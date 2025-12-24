Veste bună pentru șoferi: Primăria Chișinău s-a răzgândit - fără restricții de circulație în Ajunul Crăciunului
Ziar.md, 24 decembrie 2025 15:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 24-25 decembrie, circulația transportului public, care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără a ocoli Piața
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
15:20
Veste bună pentru șoferi: Primăria Chișinău s-a răzgândit - fără restricții de circulație în Ajunul Crăciunului # Ziar.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 24-25 decembrie, circulația transportului public, care traversează centrul orașului, va fi organizată în regim obișnuit, fără a ocoli Piața
Acum o oră
15:00
Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu explozia prețului ouălor # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu majorarea prețului ouălor. Anunțul a fost făcut de ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul ediției din 23 decembrie a
Acum 2 ore
14:30
VIDEO/ Noi detalii de la Poliție în cazul omorului din Anenii Noi. Trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore # Ziar.md
Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Este vorba de principalul suspect, un bărbat de 59 de ani, o femeie de 55 de ani
14:10
Migrație ilegală a cetățenilor ucraineni: 10.000 de dolari pentru a trece frontiera - organizatorii, pe mâna poliției # Ziar.md
O rețea criminală care organiza migrația ilegală a cetățenilor ucraineni a fost destructurată recent de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cadrul unei operațiuni complexe coordonate de procurorii din Edineț și
14:00
Pregătiți hainele călduroase! De Crăciun, R. Moldova va fi sub cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice Avertismentul va fi valabil pe parcursul zilei de mâine, 25 decembrie, și va acționa în toată țara. Pe arii extinse, temperatura medie zilnică a
Acum 4 ore
13:30
Biroul permanent al Parlamentul Republicii Moldova a aprobat ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025, care va avea loc luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plen, deputații vor examina î
13:20
Eficiența energetică devine realitate pentru zeci de mii de familii din Republica Moldova. Programele naționale coordonate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) au început să aducă rezultate concrete, iar autoritățile anunță că
13:10
VIDEO/ Poluare în Marea Neagră, regiunea Odesa. Păsările afectate sunt salvate de voluntari # Ziar.md
Pete de ulei au fost detectate la suprafața apelor Mării Negre din regiunea Odesa, Ucraina. Contaminarea a fost cauzată de avarierea unor rezervoare cu ulei vegetal, în urma unui atac asupra infrastructurii portuare din zonă, au anunțat autoritățile
12:40
Cadou de Crăciun pentru șoferi! Prețul carburanților scade din nou - cel mai mic nivel din ultimii patru ani # Ziar.md
În prag de Crăciun, șoferii din Republica Moldova au parte de o veste bună: prețurile la carburanți au coborât la cele mai mici niveluri din ultimii aproape patru ani, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare î
12:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind construcția unei clădiri în locul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Ziar.md
Reprezentantul unei companii din capitală și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție a unei clădiri în locul fostului cinematograf „Gaudeamus” sunt vizate într-un dosar penal. În prezent, ofițerii
12:10
Acordul de pace negociat de Ucraina și SUA. Zelenski dezvăluie în premieră cele 20 de puncte propuse Rusiei # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat pentru prima dată un proiect de plan de pace în 20 de puncte, elaborat de Ucraina împreună cu Statele Unite ale Americii, destinat încheierii războiului declanșat de Rusia. Documentul a fost fă
12:00
Foto/ Piața Centrală, luată cu asalt înainte de Crăciun - iată cât costă produsele necesare pentru masa de sărbătoare # Ziar.md
Cu doar o zi înainte de Crăciunul pe stil nou, Piața Centrală din Chișinău e plină de oameni. Rândurile sunt aglomerate, iar cumpărătorii se mișcă greu printre tarabe, cu listele
11:50
R. Moldova își ia rămas bun de la o legendă a muzicii. Pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, Artist al Poporului și Maestru în Artă, a trecut la cele veșnice. Ministerul Culturii anunță despre pierderea irecuperabilă. Ministerul
Acum 6 ore
11:30
În sudul și centrul țării au avut loc percheziții într-un dosar privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online # Ziar.md
Oamenii legii au desfășurat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul țării, într-o cauză penală privind organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme
11:30
VIDEO/ Colet poștal cu surprize: peste 200 de pastile cu substanțe psihotrope au fost camuflate în interiorul unor boxe muzicale # Ziar.md
Un colet poștal ce conținea pastile cu substanță psihotropă, camuflate în interiorul a două boxe muzicale, a fost depistat pe sensul de ieșire din R. Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat
11:10
Patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare: Încă o persoană afiliată lui Ilan Șor, condamnată de prima instanță # Ziar.md
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Şor” a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Inculpatul urmează să execute doi ani
11:00
