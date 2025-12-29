Cursul valutar BNM pentru 29 decembrie
Noi.md, 29 decembrie 2025 08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 4 bani, iar de la dolarul american – aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 29 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7669 lei p
• • •
Acum 30 minute
08:00
Peronul Gării din Chișinău s-a transformat duminică, 28 decembrie, într-o scenă de poveste pentru copii, cu surprize, distracții și daruri oferite de Moș Crăciun, transmite IPN.Trenul magic, decorat în spiritul sărbătorilor de iarnă, i-a purtat „într-o aventură plină de zâmbete, voie bună și emoții”.Sursa foto: CFM/FacebookSursa foto: CFM/FacebookSursa foto: CFM/Faceb
08:00
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 4 bani, iar de la dolarul american – aproape 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 29 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7669 lei p
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 29 decembrie sînt:29 decembrie — a 363-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 2 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:16 29 Sf. Prooroc Agheu. Sf. Mc. MarinCe se sărbătorește în lum
Acum o oră
07:30
Astăzi, în Republica Moldova, vremea va fi înnorată. Izolat, se așteaptă ninsori slabe.Pe drumuri se va forma polei.Vîntul va sufla din nord-vest, moderat, cu intensificări de pînă la 15–20 m/s.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperatura aerului va ajunge la +2…+4°C, în regiunile centrale se vor înregistra -2…+2°C, iar în nord vor fi -3…-1°C.
Acum 2 ore
07:00
Specialiștii de la Școala Medicală de la Harvard au numit arsurile de stomac un prevestitor neașteptat al "infarctului silențios" — un atac de cord care trece neobservat pentru pacient. Despre acest lucru scrie Express.Oamenii de știință au stabilit că senzația de arsură în piept apare adesea înainte de un atac de cord. Cu toate acestea, principalele semne ale infarctului rămîn durerile severe
06:30
Corneliu Popovici: „17 consilieri din Cahul au pus interesele publice mai presus de calculele politice momentane” # Noi.md
17 din 27 de consilieri locali din Cahul au scris o scrisoare adresată conducerii Moldovei cu solicitări și cu cererea de a lăsa în pace Universitatea din Cahul și de a nu o comasa cu alte universități.Despre aceasta a vorbit fostul ministru al Educației Corneliu Popovici, menționînd că 10 consilieri nu au semnat această scrisoare, printre care întreaga fracțiune de consilieri din partea parti
Acum 4 ore
06:00
Dacă vei începe să mănînci 3 curmale pe zi, iată ce vei începe să observi.Primul lucru pe care îl vei observa este că aceste fructe numite curmale au beneficii nutriţionale extraordinare. Curmalele conţin cupru, potasiu, fibre, mangan, vitamina B6 şi magneziu.Iată mai jos cîteva dintre beneficiile pe care le au curmalele pentru sănătatea ta:1. Curmalele îmbunătăţesc sănătatea sistemulu
05:30
Alexandru Muravschi despre „reforme eficiente”: Prezentați detalii concrete, nu doar cuvinte generale # Noi.md
Făcînd bilanțului anului, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economei din Republica Moldova, expertul independent Alexandru Muravschi, în cadrul emisiunii Федорова Show, a pus la îndoială declarațiile autorităților și ale partenerilor europeni cu privire la „eficiența reformelor” din țară, solicitînd evaluări concrete și măsurabile.Potrivit lui, discuțiile despre succesul reformelor sînt
05:00
Unii dintre noi se admiră în oglindă din vanitate pură, alţii urăsc aspectul lor şi vor să-l modifice. Dar, indiferent de motiv, obiceiul de a te privi în oglindă face mai mult rău decît bine sănătăţii noastre psihice.Un nou studiu arată că persoanele care se uită în oglindă timp de 10 minute de cîteva ori pe zi devin anxioase şi încep să aibă probleme cu felul în care îşi percep înfăţişarea
04:30
Vid juridic în loc de reintegrare: de ce legea privind statutul Transnistriei rămîne pe hîrtie? - Opinie # Noi.md
În lexicul politic s-a înrădăcinat puternic clișeul „RMN nerecunoscută”. Cu toate acestea, utilizarea acestui epitet trădează adesea incompetența juridică a celor care îl folosesc.Din punctul de vedere al legislației Republicii Moldova, statutul malului stîng al Nistru este definit în mod clar și fără echivoc. Încă din 2005, Parlamentul a adoptat Legea organică nr. 173 „Cu privire la prevederi
