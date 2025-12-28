Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO
ProTV.md, 28 decembrie 2025 16:30
Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO
Acum 15 minute
16:40
Furtunile de zăpadă și rafalele de vânt face ravagii în mai multe țări. Într-o stațiune de schi din Suedia, au murit doi oameni, iar în New York și New Jersey este stare de urgență - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
16:30
Volodimir Zelenski a ajuns în Florida pentru a se întâlni cu Donald Trump. Când se vor așeza la masa discuțiilor - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
16:20
Acordul care poate pune capăt războiului: Toate cele 20 de puncte ale planului aflat astăzi pe masa discuțiilor dintre Trump și Zelenski # ProTV.md
Acum 2 ore
15:10
Ucraina lovește o rafinărie rusească pentru a doua oară într-o singură lună - VIDEO
Acum 4 ore
14:50
Atenție, călători. Activitatea bacului de la Molovata, sistată temporar din cauza rafalelor de vânt # ProTV.md
14:00
Autoritățile vin un șir de recomandări pentru cetățeni în urma intensificărilor de vânt și a ghețușului. Peste 110 de echipaje de poliție, pregătite să intervină # ProTV.md
Acum 6 ore
12:40
Zbura pe șosea cu o viteză uriașă. Momentul în care șoferul teribilist a intrat într-un evacuator de pe bulevardul Dacia din capitală - VIDEO # ProTV.md
12:30
Brigitte Bardot a murit. Actrița legendară a cinematografiei franceză avea 91 ce ani
11:40
Aprinderea unor artificii lângă Turnul Eiffel s-a lăsat cu zeci de arestări
Acum 8 ore
10:50
Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo # ProTV.md
10:50
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el # ProTV.md
10:40
„Nu parcați automobilele sub copaci și circulați cu prudență”. Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt și precipitațiilor # ProTV.md
10:30
Trupe europene în Ucraina? Lavrov amenință că vor fi ținte legitime pentru armata rusă
10:30
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană # ProTV.md
09:50
Incendiu într-un complex locativ din capitală: A luat foc acoperișul. 8 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Precizările IGSU - GALERIE FOTO # ProTV.md
09:40
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani” # ProTV.md
09:30
Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova. Ce spune fostul avocat - VIDEO # ProTV.md
09:30
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția # ProTV.md
09:20
Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Ex-liderul PLDM spune că ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova - VIDEO # ProTV.md
09:20
Putin, mesaj tranșant: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță
Acum 24 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 27.12.2025
27 decembrie 2025
21:50
Succes important pentru Manchester United în etapa de Crăciun denumită în Anglia - Boxing Day - VIDEO # ProTV.md
21:50
Gazda Cupei Africii pe Națiuni, Maroc, a ratat a 20-a victorie consecutivă - VIDEO
21:50
Selecționata de fotbal a Egiptului - prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO # ProTV.md
21:40
Finalista ediției trecute din campionatul nord american de baschet, Indiana Pacers se scufundă în acest sezon - VIDEO # ProTV.md
21:30
Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Fostul avocat al ex-liderului PLDM spune că ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova - VIDEO # ProTV.md
21:00
Pentru „o pace justă și durabilă” este nevoie de „o Rusie dispusă”. Premierul Canadei a anunțat ajutoare economice de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina # ProTV.md
20:30
Odată cu răcirea timpului de afară, vremii animalele de la Grădina Zoologică din capitală intră într-un regim special - VIDEO # ProTV.md
20:20
Francezul Clement Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025
20:10
20:10
Selecționata de fotbal a Egiptului - prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni # ProTV.md
20:10
Haos în Turcia în dosarul pariurilor ilegale. 29 de persoane au fost arestate, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray - VIDEO # ProTV.md
20:00
Rusia a lovit masiv Kievul cu aproape 500 de drone și 40 de rachete de diferite tipuri. Ținte au fost infrastructura critică și locuințele civile din capitala țării vecine - VIDEO # ProTV.md
19:40
Vlad Filat, dat în căutare internațională, după ce a fost condamnat în Franța. Ce spune șeful IGP - VIDEO # ProTV.md
19:30
Acrobație, jonglări, spectacol de lumini, dispoziție bună și o surpriză de la Moș Crăciun. Cum a fost la Circul din Chișinău, în cadrul programului de Crăciun - VIDEO # ProTV.md
18:40
Cele mai abundente ninsori din Europa au fost înregistrate în munții Piemont, din Italia, unde s-a așternut un strat de zăpadă de aproape un metru. Iar în Siberia, temperaturile au coborât sub minus 42 de grade - VIDEO # ProTV.md
18:30
Liderul ucrainean se va întâlni la Florida cu omologul său american, unde va duce cu el planul de pace în 20 de puncte - VIDEO # ProTV.md
18:10
Personajul-cheie din dosarul uriaș de corupție din Ucraina, Timur Mindici, neagă acuzațiile care i se aduc și susține că a fost făcut țap ispășitor - VIDEO # ProTV.md
18:10
Suplinirea numărului de angajați, deschiderea benzilor suplimentare și o colaborare cât mai strânsă cu colegii din țările vecine. Care sunt măsurile aplicate de polițiștii de frontieră - VIDEO # ProTV.md
17:40
Mai multe drumuri naționale, transformate în patinoare din cauza ghețușului. Șoferii, nevoiți să staționeze pe acostament, în timp ce pe carosabil s-au produs mai multe accidente - VIDEO # ProTV.md
17:20
Kim Jong Un, mesaj pentru Vladimir Putin de Anul Nou: Alianța Phenian-Moscova, consolidată „împărtășind sânge, viață și moarte în aceeași tranșee” # ProTV.md
17:00
Un accident în lanț, cu implicarea a cel puțin 50 de mașini, a provocat un incendiu uriaș. O persoană a murit și alte 20 au fost rănite - VIDEO # ProTV.md
17:00
Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia
Ieri
16:30
Tragedie rutieră în Guatemala. Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie de 75 de metri - VIDEO # ProTV.md
16:00
Neagă că i-ar fi aparținut. Filat, despre casa din Franța pentru care a fost condamnat
15:10
Vlad Filat: Cum și-a scăpat averea de confiscare - anticorupție.md
15:00
Zelenski a răbufnit după atacul rușilor cu 40 de rachete, inclusiv Kinjal, Iskander și Kalibr, și cu 500 de drone: „Activitate bolnavă” # ProTV.md
14:50
„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”. Mesajul, publicat de Vlad Filat după ce a fost anunțat în căutare internațională # ProTV.md
14:20
Accident tragic la Ceadîr-Lunga. Un șofer a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat și s-a izbit de un copac. Doi pasageri au ajuns la spital # ProTV.md
14:10
Urmează sau nu să fie reținut Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională? Cum răspunde șeful IGP # ProTV.md
