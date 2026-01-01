Explozie în noaptea de Revelion, într-o stațiune de schi din Elveția: sunt morți și răniți
Ziar.md, 1 ianuarie 2026 10:20
Doliu în Elveția, din primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar din Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a luat viața mai multor oameni, scrie BBC. Explozia a avut loc într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat
• • •
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
09:50
De la 1 ianuarie 2026, moldovenii vor putea comunica gratuit în UE . „Roam Like At Home” intră în vigoare # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din Republica Moldova aflați în Uniunea Europeană, dar și străinii care călătoresc în țara noastră, vor putea efectua apeluri, trimite mesaje și folosi
09:50
Drumarii, la datorie în noaptea dintre ani: pe traseele naționale se circulă în condiții de iarnă # Ziar.md
Prima zi a anului 2026 a găsit drumarii la datorie. Pe parcursul nopții dintre ani, aceștia au monitorizat starea drumurilor publice naționale și au intervenit prompt pentru menținerea circulației în condiții de iarnă
Acum 2 ore
09:10
Bulgaria a intrat oficial în zona euro: plățile în moneda națională, leva, nu vor mai fi acceptate # Ziar.md
Bulgaria a devenit, de astăzi, al 21-lea stat din zona euro și renunță la moneda națională - leva. În consecință, în cadrul Uniunii Europene vor mai rămâne doar șase state care îș
09:00
Cer înnorat și ninsori slabe în prima zi a anului. Meterologii atenționează despre gheața de pe râuri și lacuri # Ziar.md
Joi, 1 ianuarie 2026, vremea în Republica Moldova va fi rece, cu cer predominant noros și condiții de ninsoare slabă în mai multe regiuni, arată prognoza meteorologilor. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 0…-5°C, î
Acum 12 ore
00:00
Ca în fiecare an, cu prilejul trecerii în noul an, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite un mesaj de felicitare și reflecție adresat cetățenilor. Discursul este transmis live de la Președinție. Transmisiunea poate fi urmă
Acum 24 ore
18:40
Bilanț la final de an. Ce spune premierul Alexandru Munteanu după două luni la conducerea Guvernului # Ziar.md
La aproape două luni de la preluarea mandatului, prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj public în care a făcut un prim bilanț al activității Guvernului și a vorbit despre prioritățile asumate pentru perioada următoare. Ș
17:10
Dosarul „Banca de Economii”: Trei persoane au fost condamnate pentru cauzarea unui prejudiciu de 37 milioane de lei # Ziar.md
Alte patru persoane au fost recunoscute vinovate pentru infracțiuni care au cauzat un prejudiciu total estimat la peste 37 milioane de lei în dosarul „Banca de Economii”. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișină
16:50
VIDEO/ Un nou lot de produse pirotehnice, în valoare de peste 120.000 de lei, a fost confiscat de polițiști # Ziar.md
Polițiștii din sectorul Buiucani al Capitalei au confiscat un nou lot de produse pirotehnice, în valoare de peste 120.000 de lei, în urma unor percheziții autorizate. Potrivit poliției, articolele depistate erau comercializate fără acte de provenien&
16:40
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna ianuarie, în valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pensiile și
16:10
Curtea de Apel anulează arestul la domiciliu: Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv încă 30 de zile # Ziar.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Asta după ce Curtea de Apel Centru a admis recursul depus de procurori și a anulat decizia Judecătoriei Chișinău, sediul
15:50
Oficialii ucraineni au transmis mesaje de mulțumire României după ce Guvernul de la București a decis alocarea a 50 de milioane de euro pentru sprijinirea apărării Ucrainei, prin aderarea la inițiativa internațională PURL. Ministrul
14:10
Atenție la ce puneți pe masă de sărbători. Produsele „din portbagaj” sunt un risc pentru sănătate # Ziar.md
Mesele festive ar trebui să fie un prilej de bucurie, nu o sursă de probleme de sănătate. Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor vine cu un set de recomandări clare pentru perioada sărbătorilor. Autorită
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de prestigioasa publicație britanică The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l frângă”. Î
13:10
Din 1 ianuarie 2026 intră în vigoare regimul fiscal simplificat pentru antreprenorii independenți # Ziar.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele fizice care își desfășoară activitatea pe cont propriu, fără a constitui o firmă, vor putea opta pentru un regim fiscal complet simplificat, conform noilor prevederi legislative ce urmează să
12:30
Primele zile ale noului an aduc și o ușoară majorare a prețurilor la carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare a produselor petroliere pentru perioada 1-2
11:50
Cinci membri ai unei familii, printre care doi copii de 7 și 8 ani, au fost intoxicați cu gaz natural, într-un incident produs în seara zilei de 30 decembrie, într-o locuință din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Potrivit
