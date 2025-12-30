O locuință din sectorul Buiucani, transformată într-un spațiu pentru consum de marijuana și PVP. Ce au găsit și ridicat polițiștii în urma perchezițiilor – VIDEO
ProTV.md, 30 decembrie 2025 17:00
O locuință din sectorul Buiucani, transformată într-un spațiu pentru consum de marijuana și PVP. Ce au găsit și ridicat polițiștii în urma perchezițiilor – VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
17:20
Peste 250 de cazuri de gripă sezonieră înregistrate săptămâna trecută: ANSP recomandă măsuri de protecție sporită # ProTV.md
Peste 250 de cazuri de gripă sezonieră înregistrate săptămâna trecută: ANSP recomandă măsuri de protecție sporită
Acum 15 minute
17:10
Cod galben de vânt puternic valabil până mâine: Poliția recomandă prudență sporită și măsuri de siguranță pentru șoferi și pietoni # ProTV.md
Cod galben de vânt puternic valabil până mâine: Poliția recomandă prudență sporită și măsuri de siguranță pentru șoferi și pietoni
Acum 30 minute
17:00
Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de Vetting și extinderea categoriilor de judecători care să fie evaluați: „Aici avem un risc major” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de Vetting și extinderea categoriilor de judecători care să fie evaluați: „Aici avem un risc major” - VIDEO
17:00
O locuință din sectorul Buiucani, transformată într-un spațiu pentru consum de marijuana și PVP. Ce au găsit și ridicat polițiștii în urma perchezițiilor – VIDEO # ProTV.md
O locuință din sectorul Buiucani, transformată într-un spațiu pentru consum de marijuana și PVP. Ce au găsit și ridicat polițiștii în urma perchezițiilor – VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.12.2025
Acum o oră
16:40
Val de șoferi drogați depistați în Chișinău: poliția a intervenit pe mai multe artere ale capitalei și a pedepsit făptașii # ProTV.md
Val de șoferi drogați depistați în Chișinău: poliția a intervenit pe mai multe artere ale capitalei și a pedepsit făptașii
16:30
Genți cu bani, trasee bine stabilite și proteste plătite: un alt curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților # ProTV.md
Genți cu bani, trasee bine stabilite și proteste plătite: un alt curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților
16:30
Republica Moldova intră în noul an gazier cu rezerve asigurate: Energocom a cumpărat peste 782 milioane de metri cubi de gaze naturale # ProTV.md
Republica Moldova intră în noul an gazier cu rezerve asigurate: Energocom a cumpărat peste 782 milioane de metri cubi de gaze naturale
Acum 2 ore
15:40
Moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar, aprobat de Guvern. Cu ce explicații vine ministrul Finanțelor /DOC # ProTV.md
Moratoriul asupra angajărilor în sectorul bugetar, aprobat de Guvern. Cu ce explicații vine ministrul Finanțelor /DOC
15:30
Procuratura vine cu actualizări despre ancheta cu împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru # ProTV.md
Procuratura vine cu actualizări despre ancheta cu împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru
15:30
Beyoncé a devenit oficial miliardară
Acum 4 ore
15:20
Anul Calului de Foc, în horoscopul chinezesc. Zodiile pentru care 2026 va fi un an de excepție # ProTV.md
Anul Calului de Foc, în horoscopul chinezesc. Zodiile pentru care 2026 va fi un an de excepție
14:50
„Președinția nu are prerogative în acest sens.” Sandu întrebată despre acțiunile urmrătoare în condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO # ProTV.md
„Președinția nu are prerogative în acest sens.” Sandu întrebată despre acțiunile urmrătoare în condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
14:50
Urmează să fie audiate și alte persoane. Ce spune procuratura generală, despre incidentul cu împușcături de la Inspectoratul de Poliție Centru # ProTV.md
Urmează să fie audiate și alte persoane. Ce spune procuratura generală, despre incidentul cu împușcături de la Inspectoratul de Poliție Centru
14:50
„Atacul” asupra palatului lui Putin: Moscova a răspuns marți după ce a fost acuzată de o „nouă serie de minciuni”. Unde s-au contrazis singuri rușii # ProTV.md
„Atacul” asupra palatului lui Putin: Moscova a răspuns marți după ce a fost acuzată de o „nouă serie de minciuni”. Unde s-au contrazis singuri rușii
