Guvernul lansează audit național al drumurilor pentru reducerea cu 50% a deceselor rutiere până în 2030
Unika.md, 29 decembrie 2025 16:00
Guvernul lansează audit național al drumurilor pentru reducerea cu 50% a deceselor rutiere până în 2030
Acum 5 minute
16:20
Fostul deputat Vasile Bolea, amendat pentru neîndeplinirea obligațiilor de întreținere și educare a copilului. Instanța a încetat procedura pentru violență în familie
16:20
Lidia Ababii, noua secretară generală adjunctă a Ministerului Finanțelor. Experiență de peste 15 ani în domeniul vamal
16:20
Încasări record la bugetul de stat: peste 2,6 miliarde lei colectați de Serviciul Fiscal în doar două zile
Acum 10 minute
16:10
Bugetul de stat pentru 2026, aprobat în lectură finală. Deficit record, creștere economică modestă și dezbateri aprinse în Parlament
Acum 30 minute
16:00
Guvernul lansează audit național al drumurilor pentru reducerea cu 50% a deceselor rutiere până în 2030
16:00
Alexandru Slusari: Sistemul de subvenționare în agricultură, în prag de colaps financiar. Datoriile către fermieri au crescut de patru ori în cinci ani
16:00
Accident mortal la Copceac: un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața după ce mașina s-a răsturnat
16:00
Indemnizațiile de maternitate nu vor fi indexate în 2026 pentru concediile anterioare. Ministerul analizează posibile ajustări viitoare
15:50
Peste 20.000 de persoane angajate oficial în 2025, iar pentru 2026, se estimează că cel puțin 25.000 de persoane vor fi angajate
15:50
Cel puțin 24 de IMM-uri vor primi granturi de până la 1,5 milioane lei pentru tehnologii energetice moderne. Proiect de sprijin în valoare de 3,86 milioane euro
15:50
ANRE anunță ieftiniri la carburanți pentru 30 decembrie
15:50
Parlamentul a simplificat procedurile de eliberare pentru 26 de acte permisive. Măsuri pentru reducerea birocrației și sprijinirea IMM-urilor
15:50
Moldova, pionier regional în testarea tehnologiei Vehicle-to-Grid (V2G): Guvernul aprobă primul Sandbox energetic
15:50
Curtea de Apel reconfirmă dreptul procurorilor de a informa publicul despre înăsprirea pedepselor în cazul jafului armat de la Metro
Acum o oră
15:40
Banca Națională lansează curba randamentelor – un nou reper de transparență și eficiență pe piața financiară
15:40
Moldova și Ucraina au convenit rute alternative după atacul cu drone asupra podului de la Nistru
15:40
Taximetrist din Chișinău, suspectat de comercializarea drogurilor, reținut de poliție. Au fost ridicate droguri, bani și automobilul folosit la distribuție
15:40
Igor Dodon propune Parlamentului adoptarea unei rezoluții de sprijin pentru planul de pace al lui Donald Trump privind Ucraina
15:40
Guvernul consolidează protecția socială pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime ale infracțiunilor. Noi servicii și centre comunitare la nivel național
15:30
Moldovenii reveniți definitiv în țară vor putea importa automobile mai vechi și bunuri personale fără taxe vamale. Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2026
15:30
Igor Grosu: „Autoritățile sunt în continuare în căutarea lui Dmitri Constantinov”. Dispariția condamnatului ridică semne de întrebare
15:30
Parlamentul a aprobat bugetul FAOAM pentru 2026: alocații mai mari pentru sănătate și medicamente compensate
15:30
Ministerul Finanțelor, deschis la dialog cu mediul de afaceri pentru o bază fiscală stabilă și dezvoltare economică
15:30
Guvernul avizează moratoriu temporar asupra executării silite a bunurilor fermierilor afectați de calamități
15:20
Cabinetul de miniștri a aprobat ajustări legislative în domeniul fiscal și vamal. Clarificări privind TVA, Stock Option Plan și valoarea în vamă a autovehiculelor
15:20
Daniella Misail-Nichitin: Interpol Paris a solicitat reținerea fostului premier Vlad Filat. Mandat internațional emis după condamnarea la închisoare în Franța
15:20
Un cetățean cubanez, escortat la aeroport pentru ședere ilegală în Republica Moldova
15:20
Guvernul instituie moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar până la sfârșitul anului 2026
Acum 2 ore
15:20
Guvernul aprobă noi măsuri pentru consolidarea securității cibernetice și protecția infrastructurilor critice la nivel național
15:20
Parlamentul a adoptat bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026: pensii și indemnizații majorate, investiții în servicii sociale
15:20
Sute de persoane, la spital după ce au alunecat pe gheață. Medicii recomandă prudență, în special vârstnicilor
15:10
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană
Acum 6 ore
11:10
Rapperul Ion Banaru, condamnat la 8 ani de închisoare pentru jaf. O parte din pedeapsă, suspendată sub supraveghere
11:10
Cazul șocant din Beriozchi: fiul bănuitului, reținut pentru presupusa complicitate la crimă
10:30
LIVE//Ultima ședință a Guvernului din 2025: 23 de subiecte pe agenda Cabinetului condus de Alexandru Munteanu
10:30
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri ilicite de peste 140 milioane lei. Condamnări și noi cauze penale în dosare de corupție și spălare de bani
10:30
Ministrul Infrastructurii: Căile ferate din Moldova au viitor strategic. Reorganizare și investiții pentru eficiență și protejarea drumurilor
10:30
Ministra Muncii: „Nu există baghetă magică” pentru prevenirea violenței între adolescenți. Din 2026, un nou serviciu de asistență psiho-socială
Acum 8 ore
10:20
Trei ani de închisoare pentru huliganism: un bărbat din Chișinău, condamnat după un scandal la un loc de parcare
10:20
Financial Times: Trump și Zelenski, „Mai aproape de pace”, dar fără acord concret. Discuțiile SUA-Ucraina-Rusia rămân tensionate
10:20
Bărbat de 44 de ani, depistat cu armă pneumatică pe o stradă din Edineț. Carabinierii au intervenit prompt
10:20
LIVE//Ședință finală cu agendă încărcată în Parlamentul Republicii Moldova: bugetul pe 2026 și peste 30 de proiecte de lege, pe ordinea de zi
10:10
Tragedie feroviară în Mexic: cel puțin 13 morți și aproape 100 de răniți după deraierea unui tren în statul Oaxaca
10:10
Ion Tăbârță: 2025, un an decisiv pentru Republica Moldova. Alegerile au confirmat sprijinul majoritar pentru integrarea europeană
10:10
Peste 68.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. 20 de străini, refuzați la intrarea în Republica Moldova
10:10
Intervenții de deszăpezire și lichidare a avariilor la Chișinău, după o noapte cu vânt puternic și ninsoare
10:00
34 de medicamente autorizate de AMDM în decembrie, inclusiv tratamente noi pentru boli pulmonare, hipertensiune și depresie
10:00
Încasări record pentru Serviciul Vamal: peste 853 milioane de lei colectați într-o săptămână
10:00
Peste 3.150 de abateri rutiere înregistrate de poliție în ultimele două zile. Cele mai frecvente: viteză, nerespectarea semaforului și opriri neregulamentare
10:00
Vremea nefavorabilă creează dificultăți în trafic la Chișinău: crengi căzute și cabluri periculoase pe carosabil
