Leul începe săptămâna cu apreciere față de euro și dolar
Moldpres, 29 decembrie 2025 08:30
Leul moldovenesc începe săptămâna cu apreciere față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro costă astăzi 19 lei și 76 de bani, în scădere c...
Acum 30 minute
08:40
Deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aleșii poporului ar urma să revină în sala plenului în februarie, comunică MOLDPRES.În cadrul ședinței, deputații vor examina, în le...
08:30
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, comunică MOLDPRES.Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numă...
08:30
Acum 4 ore
06:20
Concluziile negocierilor de la Mar-a-Lago: progrese mari spre pace, dar fără acord privind teritoriile # Moldpres
Negocierile de la Mar-a-Lago au evidențiat progrese semnificative în conturarea unui plan de pace, părțile ajungând la un acord asupra aspectelor considerate esențiale, inclusiv mecanismele de securitate și rolul partenerilor occidentali. Dialogul cu liderii euro...
Acum 12 ore
21:30
Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reședința sa privată din Florida, unde vor discuta despre eforturile de încheiere a conflictului dintre Rusia și Ucraina, transmite dpa, citată de Agerpres și MOL...
20:30
Elevi și studenți din Republica Moldova vor avea ocazia de a merge în China pentru programe de studii și schimburi educaționale, promovând astfel contactele între tinerii celor două țări. Totodată, limba chineză va putea fi studiată în școlile d...
20:30
BTA: Patriarhul Ecumenic afirmă că vizita Patriarhului Bulgar întărește relațiile dintre Biserici # Moldpres
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a declarat reprezentanților mass-media care au reflectat vizita Patriarhului Bulgar Daniil la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol că această vizită a contribuit în mod semnificativ la „întărirea legăturii dintre Biseri...
20:10
Mașinile de mare tonaj sunt oprite pe acostament pe traseul M-5, în apropierea localității Lupa–Recea, din cauza ghețușului # Moldpres
Mașinile de mare tonaj sunt oprite pe acostament pe traseul M-5, în apropierea localității Lupa–Recea, din cauza ghețușului pe partea carosabilă. Anunțul a fost făcut de poliție în seara zilei de duminică, 29 decembrie, informează MOLDPRES.Î...
20:00
Donald Trump anunță că a avut o discuție telefonică „productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski # Moldpres
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelens...
Acum 24 ore
19:50
18:30
Articole pirotehnice transportate ilegal, în valoare de peste 140 de mii de lei, depistate de oamenii legii # Moldpres
Oamenii legii au stopat astăzi, în sectorul Buiucani al capitalei, un automobil în care se aflau articole pirotehnice, fără acte de proveniență, în valoare de peste 140 de mii de lei. La volanul mașinii se afla un tânăr de 27 de ani, informează MOL...
18:20
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate pe traseul M-1, în apropierea localităților Condrița și Lozova # Moldpres
Poliția atenționează șoferii că pe traseul M-1 (km74), în adiacentul localităților Condrița și Lozova, se circulă cu dificultate, din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare, informează MOLDPRES.Polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publi...
16:10
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat privind cazul de violență asupra unei eleve, comis de alte două fete. Instituția a subliniat că organele de drept au inițiat acțiunile necesare pentru documentarea circumstanțelor cazului, iar specialiștii Centrului R...
15:50
Agenția de Investiții: Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova # Moldpres
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova, vizibilă nu doar în modernizarea serviciilor publice, ci și în structura activității economice a companiilor. Constatarea a fost făcută de Agenția de Investiții, care...
14:20
FOTO // Condiții mai bune pentru elevi: blocurile sanitare din 18 școli au fost reabilitate # Moldpres
Blocurile sanitare din 18 școli din întreaga țară au fost reabilitate în cadrul Programului național „Construcția, renovarea, reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”, ediția 2...
13:10
Trafic intens la frontieră în perioada sărbătorilor: autoritățile aplică măsuri speciale pentru a evita aglomerația și a asigura un control eficient # Moldpres
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile estimează o creștere semnificativă a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, pe ambele sensuri. În aceste condiții, echipa Poliției de frontieră și vameșii vor lucra în...
12:20
Președintele Consiliului European: „Sprijinul UE pentru Ucraina nu va șovăi. În război, în pace și în reconstrucție” # Moldpres
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-au exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea întâlnirii acestuia de duminică cu omologul său american, Donald Tr...
11:50
Ministrul Educației, despre consolidarea rețelei școlare: „Nu există economii de bani în urma reformei. Interesul copiilor primează” # Moldpres
Reforma propusă de Ministerul Educației și Cercetării, care vizează consolidarea rețelei școlare, are scopul de a asigura studii de calitate pentru toți copii și nicidecum de a economisi bani., afirmă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. „Nu există ...
