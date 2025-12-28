Patru moldoveni, blocați în munții Făgăraș: Salvamontiștii nu pot interveni din cauza codului roșu de vreme extremă

Patru moldoveni, blocați în munții Făgăraș: Salvamontiștii nu pot interveni din cauza codului roșu de vreme extremă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8