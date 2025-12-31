Un test de civilizație și bun-simț: focurile de artificii și petardele
Ecopresa.md, 31 decembrie 2025 01:40
Un indicator al bunăstării cândva, astăzi, artificiile sunt mai degrabă un test de bun-simț urban. În orașele civilizate, artificiile nu mai sunt un „must" – sunt un obicei depășit. Nu pentru că „nu mai sunt frumoase", ci pentru că trădează o raportare primitivă la spațiul comun (de petarde nici nu vorbim). Pentru că adevăratul efect […]
• • •
Șapte localități din raionul Strășeni testează un sistem de sortare a deșeurilor pentru reducerea impactului asupra mediului # Ecopresa.md
Orice om care trăiește într-o localitate rurală sau periurbană s-a săturat de gunoi. Pentru că îl vede tot mai des pe marginea drumului, lângă râuri, la intrarea în sat. Pentru că nu dispare, ci se adună, iar locuri care, nu demult, erau curate arată tot mai deprimant. Mulți oameni spun că ar face lucrurile altfel. […]
Șapte localități din raionul Strășeni își unesc forțele pentru un sistem modern de gestionare a deșeurilor # Ecopresa.md
Orice om care trăiește într-o localitate rurală sau periurbană s-a săturat de gunoi. Pentru că îl vede tot mai des pe marginea drumului, lângă râuri, la intrarea în sat. Pentru că nu dispare, ci se adună, iar locuri care, nu demult, erau curate arată tot mai deprimant. Mulți oameni spun că ar face lucrurile altfel. […]
Agricultura viitorului începe din sol: o soluție testată care ajută pământul să facă față secetei # Ecopresa.md
Orice agricultor știe că pământul nu mai ține apa ca altădată. După ploi scurte și rare, solul se usucă repede, plantele intră în stres, iar recoltele devin tot mai imprevizibile. An de an, munca devine mai grea, iar costurile cresc. În Republica Moldova, această realitate nu mai este o excepție. Verile sunt mai fierbinți, precipitațiile […]
În ajunul sărbătorilor de iarnă, aproape fiecare familie ajunge la aceeași întrebare: ce brad alegem anul acesta? Pentru unii, contează mirosul și tradiția. Pentru alții, comoditatea și faptul că bradul poate fi folosit mai mulți ani. Dincolo de preferințe, însă, fiecare opțiune are un impact diferit asupra mediului. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă […]
22 decembrie 2025
Studiu ecologic pentru trei sate din Telenești: apa din fostul iaz Molovateț nu va mai reveni # Ecopresa.md
Fostul iaz Molovateț, care odinioară asigura apă pentru satele Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești, a secat complet, iar un studiu ecologic arată că, în condițiile climatice actuale, apa nu va mai reveni. Cercetarea realizată de o echipă de specialiști propune însă soluții bazate pe natură pentru refuncționalizarea văii și protejarea resurselor de apă rămase, deschizând o […]
17 decembrie 2025
Fântâni care seacă și precipitații tot mai rare: sate din raionul Telenești testează colectarea apei de ploaie ca soluție de adaptare la criza apei # Ecopresa.md
În mai multe localități din Republica Moldova, lipsa precipitațiilor și scăderea nivelului apei subterane nu mai sunt episoade izolate, ci o realitate constantă. Fântâni care seacă, iazuri fără apă și presiune tot mai mare asupra rețelelor publice afectează direct gospodăriile și instituțiile publice din mediul rural. În acest context, în comuna Suhuluceni și satul Coropceni, […]
Guvernul a aprobat astăzi numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului. Dimineață, ministrul Gheorghe Hajder a scris pe Facebook că va propune numirea acestuia. În prezent, Dorin Poverjuc deține funcția de director al Agenției de Mediu. Pentru această funcție nu a fost organizat concurs, deoarece, din 2024, legea a […]
16 decembrie 2025
