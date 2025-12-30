FOTO // IGP a primit o donație de echipamente IT pentru a spori eficiența în teren
Moldpres, 30 decembrie 2025 17:00
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile pentru îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, informează MOLDPRES.Echipamen...
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
17:20
Un curier neoficial al partidului „Șor” riscă șase ani de închisoare pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat # Moldpres
Un curier neoficial al Partidului Politic „Șor” va fi judecat pentru acordarea mijloacelor bănești pentru finanțarea formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instan...
Acum 15 minute
17:10
Evoluția parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova, discutată cu noii ambasadori ai Germaniei și Chinei # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, pe parcursul zilei de astăzi, întrevederi cu ambasadorul Republicii Federale Germane în Republica Moldova, Hubert Knirsch, și ambasadoarea Republicii Populare Chineze, Dong Zhihua.Discuțiile au vizat, în mo...
Acum 30 minute
17:00
17:00
România // Licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, lansată oficial. Conexiune directă cu Republica Moldova, la Ungheni # Moldpres
Licitația pentru proiectarea și executarea Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii (A8), Târgu Neamț – Iași – Ungheni, a fost lansată oficial, potrivit lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. Tronsonul vizează ultimii 15 kilometri de auto...
Acum o oră
16:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta, comunică MOLDPRES.Procedura de reevaluare a fost i...
Acum 2 ore
16:10
15:40
Raport, aprobat de CSM. Judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca, a promovat evaluarea externă # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting și a constatat promovarea evaluării externe de către judecătorul de la Curtea de Apel Centru, Igor Chiroșca, informează MOLDPRES.Procesul de reevaluar...
15:40
Președinția daneză a Consiliului UE consolidează apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina și înăsprește politica de azil # Moldpres
Danemarca își încheie miercuri mandatul de șase luni de președinte al Consiliului Uniunii Europene, un mandat în care a consolidat apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina, în ciuda dezacordurilor interne privind finanțarea acestuia, și &icir...
Acum 4 ore
15:20
Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani # Moldpres
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu anul precedent, atingând cel mai redus nivel înregistrat din anii 1970, arată calculele publicate marți de Reuters. Declinele sunt cauzate de închid...
15:00
VIDEO // Produse pirotehnice, în valoare de 450 000 de lei, ridicate de polițiștii capitalei # Moldpres
Produse pirotehnice, în valoare de 450 000 de lei, au fost ridicate de polițiști pe parcursul lunii decembrie. Cazurile de comerț ilegal au fost înregistrate în Chișinău, informează MOLDPRES.Poliția Capitalei a desfășurat o amplă acțiune de verifi...
14:40
Președinta Maia Sandu: Trebuie să mergem înainte cu măsuri mai ferme, astfel încât să avem o justiție integră și eficientă, iar combaterea corupției să producă rezultate. # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut, astăzi, o conferință de presă dedicată evoluțiilor recente din domeniul justiției, în cadrul căreia a subliniat necesitatea accelerării reformelor pentru a combate corupția și a asigura funcționarea ...
14:00
Trafic sistat în PMAN în contextul manifestărilor cultural-artistice organizate de Revelion # Moldpres
Traficul rutier în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi sistat în perioada 31 decembrie, ora 20:00 – 1 ianuarie, ora 07:00. Măsura a fost luată în contextul manifestărilor cultural-artistice organizate de Revelion, informează MOLDPRES.Potr...
13:40
Ieri Parlamentul a adoptat legea nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și al Procuraturii și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.Am văzut mai multe reacții pe marginea acestei ini...
Acum 6 ore
13:20
Un bărbat de 38 de ani, acuzat că și-a omorât gazda va ajunge pe banca acuzaților și riscă până la 15 ani de închisoare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în septembrie 2025, inculpatul se afla la domiciliul victimei, care îl găzd...
13:20
În anul 2026, este prognozată o rată medie a inflației de 4,3 la sută. Estimările au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, transmite MOLDPRES.Oficialul a declarat că prognozele confirmă menținerea unei traiectorii desc...
13:00
Sistemul MIA Plăți Instant a depășit cifra de 800 de mii de utilizatori, într-un an și jumătate de la lansare # Moldpres
Sistemul MIA Plăți Instant înregistrează peste 800 de mii de utilizatori, în primul an și jumătate de la lansare, ceea ce înseamnă că unul din doi cetățeni care au conturi bancare și unul din trei cetățeni ai țării noastre folosește sistemul ...