Acum 6 ore
04:00
De obicei, o durere de cap este o simpla durere de cap si arsurile stomacale sunt doar un semn ca treci cam des pe la fast food. Totusi uneori suferintele uzuale pot ascunde cauze mai grave.Durerea este un semnal de alarma ca ceva nu este in regula. Adesea, cam stii care ar putea fi motivele din spatele ei. Dar cand ea apare din senin, dureaza mai mult decat in mod normal sau pare diferita, e
03:30
Mulți actori de teatru nu memorează textele pe de rost, ci contextual, adică suprapunîndu-le peste acțiuni și sunete.Despre aceasta a vorbit actrița de teatru Alina Grinevici, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.md.Un alt participant la emisiune, regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”, actorul și a
03:00
O singură frunză de salată conţine vitamina A, vitamina C, mangan, crom, fibre, vitamina B1, B2 şi mineralele: potasiu, fier, molibden şi fosfor.Salata este unul dintre alimentele vedetă ale primăverii. Este bogată în beta-caroten şi vitamina C, iar medicii nutriţionişti afirmă că acest aliment este diuretic şi ameliorează problemele digestive, "Conţinutul de fibre şi antioxidanţi scade riscul
02:30
Vladimir Golovatiuc: „Datoriile cresc mult mai repede decît economia și veniturile bugetului de stat” # Noi.md
Datoria publică totală a Moldovei la 30 noiembrie 2025 era de 129,1 miliarde de lei, față de 128,6 miliarde în octombrie, adică a crescut cu 480 de milioane de lei.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, menționînd că, în același timp, datoria publică internă la sfîrșitul lunii noiembrie a fost de 49,5 miliarde de lei, crescînd cu 8
Acum 8 ore
02:00
Turmericul este o planta din familia ghimbirului ce creste in sud-estul Indiei. Este folosit, in mod obisnuit in bucataria indiana pe post de condiment. Datorita culorii sale galbene se mai numeste, uneori, „sofronul indian", transmite sfatulparintilor.roDe asemenea, planta este cunoscuta de catre oameni de peste 4.000 de ani si e folosita atat in dieta, cat si in ceremoniile spirituale. Numer
01:30
Vladislav Sanduleac: „Agenția Moldsilva trebuie desființată și înlocuită cu una nouă, cu principii diferite” # Noi.md
În forma sa actuală, agenția Moldsilva nu răspunde provocărilor climatice existente. Ea trebuie desființată și înlocuită cu una nouă, cu principii complet diferite, care să facă posibilă trecerea Moldovei de la imitarea soluțiilor la o sustenabilitate climatică reală.Această opinie a fost exprimată de activistul ecologic, unul dintre liderii echipei „Tabăra Mamei Pămînt”, studentul Facultății
01:00
Mesele bogate si numeroase din perioada Sarbatorilor vin la pachet cu cateva kilograme in plus pentru cei care fac excese. Vestea rea este ca pe cat de usor ne ingrasam, pe atat de greu reusim sa scapam de surplusul acumulat. Nu si daca stii cum sa iti mentii sanatatea si silueta in aceasta perioada. Iti spunem care sunt secretele nutritionistilor americani pentru a trece cu bine de Sarbatori, tra
00:30
O scurgere subterană de mercur, descoperită în Spania într-una dintre cele mai mari lagune din Europa # Noi.md
În laguna de coastă Mar Menor din Spania, oamenii de știință au descoperit o sursă ascunsă de poluare toxică, un rîu subteran de apă freatică, care transportă anual în lac aproximativ un kilogram de mercur.Descoperirea a fost făcută în cadrul unui studiu realizat de Institutul de Științe Marine din Barcelona, condus de Dr. Celine Laverne. Cercetătorii au analizat modul în care microelementele
Acum 12 ore
00:00
Sunt printre lucrurile pe care le consumi zilnic, dar cel mai probabil nu te-ai gândit cât rău îţi fac. Am făcut o listă cu câteva dintre cele mai toxice băuturi pe care le bei în mod obişnuit.Cel mai probabil sunt printre băuturile tale preferate din toate timpurile. Şi fie că le bei seara, în oraş cu prietenii, acasă sau la birou, ele sunt extrem de toxice pentru organismul tău, chiar dacă l
28 decembrie 2025
23:30
Antrenorul principal al echipei naționale de fotbal a Moldovei, Lilian Popescu, a vorbit despre așteptările sale de la următorul ciclu al Ligii Națiunilor UEFA.Potrivit antrenorului, în acest moment echipa nu a primit obiective clar formulate pentru turneu. În cadrul emisiunii Total Sport, specialistul a precizat că o înțelegere mai concretă va apărea după tragerea la sorți, relatează sports.m