11:20
Vântul puternic a doborât mai mulți arbori: angajații IGSU au desfășurat misiuni de defrișare # Moldpres
Mai mulți arbori au fost doborâți în urma vântului puternic înregistrat în ultimele ore. În aceste condiții, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat, în dimineața zilei de astăzi, cinci...
11:20
Canada va oferi Ucrainei ajutor în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari canadieni (1,552 miliarde de euro), care îi vor permite Kievului să acceseze împrumuturi de 8,4 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI), informează EFE, citat...
10:40
FOTO // Intervenții continue ale drumarilor pe traseele naționale, pentru a asigura circulația în condiții de siguranță # Moldpres
Pe parcursul nopții, drumarii au acționat neîntrerupt pe traseele naționale cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului. În prezent, pe toată rețeaua de drumuri naționale se circulă în condiții de iarnă, informează MOLDPRES.Potrivit Admin...
09:20
FOTO // Incendiu izbucnit într-un complex locativ din capitală: 50 de salvatori și pompieri cu opt autospeciale au luptat cu flăcările # Moldpres
Un incendiu a izbucnit noaptea trecută într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău. Pompierii au intervenit conform nivelului sporit, la fața locului fiind trimise opt autospeciale de intervenție cu 50 de salvatori și pompieri. Ince...
09:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Suntem încrezători și sperăm că noul an va fi un an al păcii - o pace durabilă, justă și sustenabilă” # Moldpres
Suntem încrezători și sperăm foarte mult că noul an va fi un an al păcii. Cu siguranță, toată lumea își dorește pace, o pace durabilă, o pace justă și sustenabilă. Noi punem umărul și suntem deschiși spre a facilita acest proces. Declarațiile au fost...
Ieri
08:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și a Canadei în ajunul unei întâlniri cruciale cu omologul său...
08:40
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea, în dimineața zilei de duminică, 28 decembrie, din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru, informează MOLDPRES.În aceste con...
08:30
Grav accident rutier în capitală: doi tineri au decedat după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit de un evacuator # Moldpres
Un șofer în vârstă de 24 de ani și pasagera acestuia de 23 de ani au decedat în urma unui grav accident rutier produs aproape de miezul nopții pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău, informează MOLDPRES.Conform informațiilor preliminare ale poli...
27 decembrie 2025
20:50
Volodimir Zelenski a sosit în Canada pentru o întâlnire cu premierul Mark Carney, înainte de întrevederea cu Donald Trump # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Halifax, în Canada, pentru a se întâlni cu premierul Mark Carney, o escală înainte de întâlnirea sa prevăzută pentru duminică, în Florida, cu omologul său american...
20:10
VIDEO // Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite în ultimele 24 de ore # Moldpres
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă, iar drumarii sunt la datorie și intervin pe sectoarele afectate de condițiile meteo nefavorabile. În ultimele 24 de ore, muncitorii au distribuit pe trasee peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și...
17:50
Condiții mai bune pentru pacienți și medici: Centrul de Sănătate Ialoveni a fost modernizat cu o investiție de 1,9 milioane de lei # Moldpres
Centrul de Sănătate din Ialoveni a fost modernizat cu o investiție de circa 1,9 milioane de lei, oferind condiții mai bune pentru personalul medical și pacienți, transmite MOLDPRES.Banii au fost utilizați pentru renovarea Secției medici de familie din cadrul Centrului...
15:40
Soluții de îmbunătățire a cadrului fiscal, analizate de ministrul Finanțelor cu reprezentanți ai asociațiilor de business # Moldpres
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut întrevederi cu reprezentanții mai multor asociații de business, în vederea consolidării cooperării cu mediul de afaceri și identificării unor soluții pentru îmbunătățirea cadrului fiscal, informează M...
14:30
O persoană a decedat, iar altele două au fost rănite în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi pe traseul Baurci – Ceadîr-Lunga, transmite MOLDPRES.La fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un tânăr d...
14:20
Fostul premier, Vlad Filat, a fost anunțat în căutare internațională de Interpol, în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Po...
13:50
INTERVIU MOLDPRES // Vicepremierul Mihai Popșoi, despre acordul de pace din Ucraina: „Nicio discuție despre R. Moldova nu poate avea loc fără participarea Chișinăului. Ne-am asigurat de acest lucru” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, în care a vorbit despre prioritățile pe domeniul politicii externe, evoluțiile în procesul de aderare l...
