Moldova's state budget deficit in...
InfoMarket, 30 decembrie 2025 19:10
Acum 30 minute
19:10
Moldova's state budget deficit in...
19:10
Deficitul bugetului de stat a fost, în...
19:10
ODA: Volumul granturilor pentru întreprinderile...
19:10
MDED: La sfârșitul anului 2025, se preconizează o...
Acum 2 ore
18:00
BNM face pași importanți către o economie „verde”...
Acum 6 ore
14:40
În 2025, Moldova și-a extins semnificativ prezența...
14:40
Sesiune de toamnă a Parlamentului din 2025 se va...
14:40
Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul...
Acum 8 ore
11:40
Maib susține revenirea studenților din diasporă și...
Acum 24 ore
19:30
MAIA: Cooperarea și utilizarea responsabilă a...
19:30
Guvernul a aprobat Programul de gestionare a...
19:30
Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul...
Ieri
17:20
Au fost desemnați câștigătorii promoției „Visuri...
16:10
În Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, s-au...
16:10
Banca Națională a Moldovei a lansat un nou...
16:10
Anul 2025 a devenit istoric pentru reputația...
13:10
Moldindconbank își consolidează poziția de...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
MAIA: Temperaturile scăzute actuale sunt normale...
18:50
Energocom îndeamnă cetățenii să utilizeze în mod...
18:50
Zece localități din nordul Moldovei vor fi...
15:40
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație...
15:40
De la 1 ianuarie 2026, cetățenii Moldovei vor...
15:40
În 2026 se preconizează elaborarea unei strategii...
24 decembrie 2025
19:00
Obligația Energocom de a furniza servicii publice...
19:00
Agenția știrilor de afaceri InfoMarket vă urează...
19:00
Cifra de afaceri a rezidenților Moldova Innovation...
15:00
Maximum retail prices for petroleum products...
15:00
Programul EcoVoucher va continua și în 2026,...
15:00
ANRE: Prețurile maxime de vânzare cu amănuntul ale...
15:00
Ministerul Finanțelor: Moldova ia în considerare...
23 decembrie 2025
19:00
MAE: Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne...
19:00
Alexandru Munteanu: Autoritățile vor depune...
19:00
Eugen Osmochescu: Atragerea investițiilor străine...
14:40
ANRE a ajustat mecanismul de furnizare a...
14:40
Programul BRIDGE Missions din 2025 a ajutat 222 de...
14:40
Anul 2025 a devenit important pentru apropierea...
22 decembrie 2025
18:10
Rata dobânzii la creditele pentru finanțarea...
18:10
În 2025, România și-a confirmat statutul de...
18:10
Ministerul Energiei: Chişinăul consideră că...
16:00
În perioada 15-21 decembrie, Serviciul Vamal a...
16:00
Veaceslav Ioniță: În perioada sărbătorilor de...
16:00
Moldova susține extinderea cooperării cu BERD în...
12:50
Protecția banilor tăi, misiunea noastră:...
19 decembrie 2025
19:10
China este gata să extindă cooperarea cu Moldova...
19:10
Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii să...
19:10
Se propune menținerea marjei maxime pentru...
16:00
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație...
16:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării...
16:00
Parlamentul a adoptat în prima lectură o serie de...
13:40
Agenția de Investiții lansează programul „BUY...
