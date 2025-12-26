Foto/ Descoperire neobișnuită la Palanca: arme și muniții camuflate într-o pernă de călătorie
Ziar.md, 26 decembrie 2025 14:20
Cu pistoale și muniție ascunse într-o pernă de călătorie a încercat să intre în Republica Moldova. Un pasager a fost oprit la controlul vamal de la Palanca. Descoperirea a fost făcută în timpul verific&
Acum 30 minute
14:20
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare # Ziar.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat astăzi, la 12 ani de închisoare, a fost anunțat în căutare. Poliția informează că acesta urmează să fie
14:20
Acum o oră
14:10
ASP modifică rutele de examinare la proba practică auto în Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificarea unor rute de examinare la proba practică auto în mai multe localități din Republica Moldova. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.
14:00
Un tren de marfă cu greutatea de 3.000 de tone a circulat, în premieră, pe rețeaua feroviară din Republica Moldova, în cadrul unei curse de test realizate de Calea Ferată din Moldova. Testul a avut loc pe 24 decembrie 2025, pe
Acum 2 ore
13:20
Timpul presează sute de doctoranzi din Republica Moldova. Până la 30 iunie 2025, cei înmatriculați sub vechea metodologie trebuie să-și susțină tezele de doctorat sau să riște să piardă ani de
Acum 4 ore
12:40
Un tânăr de 23 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru multiple infracțiuni, inclusiv furt de trotinete și conducere sub influența alcoolului. Acesta își va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiî
12:30
Prețurile la carburanți înregistrează o nouă scădere la final de an, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Cel mai mult se ieftinește banzina. Și motorina îș
12:00
Acces la apă potabilă pentru 12.000 de oameni: Zece localități vor fi conectate la apeductul Soroca-Bălți-Sîngerei # Ziar.md
Un proiect major de infrastructură ar putea să schimbe viața locuitorilor din nordul Republicii Moldova. Zece localități vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei, după ce Agenția de Dezvoltare Regională Nord și
12:00
BNM pune în circulație două monede comemorative: Petre Teodorovici și 80 de ani de la înființarea USMF „Nicolae Testemițanu” # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) pune în circulație două monede comemorative. Prima, „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere”, face parte din seria „Personalități”, iar a doua, „80 de ani de
11:40
Fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare # Ziar.md
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. În plus, i s-a interzis să ocupe anumite funcții timp de cinci ani. Hotărârea a
11:20
Captură impresionantă de droguri, în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei. Acestea ar fi fost aduse în țară prin colete de contrabandă. Două femei din Ucraina, refugiate în R. Moldova, au fost reținute de oamenii legii, anun&
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de intensificări ale vântului. Acesta va fi valabil în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în zilele de 26–27 decembrie, fenomenul va afecta anumite regiuni
Acum 6 ore
10:40
A încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești - pedeapsa finală pentru bărbatul vinovat # Ziar.md
Un bărbat din Vulcănești a fost condamnat după ce, în toamna anului 2020, a încercat să dea foc sediului Procuraturii din oraș. Incidentul s-a petrecut pe 14 septembrie 2020, când bărbatul, în vâ
10:40
De Crăciun, Rusia a lansat noi atacuri în Ucraina: victime în rândul civililor și distrugeri # Ziar.md
În ziua de Crăciun, pe 25 decembrie, Rusia a lansat noi atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. Atacurile au provocat victime în rândul civililor și distrugeri semnificative ale infrastructurii, scrie Kyivindependent. În regiunea Cernihiv, o dronă a lovit o
10:10
S.R.L. „Ungheni-gaz” anunță că, începând cu 29 decembrie 2025, va demara procesul de colectare a indicațiilor de la contoarele de gaze naturale, în scopul facturării consumului din luna decembrie. Citirea va avea loc pâ
10:10
Fluxul de persoane la frontiera R. Moldova a crescut semnificativ de Crăciun. Potrivit datelor Poliției de Frontieră, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate peste 53 de mii de traversări ale frontierei. Fluxul sporit de călători
10:10
Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu Donald Trump: „Multe lucruri pot fi decise până la Anul Nou” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a fost convenită o întâlnire la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în viitorul apropiat, în contextul intensificării contactelor diplomatice dintre Kiev ș