13:10
Drumarii au intervenit pe trasee pentru combaterea lunecușului: au fost utilizate sute de tone de material antiderapant # Moldpres
Drumarii au intervenit, noaptea trecută, pe traseele din țară cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în contextul ninsorii și a temperaturilor scăzute, care au dus la formarea ghețușului pe unele sectoare, informează MOLDPRES.Astfel, drumarii au ...
12:10
Investiții de peste 525 milioane de lei în valori mobiliare de stat, atrase în 2025 pe platforma eVMS.md # Moldpres
Cetățenii au investit, în anul 2025, peste 525 de milioane de lei în valori mobiliare de stat, în cadrul a 10 perioade de subscriere desfășurate pe platforma eVMS.md, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, tranzacțiile au fost e...
11:20
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni din Ucraina cu drone și rachete. Mai multe persoane au fost rănite # Moldpres
Rusia a atacat Kievul și alte regiuni ale Ucrainei cu rachete și drone sâmbătă, înainte de ceea ce președintele Volodimir Zelenski a declarat a fi o întâlnire-cheie cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a elabora un acord care să pună capăt un...
11:10
Noi perspective pentru transportarea mărfurilor spre portul Giurgiulești: Un tren încărcat cu 3 mii de tone a circulat în regim de testare pe ruta Basarabeasca - Iargara - Prut 2 - Cahul # Moldpres
Un tren de marfă, cu o încărcătură de 3 000 de tone, a circulat, în premieră, în regim de testare, pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 - Cahul. Un astfel de tren poate înlocui până la 100 de camioane, ceea ce reduce semnificativ...
10:40
Protecție pentru fermieri: autoritățile instituie moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor afectați de calamități naturale # Moldpres
În Republica Moldova va fi instituit moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor micro și mici, afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024–2025. Aceste lucru este prevăz...
10:00
Pe mai multe sectoare de drum se înregistrează ghețuș și polei, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, poliția a venit cu mai multe recomandări pentru șoferi, transmite MOLDPRES....
09:40
Prețurile benzinei și motorinei se ieftinesc în weekend, astfel încât șoferii vor achita în următoarele zile cu până la 16 bani mai puțin pentru carburanți, transmite MOLDPRES.Astfel, benzina va costa 21 de lei și 81 de bani per litru, pr...
09:10
MAIA: Temperaturile scăzute din ultimele zile sunt favorabile culturilor cerealiere de toamnă # Moldpres
Temperaturile de până la -12°Celsius, înregistrate în ultima perioadă sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor. Precizarea a fost făcută de ...
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Investiții în Republica Moldova: 45 de proiecte au fost recepționate în cadrul primului apel lansat de Comisia Europeană # Moldpres
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în țara noastră au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova, care își doresc să î...
26 decembrie 2025
21:10
TOP 5 realizări ale MAE. integrare europeană, sprijin internațional și diplomație extinsă # Moldpres
Republica Moldova a preluat, la finele acestui an, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și avansează activ în procesul de integrare europeană. Țara noastră continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea UE și SUA pentru consolidarea...
21:10
A doua zi de Crăciun, Președinția Republicii Moldova a fost vizitată de mai multe cete de colindători și urători, care au adus în instituție bucuria sărbătorilor de iarnă. În costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transm...
20:50
Premieră medicală la Institutul Oncologic: o operație unică a redat mobilitatea unei paciente cu cancer # Moldpres
Medici de la Institutul Oncologic au realizat, în premieră națională, o intervenție chirurgicală de înaltă complexitate care a redat mobilitatea unei paciente diagnosticate cu cancer. O femeie în vârstă de 63 de ani, din capitală, a beneficiat de o...
20:50
În următoarele zile, vremea se va menține instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu cer predominant noros și precipitații slabe, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul 27–28 decembrie, pe arii ...
20:30
Poliția Națională a primit un scanner 3D de ultimă generație din partea Poloniei. Tehnica va contribui la modernizarea proceselor de documentare a locului faptei, comunică MOLDPRES.Noua tehnologie permite realizarea unei reprezentări virtuale complete a scenelor invest...
19:00
,În toate sectoarele capitalei în acest weekend se vor desfășura târguri și iarmaroace cu produse locale menite să susțină producătorii și să ofere locuitorilor acces la produse agricole și bunuri de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale a f...
17:50
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) Cimișeni din raionul Criuleni beneficiază acum de condiții mai bune pentru activitatea medicală, după ce a fost eficientizat energetic printr-un proiect investițional finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM...
17:40
Alertă temporară la frontieră: Obiectul zburător detectat de radare s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Moldpres
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a fost informată astăzi, după-amiază, de autoritățile ucrainene despre un obiect zburător care a survolat zona de nord a Moldovei. La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a raportat că obiectul a dispărut de pe...
