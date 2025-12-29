Două femei din Sîngerei, condamnate după ce au dat mită pentru vot la alegerile și referendumul din 2024
Ziar.md, 29 decembrie 2025 10:10
Două femei din raionul Sîngerei au fost condamnate pentru mită electorală, după ce au oferit bani alegătorilor pentru a le influența votul la alegerile și referendumul din 2024. Potrivit Procuraturii Bălți, Oficiul Sîngerei,
• • •
