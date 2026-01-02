Serialele și filmele NOI pe care poți să urmărești pe Netflix în ianuarie 2026
Ziarul National, 2 ianuarie 2026 07:45
Zilele libere și destul de friguroase de la început de an sunt un prilej numai bun pentru a vedea cele mai noi filme și seriale pe care Netflix ...
Acum 30 minute
07:45
Acum 6 ore
02:30
Tragedii devastatoare în cluburi și discoteci: de la Crans-Montana la Colectiv, incendii fatale zguduie lumea # Ziarul National
Un incendiu accidental izbucnit într-un bar din Elveția, în noaptea de Anul Nou, a provocat moartea a peste patruzeci de persoane. Acest incident t...
Acum 8 ore
01:15
România sprijină transportul medicalizat al pacienților arși din clubul de la Crans-Montana prin dispoziția CNSU # Ziarul National
Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Raed Arafat, a anunțat că România a oferit sprijin prin mecanismul de protecție civilă la nivel euro...
Acum 12 ore
21:15
Vremea se schimbă semnificativ vineri, 2 ianuarie 2026, în Republica Moldova, cu o creștere notabilă a temperaturilor. Orașe precum Chișinău, Bălți...
Acum 24 ore
18:45
Autoritățile de la Chișinău: Niciun cetățean moldovean printre victimele exploziei din Crans-Montana # Ziarul National
Nu sunt indicii că cetățeni moldoveni s-ar număra printre victimele exploziei din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Această informație a f...
18:45
Kievul dezvăluie operațiunea de înscenare a morții unui lider militar rus, oferind detalii despre recompensă și activitățile de contraspionaj # Ziarul National
Ucraina a declarat joi că un comandant militar rus, care lupta de partea Kievului și a fost raportat ca decedat săptămâna trecută, este de fapt în ...
16:45
Atac devastator cu drone ucrainene în Herson: zeci de morți și răniți în noaptea de Anul Nou în Rusia # Ziarul National
Rusia a acuzat armata ucraineană că în noaptea de Anul Nou a lansat un atac cu drone asupra unei părți din regiunea ucraineană Herson, aflată sub c...
15:30
Rusia înregistrează pierderi devastatoare în Ucraina: peste un milion de soldați și mii de echipamente distruse # Ziarul National
Rusia a pierdut aproximativ 1.208.970 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, începând cu 24 februarie 2022, a raportat...
14:30
Apeluri și internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetățenii UE și moldoveni începând cu 1 ianuarie 2026 datorită programului „Roam Like at Home” # Ziarul National
Cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova și cetățenii moldoveni care se află în statele UE pot, începând de joi, 1 ianuarie 2026, să ...
12:30
CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, susțin sursele americane # Ziarul National
CIA, agenția de informații a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință utilizată de președintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu dron...
08:15
♈️ BerbecO energie vibrantă te învăluie și te încurajează să ieși din zona de confort. Ideile tale sunt apreciate, iar carisma personală îți aduce...
Ieri
01:45
Maia Sandu: Anul 2025 ne-a arătat puterea Moldovei și importanța solidarității naționale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat cetățenilor la finalul anului 2025. În mesajul său, a discutat despre pace, despre cei dragi...
31 decembrie 2025
23:45
Forumul familiilor ostaticilor din Israel își închide activitatea, dar lupta pentru recuperarea lui Rani Gvili continuă # Ziarul National
Forumul familiilor ostaticilor, principala asociație din Israel dedicată reunificării rudelor cu ostaticii reținuți în Gaza, a anunțat miercuri înc...
22:45
Xi Jinping promite reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Anul Nou, după exerciții militare intense în zonă # Ziarul National
Președintele Chinei, Xi Jinping, a promis reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul său anual de Revelion, ținut la Beijing. A vorbit la doar o ...
21:45
Prima zi a anului 2026 vine cu o tranziție clară către un cer senin și temperaturi mai blânde în Republica Moldova. Deși noaptea se menține friguro...
20:45
Maia Sandu semnează decretul pentru acordarea cetățeniei moldovenești la opt persoane din Rusia # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federația Rusă au primit cetățenia Republicii Moldova. Acestea ...
20:45
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga dinspre Rusia, fiind suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii. Acest...
18:45
Moscova acuză Kievul de atacuri cu drone asupra reședinței lui Putin, dar Ucraina neagă și sugerează manipulare pentru a bloca negocierile # Ziarul National
Armata rusă a acuzat din nou miercuri că Ucraina ar fi încercat să atace cu drone reședința președintelui Vladimir Putin, publicând un videoclip în...