10:00
Volum mare de colete expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei: circa un milion pe lună # Ziar.md
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poșta Moldovei a înregistrat o creștere de 30–35% în perioada sărbătorilor de iarnă. Cele mai frecvente destinații rămân țările
Acum 8 ore
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 26 decembrie, un curs oficial de 19 lei și 80 de bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 79 de bani. Un leul românesc este evaluat la
08:10
Frig, cer variabil și vânt moderat. Astăzi vremea se menține rece în toate raioanele R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pe 26 decembrie, temperaturile vor varia între -12 și +1°C. În nordul R. Moldova va
Acum 24 ore
18:30
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile atrag atenția asupra importanței siguranței alimentelor, în special a produselor de origine animală, frecvent consumate la masa festivă. Delegația Uniunii Europene în Republica
17:40
Kremlinul a reacționat dur la mesajul de Crăciun transmis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că discursul liderului ucrainean ar fi fost „straniu”
17:30
Autoritățile din Turcia au reținut 115 persoane care ar fi planificat atentate în perioada sărbătorilor de iarnă # Ziar.md
Procuratura din Istanbul a anunțat reținerea a 115 presupuși membri ai Statului Islamic. Aceștia sunt suspectați că planificau să comită atentate pe teritoriul Turciei în perioada Crăciunului și Revelionului, în special î
16:30
Jumătate din investițiile BERD în R. Moldova merg spre sectorul privat. Cum pot beneficia afacerile de finanțări # Ziar.md
Aproximativ 50% din investițiile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova sunt direcționate către sectorul privat, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii, agricultură, industrie, turism și comerț. Declaraț
16:00
FOTO/ Mai mulți pasageri care au zburat spre Chișinău au primit în dar câte o sticlă de spumant moldovenesc # Ziar.md
În ziua de Ajun, pasagerii a trei curse aeriene care au zburat spre Chișinău au avut parte de surprize la sosirea în R. Moldova. Mai exact, călătorii din Amsterdam, Düsseldorf și Paris au primit în dar
15:00
Deși Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători în majoritatea țărilor din lume, există peste 30 de state care nu recunosc oficial această zi sau chiar o descurajează activ. Printre acestea se număr&
Ieri
14:40
Două persoane au murit în urma unui incendiu produs într-o locuință din municipiul Hîncești. Tragedia a avut loc în seara zilei de 24 decembrie. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgen&
14:10
Orarul mai multor rute de autobuz din Chișinău va fi modificat în perioada vacanței de iarnă # Ziar.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 26 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026, orarele de circulație ale unor rute de autobuz vor fi ajustate, drept urmare a vacanței de iarnă a elevilor. Modifică
13:40
13:30
Trupele ruse au atacat din nou cu drone podul Maiaki-Udobnoe, din regiunea ucraineană Odesa. Potrivit canalelor de Telegram locale, loviturile au avut loc în jurul orei 02:20 și 09:50. Podul, care asigură traversarea peste râul Nistru, a devenit ținta dronelor pe
13:20
VIDEO/ Mesajul lui Zelenski de Crăciun: „Rusia poate distruge case, dar nu poate distruge unitatea ucrainenilor” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de Crăciun în care a vorbit despre unitatea poporului ucrainean, despre război și despre speranța păcii, subliniind că, în ciuda atacurilor Federației Ruse, valorile și
13:10
Șeful IGP: Poliția a folosit persoane infiltrate pentru a acumula probe în cazul omorului de la Anenii Noi # Ziar.md
Ancheta în cazul omorului de la Anenii Noi, unde un bărbat ar fi fost ucis cu bestialitate, s-a desfășurat în ultima perioadă cu implicarea unor măsuri speciale de investigații. Poliția a infiltrat persoane pentru a documenta
12:50
BNM anunță prioritățile pentru 2026: politică monetară prudentă, digitalizare și integrare europeană # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a anunțat prioritățile pentru anul 2026. Cele mai importante aspecte vizează angajamentul față de stabilitatea monetară, dezvoltarea digitală a sistemului financiar și integrarea deplină a țării în infrastructura
12:10
Aditivii alimentari sub lupa ANSA: ce trebuie să știe fiecare consumator - pericolul ascuns în deliciile de pe raft # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează cetățenii asupra riscurilor asociate consumului excesiv de aditivi alimentari, în contextul unei oferte tot mai variate de produse alimentare pe piață și al interesului crescut al
