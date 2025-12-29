Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune”
Unika.md, 29 decembrie 2025 22:00
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune”
• • •
Alte ştiri de Unika.md
Acum o oră
22:00
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune” # Unika.md
Panică și răniți la bordul unui zbor Ryanair. Martorii spun că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, care ar fi produs turbulenţe. „Am plonjat și am fost aruncați din scaune”
Acum 2 ore
21:30
Ce se mănâncă de Revelion pentru noroc și ce alimente trebuie evitate
21:20
Viorel Cernăuțeanu, despre cazul dispariției și presupusului omor din Beriozchi: ”Cu regret, constatăm o serie de infracțiuni și de acum 10-15 ani care au fost comise” # Unika.md
Viorel Cernăuțeanu, despre cazul dispariției și presupusului omor din Beriozchi: ”Cu regret, constatăm o serie de infracțiuni și de acum 10-15 ani care au fost comise”
Acum 4 ore
19:40
Donald Trump a avut o discuție telefonică „pozitivă” cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, anunță Casa Albă # Unika.md
Donald Trump a avut o discuție telefonică „pozitivă” cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina, anunță Casa Albă
19:40
40 de copii din diasporă au descoperit tradițiile de iarnă ale Moldovei prin programul „DOR de Tradiții” # Unika.md
40 de copii din diasporă au descoperit tradițiile de iarnă ale Moldovei prin programul „DOR de Tradiții”
Acum 6 ore
18:30
Lavrov acuză Ucraina de un atac masiv cu drone asupra reședinței lui Putin
18:10
Suspecții în cazul violului de la un liceu din Comrat, plasați în arest preventiv. Ministerul Educației intervine cu sprijin psihopedagogic # Unika.md
Suspecții în cazul violului de la un liceu din Comrat, plasați în arest preventiv. Ministerul Educației intervine cu sprijin psihopedagogic
18:10
Putin cere armatei ruse să continue ofensiva pentru „eliberarea” Novorossiei, ignorând perspectivele de pace # Unika.md
Putin cere armatei ruse să continue ofensiva pentru „eliberarea” Novorossiei, ignorând perspectivele de pace
18:00
Igor Zaharov demisionează din funcția de purtător de cuvânt al președintei Maia Sandu: „Finalul anului 2025 vine cu noi priorități” # Unika.md
Igor Zaharov demisionează din funcția de purtător de cuvânt al președintei Maia Sandu: „Finalul anului 2025 vine cu noi priorități”
17:30
Republica Moldova a câștigat definitiv dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # Unika.md
Republica Moldova a câștigat definitiv dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa
17:30
Poliția continuă acțiunile de combatere a traficului de droguri: peste 21 milioane de lei în substanțe narcotice scoase din circuit # Unika.md
Poliția continuă acțiunile de combatere a traficului de droguri: peste 21 milioane de lei în substanțe narcotice scoase din circuit
17:30
Ultimele zile ale anului 2025 aduc ger și ninsori slabe. Temperaturile vor crește după 2 ianuarie # Unika.md
Ultimele zile ale anului 2025 aduc ger și ninsori slabe. Temperaturile vor crește după 2 ianuarie
17:20
Putin a promulgat legea care interzice executarea în Rusia a hotărârilor tribunalelor penale internaționale # Unika.md
Putin a promulgat legea care interzice executarea în Rusia a hotărârilor tribunalelor penale internaționale
17:20
Patru cetățeni moldoveni, salvați cu succes din Refugiul Călțun, județul Argeș – sunt în afara oricărui pericol # Unika.md
Patru cetățeni moldoveni, salvați cu succes din Refugiul Călțun, județul Argeș – sunt în afara oricărui pericol
Acum 8 ore
16:20
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere și educare a copilului. Instanța a încetat procedura pentru violență în familie # Unika.md
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere și educare a copilului. Instanța a încetat procedura pentru violență în familie
16:20
Lidia Ababii, noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor. Experiență de peste 15 ani în domeniul vamal # Unika.md
Lidia Ababii, noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor. Experiență de peste 15 ani în domeniul vamal
16:20
Încasări record la bugetul de stat: peste 2,6 miliarde lei colectați de Serviciul Fiscal în doar două zile # Unika.md
Încasări record la bugetul de stat: peste 2,6 miliarde lei colectați de Serviciul Fiscal în doar două zile
