Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare alocate din FNDRL
CCRM, 23 decembrie 2025 23:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 23 ...
• • •
Alte ştiri de CCRM
Acum 2 ore
23:00
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare alocate din FNDRL # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 23 ...
Acum 4 ore
20:20
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
20:20
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit privind obligațiile bugetare în cazurile de insolvabilitate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
Acum 6 ore
18:30
Care este rolul Curții de Conturi înt...
Acum 8 ore
16:50
Curtea de Conturi a examinat rezultatele auditului privind utilizarea resurselor financiare alocate din FNDRL # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 2...
Acum 12 ore
13:50
Curtea de Conturi a publicat raportul de audit privind obligațiile bugetare în cazurile de insolvabilitate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit...
13:30
Auditul Curții de Conturi privind conformitatea gestionării fondurilor publice în achizițiile centralizate din sănătate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit...
12:10
Care este rolul Curții de Conturi într-un...
Ieri
21:20
La data de 23.12.2025, ora 09:00, Curtea de Contu...
18:20
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
14:40
La data de 23.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi v...
12:10
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității privind utilizarea fondurilor bugetare și gestionarea patrimoniului public de către muzeele naționale # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit al conformității asupra utilizării mijloacelor financiare alocate în anii...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Parlamentul Republicii Moldova a ap...
18:00
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind auditul la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și privind domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # CCRM
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pent...
17:10
Parlamentul Republicii Moldova a aproba...
12:50
Audieri în Comisia de profil: rapoarte privind Ministerul Muncii și Protecției Sociale și domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale # CCRM
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru c...
16 decembrie 2025
22:20
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
16:20
La data de 16.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi v...
16:00
Curtea de Conturi a constatat deficiențe în gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
08:40
La data de 16.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va ex...
12 decembrie 2025
11:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
09:50
Curtea de Conturi a publicat concluziile auditului asupra procesului de acordare și monitorizare a ajutorului de stat # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
11 decembrie 2025
16:40
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (C...
16:40
La data de 12.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi ...
15:50
Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil concluziile auditurilor la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM)...
09:40
La data de 12.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va e...
10 decembrie 2025
22:20
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la ...
22:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astă...
15:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat astăzi, ...
14:50
Curtea de Conturi a participat la un program aplicat de protocol și comunicare interculturală # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data...
14:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat, la data...
8 decembrie 2025
14:50
Curtea de Conturi marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează a...
08:00
Curtea de Conturi marchează 31 de ani de integritate, transparență și responsabilitate în serviciul public # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) marchează astă...
5 decembrie 2025
23:50
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
19:10
Participarea Curții de Conturi la evenimentul de lansare a proiectului „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) participă,...
17:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
15:20
Participarea delegației Curții de Conturi la evenimentul de lansare a proiectului „Finanțe inteligente pentru o guvernanță locală responsabilă” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) participă, &ic...
4 decembrie 2025
23:20
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
16:50
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
16:20
La data de 04.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va...
16:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a...
09:20
Curtea de Conturi a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) ...
09:10
La data de 04.12.2025, ora 09:00, Curtea de Conturi va exa...
09:10
Curtea de Conturi a prezentat CCRM a prezentat în Comisiile parlamentare rezultatele auditului la Compania „Teleradio-Moldova” # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) ...
00:20
Curtea de Conturi a Rep...
3 decembrie 2025
16:30
Curtea de Conturi a Republi...
15:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, desfășurat la data de 2 decemb...
08:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță rezultatele concursului pentru ocuparea funcției publice vacante, desfășurat la data de 2 decemb...
2 decembrie 2025
21:20
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
14:50
Curtea de Conturi a prezentat concluziile auditului AMDM și rezultatele misiunii de follow-up # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul d...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.