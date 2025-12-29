METEO MOLDOVA. Revelion cu zăpadă și ger
Agromedia, 29 decembrie 2025 09:40
METEO MOLDOVA. Revelion cu zăpadă și ger
METEO MOLDOVA. Revelion cu zăpadă și ger
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Anastasia și Alexandru Neamțu despre vinificația artizanală, micii producători și vinurile cu identitate # Agromedia
LAPTELE DE OAIE AR PUTEA AJUNGE ÎN TURCIA. Nu avem cadru legal pentru export
FACTURĂ ZERO LA ELECTRICITATE. Model de eficiență energetică în mediul rural
DE VIZITAT LA NASLAVCEA: Natură, istorie și peisaje spectaculoase
BIOETANOL DIN PORUMB: Ucraina pregătește capacități de procesare de milioane de tone
COCERAL AVERTIZEAZĂ: Randamente mai mici la grâu și orz în 2026
24 decembrie 2025
PREGĂTIRILE ÎN SERE PENTRU LEGUMELE TIMPURII ÎNCEP ÎN DECEMBRIE
PREȚURILE CEREALELOR ÎNCHEIE ANUL SUB PRESIUNE. Perspective pentru 2026
PUIETUL DE TRÂNTOR: Proprietăți curative multiple și stadii de recoltare
CRĂCIUNIȚA (POINSETTIA): Unde și cum trebuie păstrată pentru a rezista și după sărbători # Agromedia
ALEXANDRU LOCOMAN PROCESEAZĂ ȘI EXPORTĂ 100 MII TONE DE PRUNE ANUAL. Cum reușește, vedeți mai jos # Agromedia
PRIMUL PRODUCĂTOR LOCAL A VÂNDUT ENERGIE VERDE STOCATĂ CĂTRE ENERGOCOM
MAIA A SESIZAT CONSILIUL CONCURENȚEI ÎN LEGĂTURĂ CU SCUMPIREA OUĂLOR
23 decembrie 2025
CE PROBLEME POT APĂREA LA CEREALE DUPĂ O TOAMNĂ PREA CALDĂ
FRAUDA UE PRIVIND SUBVENŢIILE: Europa, investigată pentru legături cu Rusia
SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENURILOR AGRICOLE: Cât vor costa pierderile în 2026
22 decembrie 2025
FERMIERII AR PUTEA FI PROTEJAȚI ȘI DE INSOLVENȚĂ, NU DOAR DE EXECUTĂRILE SILITE
DOBÂNDĂ MAI MICĂ LA CREDITELE IFAD PENTRU ÎNTREPRINDERI MICRO ȘI MICI
DEZVOLTAREA SATELOR PRIN COOPERARE: Exemplul GAL Baștina Gospodarului
„SUNTEM RENTABILI, DAR VULNERABILI”: D. Mihov, despre viitorul strugurilor moldovenești
PROPRIETARII DE TERENURI AGRICOLE VOR PLĂTI DUBLU PENTRU ASIGURAREA MEDICALĂ ÎN 2026
ULTIMELE ZILE DE APLICARE LA GRANTURILE AGGRI PENTRU FERME ZOOTEHNICE
TEHNOLOGIA, MAI APROAPE DE FERMIERI ȘI STUDENȚI: Concluziile Târgului Inovației în Agricultură, ediția a II-a # Agromedia
VINE IARNA DE CRĂCIUN. Ger, lapoviță și nopți cu temperaturi de până la -12 grade Celsius # Agromedia
21 decembrie 2025
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Carolina Linte despre importuri, subvenții, producția locală de lactate și concurența la raft # Agromedia
19 decembrie 2025
BAYER ȘI UTM, PARTENERIAT PENTRU FORMAREA VIITORILOR SPECIALIȘTI. Zi de recoltare la Criuleni # Agromedia
PESTE 220 DE FERME VOR BENEFICIA DE PLĂȚI DIRECTE ÎN VALOARE DE 103,27 MIL. LEI
UTM INVESTEȘTE ÎN AGRICULTURĂ MODERNĂ: Combină nouă, semănătoare no-till și plantații didactice # Agromedia
CARBURANȚII CONTINUĂ IEFTINIRILE. Motorina coboară sub 19 lei/litru
TÂRGUL INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ 2025: 150 de participanți au testat tehnologii digitale pentru agricultură # Agromedia
18 decembrie 2025
LUDMILA CATLABUGA: Moratoriu de 12 luni pentru fermierii afectați de calamități
REABILITAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE IRIGARE DIN CROCMAZ ȘI CĂPLANI, RAIONUL ȘTEFAN VODĂ # Agromedia
COMISIA EUROPEANĂ PROPUNE SIMPLIFICAREA AUTORIZĂRII PRODUSELOR FITOSANITARE
MOȚIUNE ÎMPOTRIVA POLITICILOR DIN AGRICULTURĂ: Deputații cer măsuri urgente pentru fermieri # Agromedia
CCAR ÎNCHEIE PRIMUL AN COMPLET DE ACTIVITATE
SFECLA DE ZAHĂR AR PUTEA BENEFICIA DE PLĂȚI CUPLATE: Discuții la MAIA
17 decembrie 2025
AIPA A AUTORIZAT PLĂȚI DE PESTE 47 MILIOANE DE LEI PENTRU FERMIERI
AUTORIZAȚIILE DE MEDIU VOR FI ELIBERATE PRIN INTERMEDIUL UNUI GHIȘEU UNIC
„VIA NU IARTĂ GREȘELILE”. Două istorii din sudul Moldovei despre muncă, lipsa apei și fermele mici # Agromedia
16 decembrie 2025
PREȚURILE CEREALELOR CONTINUĂ SĂ SCADĂ: Grâul atinge noi minime
MAIA CLARIFICĂ UTILIZAREA TERMENILOR „ECOLOGIC”, „BIO” ȘI „ORGANIC”
MICII VITICULTORI CERTIFICAȚI GLOBALG.A.P. ÎN PREMIERĂ
VERNISAJUL VINULUI 2025: Excelență și premii pentru Vinul Moldovei
AGENDA TÂRGULUI INOVAȚIEI ÎN AGRICULTURĂ: Ce teme vor fi abordate pe 18 decembrie la Agrotek Arena # Agromedia
15 decembrie 2025
UNDE MERG BANII? Investițiile care au atras cele mai multe cereri la AIPA
„MOLDSILVA” SCOATE LA VÂNZARE 38 DE MII DE POMI DE CRĂCIUN. Cât costă brazii?
VERNISAJUL VINULUI 2025: Vinificatorii confirmă un an bun în vie și investiții în crame
LUCRĂRI CAPITALE LA BARAJUL GHIDIGHICI. Proiect major de prevenire a inundațiilor