14:40
„Preșidenția nu are prerogative în acest sens.” Sandu întrebată despre acțiunile urmrătoare în condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO # ProTV.md
„Preșidenția nu are prerogative în acest sens.” Sandu întrebată despre acțiunile urmrătoare în condamnarea lui Filat în Franța - VIDEO
14:40
Prețurile la carburanți scad în ultima zi din an. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Prețurile la carburanți scad în ultima zi din an. Cât vor achita șoferii pentru benzină și motorină - FOTO
14:40
SafeZone de la Moldcell: Protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații # ProTV.md
SafeZone de la Moldcell: Protecție inteligentă pentru întreaga familie – fără aplicații, fără complicații
14:30
Peste două tone de rodii, nimicite. ANSA explică ce au arătat analizele de laborator
14:20
Și-a ascuns banii sub haine și a încercat să plece din Moldova fără să-i declare: Ingeniozitatea unei femei din Israel, dată peste cap de ofițerii vamali # ProTV.md
Și-a ascuns banii sub haine și a încercat să plece din Moldova fără să-i declare: Ingeniozitatea unei femei din Israel, dată peste cap de ofițerii vamali
14:20
Fostul șef al Direcției Sud al INI și soția lui, prinși cu 1,5 milioane de lei nejustificate /DOC # ProTV.md
Fostul șef al Direcției Sud al INI și soția lui, prinși cu 1,5 milioane de lei nejustificate /DOC
14:10
Trafic sistat în noaptea de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale. Când intră în vigoare măsura # ProTV.md
Trafic sistat în noaptea de Revelion în Piața Marii Adunări Naționale. Când intră în vigoare măsura
13:50
Braconaj la Sîngerei: Un bărbat, reținut în urma mai multor razii. Ce au găsit polițiștii asupra lui # ProTV.md
Braconaj la Sîngerei: Un bărbat, reținut în urma mai multor razii. Ce au găsit polițiștii asupra lui
13:40
Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii # ProTV.md
Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii
Acum 6 ore
13:10
Curățenia de sărbători: cum să întâmpini Anul Nou într-o casă perfect curată
13:00
Un nou cod GALBEN de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil
13:00
Oleksandr Usyk, mesaj emoționant pentru Anthony Joshua după accidentul în care și-a pierdut doi prieteni în Nigeria # ProTV.md
Oleksandr Usyk, mesaj emoționant pentru Anthony Joshua după accidentul în care și-a pierdut doi prieteni în Nigeria
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.12.2025
12:50
„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă”. Reacția lui Potîrniche despre discuțiile din chat-ul „Kenții” din timpul ședinței Parlamentului - VIDEO # ProTV.md
„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă”. Reacția lui Potîrniche despre discuțiile din chat-ul „Kenții” din timpul ședinței Parlamentului - VIDEO
12:50
Încă un război aprinde lumea. Arabia Saudită anunță declanșarea unei operațiuni militare în Yemen # ProTV.md
Încă un război aprinde lumea. Arabia Saudită anunță declanșarea unei operațiuni militare în Yemen
12:40
Proiectul „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”: Finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii # ProTV.md
Proiectul „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”: Finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru întreprinderile mici și mijlocii
12:40
Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică - VIDEO # ProTV.md
Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică - VIDEO
12:30
„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă”. Deputatul PAS, reacție după ce a fost surprins în timpul ședinței Parlamentului discutând într-un chat denumit „Kenții” - VIDEO # ProTV.md
„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă”. Deputatul PAS, reacție după ce a fost surprins în timpul ședinței Parlamentului discutând într-un chat denumit „Kenții” - VIDEO
12:00
Șefa statului cere soluții de la Parlament și Guvern, după ce Dmitri Constantinov până să-și afle sentința a fugit în regiunea transnistreană: „Cei mai mulți se ascund în spațiul protejat de armata rusă” # ProTV.md
Șefa statului cere soluții de la Parlament și Guvern, după ce Dmitri Constantinov până să-și afle sentința a fugit în regiunea transnistreană: „Cei mai mulți se ascund în spațiul protejat de armata rusă”
