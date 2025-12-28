Europa și Canada își reafirmă sprijinul pentru Ucraina înaintea întâlnirii Zelenski–Trump
Ziar.md, 28 decembrie 2025 09:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit asigurări de sprijin deplin din partea liderilor europeni, a Canadei, UE și NATO, în ajunul unei întâlniri considerate cruciale cu președintele SUA, Donald Trump. Declarațiile vin pe fondul unor noi atacuri
Acum 5 minute
10:30
Activitatea postului vamal de tip debarcader „Molovata” a fost întreruptă temporar din cauza rafalelor puternice de vânt, care afectează circulația pe râul Nistru, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova. Autoritățile recomandă că
Acum 30 minute
10:10
Nivel sporit de intervenție în Chișinău: 50 de pompieri au luptat cu un incendiu izbucnit într-un town house # Ziar.md
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 28 decembrie într-un complex de locuințe de tip town house de pe strada Măcieșilor din municipiul Chișinău. Pompierii au fost alertați la ora 00:37, printr-un apel la Serviciul
Acum o oră
10:00
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele naționale. Drumarii au intervenit pe tot parcursul nopții # Ziar.md
Pe parcursul nopții trecute, drumarii au intervenit continuu pentru menținerea circulației rutiere în siguranță pe drumurile naționale. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (ASD), la această oră, traficul este asigurat pe întreg teritoriul
09:40
Acum 2 ore
09:00
Două persoane și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un grav accident rutier, produs în noaptea trecută pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare
08:50
Vremea azi, 28 decembrie: Vântul puternic se menține în toată țara, cu ninsori slabe în mai multe regiuni # Ziar.md
Duminică, 28 decembrie, locuitorii mai multor zone ale Republicii Moldova vor avea parte de vreme rece, vânt puternic și ninsoare slabă, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În nordul țării, inclusiv la Edineț, Bălți ș
Acum 24 ore
17:20
Un nou scandal de corupție la Kiev. Mai mulți parlamentari, acuzați că ar fi luat mită pentru voturi în Rada Supremă # Ziar.md
Procurorii anticorupție din Ucraina anunță că, în urma unei operațiuni sub acoperire, au destructurat o grupare criminală organizată, din care ar face parte și deputați în exercițiu ai Radei Supreme. Aceștia sunt
16:50
Turismul ar urma să fie gestionat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării? Asociația de profil salută decizia # Ziar.md
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) salută decizia Guvernului de a readuce turismul în rândul sectoarelor economice strategice ale Republicii Moldova. Reacția vine după ce vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitaliză
15:50
Șeful IGP respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice în incidentul de la IP Centru și admite o breșă de comunicare # Ziar.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice în cazul incidentului produs în noaptea de 18 spre 19 decembrie la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău. Totodată
14:00
Accident mortal la Ceadîr-Lunga. Un tânăr de 20 de ani a decedat după ce a pierdut controlul volanului # Ziar.md
Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 09:20, pe traseul Baurci - Ceadîr-Lunga. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, tân&
12:20
Iarmaroace și târguri cu produse autohtone în Chișinău în acest weekend. Vezi programul complet # Ziar.md
Primăria Municipiului Chișinău informează locuitorii și oaspeții capitalei că în weekendul 27‑28 decembrie vor fi organizate iarmaroace și târguri tematice în diferite sectoare ale orașului. Evenimentele aduc în prim&
11:50
Biroul central al INTERPOL Paris a emis un mandat internațional de arestare în privința fostului prim‑ministru Vlad Filat, pe 26 decembrie 2025, scrie Ziarul de Gardă, informație confirmată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Mandatul a fost
11:30
Zelenski condamnă ultimele atacuri rusești din Ucraina și cere sprijin înainte de întâlnirea cu Trump # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat dur după atacul aerian masiv comis asupra capitalei Kiev și a altor regiuni în ziua de 27 decembrie, soldat cu zeci de răniți și pagube materiale semnificative. Volodimir Zelenski a subliniat c&
11:00
FOTO/VIDEO Kievul, lovit din nou de rachetele rusești. Zeci de civili răniți și blocuri rămase fără căldură # Ziar.md
Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită de un atac aerian de amploare în noaptea de vineri spre sâmbătă, 27 decembrie, când forțele rusești au lansat asupra orașului un val de rachete și drone. Mai
