„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii
ProTV.md, 1 ianuarie 2026 15:50
„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
15:50
Un microbuz, o sobă și anexa unei case au luat foc de Revelion. IGSU vine cu detalii
15:50
„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii # ProTV.md
„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii
15:40
Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone # ProTV.md
Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone
15:40
Ursul, capra și caii, tradiții de iarnă nemaiîntâlnite descoperim la Feștelița, Ștefan Vodă - VIDEO # ProTV.md
Ursul, capra și caii, tradiții de iarnă nemaiîntâlnite descoperim la Feștelița, Ștefan Vodă - VIDEO
Acum 2 ore
15:10
Printre victime, nu sunt cetățeni moldoveni: Ce spune Ministerul de Externe despre incendiul dintr-o stațiune de schi din Elveția în care zeci de oameni au murit # ProTV.md
Printre victime, nu sunt cetățeni moldoveni: Ce spune Ministerul de Externe despre incendiul dintr-o stațiune de schi din Elveția în care zeci de oameni au murit
15:00
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # ProTV.md
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia
14:50
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv # ProTV.md
Incendiu puternic într-un local dintr-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Victimele sunt de mai multe naționalități. Filmul tragediei care amintește de Colectiv
14:50
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu # ProTV.md
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu
Acum 4 ore
14:20
O persoană - în secția de Terapie Intensivă, în urma exploziilor cu focuri de artificii. Câți pacienți s-au adresat la spital, de Revelion # ProTV.md
O persoană - în secția de Terapie Intensivă, în urma exploziilor cu focuri de artificii. Câți pacienți s-au adresat la spital, de Revelion
13:50
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților - GALERIE FOTO # ProTV.md
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților - GALERIE FOTO
13:40
Tragedie de Revelion. Un moldovean a murit în Italia, după ce o petardă a explodat - VIDEO # ProTV.md
Tragedie de Revelion. Un moldovean a murit în Italia, după ce o petardă a explodat - VIDEO
13:30
Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie - FOTO/VIDEO
13:30
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă” # ProTV.md
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
13:20
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse # ProTV.md
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse
12:50
Tragedie de Revelion. Un moldovean a murit în Italia, după ce o petardă a explodat
Acum 6 ore
12:20
Aproape 2 mii de apeluri de urgență în primele ore ale anului: Majoritatea - pentru urgențe medicale # ProTV.md
Aproape 2 mii de apeluri de urgență în primele ore ale anului: Majoritatea - pentru urgențe medicale
12:20
Armata a ridicat avioane de vânătoare, după un atac rusesc la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea # ProTV.md
Armata a ridicat avioane de vânătoare, după un atac rusesc la granița României. Mesaj RO-Alert în Tulcea
12:00
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Zona montantă, sub interdicție aeriană. Anunțul Ministerului român de Externe - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Zeci de persoane au murit, altele sunt rănite. Zona montantă, sub interdicție aeriană. Anunțul Ministerului român de Externe - FOTO/VIDEO
11:50
Rușii au atacat masiv Ucraina, în noaptea de Revelion. Kievul anunță că a doborât 176 de drone # ProTV.md
Rușii au atacat masiv Ucraina, în noaptea de Revelion. Kievul anunță că a doborât 176 de drone
11:30
Veste bună pentru moldoveni: Din 1 ianuarie beneficiază de roaming gratuit în Uniunea Europeană. Mesajul lui Igor Grosu - VIDEO # ProTV.md
Veste bună pentru moldoveni: Din 1 ianuarie beneficiază de roaming gratuit în Uniunea Europeană. Mesajul lui Igor Grosu - VIDEO
11:20
Mesajul lui Igor Grosu de Revelion: „Să avem un 2026 plin de bucurie, noutăți bune” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul lui Igor Grosu de Revelion: „Să avem un 2026 plin de bucurie, noutăți bune” - VIDEO
11:00
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce a șantajat o persoană cu 2 mii de euro. Cu ce și-a amenințat victima # ProTV.md
Un bărbat, condamnat la închisoare, după ce a șantajat o persoană cu 2 mii de euro. Cu ce și-a amenințat victima
10:40
Veste bună pentru moldoveni: Începând de astăzi, vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană # ProTV.md
Veste bună pentru moldoveni: Începând de astăzi, vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană
10:40
În noaptea dintre ani, drumarii au intervenit pentru a deszăpezi șoselele din țară
Acum 8 ore
10:10
Un deținut - condamnat din nou, după ce a fost prins cu telefonul mobil
10:10
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului” # ProTV.md
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului”
10:10
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia # ProTV.md
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia
09:50
Vibrații de sărbătoare în centrul Chișinăului! Concertul de Revelion din Piața Marii Adunări Naționale a început cu un show spectaculos # ProTV.md