Acum 8 ore
11:00
China a tras cu rachete spre Taiwan și a încercuit insula cu cele mai mari jocuri de război de până acum - VIDEO # ProTV.md
China a tras cu rachete spre Taiwan și a încercuit insula cu cele mai mari jocuri de război de până acum - VIDEO
11:00
Trump anunţă că SUA au lovit un port care aparține Venezuelei, unde se încărcau navele cu droguri. Atacul ar fi fost desfășurat cu drone de către CIA - VIDEO # ProTV.md
Trump anunţă că SUA au lovit un port care aparține Venezuelei, unde se încărcau navele cu droguri. Atacul ar fi fost desfășurat cu drone de către CIA - VIDEO
11:00
Şamanii din Peru au făcut predicţii pentru anul viitor. Ce se va întâmpla cu Donald Trump și Nicolas Maduro # ProTV.md
Şamanii din Peru au făcut predicţii pentru anul viitor. Ce se va întâmpla cu Donald Trump și Nicolas Maduro
10:50
Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de Vetting și extinderea categoriilor de judecători care să fie evaluați: „Aici avem un risc major” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu solicită revizuirea mecanismului de Vetting și extinderea categoriilor de judecători care să fie evaluați: „Aici avem un risc major” - VIDEO
10:50
Intervenții continue pentru siguranța traficului pe timp de iarnă: Drumarii au lucrat toată noaptea în nordul și centrul țării # ProTV.md
Intervenții continue pentru siguranța traficului pe timp de iarnă: Drumarii au lucrat toată noaptea în nordul și centrul țării
10:40
Maia Sandu solicită autorităților responsabile revizuirea Comisiei de Vetting, iar judecătorii să fie supuși evaluării externe: „Aici avem un risc major” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu solicită autorităților responsabile revizuirea Comisiei de Vetting, iar judecătorii să fie supuși evaluării externe: „Aici avem un risc major” - VIDEO
10:20
LIVE. Maia Sandu solicită autorităților responsabile revizuirea Comisiei de Vetting, iar judecătorii să fie supuși evaluării externe # ProTV.md
LIVE. Maia Sandu solicită autorităților responsabile revizuirea Comisiei de Vetting, iar judecătorii să fie supuși evaluării externe
10:10
LIVE. Maia Sandu susține o conferință de presă
10:00
I-a oferit un acoperiș deasupra capului, iar el a omorât-o: Un bărbat - plasat în arest preventiv - VIDEO # ProTV.md
I-a oferit un acoperiș deasupra capului, iar el a omorât-o: Un bărbat - plasat în arest preventiv - VIDEO
09:30
„Kenții de pe Whatsapp”. Deputatul PAS, surprins cum discută într-un chat în timpul ședinței Parlamentului: „-Cine ce alcool are?” - FOTO # ProTV.md
„Kenții de pe Whatsapp”. Deputatul PAS, surprins cum discută într-un chat în timpul ședinței Parlamentului: „-Cine ce alcool are?” - FOTO
Acum 12 ore
08:50
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
08:20
Cer noros cu ninsori slabe. Ce temperaturi se vor înregistra în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros cu ninsori slabe. Ce temperaturi se vor înregistra în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
08:10
China a tras cu rachete spre Taiwan și a încercuit insula cu cele mai mari jocuri de război de până acum # ProTV.md
China a tras cu rachete spre Taiwan și a încercuit insula cu cele mai mari jocuri de război de până acum
Acum 24 ore
23:50
Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO # ProTV.md
Raphinha a devenit fotbalistul sezonului în La Liga, iar Barcelona – cea mai bună echipă - VIDEO
23:50
Schioarea Mikaela Shiffrin este de neoprit. Sportiva a obținut victoria cu numărul 106 la Cupa Mondială, fiind regina probei de slalom, cu cinci victorii din cinci posibile în acest sezon - VIDEO # ProTV.md
Schioarea Mikaela Shiffrin este de neoprit. Sportiva a obținut victoria cu numărul 106 la Cupa Mondială, fiind regina probei de slalom, cu cinci victorii din cinci posibile în acest sezon - VIDEO
23:40
Chiar dacă gala Globurilor a fost dedicată fotbalului, Novak Djokovic a fost invitatul special și a primit o distincție onorifică direct de la Cristiano Ronaldo - VIDEO # ProTV.md
Chiar dacă gala Globurilor a fost dedicată fotbalului, Novak Djokovic a fost invitatul special și a primit o distincție onorifică direct de la Cristiano Ronaldo - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.