Ieri
10:10
VIDEO/ Trafic normal pe străzile din capitală și pe drumurile naționale. Autoritățile intervin pentru combaterea ghețușului # Ziar.md
Pe fondul vremii reci și a riscului crescut de polei, autoritățile municipale și cele naționale anunță că străzile din municipiul Chișinău și drumurile de pe întreg teritoriul țării sunt practicabile,
09:20
Vreme rece și vânt puternic sâmbătă în toată țara. Hidrologii avertizează cu privire la formarea gheții pe râuri # Ziar.md
Sâmbătă, 27 decembrie, vremea rămâne rece și instabilă în întreaga țară, cu temperaturi negative în nord și centru, vânt alert din nord-vest și cer predominant noros, potrivit datelor furnizate de
26 decembrie 2025
18:00
R. Moldova sub avertizare meteo: vânt puternic până la sfârșitul săptămânii - recomandările salvatorilor # Ziar.md
Meteorologii avertizează că în următoarele zile moldovenii vor simți din plin efectele unui vânt puternic care se va intensifica treptat pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele de 26 și 27
17:40
Ultima oră! Alarmă aeriană la nordul R. Moldova: un obiect suspect s-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Ziar.md
O situație neobișnuită a stârnit alertă în această după-amiază în nordul Republicii Moldova, după ce radarele ucrainene au semnalat prezența unui obiect zburător pe direcția localităților
17:20
Încă un fost judecător, vizat în dosarul „Laundromat”, găsit vinovat de Curtea de Apel, dar nu va executa pedeapsa # Ziar.md
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare pronunțată în privința unui fost judecător vizat în dosarul „Laundromat”. Totodată, instanța a dispus liberarea acestuia de executarea pedepsei, ca urmare a expir&
16:50
O dronă rusească ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona de nord a țării # Ziar.md
O dronă rusească ar fi pătruns în spațiul aerian al R. Moldova, prin regiunea de nord a țării, având direcția spre România. Despre asta scriu mai multe surse media din Ucraina. Autoritățile
16:30
Culturile de toamnă trec cu bine peste frigul de până la -12°C, potrivit Ministerului Agriculturii # Ziar.md
Temperaturile scăzute din ultimele zile, care în unele regiuni au coborât până la -12 °C, nu pun în pericol culturile agricole de toamnă și, dimpotrivă, pot avea un efect benefic pentru dezvoltarea lor, susț
15:50
Pădurile din mai multe zone ale Republicii Moldova au fost acoperite de zăpadă în urma ninsorilor din ultimele zile. Imaginile surprind peisaje de iarnă din Rezervația Naturală Plaiul Fagului, precum și din fondul forestier administrat de Întreprinderile pentru
15:20
Condiții meteo dificile pe drumurile din țară. Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție # Ziar.md
Poliția îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență sporită, în contextul condițiilor meteo nefavorabile înregistrate pe mai multe drumuri din țară. Potrivit oamenilor legii, pe alocuri se semnalează ninsori, polei și depuneri
15:20
Situația din penitenciarele R. Moldova în 2025 - mai mulți deținuți, mai puține decese și un număr mare al persoanelor cu leziuni grave # Ziar.md
Oficiul Avocatului Poporului a publicat raportul anual privind siguranța în instituțiile penitenciare pentru anul 2025, un document care evidențiază evoluții mixte: o scădere semnificativă a deceselor în detenție, dar niveluri ridicate de violenț
15:00
Expert: Economia își revine lent în 2025. Salarii mai mari, dar traiul rămâne dificil pentru mulți moldoveni # Ziar.md
Economia R. Moldova începe să dea semne timide de revenire în 2025, însă pentru majoritatea cetățenilor această creștere se resimte prea puțin în viața de zi cu zi. Deși unii indicatori economici
14:50
Ministerul Educației lansează consultări publice privind integrarea universității din Cahul în cadrul UTM # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat consultări publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universită
14:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare # Ziar.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat astăzi, la 12 ani de închisoare, a fost anunțat în căutare. Poliția informează că acesta urmează să fie
14:20
Foto/ Descoperire neobișnuită la Palanca: arme și muniții camuflate într-o pernă de călătorie # Ziar.md
Cu pistoale și muniție ascunse într-o pernă de călătorie a încercat să intre în Republica Moldova. Un pasager a fost oprit la controlul vamal de la Palanca. Descoperirea a fost făcută în timpul verific&
14:10
ASP modifică rutele de examinare la proba practică auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto în mai multe localități din Republica Moldova. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.