11:20
Datele privind finanțările acordate fermierilor în 2025 arată o tendință pozitivă de creștere a accesului la resurse pentru agricultură. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, suma oferită
Ieri
10:30
IGSU mobilizează echipele de intervenție - peste 400 de salvatori și pompieri vor veghea siguranța cetățenilor în noaptea dintre ani # Ziar.md
De Revelion, siguranța moldovenilor va fi pe mâini bune. Peste 400 de salvatori și pompieri ai IGSU, împreună cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie, pregătiți să intervină oriunde apare
10:10
Ninge în nordul țării. Trafic rutier în condiții de iarnă, drumarii intervin pe traseele naționale # Ziar.md
În mai multe raioane din nordul Republicii Moldova ninge, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, avertizează Poliția Națională. Carosabilul este acoperit cu zăpadă și poate
09:50
În goana după ultimele pregătiri pentru noaptea dintre ani, vinul spumant rămâne nelipsit de pe mesele moldovenilor. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine însă cu un apel către consumatori: alege&
09:20
Va crește sau nu vârsta de pensionare în 2026? Iată ce spune ministra Muncii și Protecției Sociale # Ziar.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a dat asigurări că, în acest moment, autoritățile nu discută despre o nouă majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova. Potrivit acesteia, vârsta stabilită
09:00
Două monumente istorice din Chișinău, demolate pentru construcția unor blocuri. Ministerul Culturii acuză Primăria # Ziar.md
Ministerul Culturii atenționează asupra unui „caz grav de distrugere a patrimoniului cultural în municipiul Chișinău”, după ce două monumente istorice din centrul capitalei au fost demolate integral, în pofida avizelor și restricțiilor legale. Institu&
08:20
Ultima zi din 2025 - mișcări pe piața valutară: euro și dolarul se scumpesc în raport cu leul moldovenesc # Ziar.md
Piața valutară închide anul 2025 cu ajustări ușoare ale principalelor monede de referință, euro și dolarul american apreciindu-se moderat în raport cu leul moldovenesc. Evoluțiile vin într-un context tipic pentru finalul de an, marcat de
08:10
Ultima zi din an aduce temperaturi reci - 2025 se încheie în plină iarnă. Pe 31 decembrie, frigul își face simțită prezența în toată țara, cerul rămâne schimbător, iar v&
30 decembrie 2025
19:50
Dosar penal pentru huliganism agravat, deschis de Procuratura Generală, după scandalul de la IP Centru # Ziar.md
Procurorii au pornit o cauză penală pentru huliganism agravat în urma incidentului cu focuri de armă produs în incinta Inspectoratului de Poliție Centru din municipiul Chișinău. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală pentru Teleradio-Moldova
17:30
Atenție, transportatori! Ungaria impune trasee fixe pentru transportul de mărfuri de la 1 ianuarie 2026 # Ziar.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier internațional cu privire la schimbări importante în modul de efectuare a transportului de mărfuri pe teritoriul Ungariei. Începând cu 1 ianuarie 2026,
17:00
Premierul polonez Donald Tusk declară că pacea în Ucraina ar putea fi obținută în câteva săptămâni # Ziar.md
Pacea ar putea fi obținută în Ucraina în câteva săptămâni. O declarație în acest sens a fost făcută astăzi, de către premierul polonez Donald Tusk, după
16:50
Bugetul de stat după 11 luni: aproape 10 miliarde deficit, cu bani mutați masiv spre salarii și compensații energetice # Ziar.md
Ministerul Finanțelor a publicat raportul privind execuția bugetului public național pentru primele 11 luni ale anului 2025. Cifrele arată o imagine familiară pentru ultimii ani: venituri în creștere, cheltuieli și un deficit care se apropie de 10 miliarde
16:30
Un bărbat a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru pungășie în transportul public din Chișinău # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a 20 de episoade de pungășie în transportul public din municipiul Chi&
15:10
Pe parcursul acestei luni, Poliția Capitalei a desfășurat acțiuni ample de verificare și control privind comercializarea produselor pirotehnice, fiind documentate mai multe cazuri de comerț ilegal. În urma controalelor, oamenii legii au ridicat articole pirotehnice cu o valoare totală
15:00
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu Mitropolitul Vladimir și ierarhii Bisericii Ortodoxe din R. Moldova # Ziar.md
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Mitropolitul Vladimir și ierarhii Bisericii Ortodoxe din țara noastră. Evenimentul s-a desfășurat la Reședința Mitropolitană din Chișinău, informează Mitropolia Chiș
14:10
Energocom a contractat pentru sezonul rece 2025–2026 un volum total de 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a aproximativ 782 milioane de metri cubi. Achizițiile au fost realizate în perioada mai-decembrie 2025 și acoperă consumul curent, stocurile obligatorii și volumele
13:30
Oficiul Medicilor de Familie Vărzăreștii Noi a fost renovat: investiții de aproape un milion de lei pentru condiții mai bune # Ziar.md
Sediul Oficiului Medicilor de Familie Vărzăreștii Noi din raionul Călărași a fost renovat recent, în cadrul unui proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Lucr&