Ieși la pensie în 2026? Iată ce sumă va primi fiecare persoană care atinge vârsta de pensionare sau are stagiul complet de cotizare # Ziar.md
Cetățenii Republicii Moldova pot afla, în mod orientativ, ce pensie ar putea primi la atingerea vârstei de pensionare, utilizând Calculatorul pensiei, un instrument online pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Serviciul
10:50
Noua Lege a cetățeniei a intrat în vigoare: programarea devine obligatorie, iar solicitanții trebuie să cunoască limba română # Ziar.md
Noua Lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare. Începând de astăzi, 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programă
10:30
Un cuplu din raionul Anenii Noi, reținut într-un caz de presupus omor. Câteva persoane ar fi fost ucise și date ca hrană la porci # Ziar.md
Un cuplu din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut într-un caz de presupus omor. Bărbatul are statut de suspect, iar concubina acestuia - de complice. Anunțul a fost făcut ieri de Poliția R. Moldova, care a precizat
10:20
Gala Olimpicilor 2025: zeci de elevi și profesori, premiați pentru rezultatele obținute la olimpiadele regionale și internaționale # Ziar.md
Performanța academică a elevilor din R. Moldova a fost celebrată luni, 23 decembrie, în cadrul festivității „Gala Olimpicilor 2025”. În total, 43 de elevi și 42 de profesori au fost premiați pentru rezultatele obținute
Acum 8 ore
09:20
Atenție la fraude! RTEC dezminte informațiile despre abonamente gratuite la transportul public # Ziar.md
Î.M. Regia Transport Electric Chișinău avertizează cetățenii că informațiile apărute recent pe rețelele sociale privind presupuse „abonamente gratuite pentru 6 luni” la transportul public sunt false. Reprezentanții RTEC precizează
09:20
Un nou pas pe piața energiei: Energocom a achiziționat în premieră electricitate produsă de bateriile solare # Ziar.md
Energia stocată începe să intre pe piața din Republica Moldova. Compania de stat Energocom anunță, în premieră, că a cumpărat energie electrică produsă și livrată din baterii de stocare, marcând un pas
09:10
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile din nordul și centrul țării: polei și carosabil înzăpezit # Ziar.md
Pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale țării s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Se circulă în condiții de iarnă, informează Administrația Națională
08:50
Atenție la cumpărăturile pentru masa de Crăciun: ANSA vine cu recomandări cu privire la mai multe categorii de alimente # Ziar.md
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plă
08:40
Accident aviatic în Turcia: Șeful Statului Major al forțelor armate ale Libiei și alte șapte persoane și-au pierdut viața # Ziar.md
Șeful Statului Major al forțelor armate ale Libiei, generalul Mohammed Ali Ahmed al-Haddad, a murit într-un accident aviatic produs marți, 23 decembrie, în apropiere de Ankara, la scurt timp după decolarea avionului din capitala Turciei. Informația a fost confirmată
08:30
Cursul valutar pentru 24 decembrie: euro și dolarul pierd teren în fața leului moldovenesc # Ziar.md
Valutele de referință, moneda euro și dolarul american, înregistrează o ușoară depreciere față de leul moldovenesc. Acestea se ieftinesc în raport cu moneda națională. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei
08:10
În Ajunul Crăciunului vremea va fi predominant rece și ar putea să ningă în unele raioane din centrul și nordul R. Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pe 24 decembrie, temperaturile vor varia între -3 și +3°C.
Acum 24 ore
21:00
Avarie la un colector de canalizare din Bălți. Autoritățile convoacă Comisia pentru Situații Excepționale # Ziar.md
O situație de avarie a fost înregistrată la colectorul de canalizare din zona întreprinderii „Basarabia-Nord”, din municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în urma prăbușirii unui colector din beton armat, construit la începutul anilor
20:50
Foto/ Maia Sandu a conferit distincții de stat unor personalități pentru contribuția lor la dezvoltarea societății # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția adusă dezvoltării societ&
18:10
Trenul Chișinău-Iași va circula mai des de sărbători. Curse suplimentare de Crăciun pe stil vechi și a doua zi # Ziar.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, Calea Ferată din Moldova (CFM) va opera două curse suplimentare pe ruta trenului Chișinău-Iași. Întreprinderea a anunțat acest lucru cu puțin timp în urmă
17:20
Cod galben de viscol în București și 18 județe din România. Avertismentul intră în vigoare în ziua de Ajun # Ziar.md
Administrația Națională de Meteorologie din România (ANM) a emis un cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și polei. Avertismentul va intra în vigoare pe 24 decembrie, la ora 12:00, și va fi
17:10
ASP scapă de o datorie de peste 100 de milioane de lei într-un dosar de corupție legat de Plahotniuc, Andronachi și Vîlcu # Ziar.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut o victorie definitivă la Curtea de Apel într-un litigiu cu firma bulgară OPTIMO IT SOLUTIONS LTD. Instanța a respins irevocabil pretențiile financiare ale companiei, care vizau plăți neefectuate în
16:50
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a inaugurat patru laboratoare moderne # Ziar.md
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au fost inaugurate patru laboratoare științifico-didactice moderne, destinate atât procesului educațional, cât și activităților de cercetare din cadrul Facultăț
