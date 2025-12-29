Auditul Curții de Conturi privind utilizarea resurselor FNDAMR în anii 2023–2024
CCRM, 29 decembrie 2025 18:00
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare...
• • •
Alte ştiri de CCRM
Acum 30 minute
18:00
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare...
Acum 8 ore
11:20
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare, co...
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Comisia de profil a examinat rapoarte de audit privind raportarea financiară a MAIA și gestionarea patrimoniului public de către APP # CCRM
Comisia pentru control al finanțelor publice a Parlament...
17:40
Raportul de audit al conformită...
17:40
Raportul de audit al confo...
17:40
Auditul a evidențiat deficiențe în gestionarea proiectelo...
14:00
Raportul de audit al confo...
14:00
Raportul de audit al co...
13:40
Comisia de profil a examinat rapoarte de audit privind raportarea financiară a MAIA și gestionarea patrimoniului public de către APP # CCRM
Comisia pentru control al finanțelor publice a Parlamentului Republicii Moldova a examinat, în ședința de astăzi, 24 decembrie, două rapoarte...
11:00
Auditul a evidențiat deficiențe în gestionarea proiectelor și a finanțelor Fondului, precum întârzieri în implementare, lip...
10:30
Curtea de Conturi a auditat utilizarea resurselor Fondului Național pentru... Comisia de profil a examinat rapoarte de audit privind raportarea... Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit privind obligațiile... © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 26917232 • Total ieri : 7340 Total azi: 1614...
08:40
Raportul de audit al conformității ...
08:10
Raportul de audit al conformit...
08:00
Raportul de audit al conformit...
07:40
Raportul de audit al confor...
23 decembrie 2025
23:00
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare alocate din FNDRL # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 23 ...
20:20
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
20:20
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit privind obligațiile bugetare în cazurile de insolvabilitate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
18:30
Care este rolul Curții de Conturi înt...
16:50
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare alocate din FNDRL # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 2...
13:50
Curtea de Conturi a publicat raportul de audit privind obligațiile bugetare în cazurile de insolvabilitate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit...
13:30
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit...
12:10
Care este rolul Curții de Conturi într-un...
22 decembrie 2025
21:20
La data de 23.12.2025, ora 09:00, Curtea de Contu...
18:20
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
14:40
La data de 23.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi v...
12:10
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor financiare alocate în anii...
18 decembrie 2025
23:50
Parlamentul Republicii Moldova a ap...
18:00
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind auditul la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și privind domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # CCRM
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pent...
17:10
Parlamentul Republicii Moldova a aproba...
12:50
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # CCRM
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru c...
16 decembrie 2025
22:20
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
16:20
La data de 16.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi v...
16:00
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
08:40
La data de 16.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va ex...
12 decembrie 2025
11:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
09:50
Curtea de Conturi a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
11 decembrie 2025
16:40
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (C...
16:40
La data de 12.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
15:50
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM)...
09:40
La data de 12.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
10 decembrie 2025
22:20
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la ...
22:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astă...
15:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astăzi, ...
14:50
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data...
14:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data...
8 decembrie 2025
14:50
Curtea de Conturi marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează a...
08:00
Curtea de Conturi marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează astă...
5 decembrie 2025
23:50
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.