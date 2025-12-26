Situația la frontieră: 21 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore
Radio Chisinau, 26 decembrie 2025 10:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 53.287 de traversări. Totodată, 21 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
10:30
Situația la frontieră: 21 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 53.287 de traversări. Totodată, 21 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Acum 30 minute
10:15
Fără retragerea trupelor ruse de ocupație, integrarea europeană rămâne o iluzie (Revista Presei) # Radio Chisinau
Principalele teme rămân în continuare legate de securitate - retragerea trupelor ruse din regiune transnistreană și pericolul unui război rus în Europa.
Acum o oră
09:55
Poșta Moldovei, aglomerată de sărbători: un milion de colete și scrisori într-o lună # Radio Chisinau
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poștei Moldovei a crescut cu 30-35% în perioada sărbătorilor de iarnă. Printre cele mai solicitate destinații sunt statele vecine – România și Ucraina, a precizat întreprinderea pentru IPN.
Acum 2 ore
09:35
Avocatul Poporului: 28 de altercații între militari în termen au fost raportate în 2025 # Radio Chisinau
Avocatul Poporului semnalează existența unor cazuri de violență în rândul militarilor în termen din Armata Națională, subliniind necesitatea asigurării unui mediu sigur pentru tinerii aflați în serviciul militar.
09:20
Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă” # Radio Chisinau
La o zi de la dezvăluirea detaliilor noului plan al SUA pentru încheierea războiului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, 25 decembrie, că a avut o discuție telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
09:00
Euro și Dolarul în scădere la final de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # Radio Chisinau
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 4 ore
08:35
Astăzi, Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află sentința # Radio Chisinau
Fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Șor, urmează să-și afle astăzi astăzi, vineri, 26 decembrie, sentința după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare, transmite TVR Moldova.
08:20
Vremea se menține rece și vineri, 26 decembrie. Meteorologii prognozează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, dar și înghețuri de până la -11 grade Celsius.
08:05
Mai multe rute de autobuz din capitală vor avea orar modificat în perioada vacanței de iarnă a elevilor # Radio Chisinau
Mai multe rute de autobuz din capitală vor avea orar modificat de circulație în perioada vacanței de iarnă a elevilor, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
18:10
Aurul, argintul și platina ating maxime istorice într-un nou raliu al metalelor prețioase # Radio Chisinau
Piața metalelor prețioase a înregistrat creșteri puternice, cu aurul, argintul și platina ajungând la noi maxime istorice, pe fondul cererii ridicate pentru active de refugiu, al așteptărilor privind relaxarea politicii monetare în SUA și al tensiunilor geopolitice globale, transmite Mediafax.
17:45
Europa a intrat în 2025 cu un nivel ridicat al securității energetice: stocurile de gaze naturale depășeau 70% în ianuarie, iar cererea totală rămâne cu aproximativ 15% mai mică decât înainte de criza energetică.
17:30
Restricții pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe de la București îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricția nu va fi aplicată vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.
16:50
Evoluție pozitivă a industriei: producția industrială, în creștere cu circa 4 la sută # Radio Chisinau
Volumul producției industriale a crescut cu 3,9% în perioada ianuarie–octombrie 2025, față de aceeași perioadă a anului precedent. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, evoluția pozitivă a fost susținută în principal de performanțele înregistrate în industria prelucrătoare, informează MOLDPRES.
16:20
VIDEO | Ucraina a lovit o rafinărie rusească din sudul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune # Radio Chisinau
Statul Major General ucrainean a anunțat joi lansarea unui atac reușit împotriva rafinăriei Novoșahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Storm Shadow.
16:05
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: Anul 2025 va rămâne un reper în istoria financiară a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a transmis un mesaj de apreciere la finalul anului 2025, subliniind transformările majore prin care a trecut sectorul financiar al Republicii Moldova și importanța acestora pentru parcursul european al țării.
15:25
Turcia a anunțat că a arestat 115 suspecți cu legături cu gruparea Stat Islamic, care plănuiau atacuri de Anul Nou # Radio Chisinau
Autoritățile turce transmit că au dejucat atacuri planificate pentru a avea loc de Crăciun și de Anul Nou, după ce au arestat peste 100 de suspecți, presupuși membri ai grupării Stat Islamic, potrivit BBC.
15:05
Blocul chirurgical al Spitalului raional Hîncești a fost supus unui amplu proces de renovare, care a vizat atât modernizarea clădirii, cât și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical.
