Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit în nordul și centrul țării
Ziar.md, 2 ianuarie 2026 09:10
Traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în regim de iarnă. Circulația rutieră este asigurată pe toate traseele, informează Administrația de Stat a Drumurilor. Pe parcursul nopții și în primele ore
Acum 30 minute
09:20
SFS începe anul 2026 cu verificări fiscale în sectoarele vulnerabile ale economiei - 500 de companii vizitate # Ziar.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) intensifică supravegherea asupra mediului de afaceri la început de an. În ianuarie 2026, autoritățile vor desfășura controale fiscale operative asupra contribuabililor din sectoarele economice considerate cu risc sporit de neconformare. Verificările vizează î
09:10
Acum o oră
08:40
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Leușeni - alegeți altă cale pentru a ieși din țară # Ziar.md
La Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni se înregistrează, la această oră, trafic intens pe sensul de ieșire din Republica Moldova, din cauza fluxului sporit de călători și mijloace de transport. Poliția de Frontieră
Acum 2 ore
08:30
Anul începe cu o mișcare discretă pe piața valutară. După primele zile de sărbătoare, leul moldovenesc își caută echilibrul în raport cu principalele valute, iar cifrele afișate de Banca Național&
08:20
Fără ger aspru, dar nici cu semne de primăvară, a doua zi a anului aduce o iarnă liniștită, cu cer închis și temperaturi ușor peste media ultimelor zile. În nordul țării, vremea va
Acum 24 ore
18:20
Guvernul francez propune o lege prin care utilizarea rețelelor sociale să fie interzisă pentru persoanele sub 15 ani, începând cu 1 septembrie 2026, odată cu începutul noului an școlar. Măsura face parte dintr-un proiect de lege care urmeaz&
18:00
R. Moldova, dependentă de laptele din import. Producția locală acoperă doar 12% din necesar # Ziar.md
Republica Moldova importă două treimi din laptele crud necesar procesatorilor, iar producția internă rămâne departe de a acoperi consumul național. Datele oficiale ale Ministerului Agriculturii (MAIA) arată că, în 2025, peste 66% din laptele adus î
17:40
Chiar dacă tot mai mulți europeni plătesc cu cardul sau telefonul, banii lichizi rămân în continuare importanți în multe țări din Uniunea Europeană. Potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene, suma medie
17:10
Din 1 ianuarie 2026, Republica Moldova devine oficial parte a programului „Europa Creativă” al Uniunii Europene. Astfel, organizațiile, artiștii și profesioniștii din domeniul cultural din țara noastră vor putea beneficia de finanțare europeană în
16:40
Cipru a preluat joi, 1 ianuarie 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că va coordona discuțiile și reuniunile statelor membre până la sfârșitul lunii iunie 2026. În
16:20
Conținutul creat sau modificat cu ajutorul Inteligenței Artificiale (IA), fie că este vorba de texte, imagini, video sau audio, va trebui să fie clar etichetat ca fiind artificial. Noile reguli sunt prevăzute în legislația europeană privind inteligenț
16:10
Un bărbat de 63 de ani, originar din Republica Moldova, a murit în noaptea de Revelion la Roma, Italia, după ce o petardă i-a explodat în mână. Tragedia a avut loc în cartierul Acilia, în apropiere de coasta roman&
15:10
Până în prezent, nu există informații care să indice că cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost răniți sau afectați în urma exploziei produse recent în stațiunea elve&
15:00
Un bărbat de 41 de ani a ajuns la spital cu leziuni în zona feței și cu ochii afectați, după ce a folosit necorespunzător articole pirotehnice în noaptea de Revelion. Incidentul a avut loc în sectorul Botanica
12:50
În primele opt ore ale noului an, operatorii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 au gestionat 1.826 de solicitări. Cele mai multe apeluri au vizat solicitarea ajutorului medical. Distribuția apelurilor a fost următoarea: 602 cazuri medicale,
12:20
În prima zi a anului, noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene, în apropiere de România # Ziar.md
Prima zi a anului 2026 este marcată de noi atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei cu România. Ministerul român al Apărării informează că sistemul de supraveghere a identificat vehicule aeriene
11:50
În noaptea dintre ani, peste 400 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cu 150 de unități de tehnică, au fost la datorie, pentru ca cetățenii să se bucure de s&
11:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit cursul oficial de schimb valutar pentru astăzi, 1 ianuarie 2026. Moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 75 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul
11:20
10:50
În R. Moldova, consumul alimentar crește cu peste 30% de sărbători, iar risipa ajunge la circa 180.000 de tone anual, în timp ce mulți nu au acces la un coș minim de alimente. Acestea sunt datele prezentate de
10:40
Șantaj prin mesaje și amenințări publice: un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la zece ani de închisoare # Ziar.md
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la zece ani de închisoare și amendat cu 100.000 de lei, după ce a fost găsit vinovat de comiterea repetată a infracțiunii de șantaj. Pedeapsa urmează să
10:20
Explozie în noaptea de Revelion, într-o stațiune de schi din Elveția: sunt morți și răniți # Ziar.md
Doliu în Elveția, din primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar din Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a luat viața mai multor oameni, scrie BBC. Explozia a avut loc într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat
09:50
De la 1 ianuarie 2026, moldovenii vor putea comunica gratuit în UE . „Roam Like At Home” intră în vigoare # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din Republica Moldova aflați în Uniunea Europeană, dar și străinii care călătoresc în țara noastră, vor putea efectua apeluri, trimite mesaje și folosi
09:50
Drumarii, la datorie în noaptea dintre ani: pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă # Ziar.md
Prima zi a anului 2026 a găsit drumarii la datorie. Pe parcursul nopții dintre ani, aceștia au monitorizat starea drumurilor publice naționale și au intervenit prompt pentru menținerea circulației în condiții de iarnă
Ieri
09:10
Bulgaria a intrat oficial în zona euro: plățile în moneda națională, leva, nu vor mai fi acceptate # Ziar.md
Bulgaria a devenit, de astăzi, al 21-lea stat din zona euro și renunță la moneda națională - leva. În consecință, în cadrul Uniunii Europene vor mai rămâne doar șase state care îș
09:00
Cer înnorat și ninsori slabe în prima zi a anului. Meterologii atenționează despre gheața de pe râuri și lacuri # Ziar.md
Joi, 1 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi rece, cu cer predominant noros și condiții de ninsoare slabă în mai multe regiuni, arată prognoza meteorologilor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 0…-5°C, î
00:00
Ca în fiecare an, cu prilejul trecerii în noul an, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite un mesaj de felicitare și reflecție adresat cetățenilor. Discursul este transmis live de la Președinție. Transmisiunea poate fi urmă
31 decembrie 2025
18:40
Bilanț la final de an. Ce spune premierul Alexandru Munteanu după două luni la conducerea Guvernului # Ziar.md
La aproape două luni de la preluarea mandatului, prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj public în care a făcut un prim bilanț al activității Guvernului și a vorbit despre prioritățile asumate pentru perioada următoare. Ș
17:10
Dosarul „Banca de Economii”: Trei persoane au fost condamnate pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei # Ziar.md
Alte patru persoane au fost recunoscute vinovate pentru infracțiuni care au cauzat un prejudiciu total estimat la peste 37 milioane de lei în dosarul „Banca de Economii”. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișină
16:50
VIDEO/ Un nou lot de produse pirotehnice, în valoare de peste 120.000 de lei, a fost confiscat de polițiști # Ziar.md
Polițiștii din sectorul Buiucani al Capitalei au confiscat un nou lot de produse pirotehnice, în valoare de peste 120.000 de lei, în urma unor percheziții autorizate. Potrivit poliției, articolele depistate erau comercializate fără acte de provenien&
16:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie, în valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pensiile și
16:10
Curtea de Apel anulează arestul la domiciliu: Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile # Ziar.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Asta după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori și a anulat decizia Judecătoriei Chișinău, sediul
15:50
Oficialii ucraineni au transmis mesaje de mulțumire României după ce Guvernul de la București a decis alocarea a 50 de milioane de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei, prin aderarea la inițiativa internațională PURL. Ministrul
14:10
Atenție la ce puneți pe masă de sărbători. Produsele „din portbagaj” sunt un risc pentru sănătate # Ziar.md
Mesele festive ar trebui să fie un prilej de bucurie, nu o sursă de probleme de sănătate. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor vine cu un set de recomandări clare pentru perioada sărbătorilor. Autorită
