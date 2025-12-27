/VIDEO/ Verde-n ochi: Filtrele de la TRM. Ce (nu) se întâmplă după constatările de la Curtea de Conturi
TV8, 27 decembrie 2025 18:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Filtrele de la TRM. Ce (nu) se întâmplă după constatările de la Curtea de Conturi
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
17:20
Acum 4 ore
16:40
15:40
15:10
Acum 6 ore
14:40
14:10
14:00
13:40
Acum 8 ore
Acum 12 ore
10:40
10:20
10:10
09:30
09:00
Acum 24 ore
23:10
22:40
21:50
21:30
21:20
20:30
20:20
19:50
19:20
Ieri
18:00
17:30
17:00
16:30
16:00
15:10
14:40
14:00
13:20
13:10
12:50
12:40
12:20
12:10
11:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.