14:00
Un tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone a circulat, în premieră, pe rețeaua feroviară din Republica Moldova, în cadrul unei curse de test realizate de Calea Ferată din Moldova. Testul a avut loc pe 24 decembrie 2025, pe
13:20
Timpul presează sute de doctoranzi din Republica Moldova. Până la 30 iunie 2025, cei înmatriculați sub vechea metodologie trebuie să-și susțină tezele de doctorat sau să riște să piardă ani de
12:40
Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiî
12:30
Prețurile la carburanți înregistrează o nouă scădere la final de an, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Cel mai mult se ieftinește banzina. Și motorina îș
12:00
Acces la apă potabilă pentru 12.000 de oameni: Zece localități vor fi conectate la apeductul Soroca-Bălți-Sîngerei # Ziar.md
Un proiect major de infrastructură ar putea să schimbe viața locuitorilor din nordul Republicii Moldova. Zece localități vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei, după ce Agenția de Dezvoltare Regională Nord și
12:00
BNM pune în circulație două monede comemorative: Petre Teodorovici și 80 de ani de la înființarea USMF „Nicolae Testemițanu” # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație două monede comemorative. Prima, „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere”, face parte din seria „Personalități”, iar a doua, „80 de ani de
11:40
Fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare # Ziar.md
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. În plus, i s-a interzis să ocupe anumite funcții timp de cinci ani. Hotărârea a
11:20
Captură impresionantă de droguri, în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei. Acestea ar fi fost aduse în țară prin colete de contrabandă. Două femei din Ucraina, refugiate în R. Moldova, au fost reținute de oamenii legii, anun&
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de intensificări ale vântului. Acesta va fi valabil în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în zilele de 26–27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni
10:40
A încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești - pedeapsa finală pentru bărbatul vinovat # Ziar.md
Un bărbat din Vulcănești a fost condamnat după ce, în toamna anului 2020, a încercat să dea foc sediului Procuraturii din oraș. Incidentul s-a petrecut pe 14 septembrie 2020, când bărbatul, în vâ
10:40
De Crăciun, Rusia a lansat noi atacuri în Ucraina: victime în rândul civililor și distrugeri # Ziar.md
În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, Rusia a lansat noi atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. Atacurile au provocat victime în rândul civililor și distrugeri semnificative ale infrastructurii, scrie Kyivindependent. În regiunea Cernihiv, o dronă a lovit o
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
S.R.L. „Ungheni-gaz” anunță că, începând cu 29 decembrie 2025, va demara procesul de colectare a indicațiilor de la contoarele de gaze naturale, în scopul facturării consumului din luna decembrie. Citirea va avea loc pâ
10:10
Fluxul de persoane la frontiera R. Moldova a crescut semnificativ de Crăciun. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate peste 53 de mii de traversări ale frontierei. Fluxul sporit de călători
10:10
Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Donald Trump: „Multe lucruri pot fi decise până la Anul Nou” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost convenită o întâlnire la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în viitorul apropiat, în contextul intensificării contactelor diplomatice dintre Kiev ș
10:00
Volum mare de colete expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei: circa un milion pe lună # Ziar.md
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei a înregistrat o creștere de 30–35% în perioada sărbătorilor de iarnă. Cele mai frecvente destinații rămân țările
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 26 decembrie, un curs oficial de 19 lei și 80 de bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 79 de bani. Un leul românesc este evaluat la
08:10
Frig, cer variabil și vânt moderat. Astăzi vremea se menține rece în toate raioanele R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pe 26 decembrie, temperaturile vor varia între -12 și +1°C. În nordul R. Moldova va
25 decembrie 2025
18:30
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile atrag atenția asupra importanței siguranței alimentelor, în special a produselor de origine animală, frecvent consumate la masa festivă. Delegația Uniunii Europene în Republica
17:40
Kremlinul a reacționat dur la mesajul de Crăciun transmis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că discursul liderului ucrainean ar fi fost „straniu”
17:30
Autoritățile din Turcia au reținut 115 persoane care ar fi planificat atentate în perioada sărbătorilor de iarnă # Ziar.md
Procuratura din Istanbul a anunțat reținerea a 115 presupuși membri ai Statului Islamic. Aceștia sunt suspectați că planificau să comită atentate pe teritoriul Turciei în perioada Crăciunului și Revelionului, în special î
16:30
Jumătate din investițiile BERD în R. Moldova merg spre sectorul privat. Cum pot beneficia afacerile de finanțări # Ziar.md
Aproximativ 50% din investițiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova sunt direcționate către sectorul privat, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii, agricultură, industrie, turism și comerț. Declaraț
