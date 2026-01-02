Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend, cu accent pe „detaliile practice” ale unui armistițiu
Moldpres, 2 ianuarie 2026 09:40
Negocierile privind pacea în Ucraina se reiau în acest weekend, în contextul în care oficiali americani, europeni și ucraineni își intensifică eforturile diplomatice pentru a trece de la declarații generale la „detaliile practice” ale...
• • •
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, va desfășura acțiuni intensificate de control fiscal, în scopul prevenirii și combaterii neutilizării echipamentelor de casă și de control la decontările în numerar, precum și a al...
09:40
09:10
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanțiile de securitate # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea țării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanțiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei, transmi...
09:00
Traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de intervenție au acționat în special în zonele de Nord și Centru ale țării, unde au monitorizat perma...
08:50
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează, în prezent, la punctele vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, au fost întreprinse măsuri pentru fluidi...
08:40
Leul se întărește față de moneda euro, dar pierde teren în fața dolarului în acest weekend # Moldpres
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă față de principalele valute de referință, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend. Moneda națională s-a apreciat ușor în raport cu euro, însă s-a depreciat ...
08:40
Bulgaria adoptă oficial moneda euro începând cu prima zi a anului 2026 și devine al 21-lea membru al zonei euro. Acest lucru se întâmplă la exact 19 ani după aderarea țării la Uniunea Europeană, transmite BTA.Până la sfârșitul luni...
08:20
auza incendiului la un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția în noaptea de Anul Nouă rămâne neclară, anchetatorii presupunând că a fost vorba de un accident, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.Autoritățile au încercat să ...
20:10
Pe parcursul zilei de 1 ianuarie, echipele de drumari au rămas active în teren pentru a asigura condiții sigure de circulație pe rețeaua de drumuri publice naționale, transmite MOLDPRES cu referire la Administraţia Naţională a Drumurilor (AND).Potrivit drumarilo...
19:00
Kirsty Coventry, președinta CIO, transmite mesaj de Anul Nou și vorbește despre provocările și oportunitățile olimpice ale anului 2026 # Moldpres
Președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, a transmis joi un mesaj de Anul Nou, în care și-a exprimat recunoștința față de întreaga comunitate olimpică și a împărtășit așteptările pentru un an 2026 plin de competiții și ...
18:50
Lumea a întâmpinat 2026 cu speranță și tradiții diverse: de la focuri de artificii spectaculoase la rugăciuni pentru pace # Moldpres
Pe măsură ce 31 decembrie s-a transformat în 1 ianuarie, oamenii din întreaga lume și-au luat rămas-bun de la un 2025 plin de provocări și și-au exprimat speranțele ca 2026 să aducă un an mai bun, potrivit agențiilor Reuters și DPA.Miezul nopții a sos...
18:20
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025, raportând o evoluție general pozitivă a programelor de finanțare dedicate sectorului agricol. Comparativ cu anul 2024, volumul total al finanțărilor a...
18:10
La trecerea dintre ani, pe mesele festive ale moldovenilor, alături de bucatele tradiționale și obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă, se regăsesc vinurile spumante – simbol al celebrării, al speranței și al noilor începuturi. Agenția Națională pent...
17:40
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # Moldpres
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a avertizat joi că infrastructura critică a Uniunii Europene rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, făcând referire la avaria produsă în ace...
17:30
Oulu (Finlanda) și Trenèín (Slovacia) sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, notează DPA.În fiecare an, Uniunea Europeană selectează mai multe orașe drept Capitale Europene ale Culturii. Prin această inițiativă, UE urmărește să evi...
17:10
Un cetățean al Republicii Moldova a decedat la Roma, în urma unei explozii provocate de materiale pirotehnice # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță, cu regret, producerea unui incident tragic la data de 31 decembrie, la Roma, unde un cetățean al Republicii Moldova și-a pierdut viața în urma unei explozii generate de materiale pirotehnice, transmite MOLDPRES.Pot...
15:10
MAE: printre victimele exploziei din stațiunea elvețiană Crans-Montana nu sunt cetăţeni moldoveni # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, până în acest moment nu există indicii că printre victimele sau persoanele rănite în urma exploziei produse &ic...
14:50
Poliția a intervenit în peste 450 de cazuri de Revelion: un bărbat grav rănit cu artificii în sectorul Botanica din capitală # Moldpres
În noaptea dintre ani, Poliția Republicii Moldova a gestionat peste 450 de cazuri la nivel național, asigurând ordinea publică și siguranța cetățenilor în timpul sărbătorilor de Anul Nou, transmite MOLDPRES.Cel mai grav incident a fost înregis...
