Ajun de Crăciun tragic la Hîncești: Două persoane au decedat în urma unui incendiu
Ziar.md, 25 decembrie 2025 14:40
Două persoane au murit în urma unui incendiu produs într-o locuință din municipiul Hîncești. Tragedia a avut loc în seara zilei de 24 decembrie. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgen&
Acum 15 minute
15:00
Deși Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători în majoritatea țărilor din lume, există peste 30 de state care nu recunosc oficial această zi sau chiar o descurajează activ. Printre acestea se număr&
Acum o oră
14:40
Acum 2 ore
14:10
Orarul mai multor rute de autobuz din Chișinău va fi modificat în perioada vacanței de iarnă # Ziar.md
Primăria Municipiului Chișinău anunță că, în perioada 26 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026, orarele de circulație ale unor rute de autobuz vor fi ajustate, drept urmare a vacanței de iarnă a elevilor. Modifică
13:40
Trupele ruse au atacat din nou cu drone podul Maiaki-Udobnoe, din regiunea ucraineană Odesa. Potrivit canalelor locale de Telegram, loviturile au avut loc în jurul orei 02:20 și 09:50. Până în prezent, autoritățile ucrainene și cele din
13:30
Trupele ruse au atacat din nou cu drone podul Maiaki-Udobnoe, din regiunea ucraineană Odesa. Potrivit canalelor de Telegram locale, loviturile au avut loc în jurul orei 02:20 și 09:50. Podul, care asigură traversarea peste râul Nistru, a devenit ținta dronelor pe
13:20
VIDEO/ Mesajul lui Zelenski de Crăciun: „Rusia poate distruge case, dar nu poate distruge unitatea ucrainenilor” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de Crăciun în care a vorbit despre unitatea poporului ucrainean, despre război și despre speranța păcii, subliniind că, în ciuda atacurilor Federației Ruse, valorile și
Acum 4 ore
13:10
Șeful IGP: Poliția a folosit persoane infiltrate pentru a acumula probe în cazul omorului de la Anenii Noi # Ziar.md
Ancheta în cazul omorului de la Anenii Noi, unde un bărbat ar fi fost ucis cu bestialitate, s-a desfășurat în ultima perioadă cu implicarea unor măsuri speciale de investigații. Poliția a infiltrat persoane pentru a documenta
12:50
BNM anunță prioritățile pentru 2026: politică monetară prudentă, digitalizare și integrare europeană # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei a anunțat prioritățile pentru anul 2026. Cele mai importante aspecte vizează angajamentul față de stabilitatea monetară, dezvoltarea digitală a sistemului financiar și integrarea deplină a țării în infrastructura
12:10
Aditivii alimentari sub lupa ANSA: ce trebuie să știe fiecare consumator - pericolul ascuns în deliciile de pe raft # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează cetățenii asupra riscurilor asociate consumului excesiv de aditivi alimentari, în contextul unei oferte tot mai variate de produse alimentare pe piață și al interesului crescut al
11:40
Medicii de familie din comuna Boghenii Noi, raionul Ungheni, vor activa în condiții mai bune, după ce Oficiul Medicilor de Familie din localitate a fost modernizat grație unui proiect finanțat de Companiei Naționale de Asigurări în Medicin&
Acum 6 ore
11:10
Relația dintre R. Moldova și UE în 2025: finanțări, comerț, roaming și beneficii pentru cetățeni # Ziar.md
Relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost marcată în 2025 de mai multe decizii și măsuri cu impact economic și instituțional, potrivit informațiilor publicate de Delegația UE. Printre principalele evoluții
10:40
Astăzi începe vacanța de iarnă pentru elevii din întreaga țară. Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber, riscurile pentru siguranța acestora cresc. Poliția atrage atenția părinților ș
10:00
Creștinii care sărbătoresc Crăciunul pe stil nou marchează astăzi Nașterea Domnului într-o atmosferă de sărbătoare autentică, așa cum o descriu tradițiile: cu frig, zăpad&
09:40
FOTO/ Caravana Salvatorilor și Pompierilor a adus magia sărbătorilor pe străzile Chișinăului # Ziar.md
Luminițe, autospeciale decorate festive și zâmbete pe chipurile trecătorilor. Așa a debutat în Ajunul Crăciunului, Caravana Salvatorilor și Pompierilor, ediția 2025. Aceasta va continua și astăzi, pe mai multe străzi
09:30
În Ajunul Crăciunului, reprezentanții conducerii de vârf a țării au venit cu mesaje de felicitare pentru cetățenii care sărbătoresc astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului. Președinta R. Moldova, Maia
09:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 25 decembrie, un curs oficial de 19 lei și 83 de bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 82 de bani. Un leul românesc este evaluat la
Acum 8 ore
08:50
Vreme mai rece decât de obicei: de Crăciun, temperaturile scad până la -12°C în unele raioane ale R. Moldova # Ziar.md
De Crăciun, iarna își face tot mai simțită prezența. Vreme va fi mult mai rece decât în zilele precedente. Ar putea să ningă slab în câteva raioane ale țării. Potrivit Serviciului
Acum 24 ore
22:00