17:45
Putin avertizează: Rusia nu renunță la obiectivele sale în Ucraina în discursul de Anul Nou # Ziarul National
Vladimir Putin, liderul rus, a declarat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia este încrezătoare în „victoria” sa în Ucraina. Această afi...
15:15
Anul Nou este un moment de sărbătoare, un prilej de a lăsa în urmă tot ce a fost mai greu și de a întâmpina cu speranță și entuziasm un nou în...
14:45
Maia Sandu, simbol al rezistenței democratice în fața presiunilor Kremlinului, onorată de The Telegraph ca Liderul Mondial al Anului # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută ca Liderul Mondial al Anului de cotidianul britanic. Prestigioasa publicație notea...
14:30
ULTIMA ORĂ // Regretele inculpatului Plahotniuc, care își va serba ziua de naștere în PUȘCĂRIE: „Speranța că alegerile parlamentare vor aduce schimbarea mult așteptată nu s-a realizat… Așa se întâmplă când statul e capturat cu adevărat” # Ziarul National
Inculpatul Vladimir Plahotniuc, care pe 1 ianuarie 2026 va împlini 60 de ani, susține că anul 2025 a fost „dur pentru țară și pentru majoritate...
14:30
Condamnări grele în dosarul de fraudă bancară: Trei persoane implicate în schema de prejudiciere a Băncii de Economii cu 37 milioane lei # Ziarul National
CHIȘINĂU – Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut la 30 decembrie vinovăția a patru persoane în comiterea infracțiunilor de spălare de...
14:30
România sprijină apărarea Ucrainei cu 50 de milioane de euro, mulțumiri din partea Kievului # Ziarul National
Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, a exprimat mulțumiri României pentru contribuția semnificativă de 50 de milioane de euro. Aceasta su...
13:45
10 ani de închisoare pentru șantaj repetat: Bărbat din Chișinău condamnat într-un dosar de șantaj cu amenințări și presiuni pe fundația unei acuzații false de viol # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea unui bărbat de 51 de ani, acuzat de șantaj. Instanța i-a impus o pedeapsă de 10 ani ...
12:45
Ambasadorul SUA la NATO pune sub semnul întrebării acuzațiile Rusiei cu privire la un atac al Ucrainei asupra reședinței lui Putin # Ziarul National
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a exprimat îndoieli privind acuzația Rusiei conform căreia Ucraina ar fi atacat reședința președintelui ...
12:45
Moldova scrie istorie în sportul mondial: un an de succes și noi perspective pentru viitor # Ziarul National
Anul 2025 a demonstrat evoluția stabilă a sportului din Republica Moldova, atât prin realizări internaționale remarcabile, cât și prin aplicarea un...
11:45
Deținutul inventiv prins cu telefon ascuns în proteză, condamnat din nou în Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat de 42 de ani, recunoscut vinovat de deținerea și folosirea ilegală a ob...
11:45
74 de profesori din Republica Moldova, certificați în competențe digitale de Ministerul Educației # Ziarul National
74 de cadre didactice au incheiat cu succes procesul de testare a competentelor digitale, realizat in baza testului și a metodologiei aprobate de M...
11:45
Putin dispune extinderea zonei tampon în regiunile Sumi și Harkov până în 2026, anunță șeful Statului Major rus # Ziarul National
Șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a comunicat că forțele ruse înregistrează progrese în fața apărării ucrainene. Președintele Vladimir P...
10:45
Progrese semnificative: Finanțările pentru agricultură cresc cu peste 100 milioane lei în 2025, sprijinind fermierii și inovația tehnologică # Ziarul National
31 decembrie 2025, Chișinău - Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii anunță că, la finalul anului 2025, finanțările agricole gesti...
09:45
Patru persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în urma atacurilor rusești care au avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Odesa, Ucraina...
08:45
♈️ BerbecO zi plină de energie se anunță, iar entuziasmul te va împinge să încerci noi experiențe. Nu te lăsa copleșit de mici obstacole, ci folos...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:45
Diplomat rus susține că noua Comisie Europeană ar putea transforma dialogul Rusia-UE # Ziarul National
Este prematur să afirmăm că dialogul dintre Rusia și UE este pierdut definitiv. Relațiile s-ar putea modifica odată cu venirea unei noi Comisii Eur...