16:10
Bugetul de stat pentru 2026, aprobat în lectură finală. Deficit record, creștere economică modestă și dezbateri aprinse în Parlament # Unika.md
Bugetul de stat pentru 2026, aprobat în lectură finală. Deficit record, creștere economică modestă și dezbateri aprinse în Parlament
16:00
Guvernul lansează audit național al drumurilor pentru reducerea cu 50% a deceselor rutiere până în 2030 # Unika.md
Guvernul lansează audit național al drumurilor pentru reducerea cu 50% a deceselor rutiere până în 2030
16:00
Alexandru Slusari: Sistemul de subvenționare în agricultură, în prag de colaps financiar. Datoriile către fermieri au crescut de patru ori în cinci ani # Unika.md
Alexandru Slusari: Sistemul de subvenționare în agricultură, în prag de colaps financiar. Datoriile către fermieri au crescut de patru ori în cinci ani
16:00
Accident mortal la Copceac: un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat # Unika.md
Accident mortal la Copceac: un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat
16:00
Indemnizațiile de maternitate nu vor fi indexate în 2026 pentru concediile anterioare. Ministerul analizează posibile ajustări viitoare # Unika.md
Indemnizațiile de maternitate nu vor fi indexate în 2026 pentru concediile anterioare. Ministerul analizează posibile ajustări viitoare
15:50
Peste 20.000 de persoane angajate oficial în 2025, iar pentru 2026, se estimează că cel puțin 25.000 de persoane vor fi angajate # Unika.md
Peste 20.000 de persoane angajate oficial în 2025, iar pentru 2026, se estimează că cel puțin 25.000 de persoane vor fi angajate
15:50
Cel puțin 24 de IMM-uri vor primi granturi de până la 1,5 milioane lei pentru tehnologii energetice moderne. Proiect de sprijin în valoare de 3,86 milioane euro # Unika.md
Cel puțin 24 de IMM-uri vor primi granturi de până la 1,5 milioane lei pentru tehnologii energetice moderne. Proiect de sprijin în valoare de 3,86 milioane euro
15:50
ANRE anunță ieftiniri la carburanți pentru 30 decembrie
15:50
Parlamentul a simplificat procedurile de eliberare pentru 26 de acte permisive. Măsuri pentru reducerea birocrației și sprijinirea IMM-urilor # Unika.md
Parlamentul a simplificat procedurile de eliberare pentru 26 de acte permisive. Măsuri pentru reducerea birocrației și sprijinirea IMM-urilor
15:50
Moldova, pionier regional în testarea tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G): Guvernul aprobă primul Sandbox energetic # Unika.md
Moldova, pionier regional în testarea tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G): Guvernul aprobă primul Sandbox energetic
15:50
Curtea de Apel reconfirmă dreptul procurorilor de a informa publicul despre înăsprirea pedepselor în cazul jafului armat de la Metro # Unika.md
Curtea de Apel reconfirmă dreptul procurorilor de a informa publicul despre înăsprirea pedepselor în cazul jafului armat de la Metro
15:40
Banca Națională lansează curba randamentelor – un nou reper de transparență și eficiență pe piața financiară # Unika.md
Banca Națională lansează curba randamentelor – un nou reper de transparență și eficiență pe piața financiară
15:40
Moldova și Ucraina au convenit rute alternative după atacul cu drone asupra podului de la Nistru # Unika.md
Moldova și Ucraina au convenit rute alternative după atacul cu drone asupra podului de la Nistru
15:40
Taximetrist din Chișinău, suspectat de comercializarea drogurilor, reținut de poliție. Au fost ridicate droguri, bani și automobilul folosit la distribuție # Unika.md
Taximetrist din Chișinău, suspectat de comercializarea drogurilor, reținut de poliție. Au fost ridicate droguri, bani și automobilul folosit la distribuție
15:40
Igor Dodon propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții de sprijin pentru planul de pace al lui Donald Trump privind Ucraina # Unika.md
Igor Dodon propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții de sprijin pentru planul de pace al lui Donald Trump privind Ucraina
15:40
Guvernul consolidează protecția socială pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor. Noi servicii și centre comunitare la nivel național # Unika.md
Guvernul consolidează protecția socială pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor. Noi servicii și centre comunitare la nivel național
15:30