11:40
Medicii de familie din comuna Boghenii Noi, raionul Ungheni, vor activa în condiții mai bune, după ce Oficiul Medicilor de Familie din localitate a fost modernizat grație unui proiect finanțat de Companiei Naționale de Asigurări în Medicin&
11:10
Relația dintre R. Moldova și UE în 2025: finanțări, comerț, roaming și beneficii pentru cetățeni # Ziar.md
Relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost marcată în 2025 de mai multe decizii și măsuri cu impact economic și instituțional, potrivit informațiilor publicate de Delegația UE. Printre principalele evoluții
10:40
Astăzi începe vacanța de iarnă pentru elevii din întreaga țară. Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber, riscurile pentru siguranța acestora cresc. Poliția atrage atenția părinților ș
10:00
Creștinii care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou marchează astăzi Nașterea Domnului într-o atmosferă de sărbătoare autentică, așa cum o descriu tradițiile: cu frig, zăpad&
09:40
FOTO/ Caravana Salvatorilor și Pompierilor a adus magia sărbătorilor pe străzile Chișinăului # Ziar.md
Luminițe, autospeciale decorate festive și zâmbete pe chipurile trecătorilor. Așa a debutat în Ajunul Crăciunului, Caravana Salvatorilor și Pompierilor, ediția 2025. Aceasta va continua și astăzi, pe mai multe străzi
09:30
În Ajunul Crăciunului, reprezentanții conducerii de vârf a țării au venit cu mesaje de felicitare pentru cetățenii care sărbătoresc astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului. Președinta R. Moldova, Maia
09:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 25 decembrie, un curs oficial de 19 lei și 83 de bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 82 de bani. Un leul românesc este evaluat la
08:50
Vreme mai rece decât de obicei: de Crăciun, temperaturile scad până la -12°C în unele raioane ale R. Moldova # Ziar.md
De Crăciun, iarna își face tot mai simțită prezența. Vreme va fi mult mai rece decât în zilele precedente. Ar putea să ningă slab în câteva raioane ale țării. Potrivit Serviciului
24 decembrie 2025
22:00
Autoritățile din municipiul Bălți au examinat miercuri, 24 decembrie, situația creată după avaria de la colectorul de canalizare din cartierul 8, în apropierea întreprinderii Basarabia-Nord. Subiectul a fost discutat în cadrul Comisiei pentru Situații
18:10
Confirmat! Polița medicală pentru agricultori crește cu 100% în 2026. Explicațiile directorului CNAM # Ziar.md
Polița de asigurare medicală pentru deținătorii de terenuri agricole se dublează în 2026, deși rămâne sub valoarea reală a costului serviciilor. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
18:00
Unii elevi ar putea beneficia de o vacanță de iarnă mai lungă. Decizia - la discreția școlilor # Ziar.md
Elevii intră mâine în vacanța de iarnă și vor reveni din aceasta fie pe 9 ianuarie (zi de vineri), fie pe 12 ianuarie (zi de luni). Instituțiile de învățământ general pot stabili î
17:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, despre realizările anului 2025: investiții în infrastructură, energie și agricultură # Ziar.md
Războiul din Ucraina continuă să influențeze deciziile investitorilor internaționali, însă R. Moldova își consolidează treptat încrederea pe plan extern. Autoritățile își concentrează eforturile pe susținerea mediului de afaceri
17:30
Bărbatul bănuit de presupusul omor din Anenii Noi a fost plasat în arest preventiv, iar concubina sa - în arest la domiciliu # Ziar.md
Principalul suspect al presupusului omor din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. În privința concubinei sale, care are statut de complice, a fost aplicat arestul la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Informațiile
17:10
Rezervările la frontiera Letoniei pot fi anulate automat: ANTA avertizează transportatorii # Ziar.md
Transportatorii care traversează frontiera Republicii Letonia cu Federația Rusă și Republica Belarus riscă să-și piardă rezervările în sistemul electronic ERRS dacă nu se prezintă exact în intervalul stabilit. Avertismentul vine din partea Agen&
17:10
Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu # Ziar.md
Procedura disciplinară inițiată în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu, urmează să fie încetată. Termenul de prescripție a răspunderii disciplinare a expirat, anunță Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit CSP, Comisia ad-hoc
16:20
VIDEO/ Stau în vitrină până se vând - biscuiți cu viermi comercializați într-un magazin din Ungheni # Ziar.md
Consumatorii din mediul rural rămân printre cei mai vulnerabili în raport cu vânzătorii de rea credință, iar situația din multe localități confirmă acest lucru. Se creează frecvent impresia că produsele alimentare
