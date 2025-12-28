Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo

ProTV.md, 28 decembrie 2025 10:50

Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo

10:50
Cer noros cu ninsori slabe, iar în capitală vom avea 2 grade. Cum va fi vremea în ultimele zile din acest an. Prognoza meteo
Întâlnire crucială Zelenski-Trump, în Florida. Înainte de a ajunge în SUA, liderul ucrainean a dezvăluit care e prioritatea-zero pentru el
„Nu parcați automobilele sub copaci și circulați cu prudență". Recomandările autorităților în contextul codului galben de vânt și precipitațiilor
Trupe europene în Ucraina? Lavrov amenință că vor fi ținte legitime pentru armata rusă
Poliția rusă a reținut zeci de membri ai unei secte religioase din Sankt Petersburg, care se rugau pentru Zelenski și armata ucraineană
09:50
Incendiu într-un complex locativ din capitală: A luat foc acoperișul. 8 autospeciale au intervenit pentru a stinge flăcările. Precizările IGSU - GALERIE FOTO
Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani"
Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova. Ce spune fostul avocat - VIDEO
Accident tragic în capitală. Un șofer și pasagera acestuia au murit, după ce s-au izbit cu mașina într-un evacuator. Ce spune poliția
09:20
Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Ex-liderul PLDM spune că ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova - VIDEO
Putin, mesaj tranșant: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 27.12.2025
21:50
Succes important pentru Manchester United în etapa de Crăciun denumită în Anglia - Boxing Day - VIDEO
Gazda Cupei Africii pe Națiuni, Maroc, a ratat a 20-a victorie consecutivă - VIDEO
Selecționata de fotbal a Egiptului - prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni - VIDEO
Finalista ediției trecute din campionatul nord american de baschet, Indiana Pacers se scufundă în acest sezon - VIDEO
Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Fostul avocat al ex-liderului PLDM spune că ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova - VIDEO
Pentru „o pace justă și durabilă" este nevoie de „o Rusie dispusă". Premierul Canadei a anunțat ajutoare economice de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina
Odată cu răcirea timpului de afară, vremii animalele de la Grădina Zoologică din capitală intră într-un regim special - VIDEO
Francezul Clement Turpin a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume în 2025
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 27.12.2025
Selecționata de fotbal a Egiptului - prima echipă calificată în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni
Haos în Turcia în dosarul pariurilor ilegale. 29 de persoane au fost arestate, inclusiv 14 jucători şi fostul vicepreşedinte al echipei Galatasaray - VIDEO
Rusia a lovit masiv Kievul cu aproape 500 de drone și 40 de rachete de diferite tipuri. Ținte au fost infrastructura critică și locuințele civile din capitala țării vecine - VIDEO
Vlad Filat, dat în căutare internațională, după ce a fost condamnat în Franța. Ce spune șeful IGP - VIDEO
Acrobație, jonglări, spectacol de lumini, dispoziție bună și o surpriză de la Moș Crăciun. Cum a fost la Circul din Chișinău, în cadrul programului de Crăciun - VIDEO
Cele mai abundente ninsori din Europa au fost înregistrate în munții Piemont, din Italia, unde s-a așternut un strat de zăpadă de aproape un metru. Iar în Siberia, temperaturile au coborât sub minus 42 de grade - VIDEO
Liderul ucrainean se va întâlni la Florida cu omologul său american, unde va duce cu el planul de pace în 20 de puncte - VIDEO
Personajul-cheie din dosarul uriaș de corupție din Ucraina, Timur Mindici, neagă acuzațiile care i se aduc și susține că a fost făcut țap ispășitor - VIDEO
Suplinirea numărului de angajați, deschiderea benzilor suplimentare și o colaborare cât mai strânsă cu colegii din țările vecine. Care sunt măsurile aplicate de polițiștii de frontieră - VIDEO
Mai multe drumuri naționale, transformate în patinoare din cauza ghețușului. Șoferii, nevoiți să staționeze pe acostament, în timp ce pe carosabil s-au produs mai multe accidente - VIDEO
Kim Jong Un, mesaj pentru Vladimir Putin de Anul Nou: Alianța Phenian-Moscova, consolidată „împărtășind sânge, viață și moarte în aceeași tranșee"
Un accident în lanț, cu implicarea a cel puțin 50 de mașini, a provocat un incendiu uriaș. O persoană a murit și alte 20 au fost rănite - VIDEO
Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia
Tragedie rutieră în Guatemala. Un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie de 75 de metri - VIDEO
Neagă că i-ar fi aparținut. Filat, despre casa din Franța pentru care a fost condamnat
Vlad Filat: Cum și-a scăpat averea de confiscare - anticorupție.md
Zelenski a răbufnit după atacul rușilor cu 40 de rachete, inclusiv Kinjal, Iskander și Kalibr, și cu 500 de drone: „Activitate bolnavă"
„Sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură". Mesajul, publicat de Vlad Filat după ce a fost anunțat în căutare internațională
Accident tragic la Ceadîr-Lunga. Un șofer a murit, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat și s-a izbit de un copac. Doi pasageri au ajuns la spital
Urmează sau nu să fie reținut Vlad Filat, după ce a fost anunțat în căutare internațională? Cum răspunde șeful IGP
„Dați-mi voie să mă duc acasă". O fată, bătută până la sânge și filmată în timp ce era abuzată. Ce spune poliția - VIDEO
Avalanşă mortală pe muntele Vardousia din Grecia: echipele de salvare au găsit trupurile a patru alpinişti, printre care o femeie
Gmail ar putea permite schimbarea adresei de email – o premieră pentru serviciul Google
Scene de groază în Japonia: accident în lanț cu mașini în flăcări. Un mort și 26 de răniți - VIDEO
Momentul în care o dronă kamikaze rusească se izbește de un bloc și explodează, în Kiev - VIDEO
8 cetățeni străini, prinși cum lucrează ilegal pe un șantier de construcții la Cahul
Ultima oră. Vlad Filat, dat în căutare internațională, după ce a fost condamnat în Franța
11:20
Soloviov, în lacrimi față de Putin, la un eveniment de la Kremlin: „Razboiul a dat sens generației mele". El are 5 case în Italia, două ascunse pe numele mamei - VIDEO
Accident cu 11 mașini în România. Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat, 32 de persoane implicate