15:00
Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești a fost supus unui amplu proces de renovare, care a vizat atât modernizarea clădirii, cât și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical.
14:35
Zestrea Neamului | Marcela Vuicu: „În satul meu se colindă și astăzi din casă în casă” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
14:10
Cum arată Crăciunul în Coreea de Nord, unde sărbătoarea este interzisă, iar 25 decembrie este o zi obișnuită: „Bunicul ne cerea să facem asta” # Radio Chisinau
Il-yong Ju (29 de ani), care în 2019 l-a întâlnit pe Donald Trump la Casa Albă, a povestit că 25 decembrie este o dată ca oricare alta în țara comunistă din care a fugit când era copil, unde Crăciunul este interzis, iar creștinii sunt persecutați, transmite Sky News.
13:40
Prima zi de Crăciun aduce zăpadă și viscol în România. Cod galben de ninsori, vânt și polei în mai multe regiuni # Radio Chisinau
Prima zi de Crăciun aduce un episod de iarnă autentică în România. Ninge în mai multe zone ale țării, iar pe numeroase șosele s-a depus strat de zăpadă, motiv pentru care drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele unde ninsorile sunt însoțite de viscol.
13:10
OAMENI ȘI IDEI | AVA și Nicoleta Luciu: „Crăciunul din inima mea”, un colind despre familie și emoția sărbătorilor # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău, invitată a fost interpreta din România AVA, artista care, în preajma sărbătorilor de iarnă, propune publicului un colind cu o încărcătură emoțională aparte. „Crăciunul din inima mea” a atras atenția publicului din România prin sinceritate și mesajul său legat de familie, copilărie și magia Crăciunului.
12:40
Două persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o locuință din Hîncești, în ajunul Crăciunului # Radio Chisinau
Două persoane au decedat într-un incendiu izbucnit într-o locuință din Hâncești, în ajunul Crăciunului. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu.
12:05
Apelul Papei Leon către creștini, cu ocazia Crăciunului. „Chiar și un grajd poate deveni mai sacru decât un templu” # Radio Chisinau
Papa Leon al XIV-lea le-a transmis creștinilor că povestea Crăciunului ar trebui să le aducă aminte că au sarcina de a-i ajuta pe săraci și străini, transmite The Guardian.
11:40
Din 1 ianuarie, cetățenii R. Moldova vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN.
11:15
VIDEO | Custodele Coroanei Române, Principesa Margareta, felicită românii, inclusiv pe cei din R. Moldova, cu prilejul Crăciunului # Radio Chisinau
Cu prilejul sărbătorii Crăciunului, Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, a transmis un mesaj adresat românilor din țară și din afara granițelor, în care a vorbit despre provocările anului 2025, dar și despre speranță, demnitate și solidaritate. În mesajul său de Crăciun, Principesa Margareta a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.
10:50
VIDEO | „Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind tradiția conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pot pune o singură dorință. „Fie ca el (Putin, n.r. ) să piară, poate că ne gândim fiecare în sinea noastră” a spus el în mesaj, relatează Kyiv Independent.
Ieri
10:35
VIDEO | Maia Sandu și Igor Grosu au felicitat cetățenii cu ocazia Crăciunului: „Să fim recunoscători pentru viață, sănătate și oamenii dragi” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii cu ocazia sărbătoririi Crăciunului. Șefa statului a publicat imagini video de la evenimentul de inaugurare a pomului de Crăciun de la Președinție. Imaginile video au fost însoțite de mesajul „Crăciun fericit!”.
09:55
La români, Crăciunul a fost, alături de Paște, încă din cele mai vechi timpuri, una dintre cele mai așteptate sărbători, fiind însoțită de foarte multe tradiții și obiceiuri. Sărbătoarea Crăciunului de altădată era capul unei perioade rituale de renovare a anului cosmogonic, Crăciunul îi introducea pe oameni într-o atmosferă unică, specifică atât sfârșitului, cât și începutului, atât tristeții, cât mai ales bucuriei.
09:30
Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru al Basarabiei: Astăzi se naște Hristos în viața lumii, astăzi se oferă omului posibilitatea de a lucra desăvârșirea # Radio Chisinau
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Părinte Petru, a transmis în Pastorala de Crăciun un mesaj de profundă încărcătură duhovnicească, în care a arătat că „Nașterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veșniciei în prezentul nostru, o deschidere a cerului către pământ, prin care întreaga creație este chemată la înnoire”.
