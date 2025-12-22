În 2025, România și-a confirmat statutul de...
InfoMarket, 22 decembrie 2025 18:10
În 2025, România și-a confirmat statutul de...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
18:10
Rata dobânzii la creditele pentru finanțarea...
18:10
În 2025, România și-a confirmat statutul de...
18:10
Ministerul Energiei: Chişinăul consideră că...
Acum 4 ore
16:00
În perioada 15-21 decembrie, Serviciul Vamal a...
16:00
Veaceslav Ioniță: În perioada sărbătorilor de...
16:00
Moldova susține extinderea cooperării cu BERD în...
Acum 6 ore
12:50
Protecția banilor tăi, misiunea noastră:...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
China este gata să extindă cooperarea cu Moldova...
19:10
Ministerul Energiei îndeamnă cetățenii să...
19:10
Se propune menținerea marjei maxime pentru...
16:00
Banca Națională a Moldovei a pus în circulație...
16:00
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării...
16:00
Parlamentul a adoptat în prima lectură o serie de...
13:40
Agenția de Investiții lansează programul „BUY...
18 decembrie 2025
19:00
În Ceadîr-Lunga se construiește o platformă...
19:00
BNM: FMI a confirmat progresul Băncii Naționale a...
19:00
În 11 luni curent, Ministerul Finanțelor a alocat...
16:50
Christmas maibank meetup: Cum a evoluat aplicația...
15:40
Eugen Osmochescu: Moldova poate deveni un...
15:40
Comerțul între Moldova și Uniunea Europeană va...
15:40
FMI a majorat prognoza de creștere a PIB-ului...
17 decembrie 2025
18:30
Grupurile de întreprinderi mici și mijlocii care...
18:30
În cei 3 ani de activitate ai Agenției Franceze...
18:30
Din 1 ianuarie 2026, salariul minim pe economie va...
15:20
Șoferi de taxi din Capitală au fost amendați cu...
15:20
Ministerul Finanțelor: Taxele pentru coletele cu...
15:20
Bugetul de stat 2026 este orientat către...
14:20
10 milioane EUR de la BERD pentru IMM-urile din...
14:20
Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată...
13:10
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot...
16 decembrie 2025
19:00
Imperador: exemplu de scalare inteligentă în...
19:00
Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu...
19:00
Veaceslav Ioniță: Economia Moldovei a crescut cu...
19:00
Guvernul a discutat măsuri de combatere a...
19:00
Moldova și BERD vor semna noi acorduri importante...
19:00
MDED: PIB-ul Moldovei înregistrează o dinamică...
14:40
Cele mai bune vinuri moldovenești au fost premiate...
14:40
Începând cu 2028, se va introduce o taxă pentru...
14:40
Deficitul balanței comerciale a Moldovei în...
12:30
Vicepreședintele maib Alexandru Sonic - numit...
10:20
Excelența Vinului Moldovei, celebrată și premiată...
15 decembrie 2025
18:50
Moldova susține intensificarea comerțului cu...
18:50
În cadrul proiectului INSPIREE, 14 clădiri ale...
18:50
Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul...
17:40
Maib a celebrat ecosistemul de parteneri retail la...
15:30
În cadrul celui de-al 4-lea Concurs Național...
15:30
Banca Națională a Moldovei preia, începând cu 16...
15:30
Parlamentul Moldovei a ratificat Acordul cu...
11:00
Maib lansează cel mai bun curs valutar din...
12 decembrie 2025
20:50
Concursul Național „Vinul Moldovei”: 120 de vinuri...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.