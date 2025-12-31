Ion Nicolaescu a fost ales pentru a 3-a oară consecutiv cel mai bun fotbalist moldovean

11:40

Constantin Burdujel (39 de ani) s-a retras de la naționala de futsal a Moldovei! ""Am simțit că este momentul să-i lăsăm pe băieții tineri să joace", a declarat după amicalul cu Kârgâzstan, scor 2-4. Constantin Burdujel a marcat 18 goluri în 131 de meciuri pentru selecționata Moldovei. (foto: fmf.md)