/FOTO/ Discuție pe chatul „Kenții” de WhatsApp la ședința Parlamentului. Deputat PAS: „Cine ce alcool are?”

/FOTO/ Discuție pe chatul „Kenții” de WhatsApp la ședința Parlamentului. Deputat PAS: „Cine ce alcool are?”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8