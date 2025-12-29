/VIDEO/ Igor Grosu acuză autoritățile de fuga lui Dmitri Constantinov în stânga Nistrului: „Au călcat pe aceeași greblă”

/VIDEO/ Igor Grosu acuză autoritățile de fuga lui Dmitri Constantinov în stânga Nistrului: „Au călcat pe aceeași greblă”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8