovenii grație sărbătorilor și weekendurilor # ProTV.md
Planifică-ți timpul liber din 2026: Câte zile libere vor avea moldovenii grație sărbătorilor și weekendurilor
16:40
Anul Nou începe cu provocări: Poliția a intervenit în noaptea dintre ani în peste 450 de incidente # ProTV.md
Anul Nou începe cu provocări: Poliția a intervenit în noaptea dintre ani în peste 450 de incidente
15:50
Un microbuz, o sobă și anexa unei case au luat foc de Revelion. IGSU vine cu detalii
15:50
„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii # ProTV.md
„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii
15:40
Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone # ProTV.md
Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone
15:40
Ursul, capra și caii, tradiții de iarnă nemaiîntâlnite descoperim la Feștelița, Ștefan Vodă - VIDEO # ProTV.md
Ursul, capra și caii, tradiții de iarnă nemaiîntâlnite descoperim la Feștelița, Ștefan Vodă - VIDEO
15:10
Printre victime, nu sunt cetățeni moldoveni: Ce spune Ministerul de Externe despre incendiul dintr-o stațiune de schi din Elveția în care zeci de oameni au murit # ProTV.md
Printre victime, nu sunt cetățeni moldoveni: Ce spune Ministerul de Externe despre incendiul dintr-o stațiune de schi din Elveția în care zeci de oameni au murit
15:00
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # ProTV.md
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia
14:50
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv # ProTV.md
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv
14:50
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu # ProTV.md
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu
Acum 12 ore
14:20
O persoană - în secția de Terapie Intensivă, în urma exploziilor cu focuri de artificii. Câți pacienți s-au adresat la spital, de Revelion # ProTV.md
O persoană - în secția de Terapie Intensivă, în urma exploziilor cu focuri de artificii. Câți pacienți s-au adresat la spital, de Revelion
13:50
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților - GALERIE FOTO # ProTV.md
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților - GALERIE FOTO
13:40
Tragedie de Revelion. Un moldovean a murit în Italia, după ce o petardă a explodat - VIDEO # ProTV.md
Tragedie de Revelion. Un moldovean a murit în Italia, după ce o petardă a explodat - VIDEO
13:30
Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie - FOTO/VIDEO
13:30
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” # ProTV.md
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
13:20
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse # ProTV.md
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse
12:50
Tragedie de Revelion. Un moldovean a murit în Italia, după ce o petardă a explodat
12:20
Aproape 2 mii de apeluri de urgență în primele ore ale anului: Majoritatea - pentru urgențe medicale # ProTV.md
Aproape 2 mii de apeluri de urgență în primele ore ale anului: Majoritatea - pentru urgențe medicale
12:20
Armata a ridicat avioane de vânătoare, după un atac rusesc la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea # ProTV.md
Armata a ridicat avioane de vânătoare, după un atac rusesc la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea
12:00
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Zona montantă, sub interdicție aeriană. Anunțul Ministerului român de Externe - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Zona montantă, sub interdicție aeriană. Anunțul Ministerului român de Externe - FOTO/VIDEO
11:50
Rușii au atacat masiv Ucraina, în noaptea de Revelion. Kievul anunță că a doborât 176 de drone # ProTV.md
Rușii au atacat masiv Ucraina, în noaptea de Revelion. Kievul anunță că a doborât 176 de drone
11:30
Veste bună pentru moldoveni: Din 1 ianuarie beneficiază de roaming gratuit în Uniunea Europeană. Mesajul lui Igor Grosu - VIDEO # ProTV.md
Veste bună pentru moldoveni: Din 1 ianuarie beneficiază de roaming gratuit în Uniunea Europeană. Mesajul lui Igor Grosu - VIDEO
11:20
Mesajul lui Igor Grosu de Revelion: „Să avem un 2026 plin de bucurie, noutăți bune” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul lui Igor Grosu de Revelion: „Să avem un 2026 plin de bucurie, noutăți bune” - VIDEO
11:00
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce a șantajat o persoană cu 2 mii de euro. Cu ce și-a amenințat victima # ProTV.md
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce a șantajat o persoană cu 2 mii de euro. Cu ce și-a amenințat victima
10:40
Veste bună pentru moldoveni: Începând de astăzi, vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană # ProTV.md
Veste bună pentru moldoveni: Începând de astăzi, vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană
10:40
În noaptea dintre ani, drumarii au intervenit pentru a deszăpezi șoselele din țară
10:10
Un deținut - condamnat din nou, după ce a fost prins cu telefonul mobil
10:10
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului” # ProTV.md
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului”
10:10
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia # ProTV.md
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia
09:50
Vibrații de sărbătoare în centrul Chișinăului! Concertul de Revelion din Piața Marii Adunări Naționale a început cu un show spectaculos # ProTV.md
Vibrații de sărbătoare în centrul Chișinăului! Concertul de Revelion din Piața Marii Adunări Naționale a început cu un show spectaculos
Acum 24 ore
09:20
Vreme frumoasă în prima zi din an. În capitală, termometrele vor indica -2 grade, iar la nord va ninge ușor. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în prima zi din an. În capitală, termometrele vor indica -2 grade, iar la nord va ninge ușor. Prognoza meteo
09:00
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # ProTV.md
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul
08:50
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite - VIDEO # ProTV.md
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite - VIDEO
00:00
Mesajul de felicitare al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia Revelionului: „Să privim cu recunoștință spre trecut și cu speranță spre 2026” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul de felicitare al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia Revelionului: „Să privim cu recunoștință spre trecut și cu speranță spre 2026” - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.