13:00
Atenție, șoferi! Ninge pe mai multe trasee din țară – drumarii patrulează și recomandă prudență sporită # Moldpres
Mai multe drumuri din Republica Moldova sunt afectate de ninsori și formarea ghețușului pe carosabil, ceea ce poate crea dificultăți în trafic. Drumarii sunt la datorie și intervin cu materiale antiderapante în sectoarele Cantemir, Basarabeasca, Ocnița, Comrat,...
12:40
Un număr de 259 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
12:30
O nouă șansă la viață: Doi pacienți transplantați hepatic în decembrie au fost externați în stare bună # Moldpres
Vești bune pentru pacienții care au beneficiat de transplant hepatic la începutul lunii decembrie la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Cei doi pacienți supuși intervențiilor au fost externați și se află în prezent acasă, în sta...
12:00
Resursele de apă, mai bine gestionate în 2025: Proiectul Nistru 2 modernizează controlul apei în Moldova # Moldpres
Republica Moldova a făcut pași importanți în gestionarea durabilă a resurselor de apă, grație proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru (Nistru 2)”. Proiectul a adus în 2025 st...
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut și a distrus un lot de 2.080 kg de rodii importate, care nu respecta standardele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.„Analizele de laborator efectuate ...
11:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă pentru o mare parte a teritoriului Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, avertizarea intră în vigoa...
Acum 8 ore
11:20
Președinta Maia Sandu avertizează: „Condamnații fug înainte de sentință”. Șefa statului cere revizuirea legislației # Moldpres
Președinta Maia Sandu solicită revizuirea cadrului normativ în vederea prevenirii cazurilor de eschivare de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei imediat după pronunțarea sentinței. În cadrul unei con...
11:20
Ministrul Finanțelor: „Instituirea moratoriului nu interzice angajările suplimentare, ci doar impune o argumentare a necesității și o coordonare a deciziei” # Moldpres
Instituirea moratoriului asupra angajărilor în sectorul bugetar nu interzice angajările suplimentare față de luna noiembrie a anului precedent, ci doar impune o argumentare suficientă a necesității și o coordonare suplimentară a deciziei. Precizarea a fost făcută...
11:00
Energocom a procurat circa 782 milioane metri cubi de gaze, pentru a asigura integral necesarul de consum în anul gazier 2025–2026 # Moldpres
SA Energocom a achiziționat, în perioada mai – decembrie curent, 8,33 milioane MWh de gaze naturale, echivalentul a circa 782 milioane metri cubi, pentru a asigura integral necesarul național de consum în anul gazier 2025–2026, care a început...
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține marți, 30 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia abordează subiecte ce țin de domeniul justiției. ...
10:00
Ministrul Sănătății: „Medicina primară, prevenția și digitalizarea – priorități-cheie în 2026” # Moldpres
Consolidarea medicinei primare, extinderea programelor de screening oncologic și de imunizare, dezvoltarea serviciilor de reabilitare și îngrijiri paliative la nivel comunitar, precum și accelerarea digitalizării sistemului de sănătate vor fi principalele priorități...
10:00
Sesiunea ordinară de toamnă 2025 a Parlamentului se încheie pe 31 decembrie. În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului, deputații au votat un proiect de hotărâre care stabilește data încheierii sesiunii.Președintele Parlamentului, Igo...
09:50
FOTO // O femeie din Israel și un bărbat din Azerbaidjan ar putea fi cercetați penal, după ce au încercat să scoată 50 000 USD prin aeroport # Moldpres
O femeie din Israel și un bărbat din Azerbaidjan au încercat să scoată ilicit din țară 50 000 USD. Cazurile au fost înregistrate la postul vamal Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, informează MOLDPRES.Primul caz a fost înreg...
Acum 12 ore
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi un curs valutar oficial de 19 lei și 74 de bani pentru euro, în scădere cu doi bani, informează MOLDPRES. Dolarul american se ieftinește cu un ban și costă 16 lei și 77 de bani. Tot cu un ...
08:40
Pacienții de la Cahul vor beneficia de condiții mai bune după ce Centrul de Sănătate a fost renovat # Moldpres
Pacienții care se adresează Centrului de Sănătate Cahul vor beneficia de condiții mai bune de tratament și confort sporit, după finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a instituției medicale, comunică MOLDPRES.Renovarea a fost realizată în cadrul ...
Acum 24 ore
21:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros și precipitații slabe # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. În anumite zone, se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță, comunică MOLDPRES.Potrivit SHS, noaptea, vremea va fi &icir...
20:30
Cu prilejul aniversării a 70 de ani de la nașterea pictorului Tudor Zbârnea, Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansata monografia biobibliografică „TUDOR ZBÂRNEA”. Lucrarea a apărut în cadrul proiectului editorial „MOLDAVICA&rdq...