23:00
Broccoli-ul și varza de Bruxelles, două dintre cele mai puțin apreciate legume în ceea ce privește gustul, sînt excelente în prevenirea bolilor vaselor de sînge, sugerează un nou studiu.Cercetătorii de la Edith Cowan University din Australia afirmă că un consum mai mare de legume crucifere, cum ar fi varza, broccoli-ul și varza de Bruxelles, este asociat cu o extindere mai mică a bolilor vasel
22:30
Alexandru Samodum: „Adesea, după astfel de întîlniri, copiii își aleg instrumentul pentru toată viața” # Noi.md
Pentru copii, prima experiență de contact tactil cu instrumentele muzicale este foarte importantă și, adesea, tocmai după astfel de întîlniri, ei își aleg instrumentul pentru toată viața.Despre acest lucru a povestit pentru portalul Noi.md compozitorul și multi-instrumentistul Alexandru Samodum, care cîntă pe cele mai mari scene din Europa și Asia și care a inspirat concertului de familie neob
22:00
Lămîie, ghimbir și... n-o să vă vină să credeți!Potrivit medicilor, starea bună a ficatului este un factor decisiv pentru sănătatea generală. Prin urmare, detoxifierea poate oferi numeroase beneficii.Anume, afectarea funcției hepatice poate fi cauzată de consumul de alimente prelucrate, lipsa activității fizice, poluarea mediului, consumul de alcool.Deci, pentru a opri acest proces, tr
21:30
Făcînd bilanțului anului care se încheie, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economei Republicii Moldova și actual expert independent Alexandru Muravschi a criticat, în cadrul emisiunii Федорова Show, standardele de responsabilitate ale autorităților din țară, comparîndu-le cu practicile statelor din Uniunea Europeană.„În orice țară europeană – țară membră a Uniunii Europene, spre care t
21:00
AND: traseele naționale sînt practicabile, circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă # Noi.md
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) a anunțat în seara zilei de duminică, 28 decembrie, că traseele naționale sînt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă.Echipele de intervenție sînt mobilizate non-stop și pregătite să intervină la necesitate în toate sectoarele, transmite moldpres.Pe parcursul zilei de astăzi, unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au
21:00
Ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai relaxantă perioadă din an, pentru unele persoane este exact opusul. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, unii dintre noi devenim din ce în ce mai stresaţi, anxioşi şi chiar depresivi, transmite jurnal.md.Motivele sînt diverse, însă cele mai frecvente sînt: efortul financiar mare, dependenţa de cumpărături, teama de singurătate sau chiar singurătatea î
20:30
Donald Trump anunță că a avut o discuție telefonică „productivă” cu Putin înaintea întîlnirii cu Zelenski # Noi.md
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întîlnirea prevăzută cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, transmite AFP, citată de Agerpres și moldpres.„Tocmai am avut o bună discuție telefonică, foarte productivă, cu președintele rus Vladimir Puti
20:30
Nicolas Nicula: „Aceasta nu este o simplă investiție - este o schimbare în întreaga noastră filozofie” # Noi.md
Strategia de trecere completă a fabricii Covoare Ungheni la fibre naturale (lînă, bumbac) nu este doar o investiție, ci schimbare în întreaga filozofie a întreprinderii, care acum vinde nu doar covoare, dar tradiție, calitate și responsabilitate ecologică.Despre acest lucru a vorbit într-un interviu acordat portalului Noi.md fondatorul și președintele Consiliului de administrație al companiei,
20:00
Profitaţi de această perioadă pentru o ceşcuţă cu vin fiert. Toată lumea ştie că această licoare fiartă şi frigul fac casă bună: ajută la tratarea răcelii şi virozelor, protejează inima, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, transmite diez.mdChiar dacă autorităţile sînt luate mereu prin surprindere de anotimpul alb, nu lăsa frigul să te învăluie cu părţile sale negative: răceli.De asemenea, n
19:30
Alina Grinevici: „Se schimbă doar decorurile, învelișul și convențiile, iar restul rămîne neschimbat” # Noi.md