16:50
Foto/ Tronsonul de drum care leagă Reteni și Păscăuți, complet modernizat: călătorii mai sigure și mai rapide # Ziar.md
Șoferii și locuitorii din zona Reteni – Păscăuți au motive de bucurie. Un sector important din drumul regional G58 a fost complet modernizat, iar autoritățile au anunțat astăzi, 23 decembrie 2025, darea în exploatare
16:30
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare pronunțată pe numele fostului deputat Alexandr Nesterovschi. Prin decizia din 23 decembrie, instanța a respins ca nefondat apelul depus de avocații acestuia împotriva hotărârii Judec&
16:20
Grant de 1,85 milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Banii sunt destinați eficientizării energetice # Ziar.md
Întreprinderile mici și mijlocii din R. Moldova vor benefica de finanțare nerambursabilă în valoare de 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Grantul este destinat pentru cofinanțarea investițiilor realizate de cel puțin 24 de î
16:00
SUA oferă un „bonus de Crăciun” de 3.000 de dolari migranților care pleacă voluntar din țară # Ziar.md
Guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA) oferă migranților fără statut legal de ședere un stimulent financiar pentru a părăsi voluntar țara până la sfârșitul anului, promovând inițiativa
Ieri
15:40
Regimul fără vize cu Europa rămâne valabil pentru cetățenii R. Moldova, confirmă MAE - Decizia UE # Ziar.md
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe, după publicarea Raportului Uniunii Europene privind mecanismul de suspendare a regimului fără vize. Potrivit MAE, raportul
15:10
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că autoritățile pregătesc schimbări importante în sistemul de taxe rutiere, modificări care sunt susținute de transportatori și care vor aduce venituri suplimentare la bugetul
15:10
Deranjament la rețeaua de contact din capitală. Este afectată circulația troleibuzelor nr. 12, 21, 23 și 24 # Ziar.md
Circulația mai multor troleibuze care circulă înspre și dinspre sectorul Ciocana al capitalei este afectată de un deranjament la rețeaua de contact - sensul giratoriu - bulevardul Renașterii Naționale - strada Bogdan Voievod. Potrivit Regiei Transport Electric Chi&
15:10
Intervenție rapidă în caz de mușcături de animale: locuitorii Chișinăului vor beneficia de servicii antirabice mai aproape de casă # Ziar.md
Asistența medicală antirabică va deveni mai accesibilă pentru locuitorii municipiului Chișinău începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Sănătății anunță că serviciul va fi descentralizat, cu scopul de a
14:50
Foto/ Șase orașe din R. Moldova au primit tractoare moderne pentru intervenții în caz de fenomene meteo extreme # Ziar.md
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a-și spori capacitatea de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. Utilajele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost oferite de Uniunea
14:40
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi, 23 decembrie, cu votul tuturor celor 11 membri ai CSP. Votul a fost
14:30
Curse raionale și interurbane, mutate la o nouă gară auto din Ungheni. Explicațiile administratorului # Ziar.md
O parte dintre cursele raionale și interurbane care plecau anterior de la Gara Auto din centrul municipiului Ungheni au fost mutate, începând cu 22 decembrie, la noua Gară Auto „Slavena”. Schimbarea a creat confuzie în rândul călă
13:50
VIDEO/ Ministra Afacerilor Interne face clarificări după împușcăturile de la Inspectoratul de Poliție Centru # Ziar.md
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) confirmă că incidentul produs pe 19 decembrie la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău este investigat atât penal, cât și disciplinar. Potrivit autorităților, focurile de armă nu au fost
13:50
Guvernul urmează să aprobe numirea a patru ambasadori. Printre potențialii șefi de misiuni diplomatice - o scriitoare # Ziar.md
Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai R. Moldova în România, Ucraina, Franța și China. Astfel, misiunea diplomatică a țării noastre de la București ar urm&
13:20
Autoritățile de la Chișinău lucrează la o viziune strategică de reintegrare a țării - când va fi anunțat planul ținut secret # Ziar.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că autoritățile de la Chișinău lucrează la elaborarea unei viziuni strategice privind reglementarea conflictului transnistrean și procesul de reintegrare, aflată încă în faza de consultări cu partenerii
12:50
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău susține că încearcă să țină cont de toate doleanțele pasagerilor, implementând unele idei sugerate de călători. Printre cele
12:50
Ultima ședință din acest an în dosarul „Frauda Bancară” s-a desfășurat fără Vladimir Plahotniuc # Ziar.md
Ultima ședință de judecată din acest an în dosarul cunoscut sub genericul „Frauda Bancară” s-a desfășurat în lipsa fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, precum și fără prezența martorilor apără
12:30
Ministerul Agriculturii respinge prelungirea licențierii importurilor din Ucraina, în pofida solicitării fermierilor # Ziar.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) nu intenționează să prelungească regimul special de licențiere a importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina, în pofida solicitării repetate formulate de Asociația Obștească „Forț
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.