Un fluviu al caviarului pierdut Sturionii, considerați „fosile vii" și „cei mai arhaici pești ai apelor globului pământesc", nu se mai întâlnesc în apele naturale ale Republicii Moldova. Nu se regăsesc în statisticile instituțiilor de profil, nici în rapoartele cu capturi ilegale. Cu toate acestea, în plasele braconierilor ajung periodic fie morun, fie nisetrul. Cu […]
Mobilizare comunitară în trei sate din Telenești: localnicii au salubrizat malurile fostului iaz Molovateț # Ecopresa.md
Peste 100 de persoane din Suhuluceni, Coropceni și Ghermănești s-au mobilizat într-o acțiune comună de salubrizare a văii Molovateț, au colectat deșeuri și au îndepărtat plante invazive care amenințau vegetația locală și sănătatea oamenilor. Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de regenerare ecologică a zonei, după ce studiile au arătat că apa din fostul […]
11 decembrie 2025
Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone # Ecopresa.md
Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032. Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de […]
10 decembrie 2025
Prin dezbateri, 120 de tineri au învățat cum funcționează domeniul mediului în Republica Moldova # Ecopresa.md
120 de tineri – liceeni și studenți din diverse facultăți, printre care jurnalism, biologie și geostiință, drept, arhitectură, inginerie mecanică, pedagogie – au participat la proiectul „Dezbateri Verzi: Tinerii în dialog despre viitorul mediului în Republica Moldova". Proiectul a cuprins șase dezbateri, organizate între 30 octombrie și 4 decembrie, pe teme esențiale: pădurile ca resurse […]
100 de tineri din Bălți și Botoșani au fost celebrați la ceremonia finală „Green Days”, organizată pe scena Teatrului Municipal ”Mihai Eminescu” din Botoșani # Ecopresa.md
În data de 28.11.2025, ceremonia oficială de închidere a programului „Green Days", derulat în cadrul proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură", finanțat de Uniunea Europeană prin Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, a avut loc la Teatrul Municipal „Mihai Eminescu" din Botoșani, reunind 100 de tineri participanți din Bălți și Botoșani. Pe scenă […]
Atelierul Sportiv „Green Days” a reunit 40 de tineri din Bălți și Botoșani într-o activitate transfrontalieră eco # Ecopresa.md
În data de 27.11.2025, peste 40 de elevi din municipiile Bălți și Botoșani, alături de profesori, antrenori și reprezentanți ai autorităților locale, au participat la Atelierul Sportiv „Green Days", o activitate destinată promovării unui stil de viață sănătos, responsabilității față de mediu și colaborării transfrontaliere în rândul tinerilor. Evenimentul a fost organizat de Primăria municipiului Bălți, în parteneriat cu Primăria […]
9 decembrie 2025
Elevii-voluntari din Bălți au plantat 100 de tei în cadrul proiectului INTERREG NEXT România–Republica Moldova # Ecopresa.md
În data de 26.11.2025, aproximativ 150 de elevi voluntari din liceele municipiului Bălți au plantat 100 de puieți de tei cu rădăcină protejată în Parcul "Victoriei". Activitatea face parte din seria transfrontalieră „Green Days", organizată în cadrul proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Acțiunea a reunit elevi, profesori, reprezentanți ai […]
Tinerii din Bălți s-au implicat într-o amplă acțiune de ecologizare în cadrul „Green Days” # Ecopresa.md
În data de 25.11.2025, sute de elevi din municipiul Bălți au participat la activități de curățare și ecologizare a spațiilor verzi din municipiul Bălți, în cadrul seriei de evenimente „Green Days" organizate prin proiectul „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Acțiunea a urmărit creșterea gradului de […]
8 decembrie 2025
Localnicii din satele Suhuluceni și Coropceni sunt invitați joi, 11 decembrie, la prima activitate comunitară de salubrizare în valea Molovateț, organizată în urma studiului privind starea ecologică și peisagistică a zonei iazului cu același nume. Studiul arată că iazul nu mai poate fi readus la forma inițială, însă degradarea văii poate fi oprită dacă sunt […]