Viața noastră este, cel mai probabil, o tragicomedie.Această opinie a fost exprimată de regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat A. P. Cehov, actorul și artistul emerit al Moldovei Dmitri Koev, în cadrul emisiunii „Fără cravate” cu Alexandr Stahurski, difuzată de la postul de televiziune N4, relatează Noi.mdEl a mărturisit că acesta este genul său preferat.„Îmi place foarte mult să pun
Acum 24 ore
19:00
Mod de preparare:Puiul întreg pregătit se taie pe stern, se îndepărtează coastele şi coloana vertebrală, păstrîndu-se aripile şi picioarele. Sărăm şi piperăm puiul pe ambele părţi, lăsăm pe 2-3 ore la rece. Sarmalele se pregătesc fără carne şi se lasă să se răcească semigata. Se distribuie sarmalele uniform pe carnea de pui marinată, plasată cu pielea în jos, marginile se unesc, şi se fixează
19:00
Agenția de Investiții: Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova # Noi.md
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă în economia Republicii Moldova, vizibilă nu doar în modernizarea serviciilor publice, ci și în structura activității economice a companiilor.Constatarea a fost făcută de Agenția de Investiții, care a subliniat că în trimestrul II al anului 2025, pentru prima dată în istoria țării, exporturile de servicii au depășit exporturile de mărfuri, s
18:30
Pe viitor, toate întreprinderile de stat din Moldova ar trebui să treacă la noi forme organizatorico-juridice care să corespundă realităților economice moderne, relatează Logos Press.Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Motivul discuției a fost un amendament la proiectul de lege pentru modificarea Legii pr
18:00
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat introducerea unor modificări în traseele pentru proba practică la examenul auto pentru șoferi din Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.Scopul acestor actualizări este sporirea obiectivității procesului de examinare și a nivelului de siguranță rutieră, transmite rupor.md.Modificările țin cont de infrastructura rutieră și de fluxurile de trafic, astfel î
17:30
Valoarea atacantul echipei naționale de fotbal a Moldovei (46 de meciuri, 5+1) și al echipei „Zrinjski” Mostar din prima ligă a Bosniei și Herțegovinei, Vitalie Damașcan, a scăzut pe portalul specializat Transfermarkt cu 200 de mii de euro și este evaluat în prezent la 400 de mii de euro.Astfel, el este al șaptelea cel mai scump jucător moldovean.Potrivit Media Sport, în sezonul actual, ju
17:30
Reacția victimei în dosarul lui Constantinov după pronunțarea sentinței: sîntem satisfăcuţi # Noi.md
Vladimir Mincioglo, victimă în dosarul în care a fost condamnat fostul președinte al Legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, se declară satisfăcut de decizia instanței.Conform deciziei judecătorești, Constantinov urmează să execute 12 ani de închisoare.„Noi sîntem satisfăcuţi de decizia instanţei, mai ales că judecata durează de foarte mult timp. Am aşteptat această decizie de mu
17:30
Canoista moldoveancă Maria Olărașu a fost decorată cu o înaltă distincție de stat a Republicii Moldova – medalia „Meritul Civic”.Distincția i-a fost înmînată sportivei de către președintele țării și a reprezentat o recunoaștere a meritelor sale la nivel național.Potrivit Media Sport, Federația a subliniat că medalia „Meritul Civic” este o recunoaștere meritată a profesionalismului Mariei,
17:00
La 28 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" a adus magia sărbătorilor de iarnă micuților, oferindu-le o experiență excepțională.Trenul magic i-a purtat pe copii într-o aventură plina de zîmbete, voie buna și emoții, completată de animatori, jocuri, cadouri și dulciuri.Pe peronul Gării Feroviare Chișinău micii călători au fost întîmpinați cu surprize, muzica și a
16:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este convins că tarifele pe care le-a introdus au redus semnificativ deficitul comercial al Statelor Unite și contribuie la creșterea PIB-ului.Despre acest lucru el a scris pe rețeaua socială Truth Social, transmite eurointegration.com.ua.Trump a afirmat că tarifele creează „o avere enormă” și „o securitate națională fără precedent pentru Statele
16:30