Autoritățile din municipiul Bălți au examinat miercuri, 24 decembrie, situația creată după avaria de la colectorul de canalizare din cartierul 8, în apropierea întreprinderii Basarabia-Nord. Subiectul a fost discutat în cadrul Comisiei pentru Situații
18:10
Confirmat! Polița medicală pentru agricultori crește cu 100% în 2026. Explicațiile directorului CNAM # Ziar.md
Polița de asigurare medicală pentru deținătorii de terenuri agricole se dublează în 2026, deși rămâne sub valoarea reală a costului serviciilor. Directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
18:00
Unii elevi ar putea beneficia de o vacanță de iarnă mai lungă. Decizia - la discreția școlilor # Ziar.md
Elevii intră mâine în vacanța de iarnă și vor reveni din aceasta fie pe 9 ianuarie (zi de vineri), fie pe 12 ianuarie (zi de luni). Instituțiile de învățământ general pot stabili î
17:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, despre realizările anului 2025: investiții în infrastructură, energie și agricultură # Ziar.md
Războiul din Ucraina continuă să influențeze deciziile investitorilor internaționali, însă R. Moldova își consolidează treptat încrederea pe plan extern. Autoritățile își concentrează eforturile pe susținerea mediului de afaceri
17:30
Bărbatul bănuit de presupusul omor din Anenii Noi a fost plasat în arest preventiv, iar concubina sa - în arest la domiciliu # Ziar.md
Principalul suspect al presupusului omor din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. În privința concubinei sale, care are statut de complice, a fost aplicat arestul la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Informațiile
17:10
Rezervările la frontiera Letoniei pot fi anulate automat: ANTA avertizează transportatorii # Ziar.md
Transportatorii care traversează frontiera Republicii Letonia cu Federația Rusă și Republica Belarus riscă să-și piardă rezervările în sistemul electronic ERRS dacă nu se prezintă exact în intervalul stabilit. Avertismentul vine din partea Agen&
17:10
Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu # Ziar.md
Procedura disciplinară inițiată în privința fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu, urmează să fie încetată. Termenul de prescripție a răspunderii disciplinare a expirat, anunță Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit CSP, Comisia ad-hoc
16:20
VIDEO/ Stau în vitrină până se vând - biscuiți cu viermi comercializați într-un magazin din Ungheni # Ziar.md
Consumatorii din mediul rural rămân printre cei mai vulnerabili în raport cu vânzătorii de rea credință, iar situația din multe localități confirmă acest lucru. Se creează frecvent impresia că produsele alimentare
15:50
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi mobilizați de Crăciun pe stil nou. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vor activa î
15:20
Veste bună pentru șoferi: Primăria Chișinău s-a răzgândit - fără restricții de circulație în Ajunul Crăciunului # Ziar.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 24-25 decembrie, circulația transportului public, care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără a ocoli Piața
Ieri
15:00
Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu explozia prețului ouălor # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu majorarea prețului ouălor. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul ediției din 23 decembrie a
14:30
VIDEO/ Noi detalii de la Poliție în cazul omorului din Anenii Noi. Trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore # Ziar.md
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Este vorba de principalul suspect, un bărbat de 59 de ani, o femeie de 55 de ani
14:10
Migrație ilegală a cetățenilor ucraineni: 10.000 de dolari pentru a trece frontiera - organizatorii, pe mâna poliției # Ziar.md
O rețea criminală care organiza migrația ilegală a cetățenilor ucraineni a fost destructurată recent de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cadrul unei operațiuni complexe coordonate de procurorii din Edineț și
14:00
Pregătiți hainele călduroase! De Crăciun, R. Moldova va fi sub cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice Avertismentul va fi valabil pe parcursul zilei de mâine, 25 decembrie, și va acționa în toată țara. Pe arii extinse, temperatura medie zilnică a
13:30
Biroul permanent al Parlamentul Republicii Moldova a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025, care va avea loc luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plen, deputații vor examina î
13:20
Eficiența energetică devine realitate pentru zeci de mii de familii din Republica Moldova. Programele naționale coordonate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) au început să aducă rezultate concrete, iar autoritățile anunță că
13:10
VIDEO/ Poluare în Marea Neagră, regiunea Odesa. Păsările afectate sunt salvate de voluntari # Ziar.md
Pete de ulei au fost detectate la suprafața apelor Mării Negre din regiunea Odesa, Ucraina. Contaminarea a fost cauzată de avarierea unor rezervoare cu ulei vegetal, în urma unui atac asupra infrastructurii portuare din zonă, au anunțat autoritățile
12:40