09:05
Marea sărbătoare a Nașterii Domnului să vă găsească sănătoși și liniștiți! Echipa Radio România Chișinău vă dorește tot binele din lume și vă asigură că nu vom înceta să credem că spiritualitatea și bunătatea din fiecare pot învinge răul din lume.
24 decembrie 2025
21:05
Avertizare hidrologică: pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață # Radio Chisinau
Hidrologii anunță că pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață la maluri și năboi. Avertizarea este făcută în contextul scăderii temperaturii aerului, în perioada 25 – 31 decembrie curent.
20:45
Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare cetățenilor # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova, în deplina sa componență, a transmis mesaje de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Premierul Alexandru Munteanu le-a urat moldovenilor sărbători fericite alături de cei dragi, iar fiecare ministru a adresat, la rândul său, câte un gând de bine pentru anul care vine.
20:25
Începând de miercuri seara, 24 decembrie 2025, jumătate din țara vecină, România, se va afla sub Cod Galben de ninsori.
20:05
Volodimir Zelenski a discutat cu Ursula von der Leyen despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace”.
19:45
Comisia Europeană condamnă decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton # Radio Chisinau
Comisia Europeană „condamnă cu fermitate decizia Statelor Unite de a impune restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton.”
19:25
Se iau noi măsuri de securitate la muzeul Luvru din Paris, după jaful din luna octombrie. Un grilaj de protecție a fost instalat marți la fereastra Galeriei Apollo, pe unde au pătruns hoții.
19:05
Dan Perciun: Curriculumul școlar va fi revizuit până în 2027. Elevii vor avea manuale noi # Radio Chisinau
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în anul 2027, iar toate disciplinele vor beneficia de manuale noi.
18:45
Ce înseamnă Crăciun, cum au apărut bradul, Moșul și Secret Santa. Tradiții și obiceiuri în țări ale lumii # Radio Chisinau
Crăciunului îi sunt asociate tradiții și ritualuri dintre cele mai diverse. În multe părți din lume, este obișnuit să fie împodobit un brad, copiii și adulții merg la colindat și sunt oferite daruri.
18:25
„Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice”. Mesaje transmise în Ajun de Crăciun de Delegația UE la Chișinău și Ambasada SUA (VIDEO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, și Însărcinatul cu Afaceri al Amabasadei SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje în ajunul Crăciunului, în care au felicitat cetățenii R. Moldova, cu accent pe valorile comune și pe sărbătoarea de familie pe care o reprezintă Nașterea Domnului.
18:25
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică. Consultări la acest subiect au avut loc la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), cu participarea Organizației Mondiale a Sănătății.
18:10
„Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice”. Mesaje transmise Ajun de Crăciun de Delegația UE la Chișinău și Ambasada SUA (VIDEO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, și Însărcinatul cu Afaceri al Amabasadei SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje în ajunul Crăciunului, în care au felicitat cetățenii R. Moldova, cu accent pe sărbătoarea de familie pe care o reprezintă Nașterea Domnului.
18:05
Zestrea Neamului | Varvara Buzilă și Victor Maxian: „Floarea vieții - un documentar despre patrimoniul arhitectural al satelor noastre” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:50
Record istoric: Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi un moment de referință pentru transportul aerian din Republica Moldova, odată cu întâmpinarea pasagerului cu numărul 6.000.000 în anul 2025. Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
17:30
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi mobilizați de Crăciun pe stil nou. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vor activa în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații excepționale.
17:05
Tânără condamnată la cinci ani de închisoare pentru implicarea unui minor în traficul de droguri # Radio Chisinau
O tânără de 26 de ani din raionul Hâncești a fost condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a implicat un adolescent de 13 ani în activități ilegale de distribuire a substanțelor narcotice.
17:00
Substanțe psihotrope, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.
16:45
Două persoane dintre care o minoră s-au intoxicat de la sobă cu monoxid de carbon în raionul Nisporeni # Radio Chisinau
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.
16:25
Igor Grosu: Opțiunea pentru integrarea europeană reflectă alegerea unui model bazat pe pace, prosperitate și respect # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că anul 2025 a fost unul decisiv pentru Republica Moldova, în care cetățenii au demonstrat maturitate civică și au promovat cu succes „examenul” alegerilor și deciziilor asumate.
16:05
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de iarnă pentru a preveni traumatismele, precum și producerea incidentelor cu implicarea acestora.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.