În data de 25.11.2025, Primăria Municipiului Botoșani, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bălți, a organizat la Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani, primul Atelier Transfrontalier de Reciclare și Reutilizare, activitate desfășurată în cadrul programului „Green Days", parte a proiectului „SENSE – Explorare senzorială pentru o experiență sustenabilă bazată pe natură", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Evenimentul […]
4 decembrie 2025
Fără compensații la energia electrică din 2026. Statul va sprijini doar încălzirea pentru familiile vulnerabile # Ecopresa.md
Guvernul nu va mai achita din 2026, compensațiile pentru energia electrică. Astfel, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că ultima plată inclusă în facturile la lumină va fi pentru luna decembrie 2025. „Ne vom concentra pe compensații monetare pentru căldură, pentru familiile care au cu adevărat nevoie de sprijin", a declarat ministra. […]
Una dintre cele mai neobișnuite plantări ale acestui sezon va avea loc sâmbătă, 6 decembrie, în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. Grădinița Teko din Chișinău, care de patru ani cultivă împreună cu copiii puieți cu rădăcină protejată, invită voluntarii să se alăture unei noi etape în crearea pădurii de la Mereni. Copiii și educatorii Teko […]
Agrivoltaicele ajung în atenția fermierilor: Ministerul Energiei lansează primul ghid dedicat acestui model de utilizare dublă a terenurilor # Ecopresa.md
Pe un singur hectar se pot cultiva legume și, simultan, se poate produce energie pentru zeci de gospodării. Aceasta este promisiunea sistemelor agrivoltaice, un model utilizat deja în SUA și Europa. Ministerul Energiei îl aduce acum în atenția fermierilor din Republica Moldova prin publicarea ghidului „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei". Documentul […]
3 decembrie 2025
„În interesul agentului economic”? Ministerul Mediului caută „o soluție compensatorie” privind focurile de artificii # Ecopresa.md
În ajunul sărbătorilor de iarnă, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, încă analizează posibilitatea interzicerii focurilor de artificii. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie. Rugat de jurnaliști să explice de ce procesul durează, ministrul a recunoscut că problema articolelor pirotehnice este una gravă și are efecte nocive asupra mediului. Totuși, o […]
În scuarul „Colina Circului" din Chișinău va fi amenajată prima pădure urbană compactă a orașului, realizată după metoda japoneză Miyawaki. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie 2025, iar oricine dorește se poate alătura atelierului. Schimbările climatice arată tot mai clar că orașele au nevoie de spații verzi reziliente, capabile să stocheze carbon, să răcorească […]
2 decembrie 2025
Fructele exotice câștigă teren în grădinile din Republica Moldova: kaki, rodii și smochine în locul caiselor și piersicilor # Ecopresa.md
Observăm o tendință în grădinile moldovenilor: pe lângă pomii fructiferi autohtoni, cresc și un soi exotic, precum smochinul sau kaki. Agricultorii spun că acești pomi nu sunt foarte pretențioși, se prind bine, dau roadă, nu au dăunători, iar iernile mai blânde le permit să crească. În același timp, autoritățile planifică primele livezi exotice în sudul […]
Organizațiile de protecție a animalelor solicită crearea unui Departament Național pentru Protecția Animalelor # Ecopresa.md
Un grup amplu de organizații obștești și voluntari din Republica Moldova a adresat o solicitare oficială prim-ministrului, cerând crearea unui Departament Național specializat în protecția animalelor în cadrul Ministerului Agriculturii. Reprezentanții societății civile afirmă că, de peste două decenii, domeniul protecției animalelor nu este dezvoltat la nivel de stat, iar consecințele sunt grave. Potrivit semnatarilor, […]