20:20
Circulația rutieră se desfășoară pe toate traseele naționale în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND), comunică MOLDPRES.Potrivit datelor AND, pe parcursul zilei au continuat lucrările de întreținere a drumurilo...
20:10
Scott Bales își încheie mandatul în Comisia de evaluare a judecătorilor. Parlamentul a luat act de demisia acestuia # Moldpres
Parlamentul a luat astăzi act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor, comunică MOLDPRES.Mandatul membrului internațional al Comisiei va înceta la 1 ianuari...
19:40
Fermierii loviți de calamități naturale primesc un răgaz: Parlamentul instituie moratoriu asupra executărilor silite # Moldpres
Deputații au votat astăzi instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale produse în perioada 2024–2025. Măsura are drept scop prevenirea falimentului exploatațiilor agr...
19:20
Reguli mai simple pentru afaceri și facilități fiscale extinse din 2026. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua un pachet de măsuri legislative care vizează facilitarea activității economice, comunică MOLDPRES.Unul dintre proiectele votate prevede aplic...
18:40
Termenul pentru înregistrarea cadastrală a caselor de vacanță va fi prelungit până în 2028 # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi în lectura a doua modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, prelungind termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor de vacanță și a locuințelor individuale cu doi ani, până la 30 ianuarie ...
18:30
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat astăzi Acordul de cooperare juridică în materie civilă și comercială cu Statul Israel, semnat la 27 mai 2025, comunică MOLDPRES.Documentul creează o platformă de dialog juridic între autoritățile celor două sta...
18:30
Ministrul Justiției va exercita calitatea de membru de drept în CSP până la 1 ianuarie 2028 # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede extinderea perioadei în care ministrul Justiției exercită calitatea de membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) până la 1 ianuarie 2028. Document...
18:00
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președintei Maia Sandu, anunță că își încheie activitatea la finalul anului 2025. Deocamdată nu a fost anunțat cine va prelua funcția, comunică MOLDPRES.Într-un mesaj public, Zaharov explică că decizia ...
17:40
BTA: Călătoriile rezidenților bulgari în străinătate au crescut cu 5,8%, iar vizitele nerezidenților în Bulgaria au urcat cu 2,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, în noiembrie. # Moldpres
Rezidenții bulgari au efectuat 675.700 de călătorii în străinătate în noiembrie 2025, cu 5,8% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent. O creștere a fost înregistrată pentru toate scopurile observate ale călătoriilor, a declar...
17:40
Ministerul Afacerilor Externe anunță că intervenția echipei de salvare în cazul celor patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați pe munte în județul Argeș, România, s-a încheiat cu succes, comunică MOLDPRES.Potrivit informațiilor oferite ...
17:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre 2025: „Am rezistat tuturor provocărilor, 2026 să aducă pace” # Moldpres
Anul 2025, care se încheie, a fost un an bun, în care Republica Moldova a demonstrat că este rezilientă și a susținut cu brio „toate examenele și provocările”, apreciază președintele Parlamentului, Igor Grosu. Șeful Legislativului a mai spus că v...
17:30
Numărul școlilor care folosesc catalogul electronic a crescut cu 21 la sută în acest an, comparativ cu 2024, și a atins cifra de 733 de instituții. Datele au fost făcute publice de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a prezentat astăzi principalel...
Ieri
17:20
Reguli noi pentru construcții: Republica Moldova instituie Fondul național de dezvoltare a documentelor normative în construcții # Moldpres
Parlamentul a adoptat un proiect de lege prin care a instituit Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții (SDNC), Comunică MOLDPRES.Fondul va reuni mijloacele financiare destinate programelor de elaborare, întreținere și ...
17:10
Guvernul a aprobat astăzi Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2026–2028”, elaborat de Ministerul Finanțelor. Documentul descrie strategia de gestionare și identifică factorii de cost și de risc aferenți portofoliului datori...
17:00
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) la bugetul public național au atins cifre record în zilele de 24 și 26 decembrie, informează MOLDPRES.Astfel, acestea au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie și&nb...
16:50
40 de copii din diasporă au participat la Programul „DOR de Tradiții”, ediția de iarnă 2025 # Moldpres
40 de copii din diasporă au participat la ediția din această iarnă a Programului „DOR de Tradiții”, organizat de Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului. Pe parcursul celor șase zile de tabără, în perioada 24 - 29 decembrie, copiii au fost implicați &...
16:40
„Figurații de doi bani” – astfel a calificat președintele Parlamentului, Igor Grosu, propunerea liderului socialiștilor, Igor Dodon, privind adoptarea unei rezoluții de către Parlament în sprijinul planului de pace al lui Donald Trump. Grosu i-a suger...