Vibrații de sărbătoare în centrul Chișinăului! Concertul de Revelion din Piața Marii Adunări Naționale a început cu un show spectaculos
09:20
Vreme frumoasă în prima zi din an. În capitală, termometrele vor indica -2 grade, iar la nord va ninge ușor. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în prima zi din an. În capitală, termometrele vor indica -2 grade, iar la nord va ninge ușor. Prognoza meteo
09:00
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # ProTV.md
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul
08:50
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite - VIDEO # ProTV.md
Explozie de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite - VIDEO
Acum 24 ore
00:00
Mesajul de felicitare al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia Revelionului: „Să privim cu recunoștință spre trecut și cu speranță spre 2026” - VIDEO # ProTV.md
Mesajul de felicitare al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, cu ocazia Revelionului: „Să privim cu recunoștință spre trecut și cu speranță spre 2026” - VIDEO
31 decembrie 2025
21:00
LIVE. Vibrații de sărbătoare în centrul Chișinăului! Concertul de Revelion din Piața Marii Adunări Naționale a început cu un show spectaculos # ProTV.md
LIVE. Vibrații de sărbătoare în centrul Chișinăului! Concertul de Revelion din Piața Marii Adunări Naționale a început cu un show spectaculos
20:30
Primăria Chișinău anunță modificări importante în circulația transportului public de Revelion: Rute redirecționate și program extins # ProTV.md
Primăria Chișinău anunță modificări importante în circulația transportului public de Revelion: Rute redirecționate și program extins
20:20
Accident violent pe o stradă din capitală: Un bărbat a fost lovit de o mașină - FOTO
19:30
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia # ProTV.md
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia
19:30
Vladimir Putin urma să fie asasinat dacă mergea în Africa de Sud. Dictatorul de la Minsk redă dialogul savuros prin care „l-a salvat” # ProTV.md
Vladimir Putin urma să fie asasinat dacă mergea în Africa de Sud. Dictatorul de la Minsk redă dialogul savuros prin care „l-a salvat”
19:20
Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat # ProTV.md
Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat
18:50
Veste bună pentru moldoveni: Începând cu 1 ianuarie 2026, vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană # ProTV.md
Veste bună pentru moldoveni: Începând cu 1 ianuarie 2026, vor beneficia de roaming gratuit în Uniunea Europeană
18:20
Produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei confiscate de polițiștii din Buiucani - VIDEO # ProTV.md
Produse pirotehnice în valoare de peste 120.000 de lei confiscate de polițiștii din Buiucani - VIDEO
18:00
Țările care au intrat deja în 2026. Noul an, întâmpinat cu focuri de artificii spectaculoase la Auckland și Sydney – VIDEO # ProTV.md
Țările care au intrat deja în 2026. Noul an, întâmpinat cu focuri de artificii spectaculoase la Auckland și Sydney – VIDEO
18:00
Unde își petrec Revelionul marii bogați ai planetei ca Jeff Bezos și Mark Zuckerberg
17:50
Înjunghiat de patru ori! Un fotbalist italian a scăpat miraculos după ce a fost atacat la Napoli. „Parcă trăim Gomorra în fiecare noapte” # ProTV.md
Înjunghiat de patru ori! Un fotbalist italian a scăpat miraculos după ce a fost atacat la Napoli. „Parcă trăim Gomorra în fiecare noapte”
17:20
Ronaldo, gol bizar. Reușita portughezului i-a surprins pe toți. Încheie 2025 cu peste 40 de goluri, dar pierde o serie istorică # ProTV.md
Ronaldo, gol bizar. Reușita portughezului i-a surprins pe toți. Încheie 2025 cu peste 40 de goluri, dar pierde o serie istorică
17:10
„Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone - VIDEO # ProTV.md
„Dovada” prezentată de ruși după ce au susținut că palatul lui Putin a fost atacat de zeci de drone - VIDEO
17:00
SafeZone de la Moldcell: Protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații # ProTV.md
SafeZone de la Moldcell: Protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații
16:50
Poliția va intensifica măsurile de siguranță în noaptea dintre ani: Recomandări pentru o trecere în siguranță în 2026 # ProTV.md
Poliția va intensifica măsurile de siguranță în noaptea dintre ani: Recomandări pentru o trecere în siguranță în 2026
16:40
Dosarul „Banca de Economii”: Trei persoane condamnate la închisoare pentru prejudiciul de 37 milioane de lei într-o fraudă bancară complexă # ProTV.md
Dosarul „Banca de Economii”: Trei persoane condamnate la închisoare pentru prejudiciul de 37 milioane de lei într-o fraudă bancară complexă
16:40
O lună de acțiuni ferme împotriva drogurilor: Substanțe narcotice de aproape 57 milioane de lei scoase din circuit de polițiști - VIDEO # ProTV.md
O lună de acțiuni ferme împotriva drogurilor: Substanțe narcotice de aproape 57 milioane de lei scoase din circuit de polițiști - VIDEO
16:30
Captură surprinzătoare pe Aeroportul Chișinău: O grupare criminală internațională specializată în furturi pe curse aeriene a fost oprită de Poliția de Frontieră - VIDEO # ProTV.md
Captură surprinzătoare pe Aeroportul Chișinău: O grupare criminală internațională specializată în furturi pe curse aeriene a fost oprită de Poliția de Frontieră - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.