13:30
Circulația transportului va fi restricționată în centrul Chișinăului, în noaptea de Revelion. Anunțul Primăriei # Ziar.md
Primăria municipiului Chișinău informează că, în noaptea dintre ani, de pe 31 decembrie 2025, ora 20:00, până pe 1 ianuarie 2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bulevardul Ștefan
13:20
Marijuana, MDMA și ketamină la volan: Poliția a scos din trafic patru conducători drogați în Chișinău # Ziar.md
În preajma sărbătorilor, polițiștii de patrulare au identificat mai mulți conducători auto aflați sub influența substanțelor stupefiante, în mai multe sectoare ale capitalei. Toți șoferii au fost
13:20
Show de artificii de Revelion în Chișinău, în pofida avertismentelor privind riscurile pentru oameni și animale # Ziar.md
Chișinăul va întâmpina Anul Nou cu un amplu program artistic organizat pe 31 decembrie, începând cu ora 20:00. Evenimentul de Revelion include concerte live, momente folclorice, urături tradiționale și un spectacol de artificii de
13:00
ANSP: Scade numărul infecțiilor respiratorii. Cazurile de gripă și COVID-19 rămân în continuare monitorizate # Ziar.md
În perioada 22–28 decembrie 2025, au fost raportate 2.340 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Se atestă o scădere cu 6% față de săptămâna
12:40
Drumarii și autoritățile recomandă prudență sporită participanților la trafic, după ce pe mai multe drumuri din țară s-a instalat ninsoarea și pe carosabil a început să se formeze ghețuș. Secț
12:40
AIPA schimbă regulile privind materialele de vizibilitate pentru beneficiarii de subvenții # Ziar.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță modificarea Ghidului privind materialele de vizibilitate care trebuie utilizate de beneficiarii de subvenții din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Noile reguli
12:30
De Revelion, prețuri mai mici la benzină și motorină: cât vor costa carburanții pe 31 decembrie # Ziar.md
În ultima zi a anului, șoferii vor scoate mai puțini bani din buzunar pentru a-și face plinul cu benzină sau motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pre&
12:20
Ministerul Sănătății anunță prioritățile pentru 2026: spitale, medicină primară și dosar electronic # Ziar.md
Ministerul Sănătății a prezentat prioritățile pentru 2026, punând în centrul atenției medicina primară, infrastructura spitalicească și digitalizarea serviciilor medicale. Potrivit instituției, anul 2025 a fost marcat de investiții
12:00
Au intrat în vigoare proceduri noi pentru auditori în verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Ziar.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) că, începând cu 30 decembrie 2025, a intrat în vigoare o nouă metodologie care stabilește modul în care va fi verificată gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul a fost publicat în Monitorul
11:50
Ministrul Eugeniu Osmochescu, la raport: ce s-a realizat în ultimul an la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziar.md
Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2025 și principalele direcții strategice pentru 2026. Potrivit oficialului, anul care se încheie a marcat o tranziție de la gestionarea crizelor la
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare de Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă începând cu 30 decembrie, ora 20:00, până pe 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul men&
11:30
Campania națională de vaccinare antigripală s-a încheiat: circa 240 de mii de persoane au fost imunizate # Ziar.md
Campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2025–2026, derulată conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și cadrului legislativ național, s-a încheiat. Agenția Național&
11:10
Legea antifumat, încălcată în mai multe restaurante și cafenele din Chișinău: agenții economici au fost sancționați # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Inspectoratul General al Poliției (IGP) au efectuat verificări în mai multe localuri de alimentație publică din municipiul Chișinău. Controalele inopinate
10:50
Dosarele de corupție, blocate de judecători: Maia Sandu cere acțiuni urgente și extinderea evaluării externe # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză existența unor tergiversări deliberate în examinarea dosarelor de corupție și avertizează că lipsa unor măsuri ferme riscă să compromită finalizarea unor cauze de importanță
10:40
Maia Sandu cere simplificarea procedurii de dare în căutare, pentru a preveni fuga condamnaților în regiunea transnistreană # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a solicitat Guvernului să simplifice procedura de dare în căutare a persoanelor condamnate, imediat după pronunțarea sentințelor, astfel încât acestea să nu mai poată părăsi
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
O ceartă la beție s-a transformat într-o tragedie: un bărbat din Chișinău, trimis în judecată, riscă 15 ani de închisoare # Ziar.md
Un bărbat de 38 de ani din Chișinău va ajunge în fața magistraților, fiind acuzat că a provocat leziuni grave unei persoane, soldate cu decesul acesteia. Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana, a anunț