07:45
Israel interzice activitatea agențiilor umanitare în Gaza, 10 țări atrag atenția asupra suferinței populației # Ziarul National
Israelul a anunţat că, în decurs de 36 de ore, va opri activitatea mai multor organizaţii de ajutor umanitar în Gaza. Motivul invocat este că acest...
06:45
Varșovia solicită Comisiei Europene investigarea TikTok pentru dezinformare rusă orchestrată prin AI # Ziarul National
Polonia a solicitat Comisiei Europene să lanseze o investigație împotriva TikTok, după ce pe platforma de social media a apărut conţinut generat cu...
00:45
Acuzațiile Moscovei de atac ucrainean cu drone, negate de Kiev: Tensiuni în creștere și atacuri masive în Ucraina; un mort și evacuări în Zaporojie # Ziarul National
Kievul a acuzat marți lipsa de dovezi care să susțină acuzațiile Moscovei privind un atac ucrainean cu dronă împotriva unei reședințe a președintel...
30 decembrie 2025
23:30
Evacuări de urgență în Cernihiv: 14 localități din apropierea graniței cu Rusia și Belarus, eliberate din cauza atacurilor rusești constante # Ziarul National
Autoritățile din regiunea Cernihiv, din nordul Ucrainei, au emis marți ordinul de evacuare pentru 14 localități aflate aproape de granița cu Rusia ...
21:30
Pe 31 decembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o notabilă răcire a temperaturilor. În mai multe regiuni, diferența de temperatură față de z...
18:30
Atac asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră: Rusia vizează infrastructura critică și o navă civilă avariată în Odesa # Ziarul National
Marți, Rusia a întreprins un atac asupra infrastructurii din regiunea Odesa, provocând avarii unei nave civile și unor instalații din porturile Piv...
17:30
Atac la metroul din Paris comis de un român înarmat cu un ciocan, pe aceeași linie unde au fost rănite trei femei în urma unui incident anterior. # Ziarul National
Un bărbat de 26 de ani, originar din România, a fost arestat luni după ce a atacat pasagerii liniei 3 a metroului din Paris. Incidentul a avut loc ...
15:30
Ucraina ironizează acuzațiile Rusiei cu o caricatură ingenioasă a lui Lavrov pe stilul „Mincinosul mincinoșilor” # Ziarul National
În fața acuzațiilor venite din partea Rusiei, care susține că Ucraina ar fi atacat reședința lui Vladimir Putin cu ajutorul unor drone, Ucraina a d...
15:30
Maia Sandu cere măsuri mai ferme pentru o justiție eficientă și combaterea corupției în Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a organizat o conferință de presă în care a discutat despre evoluțiile recente din domeniul justiției. E...
14:30
Belarusul dezvăluie rachete rusești hipersonice cu capacitate nucleară pe teritoriul său, amplificând îngrijorările occidentale # Ziarul National
Belarusul a dezvăluit marți un videoclip ce prezintă desfășurarea pe teritoriul său a sistemului de rachete hipersonice Oreșnik, capabile de a tran...
14:30
Alertă meteo: Cod galben pentru intensificări ale vântului este în vigoare între 30 decembrie 2025, ora 20:00 și 31 decembrie 2025, ora 17:00. Se p...
13:30
Maia Sandu cere o reformă rapidă în justiție și atrage atenția asupra întârzierilor intenționate ale dosarelor de corupție în instanțe # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și altor autorități să acționeze p...
13:15
Maia Sandu propune măsuri urgente pentru curățarea justiției și combaterea corupției: Legea nouă și provocările persistente în sistemul judiciar din Moldova # Ziarul National
Ieri, Parlamentul a adoptat legea nr. 333 pentru îmbunătățirea transparenței în administrarea sistemului judiciar și al Procuraturii, consolidând a...
13:15
Atelier național pentru promovarea educației și recunoașterea calificărilor prin platforma Europass în Moldova # Ziarul National
Consolidarea utilizării instrumentelor europene în educație, mobilitate și recunoașterea calificărilor a fost principalul subiect al atelierului „P...
13:15
Curier acuzat de finanțare ilegală în cadrul Partidului „Șor”, trimis în judecată de Procuratura Anticorupție # Ziarul National
CHIȘINĂU – Procuratura Anticorupție a dus la bun sfârșit urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza în care un curier, care activa neoficial ...
12:15
Perspective de creștere și integrare europeană: Realizările economice și planurile Ministerului Dezvoltării Economice pentru 2026 # Ziarul National
30 decembrie 2025 - Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a prezentat în cadrul conferinței d...
