Big Ben va răsuna din nou la miezul nopții de Revelion, marcând trecerea în noul an și aducând milioane de britanici și turiști în atmosfera tradițională a Londrei - VIDEO
ProTV.md, 30 decembrie 2025 23:00
Big Ben va răsuna din nou la miezul nopții de Revelion, marcând trecerea în noul an și aducând milioane de britanici și turiști în atmosfera tradițională a Londrei - VIDEO
Acum 5 minute
23:40
Liderul clasamentului Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile, Domen Prevc, a debutat perfect la prestigiosul Turneu al celor 4 trambuline - VIDEO
Acum 15 minute
23:30
Africa de Sud și-a asigurat aseară calificarea în optimile turneului african - VIDEO
23:30
AS Roma se apropie la 3 puncte de lidera din Serie A, după o victorie în ultimul meci al anului - VIDEO
23:30
Maroc, show total: victorie 3-0 cu Zambia și o foarfece de senzație - VIDEO
Acum 30 minute
23:20
Teatrul din Mariupol, redeschis după atacul aerian soldat cu sute de victime. Foștii actori ai teatrului au calificat spectacolul de inaugurare ca fiind „un dans pe oase" - VIDEO
23:20
Accident teribil în Nigeria: doi membri ai echipei lui Anthony Joshua și-au pierdut viața - VIDEO
23:20
Cupa Africii: dans, cântec și culoare pe stadion și în tribune - VIDEO
Acum o oră
23:10
„Kenții de pe Whatsapp". Deputatul PAS, surprins cum discută într-un chat în timpul ședinței Parlamentului: „-Cine ce alcool are?" - VIDEO
23:10
Tensiuni internaționale după întâlnirea Trump–Zelenski în Florida: Moscova acuză Ucraina de atac cu 91 de drone, Zelenski respinge categoric acuzațiile - VIDEO
23:00
Big Ben va răsuna din nou la miezul nopții de Revelion, marcând trecerea în noul an și aducând milioane de britanici și turiști în atmosfera tradițională a Londrei - VIDEO
23:00
China desfășoară exerciții militare de amploare în jurul Taiwanului, simulând capturarea insulei, în timp ce Donald Trump minimalizează tensiunile - VIDEO
22:50
Statele Unite lovesc teritoriul Venezuelei: port strategic al traficanților de droguri distrus de o dronă CIA. Momentul, surprins de camere - VIDEO
Acum 2 ore
22:40
Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii - VIDEO
22:40
Tensiuni majore în Iran: proteste masive în orașele importante din cauza prăbușirii monedei naționale, inflației galopante și costului ridicat al vieții - VIDEO
22:30
Genți cu bani, trasee bine stabilite și proteste plătite: un alt curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților
22:30
Predicții spectaculoase pentru noul an: șamanii din Peru anunță boală pentru Donald Trump, sfârșitul regimului Maduro și încheierea războiului din Ucraina - VIDEO
22:30
Moment istoric la Times Square: America intră în 2026 cu o dublă coborâre a sferei și sărbătorește 250 de ani de independență - VIDEO
22:20
Ninsoare, ghețuș și vânt puternic: drumarii patrulează mai multe sectoare din țară, iar șoferii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale - VIDEO
22:10
Obosiți de politică, dar cu gândul la familie: deputații lasă legile deoparte și se pregătesc de sărbători. Unde și-au propus oficialii să petreacă noaptea dintre ani – VIDEO
22:10
După ani de dor, acasă de Revelion: moldovenii din diasporă revin la Chișinău pentru sărbători, iar aeroportul se umple de emoții și zâmbete - VIDEO
21:50
Vetting extins și proceduri mai rapide de dare în căutare: solicitările Maiei Sandu pentru deblocarea justiției și prevenirea eschivării condamnaților - VIDEO
Acum 4 ore
21:40
Numărătoarea inversă începe în forță: restaurantele și locațiile din Chișinău pregătesc petreceri de Revelion cu DJ internaționali, artiști locali, meniuri speciale și decor de poveste - VIDEO
21:40
Noaptea dintre ani, sărbătorită cu muzică și distracție la Pro TV: Protevelion 2026 promite un show memorabil cu artiști consacrați și momente pline de energie - VIDEO
21:20
Mai puțin timp în trafic și la aragaz: serviciile de catering devin soluția preferată pentru masa de sărbătoare, cu bucate tradiționale și reinterpretări gourmet - VIDEO
21:10
Piața Centrală, în febra cumpărăturilor de Revelion: moldovenii fac cozi pentru carne, lactate, legume și dulciuri pentru masa de sărbătoare. Cât au cheltuit pentru a procura toate cele necesare – VIDEO
20:50
Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-o scenă de sărbătoare de Revelion: artiști îndrăgiți, foc de artificii și Moș Crăciun - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.12.2025
19:50
Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii
Acum 6 ore
19:40
Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski la Mar-A-Lago. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă"
19:00
„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă". Reacția lui Potîrniche despre discuțiile din chat-ul „Kenții" din timpul ședinței Parlamentului - VIDEO
18:50
Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică - VIDEO
18:20
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație
18:20
Dmitri Medvedev îl amenință cu moartea pe Zelenski și spune că trupul său ar trebui expus într-un muzeu din Rusia: „Doamna cu coasa îi suflă în ceafă"
18:10
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte oficiale și declarații mincinoase
18:00
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa
Acum 8 ore
17:40
A publicat pe internet un filmuleț intim cu fosta iubită și i-a cerut bani ca să-l șteargă: Un bărbat din Nisporeni - trimis în judecată
17:40
Descoperire impresionantă în capitală: produse pirotehnice ilegale în valoare de aproximativ 450.000 de lei, retrase de pe piață - VIDEO
17:30
Kremlinul califică atacul asupra reședinței lui Putin drept „act terorist" și spune că nu sunt necesare dovezi
17:20
Peste 250 de cazuri de gripă sezonieră înregistrate săptămâna trecută: ANSP recomandă măsuri de protecție sporită
17:10
Cod galben de vânt puternic valabil până mâine: Poliția recomandă prudență sporită și măsuri de siguranță pentru șoferi și pietoni
17:00
Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de Vetting și extinderea categoriilor de judecători care să fie evaluați: „Aici avem un risc major" - VIDEO
17:00
O locuință din sectorul Buiucani, transformată într-un spațiu pentru consum de marijuana și PVP. Ce au găsit și ridicat polițiștii în urma perchezițiilor – VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.12.2025
16:40
Val de șoferi drogați depistați în Chișinău: poliția a intervenit pe mai multe artere ale capitalei și a pedepsit făptașii
16:30
Genți cu bani, trasee bine stabilite și proteste plătite: un alt curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților
16:30
Republica Moldova intră în noul an gazier cu rezerve asigurate: Energocom a cumpărat peste 782 milioane de metri cubi de gaze naturale
Acum 12 ore
15:40
Moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar, aprobat de Guvern. Cu ce explicații vine ministrul Finanțelor /DOC
15:30
Procuratura vine cu actualizări despre ancheta cu împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru
15:30
Beyoncé a devenit oficial miliardară
15:20
Anul Calului de Foc, în horoscopul chinezesc. Zodiile pentru care 2026 va fi un an de excepție