14:30
Aproape 200 de pacienți au primit asistență medicală de urgență de Revelion: 35 internați, doi răniți de artificii # Moldpres
În noaptea de Revelion, Departamentul de Primiri Urgențe al Institutului de Medicină Urgentă a acordat asistență medicală pentru 197 de pacienți, dintre care 35 au necesitat spitalizare, transmite MOLDPRES.Cele mai multe internări au fost înregistrate &ici...
14:20
Incendiu devastator într-un bar din Crans-Montana, Elveţia: zeci de morți și sute de răniți # Moldpres
În primele ore ale noului an, un incendiu puternic a izbucnit în barul Le Constellation, unul dintre cele mai populare localuri din stațiunea de schi Crans-Montana, provocând zeci de victime și sute de răniți. Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Fred...
13:20
Inteligența Artificială și rețelele sociale modelează „cuvintele anului 2025” în mai multe limbi ale lumii # Moldpres
Inteligența Artificială și rețelele sociale au influențat decisiv limbajul în anul 2025, fapt confirmat de instituțiile lingvistice și dicționarele de prestigiu din întreaga lume, care au ales drept „cuvinte ale anului” termeni noi, reflectân...
13:10
Calendarul principalelor evenimente sportive internaţionale din primul trimestru al anului 2026 # Moldpres
Primul trimestru al anului 2026 aduce evenimente sportive internaționale de mare importanță, precum Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Milano-Cortina d'Ampezzo, Raliul Dakar, primul turneu de Mare Șlem din tenis, Australian Open etc.Cupa Africii pe Națiuni 2025 ...
13:00
DOC // Legea privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat Legea nr. 301 din 12 decembrie 2025 pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă. Decretul de promulgare a fost semnat la 29 decembrie 2025, în temeiul articol...
11:40
În noaptea dintre ani, salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați la nivel național pentru a asigura siguranța cetățenilor pe durata sărbătorilor de iarnă. Echipele de intervenție au monitorizat situați...
11:30
În noaptea dintre ani, echipele de drumari au fost mobilizate pe drumurile publice naționale pentru a monitoriza starea carosabilului și a interveni prompt în vederea asigurării circulației rutiere în condiții de iarnă, transmite MOLDPRES cu referire la Ad...
11:20
CNAM începe de la 1 ianuarie achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă pentru anul 2026 # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va demara, începând cu 1 ianuarie 2026, procesul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă pentru persoanele care se asigură în mod individual,...
11:10
TOP 5 realizări în infrastructură: drumuri modernizate, sate conectate la apă și canalizare, curți urbane reabilitate și investiții accelerate cu sprijin european # Moldpres
Drumuri locale modernizate, sate conectate la apă și canalizare, curți urbane reabilitate și investiții accelerate cu sprijin european — anul 2025 marchează o etapă decisivă pentru infrastructura și dezvoltarea regională din Republica Moldova.Într-un bil...
11:00
Anul 2026 începe cu schimbări importante pentru cetățeni: salarii mai mari, reguli noi pentru taxe, muncă, educație și roaming în UE # Moldpres
Anul 2026 aduce un pachet amplu de modificări legislative, economice și sociale pentru cetățenii Republicii Moldova. Începând cu 1 ianuarie, au intrat în vigoare mai multe măsuri care vizează piața muncii, sistemul fiscal, protecția socială, educația, ...
10:50
VIDEO // Igor Grosu: „Moldova merge cu capul sus pe drumul european. Nu este ușor, dar este corect” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj de final de an cetățenilor, în care a subliniat că anul 2025 a fost unul dificil, marcat de provocări, dar și de progrese importante pentru țară, atât pe plan intern, cât și ...
09:20
Moldovenii vor beneficia de servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare. R. Moldova aderă la „Roam Like at Home” # Moldpres
Din 1 ianuarie 2026, cetățenii țării noastre care călătoresc în statele membre ale UE vor putea să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să folosească internet mobil la aceleași tarife, fără costuri suplimentare de roaming, exact ca acasă. Acest lucru va f...
00:00
Președinta Maia Sandu felicită cetățenii Republicii Moldova cu prilejul sosirii Anului Nou 2026. AIS MOLDPRES transmite în direct mesajul șefei statului....
23:00
Granturi pentru antreprenorii locali: acces extins la finanțare nerambursabilă și creștere cu 36 la sută a companiilor beneficiare # Moldpres
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de acces extins la finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea afacerilor, potrivit rezultatelor prezentate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), transm...
