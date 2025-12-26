Situația la frontieră: 21 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore

13:40

Prima zi de Crăciun aduce un episod de iarnă autentică în România. Ninge în mai multe zone ale țării, iar pe numeroase șosele s-a depus strat de zăpadă, motiv pentru care drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, în special în zonele unde ninsorile sunt însoțite de viscol.