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa publicație britanică The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l frângă”. Î
13:10
Din 1 ianuarie 2026 intră în vigoare regimul fiscal simplificat pentru antreprenorii independenți # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care își desfășoară activitatea pe cont propriu, fără a constitui o firmă, vor putea opta pentru un regim fiscal complet simplificat, conform noilor prevederi legislative ce urmează să
12:30
Primele zile ale noului an aduc și o ușoară majorare a prețurilor la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare a produselor petroliere pentru perioada 1-2
11:50
Cinci membri ai unei familii, printre care doi copii de 7 și 8 ani, au fost intoxicați cu gaz natural, într-un incident produs în seara zilei de 30 decembrie, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Potrivit
11:20
Datele privind finanțările acordate fermierilor în 2025 arată o tendință pozitivă de creștere a accesului la resurse pentru agricultură. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, suma oferită
10:30
IGSU mobilizează echipele de intervenție - peste 400 de salvatori și pompieri vor veghea siguranța cetățenilor în noaptea dintre ani # Ziar.md
De Revelion, siguranța moldovenilor va fi pe mâini bune. Peste 400 de salvatori și pompieri ai IGSU, împreună cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie, pregătiți să intervină oriunde apare
10:10
Ninge în nordul țării. Trafic rutier în condiții de iarnă, drumarii intervin pe traseele naționale # Ziar.md
În mai multe raioane din nordul Republicii Moldova ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, avertizează Poliția Națională. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate
09:50
În goana după ultimele pregătiri pentru noaptea dintre ani, vinul spumant rămâne nelipsit de pe mesele moldovenilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine însă cu un apel către consumatori: alege&
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Va crește sau nu vârsta de pensionare în 2026? Iată ce spune ministra Muncii și Protecției Sociale # Ziar.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a dat asigurări că, în acest moment, autoritățile nu discută despre o nouă majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova. Potrivit acesteia, vârsta stabilită
09:00
Două monumente istorice din Chișinău, demolate pentru construcția unor blocuri. Ministerul Culturii acuză Primăria # Ziar.md
Ministerul Culturii atenționează asupra unui „caz grav de distrugere a patrimoniului cultural în municipiul Chișinău”, după ce două monumente istorice din centrul capitalei au fost demolate integral, în pofida avizelor și restricțiilor legale. Institu&
08:20
Ultima zi din 2025 - mișcări pe piața valutară: euro și dolarul se scumpesc în raport cu leul moldovenesc # Ziar.md
Piața valutară închide anul 2025 cu ajustări ușoare ale principalelor monede de referință, euro și dolarul american apreciindu-se moderat în raport cu leul moldovenesc. Evoluțiile vin într-un context tipic pentru finalul de an, marcat de
08:10
Ultima zi din an aduce temperaturi reci - 2025 se încheie în plină iarnă. Pe 31 decembrie, frigul își face simțită prezența în toată țara, cerul rămâne schimbător, iar v&
30 decembrie 2025
19:50
Dosar penal pentru huliganism agravat, deschis de Procuratura Generală, după scandalul de la IP Centru # Ziar.md
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat în urma incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru din municipiul Chișinău. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală pentru Teleradio-Moldova
17:30
Atenție, transportatori! Ungaria impune trasee fixe pentru transportul de mărfuri de la 1 ianuarie 2026 # Ziar.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier internațional cu privire la schimbări importante în modul de efectuare a transportului de mărfuri pe teritoriul Ungariei. Începând cu 1 ianuarie 2026,
17:00
Premierul polonez Donald Tusk declară că pacea în Ucraina ar putea fi obținută în câteva săptămâni # Ziar.md
Pacea ar putea fi obținută în Ucraina în câteva săptămâni. O declarație în acest sens a fost făcută astăzi, de către premierul polonez Donald Tusk, după
16:50
Bugetul de stat după 11 luni: aproape 10 miliarde deficit, cu bani mutați masiv spre salarii și compensații energetice # Ziar.md
Ministerul Finanțelor a publicat raportul privind execuția bugetului public național pentru primele 11 luni ale anului 2025. Cifrele arată o imagine familiară pentru ultimii ani: venituri în creștere, cheltuieli și un deficit care se apropie de 10 miliarde