Cadou de Crăciun pentru șoferi! Prețul carburanților scade din nou - cel mai mic nivel din ultimii patru ani # Ziar.md
În prag de Crăciun, șoferii din Republica Moldova au parte de o veste bună: prețurile la carburanți au coborât la cele mai mici niveluri din ultimii aproape patru ani, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare î
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind construcția unei clădiri în locul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziar.md
Reprezentantul unei companii din capitală și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție a unei clădiri în locul fostului cinematograf „Gaudeamus” sunt vizate într-un dosar penal. În prezent, ofițerii
12:10
Acordul de pace negociat de Ucraina și SUA. Zelenski dezvăluie în premieră cele 20 de puncte propuse Rusiei # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat pentru prima dată un proiect de plan de pace în 20 de puncte, elaborat de Ucraina împreună cu Statele Unite ale Americii, destinat încheierii războiului declanșat de Rusia. Documentul a fost fă
12:00
Foto/ Piața Centrală, luată cu asalt înainte de Crăciun - iată cât costă produsele necesare pentru masa de sărbătoare # Ziar.md
Cu doar o zi înainte de Crăciunul pe stil nou, Piața Centrală din Chișinău e plină de oameni. Rândurile sunt aglomerate, iar cumpărătorii se mișcă greu printre tarabe, cu listele
11:50
R. Moldova își ia rămas bun de la o legendă a muzicii. Pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, Artist al Poporului și Maestru în Artă, a trecut la cele veșnice. Ministerul Culturii anunță despre pierderea irecuperabilă. Ministerul
11:30
În sudul și centrul țării au avut loc percheziții într-un dosar privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online # Ziar.md
Oamenii legii au desfășurat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul țării, într-o cauză penală privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme
11:30
VIDEO/ Colet poștal cu surprize: peste 200 de pastile cu substanțe psihotrope au fost camuflate în interiorul unor boxe muzicale # Ziar.md
Un colet poștal ce conținea pastile cu substanță psihotropă, camuflate în interiorul a două boxe muzicale, a fost depistat pe sensul de ieșire din R. Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat
11:10
Patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare: Încă o persoană afiliată lui Ilan Șor, condamnată de prima instanță # Ziar.md
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Şor” a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Inculpatul urmează să execute doi ani
11:00
Ieși la pensie în 2026? Iată ce sumă va primi fiecare persoană care atinge vârsta de pensionare sau are stagiul complet de cotizare # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova pot afla, în mod orientativ, ce pensie ar putea primi la atingerea vârstei de pensionare, utilizând Calculatorul pensiei, un instrument online pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Serviciul
10:50
Noua Lege a cetățeniei a intrat în vigoare: programarea devine obligatorie, iar solicitanții trebuie să cunoască limba română # Ziar.md
Noua Lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare. Începând de astăzi, 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programă
10:30
Un cuplu din raionul Anenii Noi, reținut într-un caz de presupus omor. Câteva persoane ar fi fost ucise și date ca hrană la porci # Ziar.md
Un cuplu din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut într-un caz de presupus omor. Bărbatul are statut de suspect, iar concubina acestuia - de complice. Anunțul a fost făcut ieri de Poliția R. Moldova, care a precizat
10:20
Gala Olimpicilor 2025: zeci de elevi și profesori, premiați pentru rezultatele obținute la olimpiadele regionale și internaționale # Ziar.md
Performanța academică a elevilor din R. Moldova a fost celebrată luni, 23 decembrie, în cadrul festivității „Gala Olimpicilor 2025”. În total, 43 de elevi și 42 de profesori au fost premiați pentru rezultatele obținute
09:20
Atenție la fraude! RTEC dezminte informațiile despre abonamente gratuite la transportul public # Ziar.md
Î.M. Regia Transport Electric Chișinău avertizează cetățenii că informațiile apărute recent pe rețelele sociale privind presupuse „abonamente gratuite pentru 6 luni” la transportul public sunt false. Reprezentanții RTEC precizează
09:20
Un nou pas pe piața energiei: Energocom a achiziționat în premieră electricitate produsă de bateriile solare # Ziar.md
Energia stocată începe să intre pe piața din Republica Moldova. Compania de stat Energocom anunță, în premieră, că a cumpărat energie electrică produsă și livrată din baterii de stocare, marcând un pas
09:10
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării: polei și carosabil înzăpezit # Ziar.md
Pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Se circulă în condiții de iarnă, informează Administrația Națională
08:50
Atenție la cumpărăturile pentru masa de Crăciun: ANSA vine cu recomandări cu privire la mai multe categorii de alimente # Ziar.md
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plă