Moldovenii reveniți definitiv în țară vor putea importa automobile mai vechi și bunuri personale fără taxe vamale. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026 # Unika.md
Moldovenii reveniți definitiv în țară vor putea importa automobile mai vechi și bunuri personale fără taxe vamale. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026
15:30
Igor Grosu: „Autoritățile sunt în continuare în căutarea lui Dmitri Constantinov”. Dispariția condamnatului ridică semne de întrebare # Unika.md
Igor Grosu: „Autoritățile sunt în continuare în căutarea lui Dmitri Constantinov”. Dispariția condamnatului ridică semne de întrebare
15:30
Parlamentul a aprobat bugetul FAOAM pentru 2026: alocații mai mari pentru sănătate și medicamente compensate # Unika.md
Parlamentul a aprobat bugetul FAOAM pentru 2026: alocații mai mari pentru sănătate și medicamente compensate
15:30
Ministerul Finanțelor, deschis la dialog cu mediul de afaceri pentru o bază fiscală stabilă și dezvoltare economică # Unika.md
Ministerul Finanțelor, deschis la dialog cu mediul de afaceri pentru o bază fiscală stabilă și dezvoltare economică
15:30
Guvernul avizează moratoriu temporar asupra executării silite a bunurilor fermierilor afectați de calamități # Unika.md
Guvernul avizează moratoriu temporar asupra executării silite a bunurilor fermierilor afectați de calamități
15:20
Cabinetul de miniștri a aprobat ajustări legislative în domeniul fiscal și vamal. Clarificări privind TVA, Stock Option Plan și valoarea în vamă a autovehiculelor # Unika.md
Cabinetul de miniștri a aprobat ajustări legislative în domeniul fiscal și vamal. Clarificări privind TVA, Stock Option Plan și valoarea în vamă a autovehiculelor
15:20
Daniella Misail-Nichitin: Interpol Paris a solicitat reținerea fostului premier Vlad Filat. Mandat internațional emis după condamnarea la închisoare în Franța # Unika.md
Daniella Misail-Nichitin: Interpol Paris a solicitat reținerea fostului premier Vlad Filat. Mandat internațional emis după condamnarea la închisoare în Franța
15:20
Un cetățean cubanez, escortat la aeroport pentru ședere ilegală în Republica Moldova
15:20
Guvernul instituie moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar până la sfârșitul anului 2026 # Unika.md
Guvernul instituie moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar până la sfârșitul anului 2026
15:20
Guvernul aprobă noi măsuri pentru consolidarea securității cibernetice și protecția infrastructurilor critice la nivel național # Unika.md
Guvernul aprobă noi măsuri pentru consolidarea securității cibernetice și protecția infrastructurilor critice la nivel național
15:20
Parlamentul a adoptat bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: pensii și indemnizații majorate, investiții în servicii sociale # Unika.md
Parlamentul a adoptat bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: pensii și indemnizații majorate, investiții în servicii sociale
15:20
Sute de persoane, la spital după ce au alunecat pe gheață. Medicii recomandă prudență, în special vârstnicilor # Unika.md
Sute de persoane, la spital după ce au alunecat pe gheață. Medicii recomandă prudență, în special vârstnicilor
15:10
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană # Unika.md
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană
Acum 12 ore
11:10
Rapperul Ion Banaru, condamnat la 8 ani de închisoare pentru jaf. O parte din pedeapsă, suspendată sub supraveghere # Unika.md
Rapperul Ion Banaru, condamnat la 8 ani de închisoare pentru jaf. O parte din pedeapsă, suspendată sub supraveghere
11:10
Cazul șocant din Beriozchi: fiul bănuitului, reținut pentru presupusa complicitate la crimă # Unika.md
Cazul șocant din Beriozchi: fiul bănuitului, reținut pentru presupusa complicitate la crimă
10:30
LIVE//Ultima ședință a Guvernului din 2025: 23 de subiecte pe agenda Cabinetului condus de Alexandru Munteanu # Unika.md
LIVE//Ultima ședință a Guvernului din 2025: 23 de subiecte pe agenda Cabinetului condus de Alexandru Munteanu
10:30
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri ilicite de peste 140 milioane lei. Condamnări și noi cauze penale în dosare de corupție și spălare de bani # Unika.md
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri ilicite de peste 140 milioane lei. Condamnări și noi cauze penale în dosare de corupție și spălare de bani
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.