Apometre inteligente vor fi instalate la mai mulți consumatori casnici din ChișinăuApă-Canal Chișinău își propune pentru anul viitor contorizarea inteligentă a consumatorilor casnici.În prezent, majoritatea contoarelor de apă rămîn mecanice, peste 167.000 de unități, iar dintre cele 6.200 de contoare „inteligente” deja instalate, mai mult de jumătate sînt utilizate de agenți economici, a d
16:00
Republica Moldova a preluat, la finele acestui an, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei și avansează activ în procesul de integrare europeană.Țara noastră continuă să beneficieze de sprijin financiar din partea UE și SUA pentru consolidarea securității și independenței energetice, iar relațiile cu România sînt aprofundate prin proiecte strategice de infrastructură și ener
15:30
Utilizarea instalațiilor de iluminat și a electrocasnicelor se intensifică odată cu petrecerea mai multor ore acasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare decît de obicei.În acest context, Energocom subliniază că reducerea risipei este posibilă prin măsuri simple, aplicabile în orice gospodărie, transmite ipn.md.Consumatorii sînt îndemnați să scoată din priză încărcătoarele și electroca
15:30
AIEA: „Armistițiu între Rusia și Ucraina pentru reparații la Centrala Nucleară de la Zaporojie” # Noi.md
Reparații cruciale ale liniilor electrice au început în apropierea Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP), în urma unui armistițiu local mediat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat AIEA duminică pe platforma X.În apropierea Centralei Nucleare Zaporijie din Ucraina au început lucrările de repararea a liniilor de transport, în urma unui nou armistițiu local mediat de A
15:00
Vulcanul Etna din Italia a erupt cu lavă pînă la înălțimea de 400 de metri. În cer s-au ridicat nori groși de fum și cenușă.Departamentul pentru Protecția Civilă a emis Cod Galben de pericol, a relatat portalul Virgilio.„Decizia a fost luată în legătură cu intensificarea cutremurelor vulcanice, activitatea stromboliană intensă (pietre și cenușă incandescentă sînt aruncate la înălțimi de
14:30
Deputatul Maxim Potîrniche, fost fotbalist care a evoluat și la Sheriff Tiraspol, a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte", marca Unimedia, despre salariile încasate la club.Potrivit lui Potîrniche, deși era cunoscut faptul că echipa era finanțată de Victor Gușan, nimeni nu se interesa de proveniența banilor.În cazul jucătorilor moldoveni, salariile variau într
14:00
Peste 3.500 de locuitori ai satului Buțeni, raionul Hîncești, beneficiază în prezent de un pod rutier modern și sigur.Construit inițial în anii ’50 ai secolului trecut și exploatat timp de peste 70 de ani, podul se afla într-o stare avansată de degradare, comunică moldpres.Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a avut loc recepția finală a lucrărilor de reconstrucție a podulu
13:30
Atunci cînd angajații unei întreprinderi sînt îndemnați să presteze uneori muncă supraprogram, este important să știe cum se întocmesc corect actele necesare privind prestarea unei astfel de munci.Se consideră muncă suplimentară munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă.{{854911}}Conform Codului muncii, art. 104 (7), atragerea la muncă suplimentară se efectuează în baza o
13:30
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în țara noastră au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova, care își doresc să își dezvolte activitatea și să investească în țara noastră, informează moldpres.Propunerile au fost transmise de companii din Republica Moldova și di
13:30
Președintelui american Donald Trump i s-ar putea interzice să redenumească orice clădiri federale, terenuri sau alte obiective în onoarea sa.Două proiecte de lege în acest sens au fost depuse în Congres de democrata April McClain Delaney, relatează Newsweek, scrie „Adevărul European” .Motivul pentru depunerea proiectelor de lege a fost decizia controversată a Consiliului din 18 decembrie d
13:00
Taiwanul a fost lovit de cel mai puternic cutremur din ultimii doi ani, cu magnitudinea de 7,0. Epicentrul s-a situat la coasta de nord-est, la o adîncime de peste 70 km.Aceasta reiese din datele Administrației Meteorologice Centrale a țării.Ultimul cutremur de o magnitudine comparabilă în Taiwan a avut loc în aprilie 2024, avînd magnitudinea de 7,2. Atunci, nouă persoane și-au pierdut via