21:10
Subdiviziunile teritoriale ale ASP vor activa conform unui program special în perioada sărbătorilor de iarnă # Moldpres
Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (ASP) vor activa conform unui program special în perioada sărbătorilor de iarnă, transmite MOLDPRES.Astfel, în zilele de 31 decembrie 2025 și 6 ianuarie 2026, colaboratorii subdiviziunilor teritoriale a...
20:20
VIDEO // Pim-ministrul Alexandru Munteanu, mesaj cu prilejul sosirii Noului An: „Moldova merge înainte. 2026 este anul consolidării parcursului european” # Moldpres
Republica Moldova face pași hotărâți pe calea integrării europene, iar locul țării noastre este în Uniunea Europeană. Chiar dacă nu și-a propus să facă un raport de activitate legat de anumite date și termene, prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru M...
19:10
Lipsă de cadre medicale în Republica Moldova: 250 de posturi vacante doar în medicina de familie # Moldpres
Sistemul de sănătate din Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de cadre medicale, cea mai gravă situație fiind înregistrată în medicina de familie. Potrivit datelor oficiale, în prezent sunt vacante aproximativ 250 de funcții de medici de...
18:20
Programul EcoVoucher va continua și în 2026, cu un buget planificat de circa 40 de milioane de lei # Moldpres
Programul guvernamental EcoVoucher, care sprijină familiile cu vouchere de până la 6 mii de lei pentru procurarea electrocasnicelor noi, va continua și în anul 2026. Bugetul planificat al acestuia pentru anul viitor este de aproximativ 40 de milioane de lei. Datele...
18:20
Ministrul ucrainean al apărării mulțumește României pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei # Moldpres
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Șmigal, a mulțumit României pentru decizia de a se alătura mecanismului american PURL și pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată sprijinirii apărării Ucrainei, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres.&bd...
17:50
Subvenții pentru agricultori: peste 90 de milioane de lei autorizate spre plată în luna decembrie # Moldpres
În luna decembrie 2025, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor pentru agricultori în valoare totală de 90,75 milioane de lei, informează MOLDPRES.Sumele sunt direcționate către...
17:50
Tranziţia la un noul sistem de pensii în Olanda va intra într-o fază decisivă pe 1 ianuarie, când aproximativ 9,5 milioane de pensii vor începe să fie transferate către un model bazat pe conturi individuale, punând capăt marii "puşculiţe...
17:00
Mesele festive și alcoolul, principalele riscuri pentru sănătate în perioada sărbătorilor. Specialiștii ANSP vin cu recomandări # Moldpres
Perioada Sărbătorilor de iarnă, vine nu doar cu momente de bucurie și reuniuni de familie, ci și cu riscuri sporite pentru sănătate. Specialiștii avertizează că excesele alimentare, consumul de alcool, lipsa activității fizice, stresul și somnul insuficient pot gener...
17:00
VIDEO // Furturi comise la bordul aeronavelor. Un membru al grupării, reținut pe aeroportul din Chișinău # Moldpres
Polițiștii de frontieră au reținut un membru al unei grupări specializată în furturi de bani comise la bordul curselor aeriene internaționale. Intervenția a avut loc pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, informează MOLDPRES.C...
16:20
Veniturile totale ale bugetului de stat au însumat puțin peste 68,8 miliarde de lei în unsprezece luni ale anului 2025, înregistrând o creștere de 14,4% sau cu circa 8,65 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Datele au fost prezentate as...
16:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei, comunică MOLDPRES.Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediu...
16:00
Transportul public din capitală va circula, pe 1 ianuarie, conform unui orar ajustat. Decizia a fost luată în contextul unui flux scăzut de călători, informează MOLDPRES.De asemenea, pe 1 ianuarie, va fi suspendată circulația rutelor de autobuz numărul: 12, 18b...
14:00
Controale antifumat în localurile din Chișinău: abateri depistate în majoritatea unităților verificate # Moldpres
Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în comun cu Inspectoratul General al Poliției, au desfășurat controale inopinate în mai multe localuri de alimentație publică din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislați...
13:30
Intervenții de înaltă performanță la Spitalul Republican: 32 de endoprotezări de aortă realizate în 2025 # Moldpres
Pe parcursul anului 2025, la IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, echipele de chirurgi vasculari și endovasculari au realizat 32 de endoprotezări de aortă, intervenții medicale de înaltă complexitate, menite să salveze viața pacienților c...
13:30
Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul nopții dintre ani, locuitorii planetei întâmpină trecerea în 2026 la ore diferite, în funcție de fusul orar. Datorită poziționării geografice și existenței Liniei Internaționale a Datei, Revelion...
